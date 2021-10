„Squid Game“ ist eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Angeblich spielen Schulkinder die todbringenden Spiele bereits nach (der Scheck vom Netflix-Marketing ist unterwegs, Kids!) und Nordkorea benutzt die Serie, um auf die schlimmen Arbeitsbedingungen in Südkorea hinzuweisen. Doch ist hinter dem dystopischen Dauerlutscher auch Qualität und das Zukunftia-Siegel-of-Gutfinding vorzufinden? – Wir haben extra unser Ersch(l)ießungskommando auf dieses Review angesetzt.

Dass es hier um die Beleuchtung der kapitalistischen (Arbeits-)Welt geht, müssen wir nicht näher beleuchten, oder? – Wer das nicht mitbekommt, wird auch mit Hilfe der Zukunftia-Kommentatoren unmöglich seine Hochschulreife nachholen.

Trotzdem noch kurz ein Trailer:

Das „Friss oder stirb“-Prinzip ist nicht neu… Vor 5-10 Jahren gehörte es geradezu zum guten Ton (= genauer: ein schriller Schmerzensschrei), junge Menschen dafür kämpfen zu lassen, zusammen mit anderen jungen Menschen ihren Platz in der Zukunft zu erkämpfen. Denn erst, wenn die alten, weißen Männer in sehr neuen, weißen Laborkitteln weg sind, kann man … äh… irgendwie sich selbst finden? Irgendwo?

– Wir sahen es bereits in der grandios überbewerteten „Hunger Games“-Vielologie.

– Wir sahen es in den drei „Die Bestimmung“-Filmen, deren Darsteller und Look mich immer noch auf eine Porno-Parodie hoffen lassen.

– Wir sahen es in den drei „Maze Runner“-Filmen, in denen die jugendlichen Schweretöter sich in den Geschmacksrichtungen „Labyrinth“, „Brandwüste“ und „Todeszone“ mal kräftig aus-rebellieren durften.

Nun folgt also die asiatische Variante mit „Squid Game“. Hier treten hunderte verschuldete Menschen an, um sich bei tödlichen (und dadurch rötlichen) Spielen gegenseitig den Sieg zu mopsen. Die Spiele selbst sind dabei wie auf einem Kindergeburtstag: Zum Beispiel sich bei bestimmten Signalen nicht mehr bewegen… Wer Fehler macht, wird von den schrill gekleideten Aufsehern erschossen.

So weit, so 2013-Gut.

Um es vorweg zu nehmen: Toll gefiel mir nur das ENDE die Pilotepisode.

Der Beginn ist jedoch sehr vergurkt.

Statt das Problem von verschuldeten Menschen ernst zu nehmen, zerrt man hier den comichaftesten Trottel zutage, der an seinem Schicksal selber Schuld ist. Faul und bräsig beschimpft er seine Mutter, arbeitet nicht, klaut seiner Erzeugerin dafür aber die Kreditkarte. Und wenn der Mann nicht gerade mit Overacting beschäftigt ist (ich weiß schon: Ist bei den Asiaten üblich), verballert er seine Kohle an der Rennbahn oder schenkt seiner kleinen Tochter ein Feuerzeug(!) in Form einer Handfeuerwaffe(!). Schließlich sei sie ja ein Mädchen, und selbst die dürfen sich ja neuerdings durchsetzen, wenn sie groß seien…

„Komm, wir rauben eine Bank aus, mein Kind!“ – „Gerne. Crypto- oder Parkbank?“ – Schräg versägt: So richtig zünden die witzigen Momente nicht. Eben ein bisschen wie Zukunftia. Nur dass Kollege Sparkiller bei uns die besseren Jobs bekleidet (*Auf Kiste mit sortierten Fischabfällen zeig*)

Hier sehen wir ein Opfer, das es verdient hat, zu leiden. Ja, sogar Zuschauer, die jeden Morgen erst ihr Sahra-Wagenknecht-Poster anbeten, würden angesichts dieser Memme rufen: „Geh erst mal arbeiten, du Schmarotzer!“

Klar: Natürlich arbeitete die Serie mit überspitzten Bildern und Satire. Das tut sie aber so polterig und intelligenzbeleidigend, dass man schon nach 20 Minuten den ersten Abschaltimpuls verspürt. Muss der Kredithai z.B. wirklich damit drohen, aus dem Nasenblut seines Schuldners „eine Suppe“ zu kochen? Gab es keine kindischere Drohung? Vielleicht hätte er dem Protagonist ja einen Glasscherben-Burger anbieten können?

Tonal kann sich die Serie nicht entscheiden, ob Fisch, Fleisch oder ein kalorienarmes Reisbällchen sein will. Nehmen wir allein die Szene, in der die Hauptfigur den Vertretertypen in der U-Bahn kennenlernt: Was geheimnisvoll beginnt (warum sitzt der da plötzlich?), wird kurz albern (Haha, Spielzeugpistole!), dann skurril (Papierumschläge aufeinander dreschen und sich gegenseitig Ohrfeigen geben) und dann wieder ernst (okay, es geht um richtiges Geld).

Ausgeleuchtet und gespielt werden all die „Nuancen“ aber wie in einer Bubble-Gum-Reklame: Nichts ist wirklich skurril oder bedrohlich, sondern muss immer noch Raum für einen anderen Ton lassen.

„Darf ich Sie für unser Sortiment begeistern?“ – „Igitt, das stinkt ja furchtbar! Was ist das?“ – „Eine feine Auswahl von Netflix-exklusiven Serien, mein Herr.“ – Endhaltestelle für Chefdramaturgen: Wie es ab hier weitergeht, ist klar? Genau: Linie Eins bis zum Bahnhof. Und dann umsteigen in Linie Drei.

Natürlich endet der Doofi-Schuldner bald bei den Squid Games.

Und hier wird es dann erstmals interessant. Nicht so sehr wegen der dümmlichen (Massen-)Psychologie der gut 400 Teilnehmer, sondern weil die Serie hier produktionstechnisch auftrumpft. Zumindest für jene, die auf diese Elemente stehen:

– Klassische westliche Musikstücke und Oldies umschmeicheln die Ohrmuscheln

– Helle Sets, bunte Kulissen, aufwändige Sequenzen, real wirkende Erschießungen (gehört in jeden guten Prospekt, oder?)

– Der interessante Kniff, dass alle demokratisch darüber abstimmen können, ob die Spiele weitergehen. Auch wenn das knappe Endergebnis nach über 50% Toten eher unrealistisch erscheint.

Getreu dem Motto „Ich habe mich schon auf andere Stockholm-Szenarien in Filmen eingelassen“ ist man plötzlich interessiert an dem Schicksal der Protagonisten.

Nein. Das ist nur die halbe Wahrheit. Man ist nicht „interessiert“. Denn eigentlich ist man als Zuschauer wie der Mann im Hintergrund, der sich bei einer Flasche Schaumwein die blutigen Spiele anschaut… Und dabei irgendwie so wirkt, als würde er selber Netflix schauen – und sich auf seinen exquisiten Wein- und Verstümmelungsgeschmack einen runterholen.

„Fürwahr, ein faszinierendes Faszinosum! Wie sagte der alte Carl Barks doch immer: Wir wollen sein ein Volk von Brüdern!“ – Elite statt Niete: Endlich dürfen wir unserem Kommentator Serienfan bei seinem Mediengenuss zuschauen. Hier hat er allerdings versehentlich von Arte weggeschaltet.

Wer von den plumpen Plumpssack-Bekleideten jetzt eine Runde weiter kommt, ist dem Zuseher nach den vorherigen Sequenzen schlichtweg egal. Dass man sich gegenseitig als Looser, Taschendiebin, Zuhälter und Schuldenkönig bezeichnet hat, war bezüglich des Mitfühlens nicht hilfreich. Im Gegenteil, ab jetzt will man die Leute GERADE deswegen sterben sehen.

Und am Ende der ersten Episode konnte ich verstehen, warum dieser Serie so erfolgreich ist. Sie macht halt das, was Horrorfilme dauernd machen. Nämlich einem mental fragmentierte Vollbratzen hinstellen, die als Spielball für einfallsreiche Lebensbeendigungen herhalten müssen…

Das ist einerseits prima, andererseits schade. Was eine tiefgründige Parabel auf den Kapitalismus und die südkoreanische Gesellschaft sein könnte, wird zu einem Abzählreim mit schönen Bildern. Ja, auch das DARF Spaß machen, ist aber am Ende nur ein ökonomisches Konzept, um sich die Zeit des Zuschauers zu „kaufen“.

Wer sich bewegt, darf im Fegefeuer weiterzucken… Die einfachen Spiele sind clever gewählt. Dagegen wirken die „Hunger Games“ mit ihren überkomplexen Dschungelgefahren („Was? Mit dem Bogen auf’s Krokodil und dann ins Riesenrad?!“) störend intellektuell.

Blutspratzerei geht eben immer. Vermummte Unterdrücker auch. Gefangenendramen schreiben sich quasi von alleine. Und absurde Kinderspiele (später mit dabei: Kekse ausstechen!) lenken einen auch schon mal 5 Minuten von ALLEM ab, was einem missfallen könnte…

Fazit Folge 1:

Erst mit dem Spiel „Rotes Licht/Grünes Licht“ hatte die Serie meine Aufmerksamkeit geweckt. Daher schaltete mein persönliches Ampelmännchen nur knapp auf „Weitergucken“.

Doch WENN es erst mal zur Sache geht, ist „Squid Game“ kompromisslose Trottel-Unterhaltung, bei der das Blut genau so spritzt, wie es die Regeln der Ästhetik verlangen. Und Regeln sind hier ja besonders wichtig.

Die Dialoge kann man jedoch nur in die Pfeife kloppen – oder in der Tonne rauchen. Sie sind plump und neigen zum dramaturgischen Komasaufen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Fazit Folge 2:

Überraschend kehren alle Teilnehmer noch mal zu ihren Familien zurück. Besonders spannend ist das aber nicht…

Erst jetzt wird thematisiert, wie wichtig Krankenversicherungen sind (Spoiler: Sehr wichtig!), dass chronische Krankheiten kostspielig daherkommen (Ach?) und man als Arbeitgeber besser alle paar Monate den Lohn auszahlen sollte. – Eben diese kleinen Nuancen des Lebens, wo wir alle noch was lernen können…?

All das sind jedoch Dinge, die man statt (z.B.) der Pferderennen und Kredithaie bereits in Episode 1 hätte zeigen können.

Zwar funktioniert diese kurze „Pause“ von den Squid-Spielen als weitere Motivation, ist am Ende aber eine Wiederholung von Kapitalismus-Klischees. Mir wäre vor Schreck darüber fast mein Börsengewinn von dieser Woche aus der Hand gefallen!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Fazit Folge 3:

Geldsorgen hin oder her… Dass fast ALLE der Entkommenen freiwillig zur Schlachtbank zurück kommen, schadet der Glaubwürdigkeit der Serie sehr. Dabei hätten 20 statt fast 200(!) Leuten durchaus glaubhaft gewirkt.

Auch störte es mich, dass man die faszinierende Welt, welche vor allem von maskierten Einheitssoldaten lebt, bereits vor dem ZWEITEN Squid-Game aufzudröseln beginnt. So sehen wir nicht nur die Transportfähre, die Lieferwagen, den bürokratischen Entführungsablauf und die „Entkleidungshalle“, sondern bekommen bereits mit, dass die Maskierten auch nur Befehlsempfänger sind. Und z.B. „seekrank“ werden.

Bei so was werde ICH ja immer „dramaturgiekrank“.

Oftmals werden die Spiele schon vorab entschieden. Zum Beispiel mit der Auswahl eines Symbols oder einer Herangehensweise… Hier sehen wir z.B. Armin Laschet, wie er sich vor Monaten auf die Flutopfer im Ahrtal vorbereitete.

Besonders anstrengend ist jedoch das sinnfreie Verbrüdern („Wir erklären dir alle Kinderspiele, mein Freuuund. Lass dich knuddeln, du bist mir in den letzten 5 Minuten total ans Herz gewachsen!“) und das sinnfreie Gestreite („Hey, du Schlampe! Nur weil ich pinkeln darf, darfst DU nicht auch pinkeln!“).

Hier kommt einfach kein psychologisch nachvollziehbares Worldbuilding zustande, das Spaß machen würde.

Und was wird in der vierten Folge passieren, um die Prämisse zu entzaubern? Ich tippe darauf, dass die Squid-Veranstalter eine eigenen Krankenversicherung anbieten werden („Sehen Sie, mit winziger Extraprämie für Verstümmelungen!“) oder alle Spieler erkennen, dass Privatinsolvenz doch nicht die „Hölle“ ist, zu der sie hier gemacht wird. – Sondern NOCH viel schlimmer wirkt?

Ach ja: Das zweite Todesspiel mit dem Ausstechen von Zuckerkeksen war nett inszeniert. Mehr nicht.

Ich bleibe daher Fan von „Rotes Licht/Grünes Licht“, so!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Ob ich die Serie weiterschaue, kann ich noch nicht sagen. Gefühlt habe ich alles gesehen, was sie mir bieten kann. – Gebt ihr mir grünes Licht? Oder rotes?