Lasst Yaphit über das Konfetti kriechen, damit’s vom Flur kommt! Und ihr dahinten, räumt die Schäden aus der letzten Schlacht in den Deplikator! – Denn es gibt auch ein Charakterfolgen-Leben nach einem epischen Zweiteiler… Und so wie der heutige Gastdarsteller müssen auch wir mit derlei dramatischen Umstellungen leben lernen. Lernen, wie es ist, wenn der Tod nicht mehr täglich an’s Kraftfeld klopft und der Krieg eine blasse Erinnerung wird, die nur noch alle 10 Sekunden in einem aufsteigt, bis man laut schreit.

Inhalt: Gerade will Ed Mercer die Friedensverhandlungen mit den Krill beginnen, da fällt ihm ein Offizier samt Tochter in die Hände, die angeblich mehrere Krill-Schiffe zerstört haben sollen. Liefert er den Mann nicht aus, schwindet die Aussicht auf Frieden – und die Hoffnung auf dauerhafte Lebenszeichen auf der Orville.

Na toll! Was soll man denn hierzu Lustiges schreiben? Generell ist es ja schon schwer, die Nicht-Verrisse textlich amüsant zu gestalten, aber diese Episode hier ist eine Frechheit gegenüber jedem Reviewer mit Ehre und Nörgel-Wortspielen im Kopf. Alleine so was wie „Verrat hat jedoch auch der Autor dieses Mal an uns begangen!“ kann ich ja jetzt unmöglich bringen!

Okay, man könnte kritisch erwähnen, dass man diese Folge so schnell kein zweites Mal sehen möchte (für unseren Leser „Serienfan“ bedeutet das: ein zwanzigstes Mal), weil es einen großen Teil der einmaligen Spannung ausmacht, ob der gerettete Typ nun die Krill-Schiffe vernichtet hat. Und wenn ja: WIE. Und ob es da noch ein Geheimnis gibt, das seine Tochter betrifft.

Wenn man all das erst mal weiß, wird diese Episode eine ziemlich klare Sache. Ähnlich den ganzen Picard-Episoden, in denen auch ein Fremder ausgeliefert, befragt oder evolutioniert werden soll. Irgendwie waren das ja selten die Episoden, die in das kulturelle Muskel- und Fettgedächtnis der Nerd-Nation eingegangen sind.

„Hey, Kumpel! Wir haben uns ja ewig nicht gesehen!“ – „Hey Gordon. Ja, ich war ja auch im Kriegsgebiet verschollen und wurde gefoltert.“ – „Cool! Und ich habe mir in dieser Zeit Filme geschaut und mir die Eier geschaukelt. Ich zeig’s dir mal nach deiner Psychotherapie!“ – Wiedersehensfreu(n)de: Das Leben hat beiden übel mitgespielt. Nur wurde es bei Gordon lustiger kommentiert.

Davon abgesehen ist dies jedoch eine Episode, an der man wenig kritisieren kann. Der seltsame Verrat von Gordon Malloy? – War natürlich nur vorgespielt, um das Wesen des Neuen zu ergründen. Die etwas harte Grundeinstellung der Union in Bezug auf Auslieferungs-Ablieferungen? – Ist gut zu verstehen, wenn man ansonsten in den Krieg schlittert und vielleicht die ganze Erde neu streichen müsste. Die etwas blutleeren Gespräche mit den Krillvertretern? – Sind halt gar nicht der Fokus in dieser Folge, durchschaubarer Stichwort-Klapo! Die etwas unpassenden Pinkelproben-Gags und Rektaluntersuchungen (oder was sollte der Handschuh?) der Krills, damit diese nicht sofort an Bord kommen? – Passt wunderbar in die Serie, da ja die Fässer im Shuttlehangar erst in der letzten Episode als Notfallklo etabliert wurden.

Am positivsten fällt allerdings auf, dass der Gastdarsteller in all seiner Gebrochenheit und missionarischen Zerstörungswut mal eben alle Haupt- und Nebenfiguren von Discovery an die Wand schauspielt. Hier suppt der Patriotismus an genau den richtigen Stellen an die Oberfläche, gepaart mit Kameradschaft, Schmerz und zur Schau gestellter Bescheidenheit („Och… Es war doch damals mein Job, alle zum Preis eines posttraumatischen Syndroms zu retten.“)…

Die Auflösung um das Blut der „Tochter“ war überraschend und in dieser Form auch unmöglich vorherzusehen, was einerseits etwas schade ist (Mann, ich will als Space-Columbo miträtseln!), aber andererseits natürlich extrem kreativ um die Ecke kommt. Eine Art TNT-Blut, das mit unserer Atmosphäre reagiert, ist zwar reichlich schräg, aber auch nicht so schräg, dass mein innerer Wissenschaftler sich ein abgebrochenes Reagenzglas stürzen möchte. Danke für dieses NEUE SF-Konzept, Seth. – Oder zumindest für eines, an das ich mich gerade nicht erinnern kann.

„Dieses Shuttle… Es ist von innen viel größer als von außen?!“ – Doctor Schmu: Als Gordon nicht weiter weiß, sucht er unter der Fußmatte den Zettel mit den alten TNG-Ideen. Doch man findet diesmal kaum welche. Kein Wunder, dass Produzent MacFarlane diesen eigenständigen, halbinnovativen Teufelskahn in wenigen Sekunden in die Luft jagt!

Und lässt man 2-3 Stellen außen vor, in denen Gordon mir einen Tick zu überdreht war („Wir könnten den Krills doch den Rücken reiben?“), so ist dies wohl die Episode, in der der alte Sprücheklopfer mit dem Unterwarp-IQ am meisten glänzen konnte. Seine Verwunderung und spätere Härte – samt netter Prügelsequenz – nahm ich ihm jedenfalls vollkommen ab. Und sein Weltraumspaziergang war auch ein nettes Schmankerl zum Schluss, bei dem man sich fragt, warum man das bei TNG & Co. nie gesehen hat. Ist da überhaupt mal EINER in einer Raumanzug gestiegen, wenn bereits der Warpkern kleine Blubberbläschen aufgestoßen hat und man einfach nur mal RAUS musste? Dieses jahrzehntelange Rumbeamen hat ganz schön viel SF-Romantik kaputtgemacht, das uns „The Expanse“ erst langsam wieder einprügeln muss…

Einen Kritikpunkt hätte ich dann aber doch noch: So hätte ich dann doch gerne erlebt, was die Krill zu dem toten Offizier zu sagen haben. Aus deren Sicht ist der Gefangene ja einfach auf Warp gegangen (Sorry, klingt einfach besser als „auf Quantumdrive-Speed“) und dann nicht mehr wiedergekommen. Da wäre ich ja auch erst mal skeptisch gewesen, wenn es darum gegangen wäre, dass CBS mir Alex Kurtzman ausliefert: „Auch so, der ist in die Berge gegangen und hat sich selbst gesprengt? Aber… wir sind doch hier am MEER?!“.

Okay, die Beweismittel fliegen da ja irgendwo rum bzw. randalieren in dem hermetisch abgeschlossenen Quartier in Form einer Frau herum. Aber wenigstens ein Satz zu der ganzen Auslieferungsnummer hätte am Ende nicht geschadet. Und wenn es nur so etwas gewesen wäre, wie: „Ich hoffe, wir sind auf ihrem Schiff sicher, Mercer?“ – „Keine Sorge, Dude. Frauen, deren Blut explodieren kann, transportieren wir generell nur in Schutzatmosphäre nach Hause.“

„Hey, Sicherheitstante? Wann dürfen wir endlich zu ihrem Captain?“ – „Nun… Ich nenne meine rechte Hand seit geraumer Zeit ‚Captain‘, wissen Sie?“ – Die Unten-Untersuchung: Leider muss die komplette Leibesvisitation aus religiösen Gründen ausfallen. Denn immer, wenn man die Krill von hinten berührt, drehen sie sich begeistert um und rufen: „Avis, warst duuu das!?“

Würde man diese Episode total intellektuell betrachten wollen, so fällt schon auf, dass hier die Krill reeelativ vernünftig sind (bis auf die „Wir untersuchen den Verdächtigen, bis er tot ist“-Sache) und hier ein Mensch derjenige ist, der quasi Jihad begeht – und nicht die Jungs mit der Avis-Bibel unter’m Arm.

Hier könnte man sicherlich noch darüber diskutieren, was Krieg mit Menschen macht, wie man Versöhnung erreicht und wie man mit unvernünftigen Ideologien und ihren Vertretern umgeht. Aber da wir die Antworten bereits kennen, lassen wir das an dieser Stelle mal (Die drei Antworten: Krieg macht Menschen putt; einer muss den ersten Schritt tun; tagelanges Waterboarding könnte helfen.)

Nett war auch das Ende, in dem Mercer noch schnell zugibt, dass er sich manchmal als Captain deplatziert fühlt und nicht weiß, ob er gut genug für die Rolle ist. – Danke, Seth, ich habe den entschuldigenden Wink mit dem Zaunpfahl verstanden. Aber langsam wirst du zum besseren Schauspieler.

Oder ICH zum besseren Gewohnheitstier?

Fazit: Eine ruhigere Folge, die dennoch zeigt, dass alte TNG-Plots mit quatschenden Nebenfiguren im Trauma-Trauerflor nicht langweilig aussehen müssen. Da hatte man früher deutlich mehr Probleme, die endlosen Diskussionen in 4:3-Format vor grauweißem Hintergrund attraktiv ablaufen zu lassen. („Nicht schon wieder dieser Besprechungsraum, Captain! Ich will zurück zu Stacheldraht und Streubombe!“)

Man könnte Dinge kritisieren, wie z.B. der etwas zu lockere Umgang mit der Krill-Delegation, dank dem ICH kaum noch Angst vor den Plastikkopf-Predigern habe, aber wir sind hier ja nur in der 6. offiziellen Star-Trek-Serie – und nicht auf der Anklagebank.

Eine schöne Folge, die mit 3,6721 Sternen gut bedient wäre. Die vollen, aufgerundeten 4 gibt’s jetzt vor allem für die intensiven Schauspiel-Momente – und weil alles noch besser ineinander greift als bei der letzten Premium-Discovery-Episode.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung.

Aber nur ganz leichtes Nicken, natürlich. Sind ja keine Barbaren. Orville setzt mit dieser Episode seinen Siegeszug des überdurchschnittlichen „Okay seins“ erfolgreich fort, was sich bei mir durch eine großzügige Kopfnick-Darbietung bemerkbar macht.Aber nur ganz leichtes Nicken, natürlich. Sind ja keine Barbaren. … Puh, so viel Könnte-man-durchaus-als-Lob-verstehen auf einmal… *schweiß von der stirn wisch* Entspannt und in bester TNG-Tradition wird uns ein schönes Story-Konzept mit VOY-Feeling geliefert, welches schon bei DS9 für Freude sorgte: Was ist, wenn das Mitglied einer friedfertigen Organisation plötzlich zum Terroristen wird? Ein moralisches Dilemma, gerade inmitten empfindlicher Friedensverhandlung. Gut, Orrin ist kein Michael Eddington, welcher etwas komplexer tickte als „Wolle Schiffe sprengen?“. Doch dieser bekam ja auch ein paar Episoden mehr spendiert, bevor er zur lebenden Jem’Hadar-Zielscheibe wurde. Besonders begeistern konnte dabei die Beziehung zwischen ihm und Sisko. Ein Katz- und Mausspiel, welches zu Recht mit dem von Javert und Valjean aus Les Misérables verglichen wird. Eddington war bereit, entgegen der Grundsätze der Sternenflotte, Gewalt gegen die Welten der Cardassianer anzuwenden. Welten, welche sich nach empfindlichen Friedensverhandlungen noch im Gebiet der Föderation befanden. Geschickt wurde dem Zuschauer dabei die Frage gestellt, ob Friede solch große Kompromisse wert sind. Heute Utopia, morgen Fleisch und Blut. Orrin ähnlich. Weil Familie tot und das sehr doof. Deswegen Krill-Schiffe putt machen mit Alien-Blut von falscher Tochter. Die Orville-Crew zeigt dieser aber vorher noch Holo-Instrument und Planet der Affen. Warum nicht? Am Schluss dann Orrin machen Selbstmord, weil Krill-Schiffe kaputt bluten verboten. Viel Weisheit in Geschichte, denn Feuer heiß. Malloy in Raumanzug aber gerettet mit Traktor-Strahl. Viel klau bei Kultfilm, hier Beweis: Fazit: Eine runde Episode mit angenehm unbösen Bösewichtern, einem klassisch-verständlichen Story-Ablauf, netten Alienköppen (auch der mit Beulen) und routiniert schöner Musik. Das war so gut, dass ich mir jetzt direkt nochmal die ausführlichere Eddington-Saga angucken werde. Danke, Orville! Wertung (Patriotenblut): 6 von 10 Punkten Wertung (DS9-Folgen mit Eddington): 8 von 10 Punkten

