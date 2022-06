, Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.07, „The Serine Squall“

Endlich besinnt man sich wieder der alten Trek-Tugenden! Doch leider sind es jene von 2017 bis 2021… – Statt uns mysteriöse Welten zu zeigen, zaubert man hier eine kortikal entkorkte Truppe aus dem Hut, die die Enterprise übernehmen (nicht mal an der Börse!) und an die Klingonen verkaufen will. Aber okay, immerhin ist diese Entscheidung „Strange“, für Uralt-Fans immer noch „New“ und sorgt für „Worlds“ an Diskussionen…?

Inhalt: Die Dame Le’Dings kommt an Bord – und hat ein Auge auf Spock geworfen.

Und um entführte Kolonisten zu finden, muss die Crew im feindlichen Piraten-Raumgebiet einiges aufgeben. Dazu gehören vulkanische Gewissheiten in Sachen Gefühle (= ruhig der Krankenschwester alles erzählen) und die Hoffnung, dass man noch mal eine coole Pike-Folge sehen wird.

Besprechung:

Das war ja wieder ja wieder ein schöner Schuss in den Ofen. Wobei der Ofen irgendwie sehr wie eine Vagina aussah. Und der Schuss wie… ach, lassen wir das lieber.

Und irgendwie fühlte ich mich hier auch an 30% aller ENTERPRISE-Episoden erinnert. Und so was ist per se kein gutes Zeichen.

Insgesamt ist die Geschichte um ungewaschene Entführerbanden (keine Seifenspender auf dem Piratenschiff?) nur der Aufhänger, um uns alle paar Minuten darüber aufzuklären, wie man als Menschheit Social Network zum Thema Beziehungen, Logik und Sexualität zu stehen hat.

Denn die Episode tut zwar furchtbar weltoffen („Ich kann laute Musik hören und trotzdem eine coole Gastdarstellerin sein!“), ist aber eigentlich so was wie der deutsche „Tatort“, wo einem die wunderbare Welt der Flüchtlingskrise anhand des Currywurstgeschmacks des Hauptkommissars erklärt wird. („Hey, der Verkäufer war ja ein Türke!?“)

„Lassen Sie uns über Politik sprechen, Pike.“ – „Wirtschaft? Altenpflege? Grenzkonflikte?“ – „Ja, aber wie die Ossis. Sie stellen ein Thema in den Raum und ich sage: ‚Alles Kacke, mach mal anders‘!“ – Tief, aber nicht gründig: Um was es diesen Gesellen eigentlich geht, habe ich nicht kapiert. Aktuelle Corona-Regeln mit Schweine-Dung im Handspender nicht hygienisch genug?

Näheres im chronologischen Fakten-Scheck:

– Dass T’Pring sich für Spocks menschliche SEX-Seite interessiert, war zwar nett von ihr gemeint (das war mal „schlampige Arbeit“, harhar, versteht ihr?), aber im Ernst: Interessiert hat’s mich spontan … nicht.

Worf musste man bei DS9 ja auch nie mit einem Trill-Lexikon zeigen („Ach so, Jadzia mag vielleicht den Widerhaken auf meinem Penis nicht?“).

– Und das Schöne bei Trek war ja, dass ein „gelgefüllter Schwabbelianer“ jederzeit mit einer „wasserlebenden Algerianerin“ zusammenkommen konnte.

Hier NIMMT man diesen Aspekt weg, um uns den „schleimgefüllten Doktor Sommer“ zu geben.

– Dass Spock gleich mit Chapel darüber spricht (WARUM sind die jetzt eigentlich befreundet? Gleiche Lieblingsfarbe?), fand ich so semi. Zumal der Dialog abermals eher an Data erinnert („Captain, wieso sagen Menschen, dass sie im Puff ‚den Jürgen würgen‘ wollen?“). Und selbst, wenn man Soap mag, so war der Dialog mies eingeleitet:

„Hey, Sie gucken so abwesend, so als wenn das Drehbuch dieser Folge vorlesen wollten. Legen Sie doch einfach los!“

– Chapel verteilt also (Zitat) „Pro Tips“ und Spock soll gerne erwähnen, wie „charming“ sie daherkommt. Hm… Da fehlt in der nächsten Staffel echt nur noch „Commander Schneeflocke“ und ein Alien, das sich ausschließlich in Facebook fortpflanzen kann?

„Hey, eine Weltraumgefahr rund um eine Laserbarriere! Damit müssen wir uns jetzt beschäft… – Hey, was war das für ein Gong?“ – „Die ‚Amtliche Ficker-Zeit‘, Captain. Sie sind dran: Mögen Sie Ihre Frauen lieber offen oder verschlossen?“ – Ein First Date für die Serienautoren: Solche Situationen werden durch Beziehungsfragen gestört. Findet IHR das etwa sexy, ihr Pisser? („Pisser“ ist was Gutes, wenn ihr Urinfetische habt)

– Man nennt Pike echt einen „Boy Scout“, also einen „Pfadfinder“? Einerseits klingt es nett, andererseits… Hat ein Alien unseren Picard jemals angesprochen und dabei vom „Christlichen Verein Junger Männer“ geschwärmt?

– Dieses Ranschmeißen an Teenie-Themen zieht sich weiter durch diese Folge, in der immerhin Kolonisten vor Sklavenhändler(!)-Piraten gerettet werden sollen – zumindest denkt man das.

Die Besucherin hört Wumms-Musik im Quartier und trägt Bauchfrei. Während Spock sich rechtfertigen muss(?!), dass er zum Goth wird – äh… dass er per Ritual seine Emotionen kontrollieren möchte. Und der schwafelspießige Schiffspunk namens Erika faselt mit dem Captain ohne Grund über … Dates?

Ist das noch Star Trek oder schon der große Pickeldrück-Wettbewerb?

– Ist das nicht Kulturelle … äh… „Rückwärts-Aneignung“, wenn man an Vulkanier menschliche Maßstäbe anlegt und ihnen erklären will, dass sie menschliche Gefühle annehmen sollen? Und war es wirklich „schlimm“, dass Spock sich bei erzwungenen Zufallsentscheidungen unwohl fühlt? Es soll ja Leute geben, die keine Ketchupmarke aussuchen können, weil die vielleicht nicht vegan genug ist (= also Infos fehlen).

– Als die Enterprise in eine Falle aus Laserstrahlen gerät, fand ich das gut. „Schöne klassische Folge!“, sagte ich mir. Doch da hatte Spock schon einen der beiden Kern-Asteroiden richtig „geraten“ – und das Problem war so gelöst wie eine Frauenmuskulatur nach dem Orgasmus.

– Ich muss mal fragen, was die Figur der Erika soll? Sie erklärt Explosionsgefahren mit Worten wie „Kaboom“, lacht sich seit mehreren Folgen über jedes Ereignis scheckig („Muhaha! That will be fun – or not!“) oooder rennt hinter den cooleren Hauptfiguren her, um diese in ihren physikalischen Grenzen zu bestätigen…? In unserer Zeit wäre sie wohl Chef-Anklatscherin für „Wetten Dass“ geworden.

„Spock, Sie sind ein schöner Mann!“ – „Danke, Sie aber auch!“ – Gender und Positivmerkmale nicht zuzuordnen: Eigentlich wollte ich die kernig-hübsche Gastdarstellerin erst LOBEN. Doch am Ende kann man deren Lebenshilfe nicht ernst nehmen („Machen Sie doch einfach alles so, wie ICH denke!“), da sie eine Lügnerin ist. Quasi: „Trollkommentar – Die Episode zum Internetphänomen“?

– Liegt es an mir, oder kommt Pike seit mehreren Episoden schlecht rüber? Wenn er z.B. Erika anbietet, dass sie mal abgelöst wird, darf SIE entscheiden, ob das geschieht. Und als er in Gefangenschaft gerät, guckt er fast amüsiert, als der Piratenchef ihm die Wange tätschelt. Klar, Autorität ist auf eine toxische Art uncool, aber ich wäre bereit, mir vorzustellen, dass Pike eine Frau ist, wenn er sich mal durchsetzt. Für die Story gebe ich einiges!

– Die Übernahme des Schiffes kann man heutzutage besser inszenieren. Was sollte z.B. dieser Technik-Ball, der 2 Meter weit auf die Brücke gerollt wird – und nicht mal eindrucksvoll explodiert oder wenigstens blendet? Trotz der vielen Schusswechsel wirkte das eher spackend als packend.

– Geschichten um Piraten, Polterköppe und prügelnde Heckenpenner sind schwierig. Sie ziehen das Niveau einer Folge immer runter – was wohl auch der Grund dafür ist, dass man bei TNG und DS9 eigentlich nie(!) gesehen hat, dass Hooligans das Schiff übernehmen („Aminia-Bielefeld-Schallalala, bis der Warpkern kracht!“).

– Hier wusste ich spätestens ab der Szene, in der Pike verprügelt wird, dass die jetzt auch die Frankfurter Rundschau rausziehen könnten – und mich die Episode trotzdem verloren hätte. WARUM machen die Piraten denn ihre Piraten-Sachen? Krankenversicherung krank geworden? Oder Putin hat festgestellt, dass auf Alpha-Orion drei Russen unterdrückt werden – und hat angegriffen?

„Nur böse“ ist nur-öde.

„Hey, du haust den ja gar nicht richtig!“ – „Ich kann nicht! Einer der anderen Wärter hat ihn eine ‚Schwuchtel‘ genannt. Und ich will nicht homophob dastehen.“ – Hau(t)-Transplantation benötigt: Ich will ja nicht ALLE alten Sachen wiederhaben, aber wenn man schon 80er-Jahre-Bösewichte präsentiert, dann vielleicht die phonetische Premium-Variante?

– Besonders ärgerlich wird es dann, als Pike mit dreckiger Plastikschürze die Piraten bekocht – weil es auf Warp-Schiffen ja bekanntlich nix zu Beißen gibt? Aber das liegt vermutlich an dem ganzen Sklavenhandel, der laut dieser Episode ab der Föderationsgrenze um sich greift. Äh… Auf welcher Seite der Grenze doch gleich?

– Okay, die inhaftierte Crew erwähnt dreimal den Aufstand in einer Kolonie, die „Braga“ heißt. Versteht ihr? Wie Brannon Braga, der jetzt für „Orville“ arbeitet? Das ist ja sooo nett(?), da gebe ich dem Lieferanten dieses Gags gleich einen Zusatzstern bei Ebay: „Hammergag, sogar mehrfach geliefert, gerne wieder!“

– Hier gibt es dann auch wieder die bereits kritisierte Dick&Doof-Stimmung. Mit einem Pike, der nur noch Comedy-Blicke drauf hat, mit komischen Witzen über seinen verprügelten Kopf (These: bei Frauen hätte man sich die verkniffen?) und einer interessant-heiteren Grundstimmung zum Thema „Als Sklaven an Klingonen verkauft werden“.

Da fehlte echt nur lustige Posaunen-Musik.

– Chapel überwältigt zwei Piraten durch eigene Schnelligkeit (5%) und die Blödheit der Gegner (95%). Und zwar Gegner, die beim Überwältigt-Werden gerne mal den auf den Boden liegenden Kameraden anvisieren – statt die Angreiferin.

„Ich serviere Ihnen heute: Schwellhirn in dünner Dramaturgie-Suppe.“ – Kochen, beim Zuschauer auch vor Wut: Szenen wie diese sollen wohl beweisen, dass der Mann kulinarisch Ahnung hat. So wie damals Sisko, der den Gründern einen Topf Jambalaya in die Große Verbindung gekippt hat? („Frieden: JA! Aber nicht für den Gaumen!“)

– Dass die entführten Kolonisten gar nicht existierten und die Counselor selbst(!) zu den Piraten gehörte, machte die Geschichte so dünn, dass man sie in Roddenberrys Gedenk-Mausoleum als Fenster einsetzen könnte. Somit stand plötzlich NOCH weniger auf dem Spiel.

– Warum die Frau plötzlich völlig irre agierte, nachdem sie die Maske fallen ließ, war komisch. Nennt man das den „Lorca-Effekt“? Wochenlang total ernst sein, um dann „Habe alle verarscht, muhaha!“ zu brüllen und mit affektierter Gestik rumzuschwallen? Sie hätte ruhig distanziert-schlau bleiben können, statt nach dem Ende der Maskerade plötzlich plumper zu agieren. Geht das überhaupt?

– Dass man T’Pring (Spocks Verlobte) erpressen wollte, einen Gefangenen herauszugeben, fand ich nicht sooo dumm. Ärgerlich war aber, dass man diesen Plot als „Abrechnung“ mit dem vulkanischen Wesen benutzte. Tja, eine echt harte Test-Nuss für die Aufnahme im Betriebskindergarten: Wird T’Pring sich als totaaal unvulkanisch outen und ihren Gefangenen für Spock (aus Liebe oder so) aufgeben?

– Hier wird nicht die Crew manipuliert, sondern der Zuschauer. („Oh Gott! Logik, Liebe und Aufopfern widersprechen sich doch so krass! Bei Grapthars Hammer, wie soll das nur enden?!“)

„Also wenn ICH ein Pirat wäre, so würde ich mir mit DIESEM Holzprügel selber auf den Kopf hauen!“ – „Genaaau! Ich habe nämlich gelesen, dass einem dann die dunklen Haare von den Unterschenkeln fallen!“ – Weil‘s schön macht: Man kann die Gegner leicht überreden, den eigenen Willen umzusetzen. Man muss nur sämtliche Feinde TÖTEN und sie gegen geistig Schwerstbehinderte ersetzen.

– Schon blöd, wenn man doof ist: Die eingesperrte Crew befaselt die Piraten-Dame, sich gegen ihren Chef zu stellen: „Hey, der kocht nicht gut. Und du bist viel eher Captain als der! Ich sehe das doch sofort als Premium-Verprügelter!“ So was kann ich außerhalb von Märchen einfach nicht ernst nehmen. Was mich aber zu der Frage bringt: Könnt ihr mir alle Isnogud-Comicbände (mit René Goscinny!) schenken?

„Ich will Kalif werden anstelle des Kalifen!“

Zusammenfassend muss man sagen, dass hier kein Glanzstück abgeliefert wurde. Hatten die ersten Episoden noch diesen „Sense of Wonder“, ist HIER schon wieder Sense damit.

Immer noch kapieren die Kurtzman-Autoren nicht, dass man mit brutalen Ausnahme-Gruppen keine tiefsinnigen Geschichten erzählen kann. Was bei Discovery die „Emerald Chain“ war, sind jetzt die Gorn und die sabberlappigen Sklavenhändler von Alpha-Timbuktu.

Dabei hat Star Trek gezeigt, dass man auch mit cardassianischen Folterern, der Rebellengruppen Marquis oooder den Augenbrauen-Utopisten der Pakled gute Geschichten erzählen kann. Aber wenn die Motive einfach nur notdürftig draufgesetzt werden („Ich liebe einen Knacki, Geld und schnelle Schiffe, weitersagen!“), wirkt das Drehbuch eben wie verrichtete Notdurft.

Das Schlimmste ist aber, dass man sich dieses Fasel-Elend immer viel zu lange antun muss. Teilweise schreibe ich diese Reviews bereits, bevor die letzten 5-10 Minuten gelaufen sind. Es wurde alles gesagt, alles getan und die Gefahr gebannt – doch trotzdem muss man sich minutenlang durch Dialoge quälen, bei denen selbst Küchenpsychologen auf ihren offiziellen Abschluss verweisen würden – naserümpfend.

„Ich habe alle veräppelt! Ich bin nicht die Entführungs-Beauftragte der Föderation!“ – „WAS? Ich hatte anhand des Dienstausweis geglaubt, ‚Mickey Mouse‘ wäre die Raumbasis gewesen, auf der Sie Ihren Abschluss machten!“ – Belogen und betrogen, ohne Merkel: Wie man das Flaggschiff der Föderation täuschen konnte, bleibt das Geheimnis der Macher – oder deren Ghostwriter (haben die ALLE kleine Kinder?).

Wie man überhaupt in diese Täuschungssituation kam, ist mir sowieso geierhaft.

Hätte das Gul Dukat gewusst, hätte der sich mit einem Schnauzbart als neuer DS9-Verwalter einschleichen können?

Fazit:

Tiefsinnsbefreites Inhalts-Tiefdruckgebiet.

Die Story um Piraten mit Klischee-Krawatte (aus alter Schmutzkruste) ist nur ein Aufhänger dafür, damit irgendwelche Figuren anderen Figuren ihre Sicht auf das Thema „Beziehungen“ aufdrücken können.

Motto: Knattern und nicht alles zerdenken.

Doch auch, wenn man hier irgendwas zum Thema Vulkanische Logik beisteuern wollte: Am Ende bleibt es eine actionarme Platt-Klamotte, bei der der Drama-Chor aus dem Of irgendwas Dramatisches von wegen „Vernuuuunft!“ und „Denk über dich naaach!“ reinsingt.

Was bei einem hingeschluderten Drehbuch doppelt seltsam wirkt…?

Für mich bisher die schwächste Folge von „Strange New World“ – was man seit 4 Folgen jede Woche sagen muss?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM