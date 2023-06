, Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.01- „The Broken Circle“

„Strange New Worlds“ muss in dieser Staffel beweisen, dass die Lobpreisungen der Fans verdient waren. Denn wer würde es über das Herz bringen, diesen jungen, dynamischen Trekkie (*auf zitternden 50-Jährigen zeig*) abermals plötzlich mit oberflächlichen Drehbüchern und Füllmittel abzuspeisen? Höchstens doch nur Staffel 1 von SNW, oooder? – Ich jedenfalls war gespannt, wie sich die erste Episode von Season 2 schlägt. Würde sie mich etwas, sehr oder voll erfreuen, bevor Folge 2 rauskommt? (Bei New-Trek auch stets „Antichrist“ genannt)

Inhalt: La’An ist schon seit Monaten weg, meldet sich aber mit einem geheimen Notruf bei der Enterprise. Da Pike gerade Urlaub macht, muss Spock die Enterprise alleine stehlen, um eine klingonische Verschwörung auf- und gemütlich wieder zuzudecken.

Besprechung:

Beginnen wir gleich mal mit den ersten Szenen, da deren Doofie-Dichte noch am höchsten ist – trotz wenig Auswirkungen auf den Rest der Handlung:

– Die Verhaftung von „Number One“, weil sie einer anderen (genmodifizierten) Spezies angehört, finde ich weiterhin furchtbar blöde! Zumal man im Videocall mit Pike auch nicht drüber spricht, was jetzt das eigentliche Problem war/ist (habe ich damals schon nicht verstanden). Genetisch veränderte Körper sind anscheinend viel mächtiger als bei Spezies, die nix „haben machen lassen“?

Immerhin gibt es bestimmt genetisch unveränderte Wesen, die vielleicht TROTZDEM im Fitnessstudio MEHR Eindruck schinden – weil sie das GANZE Studio hochstemmen können… ?

„Ja, ich werde wohl angeklagt. Aber es gibt einen seriösen Ausweg für mich, nicht verurteilt zu werden.“ – „Welchen denn?“ – „Wenn ich dem Richter verspreche, nie wieder meine DNA zu besitzen, die ich derzeit habe, muss ich im Darwin-Museum nur 40 Stunden den Boden schrubben.“ – Vor diesem Plot für moralgedankliche Geringverdiener graut es mir jetzt schon…

Kein Wunder, dass man es beim Gespräch darüber bei „Pfadfinder“-Parabeln, „geschlossenen Türen“ oder „Kämpfe, die man selbst nicht begonnen hat“ belässt.

Ist MIR aber auch tatsächlich lieber als die üblichen „Die Rassen-Polizei hat uns schon wieder einen drohenden Pferdekopf ins Bett gebeamt“-Gespräche in Staffel 1.

– Besser gefallen hat mir das Thema „Spock unterdrückt seine Gefühle und wird dadurch gestresst“. Klar, das ist ein üblicher Gassenhauer im Star Trek-Portfolio, wird aber nicht gleich mit dem üblichen Fickel-Heftpflaster beantwortet („Kein Wunder, Sie haben heute noch nicht gebumst, wie wir Menschen das immer tun!“ – *auf nackte Assistentin zwischen den Beinen zeig*).

Nein, diesmal gibt es beim Doc einfach die Klampfe in die Hand. Dass man diese in ein paar Folgen wieder gegen eine weibliche Brust tauschen wird, kann ich ja jetzt noch ignorieren. Auch wenn die wehmütig wegschmachtende… äh… wegstapfende Chapel es mir nicht sooo leicht macht.

„Ich bin so voller Gefühle, Doktor… Wo sollen sie nur hin?“ – „Na, in das Musikinstrument rein, Spock!“ – „Echt jetzt? Und wer gießt das Ejakulat danach wieder raus?“ – Klampfen statt krampfen: Spocks Rücken ist total verspannt. Gut, dass er auch in dieser Staffel seine menschliche Seite kennenlernen wird. Denn diese hat eine AOK-Karte, einen Kur-Antrag und bezahlte Feiertage auf ihrer Seite!

