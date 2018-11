Discovery Short Treks – Folge 2: „Calypso“ (plus: neue Gerüchte)

Ach, Short Treks… Mit diesen zusätzlichen Kurzepisoden erschafft CBS ein ganzes Universum, bestehend aus epischen Geschichten, die nur eines gemeinsam haben: Sie alle können mit minimalem Aufwand in der Mittagspause gedreht werden. Was natürlich nicht für die Drehbücher dieser Meisterwerke gilt! Für diese genügt bereits die Ziehzeit einer 5-Minuten-Terrine. Aber gut, manchmal entsteht ja auch aus sehr wenig Mitteln große Kunst. Aus diesem fragmentierten Seltsamkeiten ganz normale Reviews zu machen, das wäre z.B. eine…

Vorab jedoch ein paar interessante Fake(?)-News

Bevor wir die superspannende „Mann wacht auf“-Geschichte betrachten, möchte ich unbedingt noch ein paar Fun Facts betrachten – wobei der „Fun“ hierbei nicht auf Seiten des CBS-Kämmerers liegt.

So berichtete der stets gut informierte YouTube-Kanal Midnight’s Edge vor einiger Zeit, dass die „Short Treks“ kein nettes Geschenk an die Fans seien, sondern bitter nötige Kohle reinspielen sollten. Zugegeben, der finanzielle Aspekt ist nicht überraschend, aber in der rübergebrachten Deutlichkeit des Kohle-Anliegens trotzdem spannend.

Dafür muss man wissen: Ohne die netten Menschen von Netflix, die für die Auslandsrechte von „Discovery“ ein hohes Sümmchen gezahlt hatten, wäre schon Staffel 1 nicht erfolgreich gewesen. – Die paar zusätzlichen Abonnenten für den CBS-Streamingsdienst „All Access“ machten den Kohl da wohl noch nicht fett genug.

So hoffte man bei CBS erneut, dass man (Auslands-)Netflix auch die „Short Treks“ andrehen könnte, um vor Season 2 noch mal einen mittelgroßen Reibach zu machen. Die Jungs von Midnight’s Edge behaupten außerdem, dass CBS hierfür von Netflix ganze 40(!) Millionen Dollar haben wollte. Wohlgemerkt: Für 4 kurze Restrampe-Storys ohne großen Aufwand, gedreht von Crews und Darstellern, die gerade nichts Besseres zu tun hatten. Zum Vergleich: Eine 45-minütige Discovery-Episode kostet ungefähr 8 bis 8,5 Millionen Dollar.

Angeblich habe Netflix auf das Angebot dergestalt reagiert, dass die CBS-Vertreter „out of the room“ gelacht worden seien. Daraufhin seien die Short-Episoden für „günstige“ 35 Millionen angeboten worden. Doch Netflix wollte immer noch nicht. So versuchte man es mit 30 Millis. Dann mit 25. Dann mit 20. Dann mit 15. Dann mit 10. Für weitere Inform… Gerüchte hierzu könnt ihr euch übrigens auch an den netten Herrn Untergangspenis wenden. Der hat in der Vergangenheit übrigens auch immer Recht behalten.

Ob‘s diesmal ebenfalls stimmt, wissen wir natürlich nicht. Jedoch scheint mir eine mit Stimmverzerrer sprechende Pimmelmaske vertrauenswürdiger als Kurtzmans Autorenfähigkeiten zu sein. Vor allem, da die Maske „bestätigt“, was ich mir schon dachte: Discovery läuft so schlecht (gemessen an den immensen Kosten), dass die Show kurz vor der Absetzung stehen soll. Vor allem, da die ersten 5 Folgen der zweiten Staffel in internen Tests so schlecht abgeschnitten haben sollen (= mit einer 15%-Bewertung), dass sie teuer umgeschnitten und neu gedreht werden mussten. So entstanden auch die berichteten Budgetüberschreitungen. Midnight‘s Edge sprach z.B. davon, dass Captain Pike extrem katholisch drauf war – und vor jeder wichtigen Entscheidung erst mal eine Runde gebetet habe…

Doch zurück zum Hauptthema: Am Ende schlug nur der kanadische Streaming-Dienst namens CraveTV bei den „Short Treks“ zu.

Sollte all das denn genau so stimmen, wäre das beruhigend und witzig zugleich. Selbst für Laien mit grundlegendem Kopfrechnen-Skills dürfte klar sein, dass eine Stunde „Short Treks“ maximal 5-8 Millionen gekostet haben dürfte. Vermutlich deutlich weniger. Die Kulissen standen ja eh schon rum – und viele Darsteller scheinen da auch zukünftig nicht aufzutauchen…

Aber gut, schauen wir mal, was die zweite Episode uns bringt:

Inhalt: Eine Mann erwacht auf einem Trek-Schiff, 1000 Jahre in der Zukunft. Nach einigem Rumirren und Diskutieren mit der KI begreift er, dass er selbst nur ein defektes Hologramm ist. Ein Hilfsprogramm, das versehentlich auf einem Museumsschiff aktiviert wurde. Nun muss er den Schiffscomputer nur noch davon überzeugen, ihn abzuschalten, damit er für immer „ruhen“ kann.

NEIN! Das war nur Spaß. Da hatte ich spontan schon wieder eine bessere Idee als die Trek-Macher. Kommt leider stündlich vor, sorry.

Hier der reale Inhalt: Ein Mann erwacht alleine auf der Discovery. Er weiß, wer es ist, sagt es aber keinem. Die KI ist auch da, weiß auch, was geschehen ist. Sie sagt es aber auch keinem. Nun kommen sich beide langsa… rasend schnell näher. Wird die KI ihn am Ende gehen lassen?

„Hallo, ist da jemaaaand? Goldbarren, Sparbücher, Wertpapiere, seid ihr daaas?“ – Man könnte meinen, dass diese Story eine einfache Möglichkeit sein sollte, um GELD zu verdienen. Aber natürlich ist sie nicht einfach. Dafür müsste man nämlich einen guten Drehbuchautoren haben. Und die kommen erst in 1000 Jahren wieder zu CBS…

Besprechung:

Das Positive zuerst: Die Stimmung ist sehr schön getroffen, vor allem die Beleuchtung. Man kommt sich teilweise vor wie in einem alten Spukhaus mit Blitzen vor den Fenstern. Auch wenn wir hier natürlich von einem ultra-gehetzten, burnoutgefährdeten Spukhaus reden – in dem jede Kamerafahrt eigentlich dreimal so lang sein müsste. Bevor sie dann noch mal um 50% verlängert wird, versteht sich. Aber okay, auch die Musik ist gut gewählt und erzeugt eine bedrückende Stimmung, bei der man sich gleich fragt: „Was soll das hier alles? Was ist das für ein Babylon-5-mäßiger Megatwist, von langer Hand vorbereitet und erst Jahre später aufgelöst?“

Doch diesen Frage-Fehler sollte man nicht begehen. Es geht hier nicht darum, WARUM die Discovery ohne Crew 1000 Jahre in der Zukunft rumdümpelt. Nein, es geht hier um den Charakter des (*wild rumblätter*) Craft, der ein Soldat ist, der sich irgendwie in eine Rettungskapsel geschlichen hat. – Wie bitte? Welcher Krieg? Wann genau? Mit welcher Absicht? Mit welchem Ziel? Nun, darum geht es natürlich auch nicht . Äh, und somit dann eigentlich auch wieder nicht um diese Figur. Denn wie sollen wir sie auch verstehen, wenn wir lediglich wissen, dass Mister Craft gerne Flashbacks von der eigenen Frau auf‘m Feldweg hat?

Nein, hier geht es um etwas anderes. Es geht darum, dass der Computer auf der Discovery in all der Zeit seine selbige damit verbracht hat, sich weiterzuentwickeln. Und anscheinend hat er dabei Gefühle und Hoffnungen entwickelt, die denen einer 20-jährigen Möchtegern-Prinzessin wohl am nächsten kommen. Das würde auch „ihren“ Filmgeschmack (= Alte Disney-Schinken) erklären. All dies erklärt aber nicht, warum die Weiterentwicklung des Computers so stoisch hingenommen und nicht weiter kommentiert wird. Aber vielleicht kennt der Soldat ja auch bereits verkitschte Schiffscomputer, die beim Musikhören immer gerne mal Rumflennen oder -kieksen? Wir wissen es schlicht nicht. Denn ums Wissen geht es auch gar nicht. Und ums Erfahren auch nicht. Und ums Selbst-Erarbeiten geht es auch nicht (= zu wenig Hinweise). Und ums Nachfragen auch nicht. Um‘s Geld-Überweisen an CBS? Hm. Ja, darum geht es vielleicht.

„KI? Warum werden wir in der Zukunft nur noch im Bildformat 16:1,9 ausgestrahlt?“ – „Das war die große „Jetzt wird‘s noch filmischer“-Offensive vor 500 Jahren. CBS hatte damals 12 Milliarden Dollar verloren, weil sie 100 Kurzgeschichten in Kurtzmans Unterhose gedreht hatten. Leider eben … hochkant!“

Nein, es geht hierbei darum, wie es ist, wenn eine KI nach 1000 Jahren jemanden findet, der sie endlich ablenkt von ihrer uralten Mission, die Stellung an einem Planeten zu halten. Und natürlich tut sie am Ende alles, um den schönen Mann bei sich zu behalten …. – NICHT. Ihr habt richtig gehört: Sie liebt ihn, aber wohl doch nicht genug. Äh, also geht es wohl auch nicht um eine KI; die nach 1000 Jahren endlich jemanden findet. Vergesst daher den Einstieg des Absatzes oben. Brrrr… (*sich auf Wangen schlag*) Es geht in dieser Geschichte nämlich … blblblll… um etwas völlig anderes! Blüb. Bläbb…

Es geht wohl – vermutlich – darum, dass dieser Computer am Ende doch nur ein Computer ist. Eine KI, die ihren ultraharten Auftrag weiter erfüllen muss, bei diesem ultrarunden Planeten zu bleiben. GENAU! Dieses Blade-Runner-Ding! Diese uralten Fragen: Was sind wir selbst? Was ist nur Bestimmung oder Programmierung? Jaaaa! Ich habe es jetzt verstanden! Klapo ist kluuuuk! – Äh. Neee. Doch nicht kluk. Denn sie hatte ja anscheinend auch den Willen/Auftrag, den neuen Typen dazubehalten. Und daran hat sie sich am Ende auch nicht gehalten, weil… äh… sie IHN daran erinnert hat, wie es ist, menschlich zu sein. Und er dann gehen plötzlich wollte und es auch durfte. Äh… Moment. Aber er ist doch ein MENSCH, oder? Hätte nicht er IHR diesbezüglich noch was beibringen müssen?!

Aber DAAARUMMM (Warum schreie ich jetzt? Seltsam…) geht es hier GAAAAR NICHT?!

Es geht wohl eher darum, dass wir alle etwas verloren haben. Und die Sternenflotte auch. Dass wir manchmal flüchten müssen und… äh… geflüchtet werden? Ja! Genau das! Dass ein 1000 Jahre altes Schiff immer noch wichtig (und hintergrundgeschichtlich befreit) genug ist, um einen wichtigen Ort zu bewachen. Genau das! – Wobei… Gaaaah! WENN es denn die Sternenflotte bzw. die Menschheit noch geben sollte, dürfte doch jedes Schiff besser für diesen „Auftrag“ geeignet sein als die uralte Discovery? Und wieso sagt der Typ an keiner Stelle, ob er das Schiff kennt – oder eben nicht? Waaah. Das macht mich etwas crazy-mäßig…

„Lass uns tanzen, lass uns weinen!“ – „Nein, erst weinen, dann tanzen! Du weißt ja gar nichts von guter Science Fiction!“ – Vorsicht, es könnte Schleim am Boden liegen: Am Ende wird das ganze Treiben so schmierig, dass man sich fragt, ob sie Discovery absichtlich vor die Wand fahren und alte Fans vergraulen wollen. Aber immerhin erfahren wir noch was über den Krieg im Hintergrund: „Ich weiß nicht, wer gewonnen hat“. – Genau! Denn bei Krieg gewinnt KEINER! Sehr trekkiger Ansatz, meine Hörren!

Aber hier geht es ja nicht um‘s Verrücktwerden. Mitnichten! Mitneffen!

Es geht darum, dass Computer gerne taaaanzen und dann ihr Stellvertreter-Hologramm weeeinen lassen, wenn nicht gleich geknutscht wird. Ja, es geht also um die Simulation von hysterischen Gefühlen, wenn der neue Partner zu wenig Emotionen zeigt. – Wobei: WARUM lässt die KI ihn nicht gehen („Ich muss hierbleiben.“), hat dann am Ende aber doch die clevere Idee, ihn ins Rettungsschiff einsteigen zu lassen? Weil ihr spontan eingefallen ist, dass sie ja nicht mitmuss? („Ach, ich bin ja gar nicht in dem kleinen Blecheimer angenagelt. Ich kleines Tröttelchen!“) Oder weil beiden spontan einfällt, dass man das die gan-ze ver-fickt-e Zeit schon hätte machen können?! Wah, erklärt mir daaas! Bliep. Blupp.

Fehler. Fehler. Klapo-Einheit versteht Input nicht!

Muss küssen. Mit Kollege Sparkiller! Bitte daher den Film „Bambi“ starten! Wir wollen lachen! Wollen weinen! Wollen Liebe machen! Und uns dann nie mehr wiedersehen. Blöb.

Fazit: Sooo schöne Mini-Folge! Mit Schatten und Licht und dann wieder andersherum! Hui, ein Lichterkarussell!

Aaaber: Macht alles mächtig Aua-Kopfi für Klapso-Mapso, blblbl. Jaha! Klapsi-Papsi hat nämlich nicht verstanden, ob der ganze Quatschi nur Franchise-Hirnfurz von Kurtzman-Furzhirn sein! Oder großes Klugi-Klugi von Meistergenie! Handlung aus Staffel 2 oder so?! Oder Season 22?

Denn Gefühle und Handlungen und Hintergrund und Implikationen und Andeutungen spontan nicht viel machen Sinn für Kaka-Stube in Oberstübchen von Opa Klapowski! Huiii!

Gaaaah! Von unten naht ein dunkelblauer Meinungskasten! Will mit mir in die Ewigkeit tanzen!?! – Also ich wäre jetzt soweit…

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ein Hauch von Seele Doof, diese Urheberrechte. Kann man deswegen doch auch im 33. Jahrhundert nur uralte Kamellen der Prä-1960er-Jahre zeigen, weil sonst das Briefchen der galaktischen Abmahnanwälte ins Haus/Raumschiff flattert. Was dann auch zu einer Geschichte führte, in welcher eine künstliche Intelligenz die Jahrhunderte mit dem Anschauen uralter Tanz- und Schmalzfilme verbringt.

Doch genug vom wunderbaren „WALL-E“. Reden wir lieber von „Calypso“. Eine Geschichte um eine künstliche Intelligenz, welche die Jahrhunderte mit dem Anschauen uralter Tanz und Schmalzfilme verbringt. Zugegeben, danach bleiben die Ähnlichkeiten eher aus. Und nähern sich der vorherigen Short Treks-Episode, wo die Kumpeline von Tilly solange planlos durch das Schiff stampft, bis ihr einfällt, dass sie ja doch lieber woanders sein möchte. Aber wieviel Tiefgang ist in nur 12 Minuten Laufzeit auch möglich? Typ treibt „wegen Krieg“ in der Rettungskapsel durch die Gegend & erwähnt nur nebenbei einen Gegner, hinter welchem man durch kleine Hinweise eine korrupte Föderation vermuten könnte. Schon von wegen „V’Draysh“ = „Federation“. Aber all dies wird, Überraschung, natürlich nicht beantwortet. Und wo man zu den alten Trek-Seiten noch auf pfiffige Hinweise in den späteren Normal-Episoden hoffen konnte, wird es durch den Kurtzman-Faktor wohl einfach vergessen. Die Discovery ist halt leer. Gab es einen Sonderschlussverkauf auf Rigel 8? Oder hat Burnham einfach nur gepupst? Man weiss es nicht. Schön dagegen war die Stimmung, welche die mysteriöse Leerheit des Schiffes schon nett einfing. Die beiden Charaktere waren interessant genug für 12 Minuten und ich hätte jetzt wirklich gerne mehr von dieser Epoche erfahren. Danke, Alex, dass es dazu wohl nicht mehr kommen wird. Trotzdem, für Discovery-Verhältnisse war das schon überraschend doll und erinnerte ein wenig an die Einzelfolgen-Klassiker der alten Zeiten. Logisch, dass man genau diese Story dann nur in Kurz(man) runterkurbelt. Wertung: 7 von 10 Punkten

