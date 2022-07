, The Orville – Kritik zu 3.06 – „Twice In A Lifetime“

Eine Zeitreise in das Jahr 2025 wäre auch für mich interessant. Hat es dann eine 4. Orville-Staffel gegeben? Oder wurde diese auf Herbst 2028 verschoben, in alter Warte-Tradition? – In dieser Folge erleben wir jedenfalls, dass man sein Herz bei einer Zeitreise verlieren kann. Und dass nur Arbeitskollegen dann in der Lage sind, mit „Call Me God“-Shirt alles wieder in Ordnung zu bringen. ICH trage das ja nur, wenn Sparkiller meckert, dass er Stunden seines Wochenendes für Meinungskästen opfern soll. – Dieser Egoist.

Inhalt:

Beim Angriff der Kaylon wird Gordon in die Vergangenheit geschleudert, weil er das Zeitreisedevice zerstören will. Als die Crew ihn dort abholen will, ist er seit Jahren in einer glücklichen Beziehung, hat einen Sohn und will dort bleiben. Was nun?

Besprechung:

Erst mal ganz viel Lob…

– Dass Gordon an dem Zeitpunkt auf der Erde rauskam, an den er DACHTE, wirkte erstaunlich schlüssig für eine erzählerische Notfall-Erklärung. Das hätte ich mir damals bei Burnhams Mutter auch gewünscht (“Ohne Raumanzug ins Zeitloch? Null Problemo, habe ja einen Strohhalm zum Atmen!“)

– Diese Frage wurde auch bei Star Trek zu selten gestellt: Ist es nun MORD, wenn man eine Zeitlinie ändert, in der frische Kinderchen wohnen? Oder nur eine „verbindliche Abwesenheitsempfehlung“? Und WENN die Nichtexistenz von Leben durch das Ausbleiben von Handlungen Mord wäre – haben dann jene konservativen Geister recht, die das achtlose Spermien-Entsorgen im Taschentuch als Sünde betrachten?

(„Das muss in eine Frau rein! Oder in Trans-Günther, als gutgemeinten Zeugungsversuch!“)

„Ich geh dann mal meine Liebe finden.“ – „Okay, Kumpel. Dann kümmere ICH mich um neue Fäkalgags!“ – Ehegattensplitting mal anders: Dass an der Idee der Multiversen etwas dran sein könnte, suggeriert diese Folge durch die vielen Gordons, die man beim Zeitsprung sieht. Vielleicht ist Gordon am Ende der Folge immer noch bei seiner Frau? Und dann baut SIE eine Zeitmaschine, um ihn loszuwerden?

– Die schauspielerischen Leistungen waren größtenteils beeindruckend. Gerade nach den letzten SNW-Episoden freut man sich, wenn Gordon z.B. um sein Leben argumentiert. Und er den Phaser-Trigger fast durch seine Willenskraft auslösen kann. Zusätzlich gefiel mir Isaac (als Menschenhologramm) sehr gut, dessen Bewegungen man auch ohne Silberpelle sofort wiedererkennt. Äh, was er dann ja JEDE Episode bereits hervorragend schauspielert?

Na, ihr versteht schon meinen Punkt…

– Nachdem mir die tolle Musik und die herausragenden Effekte 1-2 Folgen lang weniger aufgefallen sind, nahm ich sie hier wieder wahr: Diese sauberen, dezenten Spiegelungen auf der Hülle, Lechz! Dieser rot-blau-streifige Effekt (der trotzdem nicht übertrieben war) bei 99,99%iger Lichtgeschwindigkeit, Sabber! Diese schön ausholende 3D-Blase beim Zeitsprung, die man als FAULER Star-Trek-Mensch nur als morgendliches „Prä-Kaffee-Augenwabern“ dargestellt hätte.

– Apropos Lichtgeschwindigkeit: Dass man einfach die „Anti-Einstein“-Effekte abschaltet und normal rumfliegt, um wieder in die Zukunft zu gelangen, war genial! Und das sage ich nicht nur, weil ICH das selber schon in einer Geschichte verwendet habe… (*Monokel mit Tesafilm über Augenhöhle kleb*)

– Erstmals seit Staffelbeginn kam mir das alles auch nicht zu lang vor. Jede Szene hatte eine interessante Enthüllung oder einen Sinn (Charlie war z.B. in ihre getötete Kameradin verliebt) oder war zumindest so unterhaltsam inszeniert, dass man sie sich noch länger hätte angucken können.

„Isaac, du musst diesen Kampf gewinnen! Unsere Zukunft hängt davon ab.“ – „Wir könnten uns auch einfach E-Roller leihen, statt Motorräder zu ergaunern?“ – Du Linksgrün-Versiffter! Reiß dem Rocker die Arme wie Brennstäbe raus, statt hier heiße Erdgas-Luft zu produzieren!“ – Persönlichkeitssache: Charlies eindeutigstes Persönlichkeitsmerkmal kann ich noch nicht einordnen. – „Hübsch“?

– Der Kniff, am Ende Gordon einfach 10 Jahre VOR dem fröhlichsten Familienleben abzuholen, ist aus Zeitreisegesichtspunkten mehrfach logisch. Und man vermeidet sogar die üblichen Fanfragen, die genau DAS immer gerne vorschlagen. Zumal dieses Betonen von „Zeitreisen sind auch für uns kaum verständlich“ und „Vielleicht geht’s im Multiversum weiter“ mal nette Anregungen waren, um den Kopp von nörgelnden SF-Fans zu entlüften. („Aber-Aber-Aber… Ich habe doch schon 20 erklärende Striche auf ein Blatt Papier gemalt?!“)

– Ein bisschen rührend fand ich auch die Szene, in der Gordons Frau sofort GLAUBT, dass er aus der Zukunft kommt. Weil sein Verhalten so reif, offen und anders erscheint. Was man in dem Moment auch glaubt. Und DAS ist eine Meisterleistung, wenn man seine sonstigen Szenen betrachtet. („Buhu, ich bin in ein Wespennest auf Deck 4 gefallen, als ich dem Fähnrich die Hose geklaut habe.“)

Doch ab HIER habe ich etwas Mecker-Potenzial…

So ist die Idee, dass ein SF-Event zu einer Lebenspartnerschaft mit Wegsteck-Fetisch und mehrarmigem Kindergeknuddel führt, inzwischen schon fast… STANDARD bei „The Orville“? Dies ist schon die dritte Folge, in der es um ein Kind geht. Und bis auf 3.03 („Im Holodeck hört dich niemand schreien – nach deinen Kids.“) war es in JEDER Episode enorm wichtig, welche Liebesbeziehung auf Links gekurbelt wird.

„Ed, wenn ihr mich hier rausholen wollt, müsst ihr andere Seiten aufziehen.“ – „Ich habe einen Medienanwalt dabei.“ – „Okay, ich packe meine Tasche.“ – Menschlichkeit ist nie geboren worden: Dass man uns keine apokalyptische Zukunft ZEIGT, die beim Hierbleiben eintritt, sondern man es schlicht nicht weiß, fand ich gut. Aber auch sehr abstrahiert? Meiner Oma wäre DAS für so eine Episode zuwenig von allem. („Hey, wieso spielt da keine Marschmusik?“)

Gegen all diese Elemente habe ich ja nichts. Aber es fällt schon stark auf, wenn man nach jeder SF-Idee schon fast fragen möchte: „Und neeeben diesem Schwarzen Loch, ist da auch ein Motel für LaMarr und Talla?“

Die kommen nach einer schnellen Schultermassage nämlich auch zusammen, was für mich überraschend war. Ob ich es auch GUT finden werde, wird sich zeigen. Vermutlich geht es dann darum, ihre Muskeln zu verkleinern, damit sie ihn beim Orgasmus nicht immer zu Tode quetscht?

Das sind aber alles nur Mini-Kritikpunkte am Ereignishorizont persönlicher Randgeschmäcker…

Wirklich hakelig wird es für mich, wenn es darum geht, wie moralisch es nun war, Gordon abzuholen, BEVOR er seine Liebste kennenlernte. Hier bin ich hin- und hergerissen, ob man diese pragmatische Entscheidungsfreude der Führungsoffiziere nun loben sollte („Gefahr für die Realität, also weg mit Haus-Hypothek und Kita-Platz!“), oder ob das innerhalb der gefühlsduseligen Orville-Logik nicht das schlimmste Verbrechen der Menschheit darstellt?

Ich meine, dieses Kind könnte schließlich mal… NOCH niedlicher und intelligenter werden, Schnüff?

Am Ende überwiegt knapp mein Wohlgefühl, dass alles total gradlinig beendet wurde. Doch trotzdem bleibt die Unsicherheit, ob das überhaupt eine ehrliche Diskussion oder ein interessanter Konflikt war – oder ob das auch wieder so Heimlich-Ding wie bei der Geschlechtsumwandlung darstellte.

„Wie lange dauert dieser relativistische Einstein-Zeitsprung noch?“ – „Mal so, mal so. Relativ langkurz, würde ich sagen.“ – Bei Grün bleibst du stehn: Mit der schmissigen Musik wirkte dieses Szene doch gleich viel epischer. Wenn ich mit meiner Nuckelpinne um die Ecke fahre, will ich das auch. Ich zahle dafür sogar in Dacia-Dollar!

Als kleines Beispiel habe ICH eben eine Zeitreise in Serienfans Vergangenheit gemacht, damit der kein Kind zeugt. Die Kommentare seines Sohnes wurden auf Zukunftia eeecht nervig. („Mein Vater hat das nicht mit der erforderlichen Tiefe erklärt, lasst mich mal ran!“)

In dieser Folge baut man ein moralisches Problem auf, das dann aber keines ist, weil man per „Cheat-Code“ einfach gewinnt. Wer die dickste Atombomb… Zeitreisemaschine hat, darf sich halt die Zukunft aussuchen? Was dann natürlich visualisiert, wie schrecklich diese Technologie als Waffe wäre. Oder halt auch nicht…?

Und wenn man streng wäre, könnte man erneut sagen, dass MacFarlanes Kleben an unserer Gegenwart schon auffällig ist. Manchmal denkt man, dass er am liebsten ganze Folgen zeigen will, in der Charaktere vor dem Fernseher alte Sitcoms gucken – und dabei über das Leben philosophieren. Denn das kommt immer wieder. Aber okay, immerhin sah man Isaac schon lange nicht mehr im Unterhemd rumsitzen.

Tja, und hier endet mein Review auch schon. Bei all den schönen Szenen läuft es am Ende auf diesen einen Moment hinaus, über den man unendlich viel („Vielleicht bekommt er im Multiversum seine Frau – oder einen Harem?“) oder gar nicht diskutieren könnte („Keine Zeitlinie = keine Existenz = kein Problem!“)

Und das überlaste… überlasse ich dann lieber den geneigten Kommentatoren.

Die können für mich dann auch gerne klären, ob es nun clever oder billig ist, an EINER „auserwählten“ und kitschig-idealisierten Frau aus einer älteren Folge (die noch dazu angenehm bitter-tragisch endete) das gesamte Lebensglück eines Mannes zu hängen.

„Tag, Jungchen. Hast du schon mal überlegt, deinen neuen Gasvertrag bei den Zeugen Jehovas abzuschließen, hmmm…?“

Fazit:

Eine schöne, gut getimte Episode, die Spaß macht (Armdrücken mit Rockern!) und nebenbei Zeitreisethemen mit dem Thema „Glücklichsein“ und „Ach, neee, lass mal lieber“ mischt.

Für mich war’s neben 3.01 das rundeste Gesamtpaket aus Laufzeit(aus)nutzung, Schmunzel-Humor und SF-Elementen.

Dass gerade zum Ende hin irgendwas zu FEHLEN scheint, kann ich verschmerzen.

Gordon tut’s ja auch.