– Schön auch Uhura, die sich gegen das System-Update der Kommunikationskonsole wehrt, weil ja ein Funkspruch mit der aktuellen Episodenhandlung eingehen könnte.

Ein Szenario, das wir alle kennen und daher realistisch ist. („Windows runterfahren, während der Arbeit?! Aber dann läuft doch wieder unser U-Boot voll, Menno.“)

– La’Ans Notsignal vom klingonischen Minenplaneten wird dann auch gleich mit einem Stehlen(!) der Enterprise beantwortet, weil Starfleet sich nicht kümmern will. Na, da hat Spock aber schon lange vor den schiffskleptomanischen Trek-Filmen ganz schön drastisch überreagiert.

Oder im Vergleich zu DISCO unter-reagiert, da er immerhin nicht rumgeschrien und irgendwas angezündet hat?

Nichts gegen das Klau-Konzept, aber wenn Picard bei einem Wald- und Wiesen-Funkspruch damals die Stargazer „entführt“ hätte, wäre das immerhin die eine oder andere Erwähnung (VOR und NACH der Degradierung) wert gewesen. Zumal die 45 Minuten danach auch OHNE die Mopserei möglich gewesen wären!

Aber natürlich nicht so funky und edgy. Aber 10 Minuten Professionalität waren vorher vielleicht zu lang? Man langweilt sich ja als Zuschauer vermutlich heute so fix, wenn Regeln nicht hübsch gebogen werden. Mit Schleife drum herum.

„Sie haben `nen Warpkernbruch? Wenn Sie DAS schon aufregt, sollten Sie mal ein Röntgenbild meiner Hüfte sehen.“ – Knackis unter sich: Die Crew stiehlt der Wartungscrew das Schiff unter Nase weg. Was witzig ist, weil … die restlichen 99% des Jahres, wo das Schiff NICHT auf der Station gewartet wird, kann man einfach NORMAL irgendwo hinfliegen und keinem was sagen!? Oder, wie man es bei Kurtzman auch nennt: „Standard-Protokoll“

– Eher witzig kam die obige Inspektionsdame rüber, die sich vom simulierten Warpfeldbruch nicht blenden ließ – und den Charme einer Vorzimmerdame mit übersteigertem Selbstvertrauen ausstrahlte. Was ja echt mal was anderes ist als die Starfleet-Bubis, die man sonst bei Kurtzman am Nasenring durch die Warparena zieht.

Deren langsame Sprechweise und ihre kryptischen Andeutungen („100 Jahre her, dass ich Schiffe gestohlen habe“), waren natürlich wieder ein franchise-internes Easter Egg. Habe bisher nur nicht gegoogelt, welches. Eine von Mudds Frauen? Die persönliche Klangschalenbetreuerin von Gene Roddenberry?

Bis ich drauf komme, kann man bei SNW ja z.B. darüber diskutieren, ob Spock beim Warp irgendeine Phrase aufsagen sollte. – Oh, das HABEN sie ja kurz danach in dieser Folge, was für ein Nicht-Zufall…

Weil so was ja ständig Thema ist.

Finde ich langsam affig.

Einfach mal was als Spruch abliefern – und nicht groß drüber reden.

„Trink schneller, sonst ist dein Adamsapfel ohne Ehre!“ – Ein Trink mit dem Zaunpfahl: Blutwein heißt es nur deshalb, weil sich das Zeug im Bauch mit der abgelösten Magenwand vermischt. Und natürlich säuft unsere junge Heldin im Zweifel mindestens ZWEI Klingonen unter den Tisch. In einer modernen, diversen Welt gelten eben andere Regeln. Biologie gehört nicht dazu.

Die eigentliche Story (Danke, Episodenminute 22, diese gnädige Enthüllung werde ich dir niemals vergessen!) war dann einerseits angenehm klassisch, andererseits ein bisschen zu „faserig“, um mich komplett abzuholen: In der Mine ist was explodiert, was giftig ist und/oder strahlt.

Die Menschen werden dadurch krank, während die Klingonen Landärzte suchen, die wissen, wie man ein Raumschiff 2 Lichtjahre weiter betritt… und auf dem Planeten wieder verlässt. Und irgendwie läuft das alles ruhig nebenher im Untergrund ab, ohne Gerüchte auf dem Wochenmarkt oder andere Notrufe der zahlreichen versammelten Personen. – Also ein ganz normaler Montag im Industriegebiet von Zentralchina?

Überhaupt wirkt die die Episode auf eine seltsame Art transusig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das gut finde („Hey, hektische Schnitte nur noch beim Kartoffelschälen? Cool!“), oder ich doch traurig bin, dass man das Material irgendwie strecken musste – weil die Geschichte nicht sooo viel hergab? Am Ende war es halt „nur“ der klingonische Plan, ein selbstgebautes(!) Föderationsschiff losfliegen zu lassen, damit es die Zentralregierung zum Krieg „überredet“.

Was als Idee immerhin frisch ist, denn vorher gab es das bei Star Trek noch nicht?

„Hier sind alle krank. Die Klingonen wollten ALLES auf ihrem künstlichen Föderationsschiff simulieren. Auch die 196 Transporter-, Subraum- und Weltraumanomalie-Unfälle bei Starfleet pro Jahr! Leiterstürze beim Gardinenaufhängen nicht eingeschlossen.“ – „Schade, gegen letzteres hätte ich eine Spritze.“ – Dank der Alufolie haben die Aasfliegen auf dem Heimweg noch einen praktisch eingepackten Snack.

Trotzdem war ich sehr überrascht, wie stilsicher es in der zweiten Hälfte weiterging: Vor allem die Musik wirkt mit ihren langen, minimalistischen Tönen deutlich selbstbewusster als das Trommelfell-Trommelfeuer von Discovery. Besonders fällt auf, wie cool und selbstverständlich M’Benga und Chapel sich nach dem Genuss der „Prügeldroge“ durch die Klingonen kloppen – ohne dass es ZU cool und ZU selbstverständlich erscheint. Michael Burnham hat jedenfalls ein „Dislike“ gegeben – was ein gutes Zeichen ist.

Nebenbei muss La’An zur Aufklärung des Falles noch Föderationswaffen an die Klingonen verkaufen (im Gegensatz zu „Picard“ ist auf dem Schwarzmarkt sogar etwas Licht – umbenennen?), M’Benga über seine Kriegstraumata nachgrübeln (schade, dass man die mit Kuscheltier- und Kirschkuchen-Alegorien im Laufe der Staffel wieder vor die Wand fahren wird?) und alle anderen sich Gedanken machen, wo die ganzen Hauptpersonen eigentlich gerade abhängen – und was sie rausgefunden haben.

Detailfragen wie „Verfolgt/ruft die Föderation eigentlich das ausgebüchste Schiff?!“ oder „Sind ALLE Crewmitglieder an Bord eigentlich total happy mit dem Schiffsraub?“ darf man wie üblich nicht stellen.

„Wir müssen sie alle minutenlang verhauen, Doktor! Sonst schießen sie noch spontan auf uns!“ – Lieber den Fluchtweg abschneiden als die Haare wie Erica Ortegas: Ob man diese Dresch-Droge noch mal sehen wird, sei dahingestellt. Andererseits geht das Gerücht um, dass Kirk als Kind in den Kessel gefallen ist, in dem sie gebraut wurde.

So toll die Schlägerei auch inszeniert war: Als man dann im Untergrund weiterkämpfte und noch mal zehn(?) Klingonen in Zeitlupe das Fressbrett neu marmorierte, da war’s dann auch irgendwann gut. Wir haben schließlich schon das „Matrix“- und „Bud Spencer“-Franchise. Eine neue Mischung davon macht eigentlich nur Sinn, wenn wir demnächst Picard sehen, der im langen Ledermantel Schüssen ausweicht – äh… und dabei in Zeitlupe Bohneneintopf isst?

Natürlich startet das Fake-Schiff der klingonischen Extremisten tatsächlich, um einen Föderationsangriff vorzugaukeln und einen Krieg auszulösen. Was auch beim… wiederholten… Nachdenken… von vorne bis hinten Sinn ergibt?! Schon toll, was die Autoren mit ein bisschen Fachliteratur zustande bringen!

Mühe hat mich sich dann auch noch gegeben, nämlich bei der Banküberweisung an das SFX-Team? Die rote Eis- und Felsbrocken sahen jedenfalls ungewohnt schick aus und erinnerte fast an bessere „The Orville“-Zeiten. Rein optisch. Inhaltlich ist diese Episode hier eh besser als die 3. Orville-Staffel („Ein Ketzer! Tretet gegen seinen Enterprise-Schulranzen!“), da man uns hier nicht vorgaukelt, dass das „Böse“ mit Familienwerten, heimlichen OPs und herbeigeschwurbelten Robotergefühlen besiegt werden kann.

Dies hier ist ein Antiterror-Einsatz im besten und schlechtesten Sinne – und gehört häufiger dazu, als uns Star Trek bisher zeigen konnte oder wollte. (*nebulös auf islamische Flugzeuge zeig, die auf der Golden Gate Bridge einschlagen*)

„Wenn wir das fremde Schiff nicht kriegen, werden wir uns einem endlosen Strom aus Zerstörung, Krieg und Grenzkonflikten gegenübersehen.“ – „Hey, dann wird die Lage also BESSER als damals bei Discovery?!“ – Alles auf den roten Sch(l)ießmuskel: Die Weltraumszenen machen Spaß und sind trekkig genug inszeniert. Nur die (Schuss-)Soundeffekte verstören teilweise etwas. („Mist, schon wieder mit der Laubsäge in die Herde mit Trompetenhühnern abgerutscht.“)

Somit bleibt eine – Achtung, Widerspruch! – nette Klingonen-Geschichte, die schön inszeniert ist (Planet! Marktplatz! Mine! Krankenlager!), die aber irgendwiiie als Staffelstart zu erwarten war. Wo andere Zuschauer (wieder mal) das „beste Star Trek seit Jahren“ wittern, verwittert etwas meine Begeisterungsfähigkeit. Denn ich finde, dass dies heutzutage die Untergrenze beim Qualitätslimbo sein sollte – mit noch viel Luft nach oben, was Dialoge, langfristige Zusammenhänge und Figurenmotivation angeht.

Ja, dies eine brauchbare Folge, die als Einsteiger einer gelungenen Staffel taugen könnte. Wie so oft bereits geschehen. Doch ich vermute nach den bisherigen Erfahrungen, dass sie eher ein „Rausschmeißer“ ist, der nach einem teuren, qualitativen und regietechnisch soliden Beginn wieder an die Teenie-Autoren übergibt.

Zu sehr hat mich die erste Staffel mit miesen Auflösungen (Kind vom Doktor), komischem Ideenklau („Alien“-Story), wilden Wendungen (Pike kocht für Piraten und bringt sie gegeneinander auf) und sinnfreiem Füllmaterial (die Mittelalter-Episode mit dem Doktor!) verärgert.

So wirklich mitfiebern konnte ich daher mit keiner der Figuren, so geerdet und seriös sie auch teilweise wirken.

Bereits jetzt blitzt bei den Dialogen wieder der alte „Wieso sind WIR eigentlich nicht die Neuferfilmung von Buffy?“-Charme durch, durchsetzt von Disziplinlosigkeit und Fixierung auf Spocks diverse Seiten: Menschlich, Vulkanisch, Genital.

Blöd ist ebenso, dass man auf den letzten Metern wieder nicht alles liefert, was möglich gewesen wäre: So wirkte Spocks „Rettung“ von Chapel (= einfache Herzmassage, nachdem sie im All schwebte) samt Krokodilstränen und „Ich habe auf dich gewartet!“-Spruch (= Photonentorpedos aufs feindliche Schiff daher langsamer abgeschossen?) schon wieder eeetwas zu viel. Ebenso verbaute man sich einen coolen Moment wie der zwischen Picard und Tomalak, als Spock den Klingonen erklären musste, warum scheinbar zwei Föderationsschiffe auf klingonischem Gebiet rumschossen.

Gerade als der Dialog GUT wurde, ging man direkt zum beidhändigem Blutwein-Gurgeln über. Weil: „Da kann man sehen, ob ein Mann lügt.“

An den Augen.

Und am tanzenden Gaumenzäpfchen, wenn er rülpst?

„Das menschliche und klingonische Konzept des Komasaufens ist erstaunlich logisch. Aus der Sicht des bayrischen Ministerpräsidenten.“ – Lieber Tassen hoch statt Schilde: Wer diese Episode ganz gut fand, sollte bei dieser Szene lieber ausmachen. Denn Kenner für Neuronen mit Bratapfel-Aroma wissen: Die 5-10 Minuten NACH der Haupthandlung werden mit seltsamen Fanservice und/oder Geflenne gefüllt. Wobei das eine das andere bedingt…?

Wartet. Ich gucke mal schnell das Ende. Muss ja.

…

…

Okay, passt zu meiner Vermutung: Die ältere (sehr langlebige) Dame hilft Spock mit Lebensweisheiten, damit der sich nicht „langweilt“ und ein „offenes Herz“ behält. Tja, die sind eben auch ALLE Spock-Fans!

So, wie man mir bereits im Jahr 2000 zujubelte, lange BEVOR ich Labernischen-Weltmeister als „Daniel Klapowski“ wurde. Tja, der hatte halt Geschmack, dieser Obdachlose, der mir damals anerkennend die Worte „Blalk’sklall’aasch“ hinterrief.

Danach werden Kinder umarmt (immerhin vorher 5 Sekunden mitgespielt), Admiräle beruhigt („Tja, haben wieder mal recht gehabt. Nimm DAS, Dienstaufsichtsbeschwerden-Damoklesschwert!“), Klampfe geklampft und noch mehr Tränen rausgedrückt am Bett von Chapel.

PLUS ein schneller Cliffhanger in Sachen zukünftiger Gorn-Gefahr. Die wissen halt, wie man moderndes Fernsehen inszeniert. Äh… modernes meinte ich.

Fazit: Ja, es ist eine gelungene Episode, aber ich spüre, dass mein Herz (ich meine damit nicht Sparkiller!) nicht dabei ist.

Ja, es steht „Star Trek“ drauf – und es wirkt auch etwas mehr wie Star Trek (was NORMALE Klingonenmasken von geistig NORMALEN Künstlern doch ausrichten können?), aber eine teurere „Stargate“-/“Babylon 5″-Episode mit bekannten Franchise-Aliens hätte wohl ebenso diesen Effekt gehabt.

Viel zu meckern habe ich nicht, zumindest nichts Großes. Wirklich toll find‘ ich’s aber nicht, dass man uns mit heißen Tränen („Buhuuu! Fast wäre mein Lieblings-Offizier gestorrrrben! Wie jeeede Woche, buhuu!“) und einem diplomatisch irgendwie gehuschtem Ende abspeist.

Gute Abschlüsse kann New-Trek irgendwie auch bei den überdurchschnittlichen Folgen nicht…

Aber gut, für eine solide statistische Datenbasis müssten wir mal mindestens ZEHN davon bekommen?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM