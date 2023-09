„Barbie“ – Die Kritik mit feministischen Anstrich

Dieses Werk tobte wie eine Naturgewalt durch die Kinosääle: Über eine Milliarde Dollar spielte diese „Abrechnung“ der Spielzeugindustrie mit echten (und eingebildeten) Gesellschaftsproblemen ein. Viele Zuschauer waren davon berührt, wie treffend „Barbie“ aktuelle Themen aufgriff. Und wieder hinlegte. Und wieder aufgriff. Daher freue ich mich total über den monetären Erfolg, der garantiert in viele soziale Projekte investiert werden wird… – Doch hat die Geschichte auch Zukunftia-Redakteure an ihrer Plastik-Seele berührt?

Über die erste Hälfte des Filmes muss man gar nicht so viel reden. Hier leistet der Trailer schon genug: Barbie lebt in ihrer weltgewordenen Augenkrebs-Intensivstation, bis sie eines Tages kurz über den Tod nachdenkt. Doch „Weird Barbie“, eine in der echten Welt zerhackstückte Version, weiß Rat: Man müsse nur nach San Francisco reisen, um die Ursache des seelischen Ungleichgewichts zu finden.

Was tatsächlich interessant wird, ist der zweite Teil des Films – als Ken plötzlich die Barbiewelt auf Männlichkeit einschwört.

Denn gesellschaftliche Probleme auf die Schüppe nehmen und zu benennen, DAS ist leicht. Doch das dann aufzulösen (oder sogar stehen zu lassen), das ist die Herausforderung.

Und hier gibt es leider enorm viele Stichpunkte, die mich innerlich pieksten:

– Vieles wurde einfach VIEL zu kurz besprochen, um hängen zu bleiben. Gerade der Ausflug in die reale Welt geriet zu Husch-Husch, um die Unterschiede/Widersprüche zu Barbieland „seriös“ klarzumachen. Oft behilft sich der Film sogar mit einer Off-Sprecherin, wenn es mal ganz flott gehen „muss“.

Oder der von Ken angesprochene Besserverdiener erklärt in wenigen Sekunden, dass Männer natürlich weiterhin vor allen Frauen rangieren würde, man das jetzt aber „besser verstecken muss“.

„Ich habe keine Genitalien. Aber ich kann es euch mit dem Mund machen!“ – Spaß beiseite, denn Ernst kommt: Hier erklärt Barbie, dass es ihr an gewissen Teilen fehlt. Überraschend murmeln die Arbeiter daraufhin: „Ist doch okay.“ Also leben wir DOCH in einer woken Gesellschaft? („Hey, ich habe drei Geschlechter!“ – „Keine Sorge, ich habe einen Doktor in Presslufthammer- und Genderstudies.“)

– Hier will man so viel unterbringen, dass man die einzelnen Punkte einfach dem Zuschauer aufsagt und vorbetet, statt sie organisch aus der Handlung zu schütteln. So eine Art feministischer Sprüchekalender mit antifeministischen Anstrich drauf. Gelaber statt Erleben. TikTok statt Film-Kick.

Kurz: Abarbeiten in Sitcom-Spüchen. Nur dass heute die eingespielten Lacher fehlen und man lieber auf Barbies breit grinsendes Gesicht zeigt.

– Die Assistentin und ihre Tochter bekommen null Profil. Was blöd ist, da sie irgendwo der Dreh- und Angelpunkt von Barbies Veränderung sind? (“Ja, ich habe eine depressive Pillenfresser-Barbie gezeichnet.“ – „Schön, Schatz. Und jetzt stell dich in die dritte Reihe. Ryan Gosling will minutenlang singen und tanzen!“)

– Generell ist dies ein Film der Marke „Warum Struktur, wenn Hyperaktivität genügt?“.

Gerade am Ende rennen Figuren Ewigkeiten auf und ab wie in einem schlechten Bauerntheater. Firmenchef rein! Barbie-Erfinderin rein! Unbeliebte Nebenfigur Allen raus! Ken weinend aufs Bett! Barbie vortreten! Dicke Barbie irgendwas Relativierendes sagen! Und jetzt alle im Kreisch… äh, Kreis aufstellen!

– Ja, das komplette Ende hatte extrem viel „Tell“ statt „Show“. Schon alleine die ringförmige Struktur der pinkfarbenen Prunkplastikhäuser sorgte dafür, dass jeder in der Mitte für sein kirchliches Glaubensbekenntnis vortreten konnte („Barbie ist kein feministisches Symbol, sondern wir alle sind Barbie!“ – „Amen, Schwester! Nächster.“)

„Steh auf, Barbie! Da hinten hat dich jemand beleidigt.“ – „Nicht schlimm. Mache ich selber mit der Filmdramaturgie.“ – Liegen für den Weltfrieden die Weltfliesen: Zwischen Verzweiflung, Hyperaktivität und Laberflash liegen oft nur wenige Sekunden. Und diese füllen wir mit Werbung für das neue Klapo-Mobil der Firma Zukunftia!

Und gerade am Ende verrennt sich der Film hoffnungs- und schonungslos in seine eigenen Widersprüche. Beginnt alles noch als schönes Selbstfindungs-Drama in einem ungewöhnlichen Setting, muss er am Ende eben „abliefern“. Firma Mattel ist schließlich mit im Boot und will sein Geschäft an- statt abgekurbelt wissen…

So beginnt dann im letzten Drittel ein Diversitäts-Washing, das sich… äh… gewaschen hat. Herausforderungen werden nun mit Gehirnwäsche(!) und Deprogrammierung(!) der weiblichen Barbies gelöst. – Ja, wie in einer Mickey-Maus-Geschichte der 1980er!

So hat Ken nur deswegen alle Barbies unterjochen können, weil eben niemand das weibliche Opfer in einen Van ziehen konnte, um ihr kurz zu sagen: „Hey, sag doch mal Nein zu ihm!“

Das erneute Umdenken geschieht dann stilecht mit einem eingespielten Biiing-Geräusch, wenn im Kopp die Registrierkasse… äh… der Schalter umgelegt wird. Was den Zuschauer dann direkt mit-konditioniert, auch nach 2 Sätzen auf irgendeine Denkweise aufzusteigen. Welche auch immer es am Ende ist.

An dieser Frage arbeiten medienkritische Atomphysiker noch…

Besonders aufmerksam war ich, als man uns erklärte, dass man den Mann (bzw. die Kens) einfach nur etwas eifersüchtig machen müsse, indem man einfach das Lagerfeuer wechselt – während sie sich wichtig machen.

Eigentlich ein nettes Bild, was dann aber in einen handfesten KRIEG der Männer UNTEREINANDER (wenn auch nur mit Plastikschrott) mündete und uns zeigte, dass der Plan der Barbies sehr … dämlich war?

Krieg oder Friesen? – Ken führt seine Truppen in die Schlacht. Ob es hier um den Sommerschlussverkauf feministischer Ideen geht ODER um Kim Jong Uns Alptraum nach fünf bunten Sahnetorten, das müssen Filmhistoriker entscheiden.

Man kann natürlich viele Analogien zu der Realität ziehen (bekriegen sich Staaten etwa nur, weil Männer ihr von Frauen verletztes Ego bemerken? Auch im Mittelalter?), aber meist kommt man mit zu viel Analysieren nicht weiter.

Mit zu wenig allerdings auch nicht, weil der Film dann zu einem langweiligen rosa Soufflé wird, in das man tunlichst keine spitzen Gegenstände pieksen sollte.

Was mich besonders störte:

Man will uns eine rosa bemalte „Wir sind alle gleich“-Botschaft verkaufen, spart aber komplett mit der Kapitalismus-Kritik. Dass alle irgendwie dem Geld hinterherrennen, interessiert z.B. nur am Rande. Ebenso, dass Kens Macho-Hütte quasi innerhalb von Minuten(?) zum Verkaufsschlager in der echten Welt wurde, was ja nicht NUR durch Magie erklärt werden sollte.

Man könnte endlos viel aufzählen… Der Unternehmenschef ist natürlich ein dusseliger Geldgeier (der trotzdem sympathisch genug rüberkommt), während die Barbie-Erfinderin eine nette Omi mit Tee-Fetisch ist, die vermutlich auf ihr verdientes Geld draufspuckt, weil sie nur die Welt mit ihrem Produkt verbessern wollte? Sorry, da hinterfragt sich der Film zu wenig, um irgendeine Botschaft mit Berechtigung präsentieren zu dürfen.

Klar, das IST ein Family-Movie, aber aufgrund den Kritiken und hohen Guck-Zahlen war eigentlich etwas mehr Inhalt zu erwarten.

„Tschüss Barbie. Wir werden in der Heiligen Sankt Sparkassen-Kirche jeden Tag einen Dollarschein für deine Wiederkehr anzünden“ – Wimmelbild statt Pimmelwelt: Ist zwar kein schöner Screenshot, drückt aber gut aus, wie ich den Film empfinde. 70% Volksfest, 30% selbstbewusstes Geschwafel der Anwesenden. Also ein ganz normaler After-Work-Ausflug mit den Bürokollegen?

Die Diversitäts- und Körperbewusstseins-Frage wird zwar aufgeworfen, aber im selben Atemzug als gelöst verkauft. So bekommen wir „natürlich“ eine dicke Barbie präsentiert, die ich beim schnellen Googeln nirgends gefunden habe.

Stattdessen aber einen Artikel von 2017, in dem man sich darüber beschwert, dass die ach-so-fülligen Schwabbel-Barbies (= immer noch mit einem halben Anorexie-Finger im Hals?) sich nicht verkauften.

Scheint ja alles doch nicht so gelöst zu sein… ?

Da hilft es wenig, dass man Barbie einer alten Frau sagen lässt: „Sie sind schön.“ Und sie antwortet ganz natürlich: „Ich weiß.“

Was übrigens trotzdem eine tolle Szenen ist. Leider aber eine in der Unterzahl.

Das Ganze endet nach viel verwirrendem Hin und Her dann mit Barbie, die sich in der echten Welt beweisen will – was komischerweise mit einem Gang zum… äh… Frauenarzt geschieht. Ersetzt das Erwähnen einer Vagina jetzt ein selbstbewusstes (Arbeits-)Leben? Hätte sie sich nicht in einem Abtreibungsberatungs-Zentrum bewerben können? Oder wenigstens als Bürokraft in einem normalen Job?

Aber hier wäre vermutlich jeder Beruf zu schlecht oder zu GUT gewesen, um glaubwürdig zu wirken. Ob Putzkraft oder Firmenchefin: Beides hätte naiv oder fies (gegenüber Geringverdiener/Innen) gewirkt. Wobei „Bettlerin“ oder „Amazon-Fahrerin“ wenigstens noch ehrlich und realistisch wäre… ?

Achtung, Spoiler: Diese nette, altbackene, konservative Dame (die linke jetzt, nicht die rechte) wird uns im Film als Barbie-Erfinderin Ruth Handler verkauft, die man quasi „in den Keller sperrte.“ – Blöd nur, dass das nix mit der Realität zu tun hat. Die Unternehmerin verstarb bereits 2002. Und dass sie am Ende eine Firma für Brustprothesen gründete (wegen Krebs), ist interessanter/wichtiger als das Gelaber hier.

Barbie hat ja tatsächlich nichts gelernt. Und am Ende reicht es dann trotzdem für ein erfülltes Leben. Aber: Da man zuvor nur oberflächliche Barbie-Ärztinnen, Barbie-Journalistinnen und Barbie-Politikerinnen gesehen hat, hätte man vielleicht in diese Richtung gehen können? Wäre doch ein tolles Symbol gewesen, wie sie mit normaler Kleidung & normalem Rucksack in ein normales Berufsbildungswerk stapft?

Hier traut man sich ebenso wenig heran wie an Themen der Ökonomie (geht es Leuten wirklich nur wegen verdrehten Schönheitsidealen mies?) oder gar an Ökologie (Spiellandschaften = Plastikschrott?!) heran.

Auch Sex spielt keine Rolle. Oder es wirkt aufgesetzt.

Zwar wird angedeutet, dass die Kens (aka „die Männer“) doch eine Art Verlangen ohne Geschlechtsorgane haben, aber hier schleicht sich der Streifen irgendwie witzlos rein und raus. Eben das alte „Rein-Raus“-Spiel bei familientauglichen Komödien.

Was man schon daran sieht, dass man das Ende des Films nicht geschlechtlich umdrehen könnte, ohne dass es falsch und patriarchisch wirken könnte. („Hallo, Herr Urologe. Hier Ken. Bauen Sie mir eine PENIS dran! Damit ich mich besser fühle!“)

Der politische Aspekt (immerhin „stürmen“ die Kens das Parlament und werden dann einfach wieder von Barbies rausgedrängt) ist so plump, dass es schon wieder zu den USA passt. Eben zu einer Deppen-Demokratie, in der ein abgewählter Präsident einen Sturm auf das Senatsgebäude „empfehlen“ kann, der danach möglicherweise wiedergewählt wird…

Und dabei auch rumheult wie jemand, der gerne mit Barbies spielt. Hihi.

„Was, wir dürfen eine Partei gründen?“ – „Ja, nennt sie doch einfach FDP. F eministisch- d epperte P artymäuse!“ – Zurücktreten von der Wahnsteig-Kante: Die Herren sehen ihren Fehler am Ende ein und lassen die Girls wieder alles regeln. Ja, das nennt man „Teilhabe“!

Mit sehr kleinen Teilen, bei denen Homöopathen neidisch an ihre Zuckerkügelchen abschlecken.

Positiv zu erwähnen wäre aber die hübsch nachgebaute Plastikwelt ohne viele sichtbare Computereffekte. Auch der Anfang, der einfach mal auf „Odyssee im Weltraum“ aufbaut und dann minutenlang die künstliche Welt zeigt, ist genial.

Und – trotz aller Kritik – blitzen bei dem vorherrschenden Erzähltempo immer wieder interessante oder unterhaltsame Sätze auf.

Dass man diese mit dem Kärcher auf der Make-Up-Straße wieder wegspült, ist daher doppelt schade.

Fazit:

Geht man drei Schritte zurück und betrachtet, dass Mattel, die Menschen, der gegenseitige Umgang, der Kapitalismus und viele andere Menschseins-Aspekte am Ende ziemlich ungeschoren davonkommen, muss man leider sagen: Kritisch ist was anderes.

Das ist gar nicht so weit von einer Transformers-Welt weg (immerhin auch Spielzeuge), die zwischendurch auch immer was von „Freiheit“, „Liebe“ und „Menschheit“ faseln, bevor der Bildschirm explodiert.

Nur dass HIER am Ende keiner frei ist, sondern die Männer am Ende aus dem Parlament fliegen – und sich gefälligst hocharbeiten sollen. Wie die Frauen in der realen Welt.

Besonders das esoterisch-laberfreudige Ende hat hier noch mal locker 0,5 bis 1,0 Wertungssterne weggeraspelt. Dass am Anfang Barbie über den Tod(!) nachdachte, spielte in dieser verquarzten Rosawolken-Welt keine Rolle mehr.

Also exakt so viel, wie dieser Film für ernsthafte Filmkritiker spielen sollte.

Zu denen ich mich ausdrücklich nicht zähle. Penis zu klein.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM