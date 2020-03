Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.09 – „Et in Arcadia Ego“ (I)

Oder auch: „Mit lateinischen Titeln haben wir damals schon STD über die geistige 5%-Hürde geschoben!“ Pünktlich zur 9. Episode von „Star Trek – Sieht dezent so aus wie Picard“ habe ich noch zehn frische Rollen mit Klopapier ergattert! Und, kleiner Spoiler: Die habe ich auch alle benötigt. Denn diese Episode wird als Meisterwerk der angeregten Darmtätigkeit in die Geschichtsbücher eingehen! Vergesst das Finale der 2. Staffel von Discovery, den dieses Klein-Od d wird eure Hirnwindungen mal so richtig auf Links kurbeln…

Endlich mal eine dieser Folgen, bei der man sich auf die reine Wiedergabe der … äh… „Geschehnisse“ beschränken kann. Denn hier kann der innere Politologe endlich mal mit einem Comic auf dem Klo verschwinden, während Cineasten und Hobby-Psychologen einander zu mehrstündigen Halma-Tunieren herausfordern können.

Im Ernst, hier gibt es nichts zu verstehen, nichts zu entdecken oder zu lernen. Man benötigt hierfür keine Experten, Trekkies oder auch nur atmende Rezipienten. Denn dies ist zweifellos eine der dümmsten und wirrsten Episoden, die Star Trek je hervorgebracht hat. Hiergegen wirkt „Spocks Gehirn“ wie ein Oscarkandidat und Voyagers „Die Schwelle“ wie eine tiefgründige Parabel auf die wahre Natur des Menschen.

Wir beginnen einfach mal mit dem Anfang.

Da der zufällig vorhandene Borg-Transwarpkanal zufällig ein paar Kilometer neben dem gesuchten Planeten endet, kommt die Crew DIREKT am gewünschten Ziel heraus. Denn 10 Sekunden rumfliegen ist so was von altbackenem „Enterprise“-Style von 2003…

Doch was ist das?! Sofort werden unsere Helden vom Romulaner-Schönling in seinem Einmannraumer angegriffen. Denn dieser hat die „Route antizipiert“, obwohl Jurati ihn damals bereits innerhalb von ein paar Sekunden abgeschüttelt hatte, weil ihr Kaubonbon im Hyperraum nicht mehr zu orten war.

Möglicherweise sah diese „Antizipierung“ auch einfach so aus, dass seine Schwester ihm per Funk GESAGT hat, wohin alle neuerdings wollen? Beziehungsweise das Ziel eigentlich seit 2 Episoden klar war?! Oder ist das jetzt doch nicht der Planet mit den Blitzen und 2 roten Monden? Man möge mir verzeihen, falls ich nicht verstanden habe, WER mit WEM und WANN irgendwohin geflogen ist, um z.B. mit dem einzigen(!) Androiden-Schiff zur Föderation zu düsen, die aus irgendeinem Grund (von den Romulanern?) wusste, dass das überhaupt Androiden sind?

Quiz für Kenner: Welches dieser Schiffe ist das von Rios? Und wieviel Modellbau-Exemplare werden demnächst an Fans dieser Serie verkauft? (Kleiner Tipp: Die Zahl hat sehr viele Nullen – aber keine anderen Ziffern)

Jedenfalls liefert sich das kleine Schiff einen bösen Fight mit Picards Schiff. Der Romu-Loverboy droht dabei zu sterben (laut Sensoren), was zu einer bewegenden Kurzansprache von Picard führt, dass man ihn retten müsse. Dann aber doch nicht, denn das war nur ein Trick. Irgendwas mit „Tarnschild zum Reflektieren des Transporterstrahls benutzen“, um noch mal drei Schüsse auf unsere Helden abfeuern zu können? Wer‘s mir erklären kann, gewinnt eine Raffi-Actionfigur, die in Ethyl-Alkohol eingelegt wurde.

Während all das geschieht, taucht auch noch der Borg-Würfel auf, denn Seven und Elnor wussten genau, dass… äh… wir hier die Wiederholung der großen Raumschlacht vom letzten STD-Staffelende sehen? Warum sollte man das auch erklären, wenn wir uns längst in einer Zeit befinden, in der Patrick Stewart mit Voodoo-Zauber zur Teilnahme an solchen Serien gewzungen werden kann?

