Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.06, „Lift Us Where Suffering Cannot Reach“

Um kleine Kinder zu retten, macht Pike das Unmögliche möglich: 40 Minuten lang nicht über das Ziel der Reise sprechen – dafür aber 30 Berichte an das Sternenflotten-Jugendamt schreiben, welche Entführer noch frei herumlaufen. Ja, diese langsamere Episode lässt mich tatsächlich zwiegespalten zurück… Die eine Hälfte ist total genervt, dass die Pointe sooo lange zurückgehalten wird, während die andere denkt: „Wenn man die Episode von hinten schaut, ist man 5 Minuten wenigstens unterhaltsam mit Ärgern beschäftigt.“

Inhalt: Auf einer Standard-Mission hilft die Crew einem Shuttle, das fast entführt wird. An Bord ist Queen MILF (Die Erste) und ein superschlauer Junge, der mal der Thronfolger auf dem Wesley-Planeten werden soll. Während man diese spannende Verschwörung aufweckt aufdeckt, erfährt der Schiffsarzt, dass dieses Volk keine Krankheiten kennt…

Besprechung:

„Interessant“ an dieser Folge ist vor allem, dass man lange nicht weiß, wohin sie eigentlich will. Zurück in die 80er vielleicht?

Der schlaue Thronfolger ist halt klug und hat hilfreiche Nanotechnologie im Blut (ersetzt bis zu zwei Multivitamintabletten am Tag), die Königin ist charmant und powerfrau-ig (das erste Adjektiv ist wenigstens mal was Neues bei Kurtzman-Trek) und Pike und Spock sind hilfsbereit und durchschaubar bis zur Selbstverg(l)asung.

„Danke, dass Sie uns vor den Piraten gerettet haben, Pike.“ – „Wollten die Selbstdichtende Schaftbolzen?“ – „Nein, sich selbst zusammenreimende Schmachtfetzen. Aber wir behalten unser Drehbuch, jawoll!“ – Roh-Romantik pur: Die Annäherung der beiden gelingt so schnell, dass man sich wundert, warum Pike und Knatterlady überhaupt noch mit Hose aus dem Haus geh… beamen.

Somit muss es nach all den Setup-Dialogen, Schlaumeier-Bekundungen und Sympathie-Szenen die mittelgroße Auflösung dieser Story richten. Und diese ist – hier verrate ich hoffentlich nicht zu viel – eher am äußersten Ende des Geduldsfadens anzusiedeln.

Weiteres im Schnelldurchschnauf:

– Langsam durchschaue ich die Art, mit der SNW seine „erhellenden“ Dialoge fabriziert. Sie sind nämlich GENAU wie bei Discovery und Picard:

„Fähnrich, Sie sehen gestresst / erholt / schwanger aus!“

„Oh, dass Ihnen das auffällt, Captain / Commander / fremde Lebensform!“

„Ich bin halt aufmerksam / ein Spion / Weltraum-Wahrsagerin. Achten Sie aber bitte auf die dritte Regel in diesem Fall: Beiße nie den Tiger, sondern gieße die Blume!“

– Generell fände ich es netter, wenn man die Charaktereigenschaften weniger plump servieren würde. Mit Sprüchen wie „Gefahr schläft nie! Kommen Sie also 30 Minuten früher an Ihre Station!“ kann man natürlich La’ans Pflichteifer schnell abhandeln, aber kunstvoll ist das nicht. Bei „Breaking Bad“ wurde sogar eine Art Sport daraus gemacht, Dinge durch Blicke und die Art des Lügens(!) zu enthüllen. HIER ist es fast schon spannender, diese bei den (gekauften) Reviews im Netz zu entdecken.

„Oh, du spielst mit meiner kranken Tochter, das ist aber schööön!“ – „Was hat sie denn?“ – „Zwei gebrochene Beine.“ – Heil, oh Heiler: Dass niemand drüber spricht, dass der Doc seine Tochter im Transporterpuffer aufbewahrt, ist bezeichnend. Ich weiß nur leider nicht, für WAS. Aber okay, vielleicht ist das so eine jahrtausendalte Stammes-Tradition?

– Ich erwartete fast, dass Pike mit einem dicken Grinsen in die Kamera sagt: „Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, dass ich eine rote Rose in meinen Haarschopf© gebunden habe, um die Damen zu betören?“

– Die glaubwürdigen Story- Details fehlten mir ebenfalls zu Beginn: Musste Pike die alte Bekannte wirklich schmachtend und stammelnd anschauen, nachdem eben noch eine Raumschlacht tobte? („Hey, wir haben gerade diese wichtige Mission und würden gerne… Hihihi… Meine Uniform nennt sich übrigens Befehlend-Golden, nicht Zitronensaft-Gelb!“) Und war es wirklich erst NACH dem ganzen Geflirte wichtig, ob der kleine Junge ein Schädeltrauma hat – oder ob von den Angreifern noch welche am Leben sind?

– Waren etwa ALLE Leichen aus dem Schiff geweht worden, da sie nicht mehr gezeigt/erwähnt wurden? Aber das kleine Gadget auf dem Boden nicht? Generell komisch, dieses „Vergessen“ von Lebensformen bei „Strange New Worlds“ ab Episode 1? („Die Crew der USS Archer besteht aus 2 Praktikanten – und einem Captain!“)

„Fassen Sie nix an, hier haben toxische Kindesentführer gewohnt.“ – „Wegen der potenziellen Zerstörung von Beweismitteln?“ – „Nö. Wir wollen keine Hinweise finden, bevor die Episode zuende ist. Macht sich schlecht in Detektivgeschichten für sehschwache Ostereier-Sucher!“ – Flurschaden beim Feldversuch: Im Nachhinein wirkt die Aufklärung der Geschehnisse gestreckt und ineffektiv. Schade, dafür ist doch sonst mein Review da?

– Positiv bemerken muss ich aber, dass das Technobabble erneut auf einem guten Niveau ist. Hatte man bei den Vorgängerserien noch das Gefühl, dass die Autoren ein Schwarzes Loch nicht von DNA unterscheiden konnten, so redet man hier über atomare Medizin und die Geschwindigkeit von Subraum-Kommunikation, dass es Spaß machte. Schon weil die neuronale Dämpfungs-Haube auch so genannt wurde – und man es NICHT mit Discovery-artigen Metaphern auskleidete („So was wie eine Badekappen-Schlaftablette für den Schädel?“ – „Genau, Tilly!“)

– Überhaupt wirkt die erste Hälfte der Folge wie eine dieser TNG-Episoden, wo man halt auf ein Volk trifft, dass andere Rituale hat. Die aus SF-Sicht nicht sehr spannend sind, weil sich bei Kaiser Wilhelm oder Julius Cäsar garantiert was ähnliches finden lässt… Trotzdem ist diese Art der „kulturellen Ödnis“ erholsam, weil es die ganze Handlung in eine FORM bettet. Und wer als Zuschauer gaaanz fest in einer Form schlummert, hat keinen Raum, sich fragend am Kopf zu kratzen.

– Die Enthüllung des Verräters (von dem man schon wusste) war so stümperhaft, dass ich vor Schreck fast vergessen habe, dem Trickbetrüger in meiner Wohnung meinen restlichen Schmuck zu zeigen: Pike reagiert zu spät, als der Lump um sich schlägt und flieht. Und dann stellt sich die Queen beim klärenden Gespräch im Palastgarten so NAH zu ihm, dass sie sich schon fast ein Brotlaib an die Kehle tackern müsste. („Kannste ja gleich mit-durchschneiden?“)

„Was, eine Kindesentführung im Schlossumfeld? Das muss ich unbedingt meinem Anwal… meinem Friseur erzählen.“ – Der Startschuss erfolgt durch Anstarren: Beim Verräter-Weitlauf der Transgender-Herren hat Rudi Ramsmann meist einen Vorteil. Aber auch nur, weil der Fluchtweg vorher freigebaggert wurde.

– Schön aber die Außenaufnahmen im Garten und das französische Schlossambiente. Okay, ist jetzt nichts dramatisch Tolles („Oh Gott, der CGI-Hintergrund geht sauber in die Büsche über!? Holt Freund Emmy und Kollege Oscar!“), aaaber man nimmt ja aus dem Hirn, was das Gutfind-Zentrum so rausquetschen kann.

– Spocks Freundschaft zu dem kleinen Jungen hätte man besser ausarbeiten können, oder? Eigentlich mögen die sich nur, weil der kleine Hosenscheißer mit dem Dauergrinsen neuerdings total auf Subraum und Wissenschaft steht. Und damit meine ich Spock!

– Pikes Liebe zur Matriarchin war gut gemeint (vor allem für seinen Unterleib), führte aber irgendwie zu nix. Klar, Knattern macht Spaß, aber wenn das nur für Sekunden dazu führt, dass Pike über sein Rollstuhl-Schicksal nachdenkt („Kann man nix machen, nur der Krankenkasse Bescheid sagen!“) und er natürlich NICHT auf dem fremden Planeten bleibt (diese Überlegungen waren bei TNG/DS9/Voy oft schon langweilig), ist das alles verschenkte Zeit.

Doch erst wegen der letzten 10 Minuten wird diese schön-ruhige Episode leider zum intellektuellen Total- und Stoßdurchausfall.

„So, genug in Urinsammelbehälter gebeamt, Kleiner. Mister Spock will jetzt sein rationales Fetisch-Bad nehmen.“ – Beamen ist wie Laufen, nur länger: Diese Szene hätte ich mir in der ersten Hälfte der Episode gewünscht, da man da Zeit hatte, den GRUND für die Verschlepp-Versteckung zu besprechen. Aber okay, dafür haben wir hier weniger Story. Bei Kurtzman tatsächlich oft ein Vorteil…

Denn eigentlich hätte man eine schöne Geschichte liefern können, ob man das Kind ausliefert, damit es die fremde Maschine steuern kann. Damit die Städte nicht in die Lava fallen, die man uns nicht zeigt…

Der Junge hätte Asyl beantragen können – und sich dabei ausführlich erklären, da er ja schlau ist. („Will nicht sterben – lieber LEGO-TECHNIK!“)

Aber leider gibt es hier hier überhaupt keine Gelegenheit dazu. Als der Zuschauer und Pike erfahren, was hier Phase ist, sitzt der Boy schon im Mumien-Macher. Man hat also eine potenzielle Episode voller Abwägungen und Erster Direktiven (= Stadt in Lava fallen lassen oder EIN Kind retten?) geopfert. Und das nur für den billigen Schockeffekt kurz vor Toresschluss. Motto: Bloß nicht über das Thema der Folge diskutieren, es könnte ja was Kontroverses rauskullern?

Wenn DAS jetzt die neuen Moral-Episoden von Star Trek sind, bei denen man vor vollendete Tatsachen gestellt wird, müsste man sich schon aus Spaß die alten Episoden umschreiben. Wie wäre es z.B. bei „Im fahlen Mondlicht“ (DS9), wenn man nicht AHNT, dass Sisko einen Romulaner umbringen will? („Geheimes Logbuch: Ich habe etwas Furchtbares vor. Und deswegen gehe ich jetzt knattern!“)

Bei „Wem gehört Data“ oder „Krieg der Computer“ (TOS) weiß man wenigstens, was auf dem Spiel steht, während man uns in dieser Folge mit billigen Beam-Taschenspieler-Tricks aufhält… Nichts genaues weiß entführt man nicht.

„Sieh, unser neuer Kinderherrscher ist da!“ – „Ich habe ein komisches Gefühl bei der Sache.“ – „Wenn du es bis zum Abspann unterdrückst, darfst du dir wieder meine Krone ins Schamhaar flechten.“ – Volkswaagen: Eigentlich hätte man über demokratische oder aristokratische Prozesse sprechen können. Hat man auch. Aber leeeider in den schalldichten Püschel-Raum in Pikes Frisur.

Dabei ist die Frage, wer jetzt den Transporter umgelötet hat, so spannend wie ein normaler Samstags-Krimi („Ach, schuldig war der Typ, der vor einer Stunde kurz verhört wurde. Das ist ja superspannend, wie lahm dieses Genre ist, Schnarch!“).

Und als dann wenigstens die Chance besteht, dass Pike doch noch alle Kinderquäler umnietet oooder halt seinen Widerstand aufgibt (zum Wohle aller), bretzelt man ihm mit dem Besenstiel vor die Stirn – und der Mann erwacht in der Abschlussbesprechung dieser Story.

Ich bin mir sicher, so haben die sich im Autorenzimmer ebenfalls um die Schlusspointe des Drehbuchs herumgedrückt?

Da ist es fast schon egal, dass nicht mal die Hauptfiguren wissen, WARUM man den Computer eigentlich so gebaut hat, nur mit minderjährigen Wunderkindern zu funktionieren. Diese Erkenntnis hätte vielleicht noch Bonuspunkte gebracht, falls sie einfallsreich gewesen wäre („Es sollen alle Wesen lernen, dass nur Opferbereitschaft unser Volk beschützt – zusammen mit den Zuckerwattenbuden vor der Zeremonie!“). Aber so lahm präsentiert wirkt’s wie ein Stichwort-Massaker für eine SF-Kurzgeschichte.

„Ade, schnöde Welt. Möge aus meinem linken Fuß Suppe gekocht werden und aus meinen Augäpfeln Bonbons gemacht.“ – „Wie genau hilft das den Planetarischen Kontrollsystemen?“ – „Gar nicht. Aber deren Techniker mag halt gekochte Füße.“ – Alle gekappten Handlungsfäden im Gesicht: Hier wächst zusammen, was zusammen verstört.

Ärgerlich ist auch, dass die angerissene Story um die Tochter des Schiffsarztes ebenfalls nicht weiterkommt. Oder halt exakt so wie damals die Suche der Voyager-Crew nach einem neuen Antriebssystem: Oh, Folge ist zuende? Na, dann ist diese Technologie wohl nichts für uns…

Zwar hilft der Vater des Jungens bei der Suche nach einem Heilmittel, aber das nur, weil er die heilige Regel der Nichteinmischung fallengelassen hat – aus Sympathie. Nicht aus politischen oder dramaturgisch hochwertigen Gründen.

Was daraus jetzt wird (oder nicht wird), darf dann schön der nächste Autor entscheiden – die unseriöse Magie des seriellen Erzählens macht es möglich.

Fazit:

Eine eigentlich nett-entschleunigte Episode für Leute, die aus gesundheitlichen Gründen kein Baldrian einnehmen dürfen.

Doch das Finale enthüllt, dass man hier auch nur mit heißem Wasser, Turmfrisuren und symbolischer Entrüstung gekocht hat.

Wo selbst die faden TNG-Laberfolgen noch einen klaren Faden hatten (Darf man z.B. Menschen umbringen, nur weil sie 60 Jahre alt werden?), lässt man den Faden HIER einfach demotiviert aus dem Hosenschlitz hängen und fragt am Ende scheinheilig:

„Hat für die Föderation etwa nie ein Kind geopfert werden müssen?“

Keine Ahnung. Hat ja in den ersten 46 Minuten der Folge keiner drüber geredet…?!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM