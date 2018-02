„Star Trek Discovery“ – Staffel 1 in der Rückschau

Discovery hatte seine Nicht-Chance – und diese voll genutzt. Darauf können sich inzwischen sogar fast alle einigen, die in der Staffelmitte noch erfreut gerätselt haben, welch tiefgründiges Geheimnis sich wohl um Tyler und Lorca verbergen mag. Ich tippte ja schon früh (= Episode 1.01, Minute 1,01) darauf, dass die Produzenten Alex Kurtzman und Gretchen Berg in einer Art von dem Franchise überfordert sein könnten, die nur ein Reh kennt, das nachts in aufflammende Lichter glotzt. Nur, dass das Beispiel-Reh dann noch ständig „Das werden die grööößten Lichter überhaupt!“ rufen müsste.

Ja, es gab in der ersten Staffel so einige Handlungsstränge, an die so manch wohlwollender Zuschauer sein Herz hätte verlieren können. Hier mal kurz alle wichtigen Entwicklungen und die Auflösungen derselben…

Der Klingonenkrieg lief z.B. folgendermaßen ab:



– Burnham tanzte auf deren Schiffshülle rum, wo zufällig gerade der Hausmeister im Raumanzug das Dach reparierte.

– Wie es Art der Klingonen ist, stolperte der ungelenk in Michaels Klinge.

– Da Multikulti und Toleranz nur dann toll für Klingonen ist, wenn sie selbiges in einer schmuddeligen Orion-Station auf Kronos ausleben, erklärten sie den Krieg.

– Weil Voq im Krieg nichts zu melden hat, lässt er sich zum Menschen verändern, um … auf der Discovery irgendwas zu machen. Ich gehe hierbei von eiskalt geplantem Mundraub aus, so oft, wie der in der Kantine hockte.

– Während die Klingonen alles kaputtschießen (in ganzen 0,2 Episoden lang thematisiert, siehe weinendes Kind auf dem Arm), stellt sich Tylers OP als Ärzte- bzw. Folter-Pfusch heraus.

– Tyler bekommt nichts auf die Reihe, wird dann von L’Rell wieder zum Menschen gemacht (macht ja auch Sinn, einen Spion zu der eher ungewollten Persönlichkeit hin zurück zu entwickeln).

– Die Klingonen übernehmen zwischen 20 und 80 % der Föderation (je nach Szene und lokaler Mundart).

– Die Föderation versteckt eine Bombe auf Kronos, gibt L’Rell den Zünder, damit diese den „Respekt“ für den Besitz von zwei gesunden Daumen einfordert.

– Tyler entdeckt, dass er als weinerliche Heulsuse mit Identitätsproblemen eher zu den Feren… äh, Klingonen gehört und begleitet die Daumen-Frau.

– Die Klingonen sind beeindruckt von den Fähigkeiten der Föderation, unter Androhung von Massenmord eine unbedeutende Frau zu ihrer Chefin zu ernennen. Da sie das voll mögen, gibt es Frieden.



Fazit: Ein Krieg, den keiner kriegte. Alle strategischen Entscheidungen, Schlachten und Besprechungen liefen vollkommen gleich ab: Irgendjemand zeigte auf eine Karte, sagte „daaaa!“ und meinte dann, dass genau daaaa irgendwas gesprengt oder angegriffen werden müsste. Im Zweifel entschied Lorca das natürlich alleine (wenn Burnham gerade keine Zeit hatte), manchmal aber auch eine Admiralin, die bedenklich zwischen „Massenmord gut“ und „Burnham improvisieren lassen viiiel besser“ schwankte.



Kriegswertung:





ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

„Oh, Tyler und L‘Rell mögen sich jetzt plötzlich wieder. Dieser emotional ausgeklügelten Wahl will ich natürlich nicht im Wege stehen… Ich habe ihn gestern schließlich auch für 5 Minuten mit Günther Plewischtowski, unseren dicken Schiffshausmeister, ziehen lassen. Mann, das war ein Gänsehautfeeling!“ – Hol die hohlen Würfel: Die Charakterentwicklung lässt tatsächlich noch zu wünschen übrig. Also ICH wünsche mir hiernach vier Bier.

Sporenantrieb:

Fazit:

Pilzantriebswertung:

– Da Spiegel-Lorca zufällig in unser Universum flutschte (immer nur mit Präservativ hochbeamen!), konnte er der Sternenflotte (= Stamets) hilfreiche Tipps für eine neue Antriebstechnologie geben. Konkret: „Ich bin Captain und habe einen tollen Rat: Guck mal bei die Pilze! Woher ich das weiß? Äääh… Von der Magazinseite neben der Brigitte-Diät!“– In ungefähr einem Jahr entwickelte die Sternenflotte dann den kompletten Antrieb. Der Pilzwald auf der Discovery wurde übrigens aus ca. zwei bekannten Pilzarten gezüchtet (insgesamt bekannt: drei). Hier brauchte man nicht lange suchen, um an das Myzel aus einer Art … übergeordnetem Universum zu gelangen?– Auf einem anderen Schiff tauchte dann das Bärtierchen auf (Tür nachts nicht abgeschlossen?), das gerne an Sporen nuckelt. Und an Crewmitgliedern. Aber nicht, wenn Burnham das Kraftfeld ausstellt. Dann wird es friedlich. Alte Tiertrainer-Tricks halt.– Das Tierchen kann Schiffe steuern (Siehe im Lexikon unter „Skills, die plumpe Fleischberge in der Natur benötigen“).– Nach der Freilassung des Wesens wurde Stamets zum „Bärtierchen ehrenhalber“ zurechtgespritzt.– Die Discovery gelangte in das Paralleluniversum.– Man konnte nicht mehr nach Hause springen, da immer nur EIN Crewmitglied pro Jahrzehnt zum „Bärtierchen ehrenhalber“ umgespritzt werden kann.– Wir lernen: Das Pilznetzwerk verbindet alle Universen, enthält Erinnerungen von Toten, bedingt das Leben in ALLEN Universen und stirbt ab, wenn in einem(!) von Billiarden Dimensionen irgendjemand alte Batterien darin entsorgt.– Am Ende wird das Netzwerk nicht mehr benutzt, da zu gefährlich. Es sei denn, man braucht gerade den Sporenantrieb. Dann ist es die sicherste Art zu Reisen. (Notiz an mich: Batterien aus der Tasche nehmen!)– Nicht vergessen: Man kann im Netzwerk komatös werden, da die Sporen extrem gefährlich sind. Gegenmittel: Mehr Sporen ins Gehirn spritzen. Sehr gesund!Der Sporenantrieb ist der intellektuelle Tiefpunkt der Serie, ist aber immerhin für den einen oder anderen Lacher gut („Alle Physik basiert auf Pilzen! In der Aluhut-Schule nicht aufgepasst, oder was?“). Schade ist jedoch: Jede Erklärung ist schmerzhaft oberflächlich und nimmt sich nicht mal die Zeit für ein bisschen Technobabble. Wachsen die Pilze z.B. im Subraum? Konsumieren sie exotische Materie? Wie ist Stamets überhaupt an seine bunt flirrenden, ersten Exemplare gekommen? Per Abstrich von Gottes Toilettensitz? Oder scheißegal, da die Produzenten eben einfach alles PILZE nennen, was halbwegs so aussieht? Es scheint mir eh so zu sein, dass die auch über das Set gehen könnten, um dann bei den Kulissen der Discovery zu rufen: „Baaaall! Will pielen!“

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

„Okay, schütteln Sie den Kopf zweimal für Ja, dreimal für Nein, okay?“ – „Arbeiten Sie schon wieder mit Stamets?“ – „Ja. Wir machen sogar Fortschritte! Schon in zwei Stunden werde ich wohl wissen, ob er jetzt gerade dringend auf‘s Klo muss.“ – Dieter Wedel ist nichts gegen dieses Halsscharnier: Stamets‘ Rolle ist eher überschaubar. Aber dafür hatte er ja immerhin eine kurze Beziehung mit Doktor-“Das Pilznetzwerk hat Farbkopien von uns allen!“-Culper. Ob jener Doc wohl je wiederkommt? Und wenn ja, wie nur? Hm, ich komme einfach nicht drauf…

Burnham sollte der besonders interessante Charakter werden:



– Michael hält sich an keine Regeln, hat aber am Ende immer(!) Recht. Mal dauert es halt nur 0,1 oder halt 10 Folgen, bis alle anderen das begreifen.

– Sie verhält sich dumm wie Brot, wird aber als besonders clever bezeichnet. Ihre klügsten Aktionen:

1) Hohe Risiken eingehen und damit ans Ziel kommen.

2) Anderen Leuten hohe Risiken ausreden und damit ans Ziel kommen.

3) Den eigentlichen Experten – Captain, Sicherheitschefin, Maschinenraumchef – das erklären, was diese bereits wissen müssten (= alle kommen ans Ziel)

4) 9 Folgen lang nicht die richtigen Schlüsse ziehen, dann aber – 30 Minuten nach dem Zuschauer – eine Erleuchtung bekommen und somit … ans Ziel kommen.

5) Pathetische Reden vor einer korrupten Gesellschaft halten und alle damit zu überzeugen, wieder ans ursprüngliche Ziel zu wollen.

– Burnham ist ein Mensch, wundert sich aber täglich einen Ast ab, dass sie menschliche Emotionen hat.

– Wenn ihr was nicht passt, bekommt sie feuchte Augen, faselt was von Logik, bekommt einen mittleren Nervenzusammenbruch, fängt sich wieder, gefährdet dann durch Unachtsamkeit mehrere verdeckte Operationen, bevor sie von Sarek für ihre Objektivität gelobt wird. (Stichwort: „Good Writing“)

– Burnham hat sich noch nie verliebt, tut das aber sofort, als Tyler sie durch seinen Körperzauber (= mit verschränkten Armen rumstehen und von Lorca bevorzugt werden) bezirzt. Grund des Näherkommens: Zusammen auf Planeten gebeamt werden. Kantinenessen teilen. (Stichwort: „Romantic Comedy“)

– Burnham ist eine ausgezeichnete Nahkämpferin, Fernkämpferin, Vulkanischer-Nervengriff-Anwenderin und Diplomatin. Was sie nicht gut kann: Irgendetwas schlecht können, Schwächen haben, wie eine reale Person wirken.



Fazit: Michael Burnham ist diese Art Mensch, vor der uns professionelle Drehbuch- und Romanschreiber immer gewarnt haben. „Macht eure Figur nicht zu mächtig“, haben sie uns gesagt. „Lasst sie nicht nur deswegen Recht haben, weil sie die Hauptfigur ist“, haben sie gesagt. Und abgesehen vom Inhaltlichen hat die Darstellerin leider auch bewiesen, dass verkniffenes, triefäugiges Dauerglotzen in die Kamera nur dann passend erscheint, wenn der Schiffsarzt gerade zum 24-Stunden-Sehtest bittet. – Eine grausam missratene Figur!

Ausgenutztes Charakter-Potenzial:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

„Oh, Michael! Ich werde dich immer lieben! Alleine für deine … Dings. Diese kleinen Seifen, die du im Badezimmer hast. Diese blauen, die so stark färben!“ – „Das sind Klosteine, Tyler!“ – „Ach so… Na dann… Wann geht das nächste Shuttle nach Kronos?“ – Wie erfunden, so zerronnen: Die Liebesgeschichte ist leider vor die Wand gefahren. Ungefähr so wie die Schauspiellehrer dieser beiden Menschen mit ihrem Lernkonzept namens „Was soll schon schief gehen, wenn man ihnen den sprechenden Baum in der Schulaufführung sofort abnahm?“

Nicht zu vergessen das verspiegelte Universum:

– Jeder bekannte Charakter hat im Spiegeluniversum eine große/fiese/wegweisende Story. Und da der Weltraum aus einer überdachten Terrasse besteht, trifft man jeden von ihnen innerhalb weniger Stunden.

– Charakterentwicklung ist im Paralleluniversum egal. Jeder ist böse, da als Kind mit dem gefolterten Fuß zuerst aus dem Bett gestiegen. (Hashtag: „SelbstfürMarvelzudoof“)

– Die militärische Struktur im Spiegel-Land basiert auf möglichst vielen spontanen Exekutionen bei kleinsten Verfehlungen. Nur so ist es möglich, dass das Flaggschiff der Terraner von 12 Soldaten bewacht wird, von denen 11 zu blöd für sogenannte „kleinste Verfehlungen“ waren.

– Die Agoniekapseln sind schrecklich und schmerzhaft, hinterlassen aber selbst nach Monaten keine ernsthaften psychischen Schäden oder körperliche Einschränkungen. Hier hat sich der innen verbaute „AUS“-Schalter aus medizinischer Sicht bereits bezahlt gemacht.

– Spiegelcharaktere sind praktisch, um bereits verstorbene Charaktere im Originaluniversum „nachzufüllen“. Und wer Tante Georgiou im Original schon knorke fand, darf darauf hoffen, dass die Parallel-Variante eigentlich auch ganz okay ist. Warum einem grausamen Folter-Biest auch böse sein, wenn man mit dem DNA-Zwilling schon mal in einer talaxianischen Kneipe gesessen hat?

– Spiegelcharaktere sind in unserem Universum total wichtig, um krasse Entscheidungen zu treffen. So waren die Spezial-Skills von Lorca (= Keinen Plan haben und das Gegenteil behaupten) ebenso wichtig wie die einzigartigen Fähigkeiten der Imperatorin (= einen Plan haben, ihn sich aber nach zwei Minuten ausreden lassen).



Fazit: Gerade für die Minderleister unter den Drehbuchautoren ist das Spiegeluniversum ein wichtiger Ort, um auf die exorbitant(?) hohe Zahl von 15 Episoden/Staffel zu kommen. Hier konnte und kann gestorben, rumgetönt und verblödet werden, ohne das Originaluniversum zu sehr zu behelligen. Ganze Technologien und Entwicklungen dürfen hier mit einem hingeschmissenen Nebensatz etabliert werden („Als die Klingonen die rechtsdrehende Milchsäure erfanden, ging ihr Reich unter!“), ohne sich irgendwelche weitreichendere Gedanken zu machen. Also … äh … quasi genau wie im Originaluniversum auch.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

„Voq, Sie müssen uns glauben! In meinem Universum sind Sie ein weißer Typ mit Agressivitätsproblemen und schlechten Schulnoten!“ – „Äh… WAS sollte doch gleich der ach-so-große Unterschied zwischen unseren Dimensionen sein?“ – Besser Fremdschämen als gar kein Mitgefühl: Burnhams seltsamer Auftritt im Widerstands-Camp war eher lustig als … als … welche Emotionen auch immer die Macher seit 15 Episoden hervorzurufen versuchen.

Wir sehen schon: Bei Discovery passte wenig zusammen. Und das, was dann mal passte, fiel dann schon fast unter die Kategorie „Wunder gibt es immer wieder“ (z.B. die Erwähnung, dass Lorcas Augenproblem am anderen Licht liegt). Doch mit etwas Abstand sind es noch nicht mal die ins Nichts laufenden Entwicklungen (Klingonischer Spion werden – Why?), die mich am meisten aufregen. Ziellosigkeit kann theoretisch ja auch ein Konzept sein. „Sopranos“ hat das Prinzip der nicht linearen Erzählweise schließlich schon vor Jahren perfektioniert und gezeigt, dass nicht jeder neu aufgestellte Hampelmann zum Obermotz aufgepimpt werden muss.

Was jedoch viel nerviger ist, das ist das Unvermögen, uns eine funktionierende militärische Struktur zu präsentieren. Denken wir nur an Spiegel-Lorca. Denken wir nur an den Pilotfilm („Wenn du die Klingonen erschießt, sind sie freundlich!“). Denken wir nur NOCH mal an den Pilotfilm (Nur mit Spuren im Sand von Raumschiffscannern gefunden werden?). Und dann können wir natürlich auch NOCH mal an den Pilotfilm denken („Ich bin vernünftig und logisch. Und jetzt lasst mich raus, um im Weltraum verstrahlt zu werden!“).

Aber zurück zu Lorca. Man stelle sich vor, IHR würdet gegen einen größenwahnsinnigen Menschen ersetzt werden, der wie ihr aussieht, aber einen völlig anderen Hintergrund hat; er würde einfach von einen Tag auf den anderen für euch zur Arbeit gehen. Bei komplexeren Berufen wäre das schon kaum denkbar (Passwörter; andere Kollegen; in welcher Etage in welchem Sternensystem war noch mal mein Büro?), bei Sternenflottenoffizieren aber beinahe unmöglich. Denn so gaaanz neu kann denen das Prinzip der Aliendoppelgänger, Gehirnwäsche und technologischen Hirnbeeinflussung unmöglich sein. Mal ganz davon abgesehen, dass Spiegel-Lorca höchstwahrscheinlich völlig verwirrt und mit vollkommen abweichender Kleidung vor seinem (neuen) Transporter-Chief stand. Aber okaaay, da Fies-Lorca ja erst in seiner letzten Folge völlig wahnsinnig wurde, gehen wir mal davon aus, dass es niemand bemerkte und er sich seeehr klug anstellte. („Äh, warum ich verwirrt wirke? Ich bin halt ein zerstreutes Genie. Ganz einfach!“)

Doch das erklärt noch immer nicht, warum Lorca sich mit seiner Discovery faktisch zum Föderationsgrenzen-Alleinherrscher aufschwingen konnte. Kein U-Boot-Captain unserer Zeit hätte die Freiheiten und Befugnisse, die Lorca hatte. Egal, ob er nun zwei oder zwanzig experimentelle Wunderantriebe an Bord hatte. So genial kann ein Befehlshaber nicht sein, dass Präsident und Flottenführung sich sagen: „Lass den mal machen, der ist kernig und kluuuk!“ Denn Gabriel schoss, pöbelte und marodierte sich von Folge eins an so hemmungslos durch die Handlung, dass das Wort „Fanfiction“ schon keine ausreichende Beleidigung mehr darstellt. Die gibt es nämlich auch in GUT.

„Oh, mir ist nur gerade die Hand ausgerutscht. Und jetzt wieder. Und schon wieder. Ich bin aber auch wirklich ungeschickt heute!“ – „Schon gut, Lorca. Sie haben den psychologischen Eignungstest der Sternenflotte bestanden. Aber nur, wenn Sie jetzt das Messer aus meiner Schulter ziehen, okay?“ – Dann lieber eine Professionelle: Die gesamte Crew stümpert sich durch die Drehbücher. Komisch, dabei hat Alex Kurtzman doch sooo viel Korrektur gelesen! („Was? 38% Alkohol in so einer kleinen Flasche? Unglaublich! Hipps!“)

Klar, wir sehen eine Admiralin, die ein paar warme Worte an Lorca richtet („Ich erkenne dich nicht wieder.“), bevor man sich auf ganz andere Weise körperliche Wärme holt. Aber sogar dieser zarte … äh… Ausritt in Sachen „Flottenführung horcht mal nach“ wird von den Autoren schnell wieder beiseite geschoben. Denn die Admiralin wird von den Klingonen (wem sonst?) entführt, gerettet und dann die Discovery für mehrere Episoden ins Spiegeluniversum verfrachtet. – Das ist erzählerisch ein Witz gegen die genialen Dialoge, die Sheridan in Babylon 5 mit der Erdzentrale ausfechten musste, um die Führungsebene eine Weile ruhig zu stellen.



Ja, die Sternenflotte von Alex Kurtzman zeigt sich in einem noch verheerenderem Zustand als in den Abrams-Filmen: Jeder darf tun und lassen, was er will – auch, wenn das stündlich wechselt. Der Feigling Saru darf abwechselnd den Captain spielen und dann wieder in der Bedeutungslosigkeit verschimmeln, Burnham im Alleingang jeden Befehl in Frage stellen (und dem Gegner die eigenen Superwaffen aushändigen), Silly Tilly ist als Kadettin(!) sowieso immer die Person der Wahl und den völlig traumatisierten und hirntechnisch auf Links gebügelten Tyler nehmen wir eh zu JEDER Mission mit, da die Discovery anscheinend keinen regulären Ersatz für die anfängliche Sicherheitschefin hatte. Die übrigens auch die gesamte(!) Crew bedrohte, als sie mal einfach das Kraftfeld zum Bärtierchen abstellte, ohne auch nur hinzuschauen.



Was gerne auch vergessen wird: Sarus Gaga-Stunde auf dem Kristallplaneten. Weil der mal kurz beim Austreten alleine im Glitzerwald stand, bekämpfte er plötzlich seine eigene Crew, ließ sich dann aber durch ein lautes „Pfui! Das macht man nicht!“ wieder bändigen. Sooo krass kann die Hirnbeeinflussung der fremden Wesen dann ja nicht gewesen sein? Nur eine halbe Arztuntersuchung später stand er schon wieder auf der Brücke und genoss das volle Vertrauen der flugs weitergeführten Klingonengeschichte. Nein, für mich hat sich Sarus Charakter seitdem nicht mehr von dieser lieblosen Meuterei von der eigenen Neuronenaktivität erholt. Wie auch, wenn in dieser Folge die Worte „Ich habe immer dolle Angst, darum haue ich euch jetzt auf‘s Maul!“ fielen?

„Ich töte Sie nur deswegen nicht, weil ich ANGST habe, erwischt zu werden. Wir Kelpianer haben IMMER Angst, erwischt zu werden. Nur deswegen TÖTEN wir euch Normal-Ängstliche nicht. Oh Gott, macht mir das Ang… Anti-Mut gerade!“ – Friedhelm Fürchtebalds Nachbar: Saru ist für mich eine voll verschenkte Figur, die man schlechter beleuchtete als die weiblichen Wischmop-Mäuse auf Kirks Enterprise.

Nichts macht hier Sinn, nichts dürfte je hinterfragt werden. Blöd nur, dass die meisten Zuschauer deutlich über zwölf Jahre alt sind und das dann DOCH tun. So hätte z.B. bereits eine einzige(!) weitere Person genügt, die sich als Sporennavigator zur Verfügung gestellt hätte, um beim zusammenbrechenden Stamets für Entlastung zu sorgen. Doch derlei wurde nie auch nur in Erwägung gezogen. Auch scheint es beim 2017er-Star Trek üblich zu sein, dass Leute wie Tilly plötzlich zur Ärztin(!) ernannt werden, da sie ganze Szenen lang die einzige ist, die sich um den komatösen Stamets kümmert. Aber warum auch nicht? Die ist schließlich Wissenschaftlerin – und das ist eh alles das Gleiche.

Komisch ist für mich nur: Die vielen Ebenen, auf denen die Autoren ihre erfundene Gesellschaft vereinfachen, beschneiden, logisch umkehren und konterkarieren, die habe ich seltsamerweise selten in anderen Reviews auf großen Webseiten (z.B. Serienjunkies) gesehen. Seltsam, dabei sollte doch gerade (Profi-)Review-Schreiber sehr empfindlich gegenüber schlechtem Schreiben sein? Aber vielleicht können Kollege Sparkiller und ich da schon bald eine interessante Erklärung nachliefern…

Weiter im Text:

Wieso haben die restlichen Brückenoffiziere eigentlich NULL Text?! Die Tante mit dem halben Metallgesicht, die Schwarze, der Roboterschädel… Ständig werden uns deren Gesichter gezeigt, aber egal, ob nun gerade Chaos, Freude oder Verwunderung angesagt ist: Diese Personen glotzen nur stumpf aus der Wäsche, ihrem Management ein stummes „Ihr habt gesagt, das sei eine SPRECHROLLE!“ zurufend. Sogar beim altbackenen TOS hatten wir mit Uhura, Chekov, Sulu, Kirk, Spock, Pille und Scotti ganze sieben Personen mit teils deutlich mehr Screentime. Auf der Discovery dreht sich jedoch alles um maximal 5 Personen: Burnham, Saru, Tyler, Tilly und Stamets. Doktor Culber kann man aus bekannten Gründen schon wieder rausnehmen, Lorca auch. Nein, das ist kein mutiges, ausgewogenes Ensamble, sondern Ringelpiez-Masturbation mit wenig Anfassen (dafür mit Zähneputzen).

Die Autoren verfahren ausnahmslos nach dem Motto „Guck mal, ein Flugzeug!“, wann immer man sich fragt, warum sie einem gerade ein interessant schillerndes Insekt auf die Hand gelegt haben. Fast glaubt man, die Schreiberlinge hätten jene Aufmerksamkeitsspanne, die sonst Donald Trump nachgesagt wird: Wird z.B. der Sporenantrieb nützlich oder interessant, wird Stamets mit der Drehbuchkeule auf den Kopp gehauen, damit er für die nächsten Wochen Ruhe gibt und man was gaaanz anderes durchdrücken kann. Und wenn auf dem bereits oben erwähnten Waldplaneten Wesen auftauchen, die irgendwie „vermitteln“ wollen und daher die Klingonen anrufen, so werden die Biester in Zukunft nur noch erwähnt, wenn es um die Top Ten der besonders selbstmordgefährdeten Spezies geht. Tja, und als Lorca gerade seine böse Seite enthüllt, lässt er gefühlt 40 IQ-Punkte in der Agonie-Kapsel zurück, um von allen denkbaren Motiven (Familie, Forschung, Liebe, Stabilität, etc…) nur noch die gelten zu lassen, die sich mit „Ä“ schreiben: Rachäää! Anführäääär! Chefspinnääär!

„Riechen Sie doch mal an der uneingeschränkten Macht, Michael! Sie duftet nach verfaulten Rosen und dem, was ich nach dem Kaka-Machen immer unter den Fingernägeln finde. Im Ernst, was könnte das nur sein?“ – Voll verdooft: Vorbei die Zeiten, in denen Lorca tiefsinnige und manipulierende Gespräche führte, um seine pure Dummheit und Oberflächlichkeit zu verbergen. Äh… Geht das rein logisch überhaupt?

Überhaupt schaue ich bei „modernen“ und „anspruchsvollen“ Serien immer zuerst, wie man die Bösen charakterisiert. Sind das auch fühlende Wesen oder aber wahnsinnige Monstren, denen der Sabber vor Mordlust auf den Phaser tropft? Und hier versagt Discovery vollends: Im Spiegeluniversum scheint es zur sportlichen Ertüchtigung zu gehören, dass anstürmende Spezialeinheiten oder Rebellenkämpfer dutzendfach ohne die geringsten Deckungsversuche in Räume oder Flure rennen. Selbst ein Lemming würde sich an einer Wand entlang drücken, um zum „rettenden“ Abgrund zu gelangen! – Klar, natürlich kann man diese etwas veraltete Art der Minion-Minimierung auch heute noch zelebrieren. Aber DANN darf man sich nicht auf die Schulter klopfen und so tun, als hätte man soeben eine Tolstoi-verdächtige Neuinterpretation von Homers Shakespeare-Stücken geschrieben, in denen auch Berthold Brecht nicht zu kurz kommt.

Und genau das tun die Autoren mit einer schmerzhaften Doofigkeit, die es für mich unmöglich macht, diese „After Trek“-Werbe-Interviews auf Netflix zu ertragen. Der moderierende Dicke dort findet ja eh alles supi. Sagt bestimmt auch sein Vertrag?

Die Klingonen muss man eigentlich auch nicht mehr erwähnen, oder? Für mich war es spätestens dann vorbei, als man die einst stolze und irgendwie in sich logische Kriegerrasse zum Massaker-Einsatzkommando degradierte. Ehre gegenüber Stärkeren oder Schwächeren? – Keine Spur mehr davon. Selbst Krieger, die sich ihrem neuen Herrscher unterworfen hatten, wurden sinnfrei zerstückelt und in die Abstellkammer geschoben. Das Prinzip des Personalmangels scheint in der fernen Zukunft also völlig unbekannt geworden zu sein. Nein, diese Klingonen haben nichts mit dem gemein, was wir früher über sie erfahren haben. Man denke dabei nur an Folgen wie in TNG („Der Austauschoffizier“), wo Riker die innere Logik der Hierarchie irgendwann verstand und danach halbwegs „vernünftig“ handeln konnte.

Überhaupt habe ich keine Ahnung, WAS zum Henker die glatten Runzelköpfe jetzt eigentlich vorhatten. Oder könnt ihr auf Anhieb nacherzählen, was T‘Kuvma jetzt konkret anstellen wollte, woher er plötzlich angeritten kam, wieso er Särge auf sein Schiff geklebt hatte (diese abgefeierte Detail habe ich übrigens NIE visuell wahrgenommen!) und wie genau das mit den 200 Häusern, dem Rat, der Militärführung und der Religion da jetzt genau funktioniert hat? Hier hätte sich ein begabter Autor – nach einem kurzen Querlesen der Trek-Wikipedia – bestimmt alle Finger geleckt, mal 10 Minuten in ein paar kultige Erklärbär-Momente zu investieren. Wie wäre denn z.B. die Enthüllung angekommen, dass die Rasse Jahrtausende lang recht friedlich war, dann aber von einer Bedrohung von Außen/Innen zu einem derartig strengen Werte- und Kämpfer-Kanon gezwungen wurde? ICH hätte die völlig verschiedenen Untergänge der „Drei Ersten Reiche“ vor 2000 Jahren ja wahnsinnig gerne gehört. Ihr auch?

„Sie müssen mich schon im Zweikampf umbringen, um mich ins Gefängnis werfen zu dürfen. Mit vorzüglicher Hochachtung: Ihre befehlshabende Gefangene!“ – Legt schon mal Maulkörbe und Nasenringe an, jetzt kommt Michael Burnham! Wie sie die Klingonen und Spiegeluniversumscharaktere an der Nase herumführt, das hat schon verdächtige „Mary Sue“-Momente. Oder die von Jesus. Denn nur Burnham kann dich mit IHREN Tränen von deiner Schuld reinwaschen. Und begnadigen. Und gehen lassen. Mit allem Geheimdienstwissen. Schon krass.

Dass es auch anders gehen konnte, das zeigen exakt ZWEI Episoden: 1.06, „Lethe“ (Burnham besucht den ohnmächtigen Sarek in dessen Gedanken) und 1.14, „Flucht nach vorn“ (Alle sammeln sich vor dem Finale). Hier hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass nicht zu heiß gebadete Vollhonks die Dialoge schrieben, die sich dabei alle fünf Minuten ein „We are awsome!“ oder „It would be cool if … “ um die Ohren pfeffern. Hier ging man die eine oder andere Extraminute, um die Charaktere an das (emotionale) Ziel zu bringen. Hier wurde einem nicht nach zwei Sekunden gesagt, was man zu einem Thema fühlen, zu denken oder zu glauben hat. Und wenn doch, so zeugte es fast von mittlerer Weisheit. – Zum Beispiel, als Tilly ernst erklärte, dass man ein unfertiges Wesen wie Ash Tyler erst zu einem bösen Menschen macht, wenn man ihn fortwährend so behandelt.

Doch diese Fleiß-Extrameile ging man bei Disco zu selten. Übrigens gilt das auch für die mehr als üblen Spezialeffekte. Überall liegen derartig viele Unschärfeeffekte vor dem Vor- und Hintergrund, gibt es sprunghafte Bewegungen, überstrahlende Lichter und dunkle Bildsektionen, dass man schon keine Lust mehr hat, sich im All irgendwas „in Ruhe“ (sofern kinetisch überhaupt in Aussicht gestellt) anzusehen. Kaum ein Screenshot, den ich für Zukunftia machen wollte, war mehr als ein verwaschener, mehrfarbiger Putzlappen, der an der Kameralinse vorbeigefeudelt wird. Wer immer noch behauptet, dass die Effekte toll seien, sei herzlichst zur Durchsicht von „The Expanse“ eingeladen. Äh, dafür aber dann bitte mal den 14-Zoll-Röhrenmonitor austauschen, ja? Mag vielleicht jemand etwas Geld für meinen Review-Kollegen Björn Sülter spenden?

Apropos billig: Michael Burnham ist für mich weiterhin der schlimmste Charakter, den man für Star Trek erstellen konnte. Sonequa Martin-Green (und ihre Regisseure?) scheint völlig überfordert damit zu sein, auch nur in einer einzigen Szene das rechte Maß zu finden. Dass sie ständig als logisches Mastermind daherzukommen versucht, das zu allem und jedem eine bessere Premium-Meinung hat, das passt für mich nicht zu ihrer dauer-erigierten Tränendrüsen. Besonders fällt das auf, wenn sie sich gerade im Spiegeluniversum oder in einer anderen Situation durchsetzen oder gar verstellen muss: Martin-Green bemüht sich nicht mal, ein Pokerface zu zeigen, das an manch übersehbarer Stelle eventuell von einer durchbrechenden Emotion aufgelockert wird. Nein, selbst wenn die Imperatorin ihr (VOR Michaels Enttarnung, wohlgemerkt) tief in die Augen schaut, dürften 99 von 100 Personen nur eine zitternde Masse aus Premiumangst sehen, gegen die Saru schon fast als Ralph Möller durchgeht.

„Und jetzt stell dir mal vor, dein Hund hätte einen Phaser verschluckt.“ – „Aber … Schnief … Wie soll ich denn emotional mit einem blöden Phaser mitfühlen? Buhuuhuu!“ – Epische Talentbefreiung im Spiegeluniversum: Wenn Burnham sich verstellen will (hier beim ersten Auftritt der Imperatorin), dann stellt sie sich immer in eine Pfütze, damit man ihre Angsttränen nicht so auf dem Boden schillern.

Generell hat die Serie absurde Schwächen, was die Gedächtnis- und Abstraktionsleistungen der handelnden Personen angeht. In der Episode „Algorithmus“ vergessen(!) die Klingonen zwischendurch schon mal, dass sie sich gerade in einem Raumkampf mit einem Schiff der Föderation befinden. Und ein Klingonisch sprechender Mensch(!) erregt auf Kronos keinerlei Aufmerksamkeit. Die Admiralin vergisst dann auch, was sie an ihrem eigenen Vernichtungsplan mal gut fand, Saru seine Ängstlichkeit immer dann, wenn sie zuuu sehr nerven würde, und Tyler gleich seine komplette menschliche Seite, die er bis kurz vor Staffelende stets deutlich bevorzugte.

So bleibt mir leider auch nicht viel, was man nach Season 1 überhaupt noch loben könnte. Aber wenn ich drei Dinge nennen müsste: Die Musik geht meistens in Ordnung, Doctor Culber wirkte halbwegs ernsthaft und mitfühlend und ein paar Episodenstarts (die ersten 1-2 Minuten) hatten ein paar schöne Bilder und atmosphärische Momente. Insgesamt gesehen begehen die Autoren jedoch fast jeden Fehler, vor denen man Autoren gemeinhin warnt. Das fängt an mit Todesfällen, die keinen Impact besitzen (da jederzeit wieder änderbar) und geht bis zum selten umgesetzten „Show, don‘t tell“.

Denn das tat die Serie besonders gerne: Uns mündlich der Klugheit, Weisheit oder Ängstlichkeit von irgendwem zu versichern („Saru, sie sind immer sooo verlässlich!“), bevor die entsprechende Figur womöglich genau das Gegenteil tut. Gerne hätte ich z.B. mal gesehen, wie uns bewiesen wird, dass Saru ein guter Captain ist – denn mal ehrlich: Die meisten Zuschauer feierten ihn nur ab, weil er exotisch aussieht. So hätte er einen Streit auf der Brücke schlichten können, indem er äußerst diplomatisch erst mal beide Seiten ausreden lässt und dann womöglich eine dritte Person mit einer Aufgabe betraut, um die sich die beiden ersten geschlagen haben („Sie haben mich beide nicht vollends überzeugt. Somit wäre es nicht logisch, Sie für diese Aufgabe zu wählen. Bitte setzen Sie sich hin.“)

Aber das sind wohl nur die Wunschträume eines Hobbyautoren.

„Oh, diese Wunder in diesem wunderbaren Universum!“ – „Ja, das ist wirklich Wonderbra… äh… wunderbar!“ – „Ich spüre plötzlich Agressionen aufsteigen, Leute.“ – „Sollen wir mal draufhauen, Saru? Vielleicht geht es dadurch weg?“ – Lippen- und Silikonbekenntnisse: Mehr als „Wonderful“, „Fantastic“ und „Great“ fällt den Figuren zu neuen Entdeckungen niemals ein. Aber gut, Star Trek spiegelte ja schon immer das aktuelle politische Klima wider.

Generell sind die Autoren zu keinem Zeitpunkt schlauer als die Zuschauer, was ich sehr schade finde. Nichts fordert heraus, nichts bietet neues Wissen über die Physik oder die Natur des Menschen. Und bis heute verstehe ich das Argument nicht, warum man in einer Serie nicht mal den Zuschauer intellektuell überfordern darf. Das klassische „Massenpublikum“ gibt es in Zeiten von „20.000 Zuschauer auf Netflix sind genug“ doch gar nicht mehr.

Selbst die dööfsten mir bekannten Discovery-Toll-Finder würden nicht ausschalten, weil es plötzlich mal etwas seriöser abgeht. ICH habe z.B. alles, was ich über Paralleluniversen weiß, zu Beginn aus Star Trek gezogen. Warum den Zuschauer nicht mal 10 Minuten mit Forschung und gut recherchiertem Blabla „langweilen“? Stranger Things hält die Zuschauer doch auch in Staffel 2 gute 8-9 Folgen hin, bevor am Ende … äh … wenig passiert. Trotzdem wird es gefeiert und geliebt.

Ich finde, dass Autoren den Zuschauern heute so einiges zumuten können. Dazu hätte z.B. gehört, Lorca eine brutale Figur aus dem Spiegeluniversum sein zu lassen, die trotzdem für die Rebellen arbeiten will. Oder doch nicht? Nach „Homeland“, Staffel 1+2 bin ich diesbezüglich einiges Kopfkratzen gewöhnt… – Schreiberlinge dürfen dem Zuschauer nicht nur einen halben Schritt voraus sein (siehe die bisherigen „Enthüllungen“, die alle vorab erraten wurden, da recht plump), nein, sie sollten heute 2-3 Schritte im Voraus denken, damit nichts in der Rückschau albern wirkt. Hier jedoch drehte man bereits etablierte Storystränge der letzten Woche einfach wieder um, sobald man als Zuschauer mal kurz nicht hinsah. Die Klingonen haben plötzlich doch nicht sooo viel Föderation eingenommen, der Sporenantrieb ist plötzlich nicht mehr sooo gefährlich (oder doch?) und die Föderationsführung ist gar nicht sooo korrupt, sondern hat nur auf einen wankelmütigen „Specialist“ gewartet (dieser „Rang“ ging mir schon nach 2 Folgen auf die Nerven), die den Admirälen in zwei Minuten mal gerade das Phrasenschwein ausleert.

Fazit: Meine persönliche Durchschnittswertung der ersten Staffel dümpelt leider unter dem Durchschnittswert ihrer Einzelepisoden. Der läge bei mir (*Tipp, Tipp*) zwar bei respektablen(?) 1,97 von 5 Punkten, doch das erscheint mir in der Rückschau als viiiel zu hoch gegriffen. Denn selbst bessere Episoden wie „Lethe“ oder „Flucht nach vorn“ machen einfach heute keinen Spaß mehr, wenn man weiß, dass alle guten Ansätze am Ende in Blendgranaten namens NCC1701 und „Ich zieh mal den Stecker vom Krieg raus, ja?“ verpufften.

Nein, hier wird man in wenigen Jahren (Schrägstrich Stunden) keine einzige Episode mehr rausgreifen können, um sie losgelöst von den anderen genießen zu können. Hatte ICH durch meine langen Reviews noch recht gut im Kopf, was in welcher Episode ungefähr geschah, so ist in Kollege Sparkillers Birne längst alles zu einem Pilzeintopf mit Parallel-Linsen zusammen geschnurrt.

Und das ist eben die Gefahr, wenn man als Autor SCHEIßE ist: Obwohl manch frühe Episode von vielen Personen (auch auf dieser Webseite) wohlwollend bewertet wurden, so wird niemand, der das Ende nicht mochte, jemals wieder sehen wollen, wie Tyler auf das Schiff kam, wie die Klingonen an ihrer Hierarchie „arbeiteten“ oder wie Lorca sich von Anfang an wie ein Verräter verhielt.

Ein Problem, das selbst „Game of Thrones“ ereilen könnte, wenn die letzte Staffel doof wird.

Gesamtwertung:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Abschließend möchte ich Euch noch einen schönen Text ans Herz legen, den unser Leser „Hitzestau“ verfasst hat. Der ist etwas lang, aber besser und durchdachter als alles, was auf den großen Review-Seiten derzeit zu bekommen ist. (LINK)

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Die Fehlerparade der Eitelkeiten

Als Kollege Klap mich nach einen Meinungskasten für seinen großen Discovery-Staffelrückblick gefragt hat, da reagierte ich natürlich entsprechend gerührt und mit einem dankbaren „Gnaaah! Hört der Scheiß denn niemals auf!?“. Alles weitere war selbstverständlich eine Frage der Ehre und des Bezwingens der Kindersicherung einer XXL-Dose Schmerztabletten. Als Kollege Klap mich nach einen Meinungskasten für seinen großen Discovery-Staffelrückblick gefragt hat, da reagierte ich natürlich entsprechend gerührt und mit einem dankbaren „Gnaaah! Hört der Scheiß denn niemals auf!?“. Alles weitere war selbstverständlich eine Frage der Ehre und des Bezwingens der Kindersicherung einer XXL-Dose Schmerztabletten. Doch wurde nicht bereits alles gesagt? Habe ich das Argument der in fast jeder Episode identischen Plot-Elemente nicht bereits vollständig aufgebraucht? Wurde nicht bereits alles angesprochen? Die maximal zwei Gesichtsausdrücke von Michael? Die merkwürdig verwaschen wirkenden Spezialeffekte? Die sinnlosen Metzgerarbeiten am Ash? Und all der andere Käse, der in dem viel längeren Text weiter oben eh schon erwähnt wurde? Aber, Halt, zum Look von Discovery möchte ich noch etwas loswerden. Im Netz liest man schließlich recht oft, dass man natürlich nicht erwarten kann, dass die selbe Trek-Ära in einer Jahrzehnte später produzierten Serie identisch aussieht. Meistens zusammen einem Vergleichsfoto zwischen einen TOS-Andorianer und Shran von ENT. Aber weisse watt? Datt is doch Killefitt im Vergleich zur visuellen Dampfwalze, welche bei Discovery zu Werke gegangen ist! Klar, etwas mehr Aufwand anstelle von zwei ollen Saugnäpfen hat schon was. Aber dann weiß man auch selbst als Doofie-Zuschauer sofort, was man sich dabei gedacht hat. Nicht so ist es aber bei den plötzlichen Holo-Computern und anderen Technik-Spielereien. MUSSTE man so etwas denn haben, weil es dem Zuschauer sonst nicht knorke genug gewesen wäre? Hätte man in Zeiten von „Stranger Things“ und Co. WIRKLICH nicht ein bisschen auf Retro machen können? Nicht zu sehr, denn bei normalen Bildschirmen (statt den Schiebebildchen auf der TOS-Brücke) wären wir doch zufrieden gewesen. Selbst die bunten Buttons hätte man nur ein weeenig dezenter piepen und blinken lassen müssen. Im Ernst, Retro ist doch gerade wieder voll in. Nehmen wir nur die neuen Star Wars-Streifen, welche sich perfekt an dem alten Schotter orientieren, ohne dabei albern zu wirken. Und in diesem Bereich hat Discovery fast schon perfekt NICHTS richtig gemacht. Kaum etwas erinnert an das Kult-Original, womit man mit der „10 Jahre vorher“-Idee doch bestimmt vorhatte zu punkten. Warum also diese Angst, etwas wiederzuverwenden? Für mich ist dies wohl das größte Rätsel. Und, Nein, der Pike in der letzten Minute zählt nicht. Da kann ich auch eine Firefly-Fortsetzung im Supermarkt drehen und ganz am Schluss einen Malcom-Pappaufsteller zeigen. Fazit: So etwas wie Discovery ist mir noch nicht vorgekommen. Beknackter roter Faden, optisch zweifelhaft umgesetzt und mit Figuren, welche wohl selbst Picard schnellstmöglich aus der Luftschleuse gejagt hätte. Außer Saru vielleicht, welcher selbst ja meist nur ungläubig aus der Wäsche guckte. Quasi als Avatar des Zuschauers.