Ach, fast vergessen: Gleichzeitig fliegen riesige Space-Orchideen (laut Soji werden diese daheim auch im Fachjargon „Orchideen“ genannt) von der Planetenoberfläche nach oben – und verschlucken Picards Schiff, weil … Ausweichmanöver nicht klimaneutral sind? Und an das Borgschiff heften sie sich auch, weil … Abwehrphaser auch nicht klimaneutral sind? Sogleich stürzen die Orchideen mit den Schiffen auf den Planeten zu, weswegen die Blütenblätter verbrennen (Können organische Raumschiffe nicht LANGSAM fliegen?!), auf dass die Heldenschiffe absolut kontrolliert(?!) abstürzen und dabei nur unwesentlich zerschmettert werden. – Puh, schon spannend und anregend, wenn man ein dauerrattiger Deus-Ex-Machina-Fetischist ist.





„Oh, wie schön! Es gibt sogar Blumen zur Beerdigung von Star Trek!“ – Dabei hätte es aber auch was ganz anderes werden können, was hier rumfliegt. Denn auf der gleichen Seite von Akiva Goldmans „WAS ist WAS“-Biobuch waren auch noch ein Marienkäfer und ein vermoderter Tannenzapfen abgebildet.

WO und in welchem Zustand sich die Schiffe jetzt befinden, ist danach für mehrere Minuten unklar, da keine richtige Hauptbildschirm- oder Außenansicht gezeigt wird. Macht aber nichts, denn Picard bekommt nun einen Schwächeanfall, über den Dr. Jurati (die eben noch unter einer Konsole geweint hat) überraschenderweise in Tränen ausbricht. Sie behauptet außerdem, dass der medizinische Trikorder kaputt sei, aber Jean-Luc „Der Fuchs“ Picard durchschaut das Spielchen. Sehr emotional!

Man bespricht sogleich, dass man ein-zwei Tage Vorsprung vor den Romulanern hat. Schon weil die Borg-Abkürzung, die Soji auf dem von ROMULANERN geführten Kubus zufällig(!) aufgeschnappt hat, den Romulanern selbst anscheinend nicht bekannt war? Aber zur Ehrenrettung sei gesagt: Das kann bei einem Volk schon mal passieren, das sich selbst auslöschen lässt, um eine destruktive Prophezeiung zu verhindern.





„Bemitleidet mich nicht. Ich werde zwar unter schlimmsten Gehirnqualen sterben, aber hey… Guckt euch mal unsere Zuschauer an!“ – Man sollte TV-Serien nicht überanalysieren. Schließlich will sie uns nur unterhalten. Wie auch der Opa auf der Parkbank, neben den wir uns versehentlich gesetzt haben… („Pst! In meinem künstlichen Darmausgang leben kleine braune Männchen.“)

Auch berichtet Picard, dass sein Kopf Aua hat und er sehr krank ist. Alle sind nun sehr besorgt, denn dem Mann war jetzt mindestens einmal so richtig schwummerig und das bedeutet – in Verbindung mit der vorletzten Episode – , dass bereits die zweite Schwindelattacke sein Tod sein könnte… ?

Aber keine Sorge. Wir bekommen bereits einen künstlichen Ersatzkörper gezeigt, in den nur noch der Geist von einem echten Menschen geladen werden muss. Hm… lass mich mal raten, wer das sein könnte. Elnors Cousin dritten Grades?

„Sie haben Kollege Maddox ermordet?! D-das … kann ich kaum glauben! Zur Strafe zeige ich ihnen was Cooles aus meiner Forschung. Käffchen dazu?“ – Vergeben und versessen: Dr. Soong Junior hat bereits einen gruseligen Skelettkörper in Petto, in den garantiert irgendeine Hauptfigur reingeladen wird. Und da er „gruselig“ und „Skelett“ bereits ausprobiert hat, bin ich mir sicher, dass Picard für das Äußere eine historische Vorlage wählt… („Hust-Michael-Burnhust-ham.“)

Dann geht man in Richtung des ebenfalls abgestürzten Borg-Schiffes. Die Androiden, die die Absturz-Orchideen geschickt hatten, kommen aber NICHT vorbeischauen (und helfen), weil sie lieber in ihrem Hauptquartier Wetten darauf abschließen, ob alle den absichtlichen Absturz überlebt haben.

Im Borg-Schiff ist es der größte Wunschtraum der ehemaligen(!) Borg, den Kubus schön heile zu machen und ihn hübsch „aufzuräumen“. Man ist zwar geistig und seelisch versklavt und missbraucht worden, weiß aber immerhin, was sich gehört. Und weil die da alle auch soooo hässlich aussehen, müssen sie sowieso bei Seven bleiben, von der man sich erst mal verabschiedet(!). Ein völlig normaler Vorgang, nachdem man gerade nebeneinander auf einem fremden Planeten runtergehagelt ist…

Auch Elnor wird erneut ge-„tschüssikowski“-t: „Du kannst jetzt gehen. In Echt jetzt, du darfst dein eigenes Ding durchziehen. Bis Morgen früh dann, ja?“ – Tjaha, der findet es als Elfenwald-Bewohner vermutlich total doll, jetzt auf dem kaputten Kubus leben(?) zu dürfen, um Borg-Alkoven zu kleben?

Nachdem das erledigt ist, geht man nach „Androidenhausen“ (wird wirklich so genannt). Dort haben verschiedene Soong-Androiden eine Art Yoga- und Modeschmuck-Zentrum eröffnet, wo man flaniert und die Männer ihre nackte Androidenwampe(!) in die Sonne halten. Ja, man zeigt dort gerne etwas mehr Haut, lange Mönchsgewänder und beobachtet künstliche Schmetterlinge… Sonst gibt‘s ja auch nichts zu tun. Außer die Weltraumblumen zu bauen, natürlich!

Davon bastelt man auch schnell noch ein paar neue. Man hat schließlich noch luxuriöse 1-2 Tage Zeit bis zum romulanischen Angriff. Man kennt ja den Spruch, wenn man mit tollen technischen Fähigkeiten gesegnet ist und sich vor der halben Galaxie verstecken muss: „Was du heute kannst besorgen, kann Morgen auch … Hare Krishna für dich zuende bringen“.

„Picard? Ich fühle mich überraschend … bewegt.“ – Dank des bekannten Drehbuchprinzips „Tell, but don‘t tell too less!“ können auch solche Dialoge im Wartebereich der AOK-Filiale Los Angelas wieder ungehemmt fallen… Nun fehlt nur noch ein erklärender Dialog wie z.B.: „Wegen meiner Traurigkeit bin ich oft ein Opfer von depressiver Verstimmungs-Mutlosigkeit.“

Nun trifft man auf einen weiteren Soji/Dahj-Androiden („Kamasutra“ oder so), der jetzt bereits der (*an Fingern rumzähl, dann Daumen abhack*) vierte ist.

Die trägt Datas Kontaktlinsen neu auf (ihre Zwillingsschwester auf Rios‘ Schiff damals aber nicht?!) und sieht deutlich künstlicher aus. Plötzlich fällt allen ein, dass man eine Romulaner-Flotte mit über 200(!) Schiffen direkt zu dem wehrlosen Planeten gelockt hat. Ein Schock für alle, den man nur dadurch überwindet, indem man mal schnell Doktor Soongs frisch erfundenen(?) Sohn vorstellt. HA! Voll der Twist! Nehmt das, ihr Hater!

Währenddessen sperrt man auch den Romulaner-Boy ein, dem man erst mal nichts zu Trinken gibt, da man „ja noch nie Gefangene hatte“. Der wird von Kamasutra erst mal mächtig angeheizt, aber dennoch verachtet. Warum, das bleibt unklar. Die kennen sich ja eigentlich nicht?

Einen Moment später wird dann eine ANDERE Androidin ermordet, und zwar mit dem alten Plastikbrosche-ins-Auge-Trick. Wohl eine allgemeine Schwäche von Androiden? Vor allem kann man sie danach nicht reparieren, wie damals Icheb auch schon nicht?

Und was ist das generell mit den kaputten Augen – und Köpfen – beim neuen Star Trek? Haben Chabon, Kurtzman und Goldsman untereinander ihre Brillen vertauscht und wundern sich seit Monaten über Dauermigräne?

„Mein Geist zu deinem Geist. Meine Gedanken zu deinen Ged… Verdammt, ich kann nicht verschmelzen, wenn du dabei heulst!“ – „Buhuuu, aber was soll ich denn machen? Deine Finger drücken an meiner Schläfe, autschibautsch.“ – Vor ihrer Scheidung hieß Jurati noch „Flennigen“… (*Tusch*)

Da Kamasutra als Androidin logischerweise gut darin geschult ist, die vulkanische Gedankenverschmelzung auszuführen, „loggt“ sie sich bei Jurati ein und guckt mal nach, was die Jahrtausende alte Wahnsinns-Vision eigentlich tatsächlich bedeutet. Und da stellt sich raus: Der tote Fuchs und die gezeigte Wendeltreppe(?) bedeuten, dass es eine Föderation aus künstlichen Lebensformen gibt, die gaaanze Galaxien umspannt. Und die kommen einem dann sofort helfen, wenn biologische Lebensformen irgendwo Androiden auszulöschen versuchen.

Man muss sie dann nur kurz anfunken. Kein Problem, man hat ja noch EINEN Tag lang Zeit… Und wie weit kann so eine andere Galaxie schon weg sein?

Doch Picard ist skeptisch, was die Monster-Androiden from other Galaxy angeht. Er baut lieber auf die Föderation, die sich auf seine verzweifelten Funksprüche zwar nicht meldet, aber davon abgesehen total zuverlässig ist – schon allein in Sachen Tourette-Syndrom bei den Admirälen.

Kamasutra glaubt ihm nicht, findet aber Dr. Jurati ganz toll, weil Dr. Jurati immer Androiden super fand. Das alles fühlt sich alles immer ein bischen wie bei Trump, kurz bevor man ihn kritisiert… („Wie, du magst mich doch eeetwas weniger als krass-doll?! Ordnungsaaaamt!“)

„Wenn ihr MICH wählt, wird nie wieder ein Android mit dem Auge in eine Papierschere fallen. Glaubt mir, ich hatte jahrelang das selbe Problem mit meinem Gehiiiirrn!“ – Keine Gedanken zu keinen Gedanken: Picard sucht sein Sternenflotten-Mojo. Ein paar Androiden glauben ihm sogar. Die wissen allerdings noch nicht, dass „Shut the fuck up!“ in der Föderation gar nicht der offzielle Begrüßungsspruch ist.

Äh ja, das war das Inhalts-Derivat bis hier hin. Noch Fragen?

Ich muss gestehen: Verstanden habe ich hier gar nichts… Sind das jetzt die Synths, die nach der Attacke auf den Mars (warum war die noch mal notwendig?) zum Blumenplaneten verduftet (haha: duftet) sind? Wenn ja, wie genau haben die Romulaner die jetzt losgeschickt? Wann wurden die dann wieder „normal“ im Kopp?

Oder sind das nur die Androiden, die Soongs Sohn alle selbst gebaut hat, während Maddox sich in zwielichtigen Bars rumgetrieben hat, um sich dem seriösen Studium eines ungepflegten 30-Tage-Barts zu widmen? Und wie viele weibliche Datas wurden jetzt insgesamt aus Positronen geklont? WARUM mussten die zur Erde, in den Weltraum, auf den Borgkubus oooder einfach zuhause bleiben? Häusliche Quarantäne? Wer sollte WANN angelockt werden und WER hat Soji eigentlich ständig das Bild ihrer einschläfernden Fake-Mutti auf das Tablet gestreamt?

Und wieso die Romulaner sich überhaupt um die Borg gekümmert haben, obwohl sie künstliche Lebensformen verabscheuen, geht mir auch nicht in den Schädel… Oder war das eine Privatzucht für vernichtenswerte Schießbudenfiguren und Dahj ist damals nur zufällig an die streng geheime Stellenausschreibung geraten? Und wieso wollten die Romulaner den Kubus nicht selber rumfliegen? Irgendeine „Borg-Queen“ hätten die doch am Bahnhof auftreiben können?

„Seven, wollen Sie nicht mit zur Androiden-Stadt, ein paar Kilometer weiter?“ – „Ich bin doch nicht Kurtz… äh… blöd. Wir haben die Hälfte der Borgdrohnen bei dem von den Androiden initiierten Absturz verloren. Wenn‘s nur ein Drittel gewesen wäre, wäre ich aber gerne mitgekommen!“ – Das Wort „Lebewesen“ reimt sich auf „gewesen“: Dass einem ein solcher Lebensverschleiß schon nicht mehr auffällt, ist erstaunlich.

Und das sind nicht mal alle Fragen, die in mir hochbrodeln wie ein ungesunder Mensch/Android-Eintopf mit vulkanischen PSI-Fähigkeiten…

Festzuhalten bleibt: Das bisherige Kurtzman-Muster besteht weiter. Stets werfen uns die neuen Trek-Macher zahlreiche Rätsel und (geklaute) Ideen hin, auf dass verzweifelte Alt-Fans sich 8-9 Folgen lang einreden können, dass das alles „total spannend aufgelöst“ wird. Doch ob nun Klingonen-Krieg, rote Instant-Lichter oder jetzt eine (gefühlt) 30-köpfige Androiden-Zivilisation: Am Ende ist man stets fassungslos, wie es die Autoren schaffen, die eh niedrigen Erwartungen noch so weit zu unterbieten. Und zwar so weit, dass die Limbostange sich garantiert nicht mit Corona anstecken kann, da immer noch 1,50 Meter Abstand vorherrscht.

Nichts ist zu dumm, zu plump oder zu abgedroschen, um es nicht an den Haaren durch das Franchise zu zerren. Ab und zu kreischt mal einer hysterisch was von „Liebe“, „Rache“, „Vergebung“, „Visionen“ und „Menschlichkeit“, woraufhin fast alle anderen total gegenteiliger Meinung sind – allein für‘s Protokoll und die „Spannung“. Ausdiskutiert wird aber trotzdem nie was, denn zur Not fliegt eine gigantische Topfpflanze über die Mattscheibe.

Im Ernst, so eine Androidengesellschaft mit ganztägigem Astronomieunterricht oder dem Studium alternativer Naturgesetze hätte ich sogar spannend gefunden! Doch stattdessen bekommen wir rachsüchtige (Sutra) oder hohlbirnige Ölwannen-Beifahrer mit Reinschlag-Gesicht. Wer sich da noch mal über die Folge „Die Gesetze der Edo“ lustig macht, bekommt es mit mi… Spark zu tun, jawoll!

„J-L? Damit können wir unser komplettes Schiff reparieren, sagen die Androiden!“ – „Wie soll das gehen, Raffi?“ – „Es ist aus reinem Diamant und somit kriegen wir auf dem Gebrauchtmarkt dafür einen neuen Kahn!“ – Jedes Loch steht für zehn Plotholes: Raffi weiß noch nicht, wie sie das Teil benutzen soll. Aber es wird auf „Anzünden und Wegquartzen“ hinauslaufen, schätze ich…

Da wir oben über „alternative Naturgesetze“ sprachen: Was war das denn bitte für ein Device, das zufällig wie die „Ocarina of Time“ aus Zelda aussah? Raffi solle das einfach gegen ihr Schiff halten und sich „vorstellen“, wie alles „repariert“ wird? – Mann, ich würde mich darüber ja sehr gerne aufregen, aber ich bin leider zu sehr damit beschäftigt, einen magischen Tipp-Ex-Pinsel gegen die AfD-Parteizentrale zu pressen.

Und das ist leider das, was hier bleibt: Eine Wissenschaftsfeindlichkeit, die Ihres(g)Leichen sucht. Kybernetische Wesen, Androiden, Zellen, DNA, Chips, Gedanken, Esoterik, Programmierung, Zauberei, Können, harte Arbeit, Religion, Fake News, Abstammung, Eide, Entscheidungen, Psychologie und Visionen… All das ist irgendwie dasselbe und kann vom Großen Materiellen Kontinuum jederzeit in irgendwas anderes umgetauscht werden.

Hier schreiben Menschen die Drehbücher, die vermutlich eine Diskussion über Wirtschaftshilfen mit den Worten „Aber die Flüchtlinge…!“ beginnen würde, um dann übergangslos zu den Krankenkassenbeiträgen in Nordkorea umzuschwenken.

„Wenn die La Sirena noch mehr Shuttles als damals die Discovery hat, müssten wir eigentlich noch Verstärkung anfordern?“ – Commodore Oh hat über 200 Kriegsschiffe auf den Weg gebracht, um Picard anzugreifen. Das sind fast 98% der verfügbaren Flotte, die NIE einen einzigen romulanischen Flüchtlingsplaneten unterstützt haben. Das sind umgerechnet fast 50 Mark!

Und obwohl man neuerdings ständig von „Liebe“ faselt (Picard/Raffi!), glaubt man den Protagonisten kein Wort. Warum auch? In dieser dysfunktionalen Borderline-Kommune darf so sehr gemordet, gehetzt, Morde verziehen und fies geguckt werden, dass ich mich nachts lieber mit lebenden Hyänen zudecken würde, als mit irgendeiner Haupt- oder Nebenfigur Zeit zu verbringen.

Wenn die „Liebe“ sagen, meinen die doch nur: „Ich liebe es, deine Eingeweide zum Trocken aufzuhängen“.

Fazit: Ein geistloser Auffahrunfall, an dem jeder einzelne Satz so schief wirkt, als hätte man zufällige Wörter über dieser Episode ausgeschüttet.

Mal ganz abgesehen von den beknackten Blumen, der robotischen Barfuß-Kommune und dem banalen Aufwärmen von einem weiteren Soong-Abkömmling (siehe ENT!) sind es die Dialoge , die das Ganze nicht mal ansatzweise mit einem Augenzwinkern oder gar Ernsthaftigkeit verkaufen können.

Nein, da bleibt nur das spastische Unterlid-Zucken, wenn Picard wie ein braver Missionar vor seelenlos glotzenden Android-Statisten labert („Föderation ist super! Echt jetzt, dieses Mal bin ich mir fast halb sicher, Leute!“) und dafür – zu Recht – weggetragen wird.

Nach Episode 10 werde ICH das wohl sein.

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ode an Spot II

*räusper* *räusper* „Star Trek Picardis“ ist eine ökonumische Folterapparatur,

eine Säure für’s Gehirn, nervenfressend von Natur.

Deine Quäl-, Ärger- und Verwirr-Fähigkeiten sind umfassend

Und zu deinem qualitativen Abstieg passend. Oh Picard, die lobgewaltigen Komplimente, die man an dir sieht,

Suggerieren eine kognitive Selbsttäuschung auf großen Gebiet.

Und auch wenn du mich nicht fühlen lässt und du ein inhaltlicher Streuner bist,

sehe ich dich als Arschloch an, der alles andere als ein geschätzter Trek-Gefährte ist. Daher hoffe ich, diese Meinung geht nicht unter:

Picard, rutsch mir doch den Buckel runter! *mit ausdruckslosen blick wieder auf die notizen zu dieser folge starr* Okaaaaay… Tjaaaa… Guut… Äh, ich meine, NICHT gut! Oh unheiliger Kurtzman, was war DAS denn?! Im letzten Meinungskasten machte ich noch als kleinen Spaß die Bemerkung, dass Picard & Co. wahrscheinlich auf ein Dorf mit Hippie-Androiden und Dr. Soong stoßen werden. Ernsthaft, das war keine ernsthaft gemeinte Vermutung! Bitte alles zurückspulen! Weiche aus meinem Geist, Kurtzman-Dämon! Ich brauche einen jungen und einen alten Priester! WAAAH!! Gut, okay, es war nur der SOHN vom Soong. Welcher im gesamten Verlauf der Serie nicht einmal ansatzweise erwähnt oder auch nur angedeutet wurde. Hätte Maddox nicht mal kurz von einem anonymen Kollegen sprechen können? Nee, Soong Jr. wartet einfach im Gartenstuhl, selbst als der Picard-Trupp längst durch das Stadttor marschiert war. Ich kann Zitate wie „ein unerwarteter Twist“ oder „plötzlich ergibt alles einen Sinn“ in den reinen Zusammenfassungen… äh… „Reviews“ unserer Kollegen von Serienrobots.de bereits vor mir sehen. Dieser sechste Sinn für Bullshit ist schon eine Qual. Apropos Qual, kommen wir kurz zurück zum Anfang. Eine Qual für die Augen und eine unverständliche Folge von Schnitten war nämlich bereits die anfängliche „Raumschlacht“: Picard-Crew-Dumpfbacke (kurz PCD): „Da! Romulaner-Boy stellt sich mit seinem Schiff nur tot! Abknallen, Chef?“ Picard: „Bist doof? Auf die Krankenstationen beamen!“ PCD: „Okaaay… oh, plötzlich schießt er wieder! Fasel-fasel. Tarnvorrichtung. Fasel. Benutzt diese als Projektor, was auch immer. Fasel.“ Picard: „Watt? Hab nix davon gesehen und der Zuschauer auch nicht.“ PCD: „Er fährt den Disruptur hoch!“ Picard: „Na, und?? Der schießt doch eh schon die ganze Zeit?!“ PCD: „Na… öh… dadurch schießt der aber NOCH MEHR! Oh, was ist DAS?!“ Picard (seufzt): „Was nun noch?“ PCD: „Der Borgwürfel! Kommt aus dem Transwarp!“ Picard: „Okay, die retten uns besti—„ PCD: „Oh, oh! Fünf riesige Blumen kommen vom Planeten!“ Picard (reibt sich die Schläfe): „Bitte, was?“ PCD: „Blumen! Orchideen! Die kleben jetzt an uns dran!“ Picard: „Wieder gesoffen, Raffi?“ Raffi: „Ja, klar! Anders erträgt man das hier doch nicht. Aber die kommen WIRKLICH und ziehen uns mit dem Würfel zum Planeten. Verschrumpeln dabei übrigens, was ich für wenig effektiv halte, ehrlich gesagt.“ Picard (schließt die Augen): „Zeit für ein Nickerchen. Ich höre nämlich wieder Stimmen, was später bestimmt nicht erklärt wird.“ Das obige ist von mir übrigens weniger verändert worden, als ihr vielleicht denkt. Und dazu müsst ihr euch ja die beim Neu-Trek übliche Hektik mit Wackel-Einlagen vorstellen. Jedenfalls crasht man nun auf den Planeten „Coppelius“, was natürlich eine ganz schlaue Anspielung auf „Der Sandmann“ ist, wenn ich der Wikipedia-Interpretation glauben darf. Ich gebe den Autoren für diese anspruchsvolle Verbindung daher eine 8 von 10 auf der internationalen Eigenfurz-Skala. Kurz darauf gibt es auch ein Wiedersehen von Picard und Elnor, was in einer herzigen Umarmung gipfelt. Was bis jetzt ca. 65% von deren Szenen ausmacht? Dazu kommt auch ein „Ich bin stolz auf dich“. Wofür noch einmal? Das doof Rumstehen oder das Romulaner-Schnetzeln?

Ansonsten hat Picard natürlich weiterhin nichts für den jungen Elfen zu tun, weswegen er das machen soll, was er am Besten kann: Zurückbleiben und auf die Herr der Ringe-Serie von Amazon warten. Ein bisschen TNG-Nostalgie kommt immerhin beim Androiden-Hostel auf: alle tragen dort sehr retrohafte Klamotten mit Esoterik-Klunker, machen typische Statisten-Sachen („Ich starre jetzt mal diese Wand hier an. Schööön!“) und grinsen sich die Schrauben im ausnahmslos schönen Gesicht locker. Sowas hatten wir ja (leider) schon 1987. Dort wartet dann auch der bereits erwähnte Überraschungs-Soong. Picard-Zitat der Woche: „Als würde ich mir Data ansehen“ zu jemanden, der NATÜRLICH aussieht wie Data. Mittlerweile vermute ich auch eher Klone als normale Söhne hinter dem anscheinend recht trieblosen Soong-Stammbaum. Selbst bei Archer wurden diese ja einfach mal wieder von Brent Spiner gespielt, damit der doofe Zuschauer das Ganze auch rafft. Und diese Orchideen-Raumschiffe, welche einfach nur wie Orchideen völlig ohne SciFi aussehen? Erhalten (natürlich) keine weitere Erklärung. Wahrscheinlich muss ein Androiden-Praktikant immer die jeweils fünfzig Zentner schweren Samen im Hinterhof einpflanzen. Wisst ihr, was mir bei Picard am Besten gefällt? Die absolut nachvollziehbare und wunderbar aufgebaute Beziehung zwischen Jurati und Rios. Wisst ihr noch? Damals? Wo die beiden nach zwei Minuten plötzlich miteinander geknattert haben? Und schon davor, wo… ähm… nicht wahr? Und danach, wo… öh… oder nicht?

Hier kriegt Rios jedenfalls auch plötzlich Pipi in den Augen vor Sorge. Denn die Frau Doktor hat zwar jemanden umgebracht, aber das ist doch nur „eine Schuld, welche man zurückzahlen muss“.

Entschuldigt mich, ich muss mal kurz ins Picard-Autorenbüro. Schulden machen. Jurati will den Androiden natürlich die böse Vision vom 8-Stern-Planeten zeigen. Dafür taucht dann auch Soji-Schwester 4 auf, die Sutra. Diese hat „Vulkanier“ studiert und kann dadurch logischerweise auch Gedanken verschmelzen. Danke, diese Fähigkeit war eh viel zu lange viel zu kultig. Wurde höchste Zeit, diese mal zu zerkurtzen. Und, ei der Daus, die Warnung ist gar keine Warnung, sondern die Einladung einer „neuen Föderation von synthetischen Welten“, welche alles künstliche intelligente beschützt, wenn nötig auch mit Gewalt. Und da Cercei gerade nicht da ist, füllt Sutra übrigens die Rolle der Gegenspielerin, welcher diese Message wirklich zusagt. Ihr wisst schon, Bösewichter halt. Alle Menschen gefährlich. Man muss sich schützen, am Besten alle Fleischsäcke zerstören. Hah, welche IRONIE! Im Ernst, so schlau, so ironisch!

Puh, riecht ihr auch einen Furz? Narek gammelt zu dieser Zeit übrigens in einer Zelle der Androiden ab und leiert diverse Knast-Klischees runter. Hmm, ob „Ich habe Durst!“ und „Behandelt ihr so eure Gefangenen?“ nur ein Trick ist? KEINE AHNUNG! DIESE SPANNUNG!!! Sutra hält nach seiner Flucht (Überraschung!!!) noch die erwähnte Ansprache gegen „Organische“, lässt Jurati aber frei rumlaufen, weil diese „wie eine Mutter“ für die Synths ist. Fragt mich nicht, wieso. Zuletzt fing diese ja noch an zu sabbern, als sie einen zum ersten Mal gesehen hat. Ganz gefährlich ist dagegen Picard, welcher erst einmal weggesperrt wird. Vielleicht nur, damit er sich als Senior nicht mit Corona ansteckt?? Nett! Für einen kurzen Discovery-Flash sorgte dann noch der kurze Blick auf die sich nähernde Romulaner-Flotte. Gehört diese, wie schon bei Sektion 31, riesige Ansammlung von Schiffen wirklich komplett zum Tal Shiar (oder dem Vash-Dingsbumms)? Kann Kurtzman mal jemand erklären, dass Geheimdienste eher versteckt im GEHEIMEN operieren?? Fazit: Wie beim Disco-Finale von Staffel 2 läuft also alles auf eine unübersichtliche Riesenschlacht zwischen Synths, Romulanern und wohl auch ein wenig Sternenflotte hinaus. Ein passend-trauriges Ende für eine ebenso unübersichtliche Geschichte, platten Charakteren, einem überraschend im Hintergrund stehenden Picard und einer riesigen Portion Schwachsinn aus der Kurtzmann-Fabrik. Oder wird man die Ankunft der Synths bis Staffel 2 verzögern können? Kriegen die Rikers doch noch einen Ersatzsohn vom Soong-Tesla-Werk geschenkt? Kann Raffis Sohn eine Mutter akzeptieren, welche wenigstens die Galaxis gerettet hat? Kann Elmo noch ein paar Spitzohren zersäbeln? Wird Juratis bebende Unterlippe für eine Begnadigung ausreichen? Und ganz wichtig: Haben wir noch etwas Zeit bis zur dritten Staffel von Discovery, damit mein Therapeut endlich wieder aufholen kann?? ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

