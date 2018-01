SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode unserer beliebten Gameshow „Hey, das hatten wir doch schonmal?!“. Unsere heutigen Teilnehmer sind:

– Klingonisches Ehre-Gefasel mit Untertiteln

– Die Abenteuer von Stamets-Alice im Pilzeland

– Doppelgänger aus dem alternativen Universum, die alle ganz doll fies sind

Jeder der Genannten hat natürlich bereits mehrere Auftritte hinter sich. Ob nuscheliges Prothesen-Gemurmel von „Ehre!“ und „Krieg!“, über das gefühlt 500-seitige Handbuch „Theorie und Praxis in der Fungus-Navigation“ bis hin zum beliebten Ausspruch „Jahaaar! Du kennst mich, aber ich will dir fressen!“ des Gegenübers aus dem Zerrspiegel.

Man merkt, das ausgelutschte Story-Kaugummi wird auch hier noch einmal zwischen allen Anwesenden herumgereicht, was am Ende trotzdem nicht für frische Ideen ausreicht und zudem eine Episodenlaufzeit von knapp 38 Minuten erklärt. Aber schauen wir doch mal genauer hin:

– Die Klingonen: Ash und Voq wurden anscheinend von Doktor F’rankenstirn lustig zusammengeklöppelt, so dass man nicht mehr weiß, wo welcher von den beiden anfängt und aufhört. Gut, die kurzen Rückblenden zur Operation erinnern eher an ein „All you can eat“-Barbecue-Buffet, aber was weiß man schon über klingonische Chirurgen? („Gegen Kopfschmerzen empfehle ich Folter-Forte. Oder einfach Kopp ab. Kappla!“) Ist sowieso eine tolle Leistung, dass der dann noch zu 100% nach Mensch aussah. Hat man die Voq-Schnippsel dann einfach mit dem Plümpel in die ausgehöhlte Ash-Hülle reingestopft, oder wie?

– Stamets: Als Schauspieler hätte ich ja schon keinen Bock mehr auf diese Rolle. Die Hälfte der Zeit gammelt er mit farbigen Kontaktlinsen in seinem Sporen-Sessel rum und wedelt spastisch mit der Birne nach Links und Rechts. Und den Rest der Zeit redet er wie jemand mit einem extremen Fungi-Fetisch. Sein Charakter lässt sich bestimmt auch nackich im Wald auf überwucherten Baumstämmen ablichten. Iiieh! Schwulsein alleine reicht da auch nicht für den Tiefgang. („Huuuui, Zähneputzen mit dir ist die schönste Zeit des Tages. Schmeckt deine Zahnpasta eigentlich auch nach Champignon?!“)

– Bösepflicht: Im Ernst, 90% des Appeals dieses Spiegel-Konzepts besteht aus der Enthüllung der nächsten Fies-Version: Tür geht auf. Bösi (nur echt mit Dolch in der Hand und Totenkopf auf der Schulter) tritt hindurch. Dem Normalo klappt vor Schreck die Kinnlade runter. Bisschen bedrohliches Blabla. Dann abhauen, während Bösi meist von den eigenen Leuten umgelegt wird. Nach mehreren Folgen in mehreren Serien ist das Ganze doch schon eeeetwas ausgelaugt.

Ja. Das war es eigentlich auch schon mit dieser Folge. Bekanntes wird weiter in die Länge gezogen, während der beste Zeitpunkt für einen befriedigenden Abschluss längst überschritten ist. Was schon etwas heißen will, wenn es sich gerade mal um Episode 12 handelt. Wie muss sich da erst ein Akte-X-Fan fühlen, der auf ein Ende der Alien-Verschwörung wartet?

Fazit: Wiederkäuende Endlosschleife, welche den Plot kaum voranbringt („Hey, wir haben die Defiant-Pläne! Oh, die sind nutzlos. Jetzt brauchen wir die RICHTIGEN Defiant-Pläne!“) und selbst beim großen Twist wohl noch bei kaum jemanden für Überraschung gesorgt hat. („Ach, DER ist aus dem Paralleluniversum?! Was für eine Überraschung… dass die Autoren tatsächlich so vorhersehbar sind.“)

Wertung: 4 von 10 Punkten