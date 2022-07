Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.10- „A Quality Of Mercy“

Dass sich die Serie stärker an alten TOS-Episoden orientieren will, ist eine feig… feine Sache. Zu diesem Zweck musste man nur ein paar Zeitkristalle in die Gulaschkanone werfen, die üblichen Zukunfts-Ängste von Pike dazumischen („Die Bums-Betten im Erdgeschoss sind ja gar nicht behindertengerecht, buhuuu!“) und ein komplettes Drehbuch von 1966 drüberlegen. Schon haben wir ein Staffel-Finale, bei dem man sich die Augen ausreibt. Äh… Braucht irgendeiner von euch vielleicht 300 Gramm von dieser braunen Schlafkruste?

Ein Pike aus der Zukunft erklärt Gegenwarts-Pike, dass er seinen „großen Unfall“ nicht verhindern darf. Warum dies so ist, erläutert er per Plug&Play-Zeitreise beim Zeitkristall-Angrabbeln. Und am Ende der oben verlinkten TOS-Folge erfahren wir auch, was das alles sollte. Bis dahin wird ein romulanisches Schiff gejagt.

„Ich schicke dich 7 Jahre in die Zukunft!“ – „Muss ich die Welt retten?“ – „Ich mag das nicht erklären. Lass dich lieber traumatisieren und auf eine vermeidbare Zeitreise schicken. Ich esse pünktlich zu Abend!“ – Das zweite Zwillings-Paradoxon vor 2 Uhr: Den Sinn des Ganzen darf man nicht hinterfragen. Kurzfassung: Wenn Pike seinen Unfall verhindert, muss er alle 79 TOS-Folgen im Low-Quality-Mode durchspielen.

Kirks Rolle hat mir kaum gefallen. Klar, die arrogante, zurückgenommene Haltung kann man mit viiiel Phantasie mit William Shatner in Einklang bringen. Wenn man das Vorbild aber nicht kennt, könnte man aber auch auf Gul Dukat oder Winni Puuh tippen.

Wobei seine Rolle eh an Undankbarkeit nicht zu unterbieten ist… 24 Stunden nach der Folge weiß ich nur noch, dass diese wandelnde Beschwerdestelle alle 5 Minuten bei Pike reinlatschte, um ihn zum Hans zu machen:

„Hey, falsches Timing, du Nachteule!“

„Bisschen ängstlich gewesen, Herr Vollpfosten?“

„Mach doch einfach immer alles so wie ICH! Mache ICH auch immer so…“

Natürlich sagte er das nicht so flapsig. Es ist mehr ein konstantes Nörgel-Nuscheln, bei dem einem vor lauter Müdigkeitsblinzeln die Wimpern abfallen. – Wobei der kirk’sche Meckerfaktor bei bestimmten Momenten sogar wieder zu WENIG war? So war Kirks eigentliches Schiff (die U.S.S. Düngemittelfabrik?) gerade in einem Feuerball zu einem Viertel zerstört worden, als Jim mit einem halben Dutzend Offiziere auf die Enterprise beamte.

Und da sah er lediglich schläfrig und gelangweilt aus.

Schiffsverlust und 50 Leute tot – eher eine kleine Sache?

„Mein Name ist James T. Kirk. Und ich bin heute hergekommen, weil ich ebenfalls Dickdarmkrebs habe.“ – „Hey, ich dachte, das sei die Selbsthilfegruppe der anonymen Drehbuch-Kleptomanen?“ – Hämorrhoiden quetschen für den Frieden: All diese Menschen wollen sich den Romulanern entgegenstellen. Leider ist die Photoshop-Präsentation aber in der Rohrpost steckengeblieben.

Gerade das Timing und die Übergänge bekommt diese Folge absolut nicht hin. Da werden beliebige Szenen mit beliebigen Personen aneinandergeklatscht, bis nur noch der Kurtzman klatscht. Und der Künstler in mir zuckt nur mit den Schultern und sagt: „Immerhin haben sie nix von Knight Rider reingeschnitten.“

Auch die Effekte lassen mich wieder ratlos zurück… Warum kombinierte man z.B. die Schwächen von damals (= verwaschene Schiffe mit Putzlappen-Flair) mit den Unsitten von heute (wurmstichiges CGI ohne Stillhalteabkommen)? Auch der Flug durch den Kometenschweif wirkte unterwältigend. Und die Schiffe schubsten sogar die Gesteinsbrocken zur Seite, als wenn sie Konfetti wären. Da ist „The Orville“ schon fast 2 Level drüber.

Das dööfste ist aber das Klauen der kompletten TOS-Episode „Balance of Terror“, wo komplette Dialogpassagen fast wortgleich(!) klingen. Ja, okaaay, alternative Zeitlinie und so, aber sooo alternativ wirkte das nicht? Und bei unseren mopsfidelen Klaubrüdern von der Einsackfront will ich nach sooo vielen Entgleis- und Einheimsungen nicht mehr „Hommage-Denken“ unterstellen!

Zumal die alte Folge viel konzentrierter war. Was ist überhaupt der Gag an einer bloßen Nacherzählung für Popkultur-Behinderte? Denn Pikes Zukunft, die wir ständig als Event-Starter erleben, wird hier nur am Rande berührt. Und die Intelligenz des Zuschauers bei diesem Zusammengerühre irgendwie … unsittlich?

„Und wenn Sie nicht aufpassen, werde ich Sie… äh… auslachen, bis Sie tot gehen. Aber wir werden das ehrenvoll tun. Denn Ihr Anliegen ist uns wichtig! Danke, dass Sie mit Romulus-Air explodiert sind, mein Herr.“ – Freund, Feind oder die Heisenberg’sche Unschärferelation dazwischen: Eigentlich ist der Zwiespalt zwischen „Gegner“ und „Kollege“ hochspannend. Hier ist es aber nur der Reißverschluss vom Latex-Schlübber.

Zumal Pike ja auch nichts über sich gelernt hat. Außer der Tatsache, dass er seine zukünftigen Kadetten NICHT per Postkarte vom Einsatz mit ihm abhalten sollte. („Komm mal besser nicht zu meiner großen Verstümmelungsparty. Sonst feiern wir die bei Spock – und der hat doch immer keinen Schnaps im Haus.“)

Die Moral von der Geschicht ist nämlich NUR, dass er seine Zukunft nicht ändern darf, weil sonst Spock kaputt geht. Aber warum? Was ist der kausale Zusammenhang? Wenn ich das nicht kapiere, ist alles lediglich so „spannend“ wie in meiner Kindheit. („Du darfst den Joghurt nicht essen. Denn sonst weint Jesus.“)

Weitere Seltsamkeiten:

– Erica meint doch tatsächlich in der Gesprächsrunde: „Wenn Spock und ich einer Meinung sind, besteht noch Hoffnung.“ Das wirkt zwischen diesen beiden Figuren total unpassend (haben die sie je unterhalten? Erica schwafelt ihre Warp-Sprüche doch immer in den GANZEN Raum), ist aber erklärbar. Das ist nämlich aus einem Pille/Spock-Dialog geklaut. Ich hab’s nicht verifiziert, würde aber Sinn ergeben. – Äh, in Kurtzmans Welt.

– Kirk als schwelende „Gefahr“ funktioniert so mittelprächtig. Eigentlich wäre es eine tolle Idee. Aber NICHT mit Autoren, die sich morgens mit dem Lötkolben die Mütze aufsetzen… Und wenn man diesem halbwegs vernünftigen Mann den Weltuntergang im Stil des „Goldenen Blatts“ andichtet („Ist dieser junge Mann der Untergang des Königshauses?“), fühle ich mich manipuliert. Und die Queen erst!

„Aber Spock, wie ist das denn nur passiert?!“ – „Die Zügel vom Photonentorpedo sind mit mir durchgegangen! Ich konnte doch nicht wissen, dass dieser Klepper allergisch auf Mohrrüben ist!“ – Nur eine Fleißwunde: Dank Zeitlupe und Trauermarsch–Musik habe ich gleich kapiert, dass ich traurig werden soll. Leider bin ich es auf eine Art geworden, die von den Machern nicht beabsichtigt war.

– Die Spock-Szenen waren alle EGAL. Oder mies. Was aber egal ist, aufgrund deren Überflüssigkeit. (Schon toll, wie man Kritikpunkte so auflösen kann, wa?)

Ein Beispiel wäre das Detail, dass die unbekannten Romulaner wie Vulkanier aussehen. In der alten TOS-Folge war das sogar der Grund, die Episode „Spock unter Verdacht“ zu nennen. Das verpufft hier aber so wie … am Ende Spocks Bein.

– Die Beschädigungen am Schiff habe ich auch nicht „gespürt“. Es muss ja nicht gleich die Flammen-Tapete von Luzifer aufgehängt werden, aber eeetwas zuspitzen kann es sich schon?

– Die infantilen Ranschmeißer-Sprüche für Stenografen waren wieder furchtbar. So beginnt die Folge z.B. mit einem Dialog à la „Netter Bart“, „Anderer Captain.“, „Ära neu“. Da möchte man höflich hinzufügen: „Wasser blau“, „Beule aua“ und „Kaka stinki“, um sich danach die Ohren zunähen zu lassen.

– Apropos Trümmer-Trommelfell: Es gibt gleich dreimal(!) einen Spruch, der komplexe Handlung als „Stuff“ zusammenfasst: „It’s end of the world-stuff“, „It’s time-crystal-stuff“…

Ja, da freut sich der wissenschaftlich interessierte Zuschauer. Doch für den ist diese Art von Storyerklärung sowieso „Ass-wiping-stuff“?





„Kirk! Wo haben Sie denn plötzlich diese Armee an Minen-Schiffen her?“ – „Äh… Ich bin der Frauenbeauftragte der Sternenflotte und wollte bei ihren heißen Ladys den Schacht stopfen?“ – Zwischen Genie und Sparsinn: Kirk muss vorher noch von seinem Bruder analysiert werden, bevor er zum ersten Mal auf Pike trifft… („Passen Sie auf! Der hat eine Kopf und zwei Arme. Was der DAMIT alles anstellen könnte!“)

– Mir geht diese Heldenverehrung eh auf den Keks: Der Junge zu Beginn bestaunt z.B. einen Durchschnittscaptain wie Pike („Echt?! Sie erkennen den Warp-Faktor am Schwappen des Putzwassers?“). Aber diese Art von Popo-Schleck findet man die ganze Zeit, wenn es um Spock, Kirk und Pike geht. Bewusst oder unbewusst eingestreut.

– Selbst beim Roten Alarm spürte ich kaum Anspannung. Überhaupt wird hier filmisch nur das Nötigste aufgefahren: Keine Kamerafahrten, keine Effekt-Ideen, kein anderes Bier.

Das wechselhafte Schauspiel aus der Frühstücksflocken-Werbung fügt seinen Teil dazu. So wie Antimaterie es tun würde.

– Besonders auffällig war der Effekt, als Pikes Kumpel auf dem Außenposten getötet wurde. Hier fliegt der Mann mit einem dreifachen Salto über die Konsole, um in einer N64-Nebelwand verschluckt zu werden. Besonders schön: Der ausgestoßene Schrei, als wäre er bereits 50 Meter in eine Schlucht gefallen.

„Was soll das heißen: ‚Nicht vom Beckenrand springen‘? Mein Becken liegt im halben Raum verstreut!“ – Alle Energie auf die Nebelscheinwerfer: Natürlich kann nicht JEDE Effekt-Sequenz gut aussehen. Aber vielleicht könnten wir mal mit jeder ZEHNTEN anfangen?

Okay, lassen wir das mit den Einzelszenen ab hier…

Ich bin mal ehrlich. So ehrlich wie ein ehrbarer Romulaner auf Blutrausch-Safari: Ich habe nicht die geringste Ahnung, was man uns hier erzählen wollte. Denn hier wurden alle Motive so wild vermischt, dass selbst ein hinzukommender Profi-Diplomat nur eine Tüte mit Gummibärchen hochhalten könnte. („Äh, doch lieber die GELBEN? Ballert dreimal für ‚ja‘!“)

Mögliche Aussagen dieser Episode:

– Ging es hier um 2-3 (+1) Männer (nebst Erica und der Preatorin) im fast übersichtlichen Willenskampf auf Leben und Tod? (Featuring „Zeitreise-Pike“)

– Oder war es eher ein überschaubarer, intimer Raumkampf im sanften Lichte einer finalen Wusel-Armada?

– Sahen wir die Verwegenheit von Kirk, dem man nicht trauen kann – es sei denn, er hat zu 76,5% der Zeit gute Ideen?

– Sehen wir das (versehentliche) Blutopfer von Mister Spock, der am Ende leider vor dem falschen Schuhregal stand, als der Gegner auf das Schiff feuerte?

– Oder erleben wir das Verständnis eines Feindes, der zwar Außenposten blutrünstig zerstört, aber für die Güte eines zweistündigen Waffenstillstands gelobt werden sollte? („Ich habe sogar 2 Sekunden länger gewartet. Aber meine Chefs verstehen diesen Edelmut nicht!“)

– Entdecken wir Pikes Angst vor der Zukunft, die uns freundlicherweise nicht GEZEIGT wurde, weil man lieber ein altes TOS-Drehbuch ohne Kanon-Probleme neu verfilmen wollte?

– Ging es um die erbarmungslose Grausamkeit des Krieges, die durch Larifari-Diskussionen zwar gestoppt, aber trotzdem aufgehalten werden kann?

– Erzählte man uns eine Zeitreise-Episode ohne Zeitreise-Elemente, damit sich Zeitreise-Freunde ihre Zeitreise-Kritik an ihren Zeitreise-Allerwertesten tackern können?

„Ich muss gestehen, dass ich nicht viel in dieser Folge kapiert habe. Aber DAS da kommt mir bekannt vor.“ – „Ja. Dieses Gemälde hängt auch im Discovery-Museum of Modern Art!“ – Bis der Pinsel des Teenagers nass wird: Auch diese epische Raumschlacht ist nicht der Gähne wert.

Im Ernst, diese Folge weiß selber nicht, was sie will…

Sie möchte alles in Frage stellen (Pike trifft falsche Entscheidungen!?), aber gleichzeitig auch nicht („Pike immer kluges Mann!“). Und die Bösen sind erst dann GUT, wenn man kurz mit ihnen gechattet hat. Aber nur, wenn sie nach dem Massenmord den drohenden Krieg kurz bedauern – und dabei den Selbstmord nicht vergessen.

Und man zeigt Stärke, damit am Ende bewiesen werden kann, dass derjenige, der am stärksten seine Stärke zeigt (= Kirk mit der Drohnen-Armee) auch tatsächlich die härtesten Eier auf die Hutablage legen darf? Glückwunsch, wir haben heute alle etwas über das Leben… äh… verlernt?

Man suggeriert uns mit weinerlichen Großaufnahmen gerührter Männer, dass hier irgendwas Edles oder Menschliches erzählt wird. In Wirklichkeit sehen wir aber nur beknackte Kerle, die aus „wissenschaftlichen Testzwecken“ („Mal gucken, ob wir das Weinen der Föderation durch das Vakuum hören können!“) aufeinander losgehen. Und erst dann die Warpgondeln still halten, wenn bei allen Beteiligten schon der Schiffskoch tot durch’s All treibt.

Nur damit am Ende – wenn alles kurz geregelt scheint – wieder was Neues passiert (Gegnerselbstmord + Politikerin + Bergbauschiffe + Matschespock). Und wir im Kopp abermals bei Null anfangen. Eben genau das Richtige für’s Kurtzzeitgedächtnis?

„Tag. Ich bin die Domina von Alex Kurtzman. Und ich verlese nun sämtliche Episodentitel seit 2017. Auf Latein.“ – Tränen sind zum Vergießen da: Da diese Episode auch über eine Stunde geht, muss hier viel ausdiskutiert werden. Diese Dame bestraft zum Beispiel den Romulaner-Captain, weil der beim Wegfliegen nicht schnell genug die Arme ausgebreitet hat.

Kirk wird als große Bedrohung eingeführt (“Ist dieser junge Captain jene Art Mann, die Friedensgespräche in Pfeifen raucht?!“), ist dann aber nur der unfreundlich dreinblickende Baller-Buddy…

Was in der alten TOS-Episode noch ein fesselnder U-Boot-Kampf war, ist heute das U-Boot-Jahrestreffen im Bällebad von Ikea. – Dazu kommt, dass das alles im Vergleich zum Gorn-Schiffskampf (1.04) unspannend inszeniert ist. Und DAS muss man erst mal hinkriegen!

Einzelne Passagen werden zusätzlich noch gespielt, als hätte man alle Mitwirkenden auf Valiumpillen gesetzt. Und zwar rektal. Was nur durch Tante Erica ausgeglichen wird, die mit unpassenden Einwürfen glänzt („Oh Gooott, wir werden alle sterb… die Situation nicht korrekt einschätzen!!“). Und dabei habe ich noch nicht mal einige fragwürdige Effektszenen erwähnt! So wirkte die „Kometen-Discobeleuchtung“ im Lichte der vorbeifliegenden Fragmente irgendwie übertrieben. Fehlte echt nur 70er-Jahre-Mucke?

Der Grund für all das war übrigens, dass Pike erkennt, dass er sein Rollstuhl-Schicksal nicht ändern darf. Weil sonst Spock verunglückt (warum auch immer – Gratis-Abonnement bei der Unfall-Versicherung?) und dann nicht bestimmte Dinge regeln kann.

Und zwar „Fate of The Galaxy-Things“. Und nein, diesen Zitate-Stuff denke ich mir nicht aus! Auch nicht, dass Old-Pike seinem jüngeren Ich die lehrreiche Worte „Time is complicated“ mit auf den Weg gibt.

„Captain Pike, wir müssen Ihre Number One verhaften. Sie ist ein … Alien!“ – „WAS?! Dabei hat sie mir versichert, dass sie jederzeit damit aufhören kann, wenn sie nur will!“ – Neue Besen belehren gut: Am Schluss gibt es noch kurz einen Cliffhanger für Komasäufer. Damit wir auch gleich abfragen können, was Pike heute gelernt hat? („Heilige Zeitreise, was soll ich nur tuuuun?!“)

Klar, auch hier wird man wieder loben, wie erfrischend und innovativ es doch war, James Kirk, die Romulaner, Pikes Schicksal und Oma Eusebia unter einen Hut zu bekommen.

Ich will das ja keinem ausreden… Aber seid ihr sicher, dass ihr eurem Gehirn genügend Nährstoffe zuführt?

Und diese Frage muss ich umso stärker den Figuren der Serie stellen, die in den letzten 2 Minuten noch schnell Number One verhaften. Wegen „Illegalem DNA-Anderssein im Sinne einer Alienspezies“. Na, da freuen wir uns aber, dass wir wieder für Staffel 2 einschalten dürfen.

Blöd nur, dass man für diesen profanen Grund die Föderation abermals als rassistischen Arschloch-Verein hinstellen musste – worüber wir praktischerweise jetzt ein Jahr lang nachdenken können?!

Fazit:

Zusammengestöpselter Drehbuch-Twister unter dem Deckmantel des „Mal gucken, warum Old-Pike diese Zeitreise überhaupt erzwungen hat“.

Fast so, als wenn die zweite „Picard“-Staffel und die TOS-Folge „Balance of Terror“ ein krankes Kind gezeugt hätten.

Eigentlich erzählt man „nur“ eine uralte TOS-Folge neu, fügt aber so viel verwirrendes Füll-Material dazu, dass man am Ende nicht mehr weiß, ob man Kirk liebhaben oder Pike das weggesprengte Bein von Spock in die Arme legen will („Siehst du, es gibt noch andere zukünftige Rollstuhlfahrer hier.“)

Das Schlimmste sind aber fast die dummdreisten Stilwechsel: Eben wird noch auf der Brücke um Leben und Tod gerungen – nur damit Spock 3 Sekunden später empört erklärt, dass er natürlich Tee statt Kaffee trinkt.

Unerträglich.

(Tee schmeckt doch nicht!)

