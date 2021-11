SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Hurra, endlich eine neue Trek-Serie! Sind tatsächlich schon wieder fünf Minuten rum?! Kinder, wie die Zeit vergeht.

Apropos Kinder, sind diese in Sachen Geschmack wiiirklich so einspurig, wie es uns das neue Star Trek Prodigy beweisen will?

Ist die bewährte Standard-Cartoon-Formel aus „Held mit großer Fresse“, „Augenrollendes Tough-Girl mit weicher Schale“, „Lustiger Fettsack“ und „Spaßiger Roboter“ wirklich so resistent gegen Abnutzung?

Gut, Prodigy setzt dieses olle Gerüst an Unterhaltung immerhin ganz kompetent um. Die Animation ist nicht umwerfend, aber okay. Die Story ist nicht neu, aber okay. Die Figuren sind kein Feuerwerk des Einfallsreichtums, aber okay. Alles ist einfach nur… okay.

Kann man ein neutrales „Hmm.“ als Gesamtwertung durchgehen lassen?

Wie schon bei „Lower Decks“ ist man nach dem Ansehen wenigstens nicht sauer auf die Macher. Es ist nicht aggressiv bescheuert, aber es bleibt halt dieser Nachgeschmack, das Ganze in einer nur wenig veränderten Form schon öfters gesehen zu haben.

Gerade in „Star Wars“-Form schwankt Prodigy in Sachen Stimmung und Flottigkeit hin und her zwischen der Sternensaga und bestenfalls den Abrams-Trekfilmen. Von Roddenberrys Geist ist jedenfalls nichts mehr zu spüren, da hilft auch der Auftritt von Captain Janeway als technologisches Schreckgespenst nicht weiter.

Der Bösewicht ist der typische Mann mit fieser Stimme nebst finsteren Gesellen und steht somit auf einer Stufe mit den Marvel-Filmen.

Star Wars. Marvel. DreamWorks. Ja, da hat der Zielgruppen- und Einschaltquoten-Ausschuss wieder ganze Arbeit geleistet. Erwarten uns in Folge 3 dann Schulhof-Spiele á la Squid Game?

Fazit: Frei jeder Innovation bietet Prodigy durchaus brauchbare Unterhaltung auf dem Stand einer Samstag-Morgen-Serie. Klingt vielleicht nicht super, aber immerhin ergibt die Story hier einen Sinn. Im Gegensatz zu Disco/Picard.

Wertung als Nickelodeon-Serie für Jüngere:



ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als Star Trek Serie: