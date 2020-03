Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.07 – „Nepenthe“

Eins kann ich euch versprechen: Diese Folge ist (laut Doktor Jurati) mal ein echter Brecher. Denn diesmal befinden wir uns erstmals im Magenspiegelungs-Universum, in dem so einige Körpersubstanzen dynamischer als der Storyfortschritt dahinplätschern. – Viel wichtiger ist aber, dass Picard auf einem abgelegenen Planeten landet (nur echt mit Hoppelhase in den ersten Sekunden), um von Riker und Troi die ergreifende Geschichte von ihrem toten Sohn zu hören. Schon toll, wenn man alte Helden noch mal so richtige krasse Heldensachen erleben lässt, oder?

Inhalt: Picard hängt mit Soji bei Riker, Troi und deren Tochter auf dem Pizza-Planeten ab, während andere „Personen“ vor den Romulanern fliehen. Derweil kämpft sich Elnor durch den Borg-Kubus, damit die dortigen Kulissen von der Steuer abgesetzt werden können.

Besprechung:

Leute, wir hatten uns doch immer gefragt, wie Frau Jurati zur Mörderin ausgebildet wurde?

Jetzt gibt es endlich neue Nachrichten aus der Doofheitsforschung! Wir bekommen gezeigt, wie Commodore Oh (ihr würdet mir doch sagen, wenn man sie anders schreibt?) den Doktor rekrutiert hat! Nämlich per Ruckzuck-Geistesverschmelzung. Dabei bedient man sich eines Cutters, der alte Androiden- und Explosionsszenen so schnell zusammenschneidet, dass selbst dümmliche Androidenexperten kapieren: „Ach ja, da war ja vor 14 Jahren was mit bösen Androiden! Da gucke ich glatt mal wie Burnham beim Grimassenwettbewerb!“

Okay, vielleicht war das romulanische Asbach-Uralt-Rätsel aus dem Mittelalter da auch schon mit drin.

Was dann allerdings sehr witzig wäre (also für GUTE Autoren und Regisseure), denn zum zweiten Mal(!) bekamen wir jetzt das Sonnenbrillen-Gespräch gezeigt, ohne überhaupt etwas erklärt zu bekommen. Schon doof, wenn man gutbezahlter Hollywood-Autor ist, aber nur Zeit für eine simple Regieanweisung hat („Mach schnelle Bilder rein!“), statt „einfach“ einen knackigen Dialog zu schreiben. – Klar, es heißt zwar „Show, don’t tell“, aber doch nicht „Verwaschenes Wackelvideo statt tell“.

Aber zur Ehrenrettung von Jurati muss man sagen: KEIN Dialog hätte mir glaubhaft erklären können, warum sie ihren alten Freund und Kollegen kaltblütig ermordet. Hier war die gesamte Story bereits nach 2 Episoden aus der von mir gewünschten Machart ausgestiegen, um mit ihren Freunden im Zauberwald umherzutollen…

„Ich FÜHLE mich immer mehr so, als wäre ich ein schrecklicher Nerd. Uncool. Ängstlich. Nassgesichtig.“ – „Ja, das fühlen viele unserer Zuschauer. Und daher verachten wir sie auch so. Käffchen?“ – Ich wollte hier eigentlich so was schreiben, wie „Endlich ziehen alle weiter“, aber dann fiel mir auf, dass es nur einen Zug-Impuls auf der linken und rechten Seite des Story-Kaugummis gab.

Auch Picards Besuch auf dem Riker-Planeten fand ich irgendwie (ur)komisch.

So tritt er z.B. durch das Dimensionsportal, weil Jean-Luc unserem Hugh vermutlich die genaue Adresse genannt hatte („Dritter Kontinent, zweiter Wald von links.“). Nur so lässt sich erklären, warum Rikers Tochter ein paar Meter entfernt rumsteht und sich fast SOFORT mit Soji über Androidengedöns unterhält: „Bist du cool? Hast du Spucke? Bist du superstark? Hat dein Zuschauer das alles schon gerafft? Soll ich für ihn vielleicht weiterfragen?“

Kein Wunder, dass Picard sich da erst mal einen halben Kilometer zurückfallen lässt. Vermutlich für heimliche Facepalms im Gebüsch? Aber gut, irgendwie muss man ja den Titel der zweiten Staffel langsam vorbereiten: „Star Trek – und Picard ist auch irgendwie mit dabei“

Eine Zumutung sind weiterhin die Szenen der romulanischen Geheimdiensttante, die weiterhin (ch)a(r)giert, als hätte man sie wegen Overacting aus einem Sonntag-Vormittag-Cartoon geworfen: „Haaarrr, mein Plan ist folgender: …. – Und ich werde dich jetzt bedrohen, weil …. – Aber das ändert nichts daran, dass diese verdammten Kinder mit ihrem blöden Hund …. “

Hier wird von Deppen für Deppen geschrieben. Was noch nicht mal sooo schlimm wäre, wenn man sich nicht die Frage stellen müsste, WER das auf oberster Ebene überhaupt abgenickt hat. Anders gefragt: Ist der Chef von CBS derzeit etwa ein … Baum im Wind?!

„Und der Opa hinter uns, ist der auch ein Android?“ – „Nö, der trägt Brent Spiners Haut nur zum Trocknen rum.“ – (W)aldenpfleger gesucht: Ich vermute, dass wir den Mann ab jetzt stets weit hinten sehen werden. In Staffel Zwei kann er seine Dialoge dann direkt per Telefon bei CBS abliefern? („Ich bin fast hinter euch, geht ruhig weiter, Kinder!“)

Aber ich sehe schon, wir müssen hier wieder etwas „auf die Tube drücken“ (um mal einen der neuen Trek-Begriffe zu verwenden), um jemals mit diesem Review fertig zu werden.

Hier also in Kurzform, was sonst noch Wichtiges geschah:

– Rikers Tochter hat sich 12 Sprachen ausgedacht (eine heißt „die Sprache der Schmetterlinge“), weil Mädchen klug sind, Jungs doof (oder zu tot) und man das Sprachenthema in Zukunft bestimmt noch mal behandeln wi… OH GOTT, eine Actionsequenz! Pew-Pew!

– Jurati hätte von Raffi gerne einen Kuchen(!), damit sie nur noch aus den Hühneraugen weint. Unser Crackhead stiftet außerdem gerne mal Trost unter dem Decknamen „Tante Raffi“… Leute, kriegen wir das irgendwie hin, dass die Schauspielerin bei IMDB exakt mit diesem Rollennamen geführt wird?

– Jurati wird deshalb überall aufgespürt, weil sie ein blinkendes Kaubonbon zerkaut hat. Beschwert euch jetzt aber nicht über angebliche „Magie“ in Star Trek! Natürlich besteht das Bonbon aus einem zerriebenen Funkgerät und einem alten Handy-Akku. Ehrensache.

„Frau Oh? Wir wird total übel, wenn ich sie ansehe!“ – „Oh, das liegt an meiner Sonnenbrille. Ihr weinerliches Gesicht spiegelt sich darin, sorry.“ – Chabon, der ideale Name für ein Kaubonbon? Jedenfalls sehen wir hier, wie Jurati für die Gegenseite „umgepolt“ wird. Toll: Diese 30 Sekunden ihrer Mittagspause durfte sie sich sogar nachträglich als Arbeitszeit aufschreiben!

– Soji hat eben erfahren, dass sie eine Androidin ist. Trotzdem wird uns nur ERZÄHLT, dass sie ein Buch in wenigen Sekunden gelesen hat. Aber okay, sollte es das Drehbuch zu dieser Episode gewesen sein, so bekäme das wohl jeder von uns hin?

– echte Tomaten schmecken echt, Pizza ist lecker und eine Kamera kann auch ruhig mehrmals aus einem Steinofen herausfilmen… Fehlt noch irgendwas zur absoluten Natürlichkeit? Ach ja, die von Riker aktivierten „Anti-Tarnvorrichtungs-Scans“. Keine Blockhütte kommt heutzutage ohne aus!

– Das Schutzschild um die Hütte war nur der Rasensprenger, der kurz einen blauen Wassernebel vor den Fenstern erzeugt hat, oder? Wäre ja doch eeetwas albern, das Schild die ganze Zeit aktiviert zu haben, während man ums Haus läuft und sich mit seinem neuen Ersten Offizier berät (= eine Pizza mit aufgemaltem Käse-Mund?)

– Wie haben die das Schiff von New-Spock noch mal abgehängt? Einmal im Warptunnel auf die Bremse getreten? – Phantastisch, dieser SF-Einfallsreichtum! Tolles Detail auch, dass alle sich für dieses Gähn-Manöver extra hinsetzen(!) sollten. Wusste das Beverly früher eigentlich, als sie bei jedem Warpsprung mit ihrem Skalpell durch eine Niere gesaust ist?

– Riker meint also tatsächlich, dass Picard schon immer „arrogant“ war und nur an sich dachte? Ich glaube, da haben die Autoren was falsch verstanden: Er dachte an seine Missionen, an Krieg & Frieden, das große Ganze. Wer ihm deswegen Eigennutz unterstellt, müsste daher auch behaupten, dass Ghandi nur seine „eklige Indien-Politik“ durchdrücken wollte.

„Lassen Sie mich raten: Sie sind hergekommen, um schlecht reingeschriebene Gastauftritte für Ihre Serie abzugreifen.“ – „Das stimmt nicht, Will! Meine bisherigen Begleiter könnten das bezeugen! Schade, dass Seven, Hugh und Traum-Data gerade nicht hier sind…“ – Da kocht der Alt-Trekkie: Fast hätte Riker unseren Jean-Luc auf einen Teig gelegt, um ihn danach „Pizza Diabolo“ nennen zu können.

– Immer wieder schön, wenn man in Folge 7 von 10 noch Zeit für eine gemütliche Gartenparty hat. Ich bin mir sehr sicher, dass alle Reviewer das total toll finden werden: „Juchuuu! Riker zu sehen, war schööön! Familie ist sowieso wichtig und Troi hatte dunkle Haare!“ – Noch etwas Oregano zu eurem faden Story-Omelett?

– Trois Sohn starb, weil man seine Zellen nicht in „positronischen Zellen“ einwecken konnte. Die sind nämlich jetzt streng verboten. Die Klumpen hätten ja loslaufen und die Welt unterjochen können? Tragisch. – Oh, ich bekomme gerade eine neue Info rein: Krebs darf nicht mehr durch harte Bestrahlung abgetötet werden, weil Atomwaffen ja auch untersagt sind.

– Dass Soji misstrauisch ist, kann man verstehen. Allerdings ist es irgendwann auch mal gut damit! War es dann auch fast. – BIS Picard nach drei Vierteln der Folge total undiplomatisch hinter‘m Pizzatisch hervorstiefelte, um mit opa-haftiger Bollerigkeit („Wird man ja wohl noch sagen dürfen, hicks!“) wieder bei Null anzufangen.

– Aber gut, hätte er das nicht getan, hätte Troi ihn auch nicht zurechtweisen müssen. Und eine Folge Picard ohne „Klappe, Sie können nix!“ hätte irgendwie nicht mehr diesen klassischen Trek-Charme – äh, na den von letzter Woche halt.

– Hughs Tod war episch, oder? „Oh, Kampf schon vorbei? Ich guck mal kurz um die Ecke.“ ZACK, Ninja-Stern im Hals. Über das wirr geschnittene Gekämpfe von Elnor, der gerne mal mit Schwert zum Pistolenduell erscheint, breiten wir aber lieber den Trampel… Mantel des Schweigens.

„Elnor, warum beschützt du Picard?“ – „Na, der redet immer von einem positronischen Gehirn. Und ich wollte immer schon wissen, was das ist. Dieses … Gehirn.“ – Alles nur ge-Borg-t: Jede diese Klischee-Szenen hat man woanders schon besser gesehen. Daher schickt CBS unseren Kurtzman auch demnächst woanders hin. Dieses Woanders muss einfach von NOCH niedrigerer Qualität werden!

– Rikers Tochter weiß über ihren Game Boy sofort, welcher Planet zwei rote Monde und einige Blitze besitzt. Schlaues Mädchen! Und jetzt sage mir bitte noch schnell, in welchem Land es mindestens zwei Berge und Winterstürme gibt. Hey, auch RICHTIG! Und dabei hast du noch nicht mal geantwortet, sondern nur einen Globus hochgehalten.

– Rios verdächtigt Jurati nicht, obwohl sie sich seit Tagen auffällig verhält und sogar schon zum Geständnis(!) ansetzt? Nur, weil sie das „Schiff noch nicht verlassen hat“? In einer Welt der Subraum-Kaugummis (und Telekommunikations-Konsolen in 10 Zentimetern Entfernung?) ist eine Spion-Rolle dann also undenkbar?

– Jurati versetzt sich selbst ins Koma, aber das coole Doc-Hologramm steht nur blöd rum und reißt blöde Sprüche? Na, das will ich ihm auch geraten haben! Denn nur Blödheit und/oder eine Speicherlöschung erklären für mich, warum man den seit Maddox‘ Tod nicht mal mehr gesehen hat. Todesursache war wohl uninteressant? Aber okay, ist bestimmt auch wieder alles Picards Schuld…

– Der Bart-Romulaner ging mir voll auf den Nerv mit seinem Zauberwürfel-Gespiele im Cockpit. Sollte das cool sein? Eine Marotte? Charakterzeichnung? – Schlimm! Worf hat doch früher auch nicht mit dem Bathlet seine Fingernägel sauber gemacht…?

„Verdammt, ich habe heute meine Drama-Tabletten nicht eingenommen, urks!“ – Selbsterfüllende Prophe-Speiung: Ungefähr so lag ich eben da, als ich mich selbst krampfhaft davon abhalten wollte, den vorhersehbaren „So liege ich nach jeder Picard-Folge da“-Gag zu bringen.

Die meiste Zeit wollte ich den Fernseher anschreien, damit die gezeigten Handpuppen irgendwas für mich tun. („Unterhaltet mich, na los!“) Aber nein, sie hatten nur Lust darauf, die ständig gleichen Dinge zu wiederholen. Wieder. Und wieder. Und immer Wieder-Wieder-Zuwider. Raaah!

„Ich habe früher viel Zeit verschwendet.“

„Ich kannte Data.“

„Ich auch.“

„Ich kenne Picard seit 35 Jahren.“

„Sie können mir vertrauen.“

„Hier ist es nett. Aber ich misstraue netten Dingen. Wegen früher!“

„Mein Freund war nicht echt; der wollte mich tot machen.“

„Der Freund davor war echt, aber selber tot.“

„Ist das Essen bald fertig? Ich warte seit 20 Minuten!“ – „Ach, ich dachte, DU kochst seit 20 Minuten für MICH?“

„Noch einen Wein?“ – „Nein danke, ich rede gerade…“

„Können wir jetzt essen?“ – „Nö, da hängt noch eine Tomate am Strauch.“

„Soji, geh mit Picard, er könnte dein neuer Mumien-Daddy sein!“ (*Schnief*)

„Um noch mal auf mein totes Kind zurückzukommen…“ (*Notizen entfalt*)

…

Kurzum: Eine Stunde lang sinnentleertes Gefasel, bei dem ich in Realzeit einen Androiden hätte bauen können. Das ist längst keine einfache Charakterzeichnung mehr, sondern eine Charakter-Mona-Lisa. – Wenn auch in Falschfarben und von einem Künstler mit gebrochenen Griffeln gezeichnet…

„Picard, warum tun Sie sich das noch an? Warum sitzen Sie hier, retten die Galaxie und alle anderen?“ – „Zuallererst habe ich nie die Galaxie als solche gerettet. Und zweitens: Wer zum Geier sind Sie überhaupt?“ – Scham statt Charme: Ständig sollen irgendwelche alten Gefühle getriggert werden. Blöd nur, dass das bei mir am besten klappen würde, wenn … DIE VERDAMMTE DRECKSSTORY MAL ANFANGEN WÜRDE. WIE FRÜHER DOCH AUCH IMMER!

Aber trotzdem ist es natürlich supi, dass wir jetzt „erwachsenes Star Trek“ haben. So darf Jurati z.B. gleich dreimal kotzen, alle zweimal über Picard motzen und das Schiff von Rios richtig ranklotzen. („Ich fliege einfach geradeaus, so werden wir ihm entkommen! Tja, Köpfchen!“)

Nur die übliche Kinder-Frage „Sind wir eeeendlich daaaa?“ will mir noch nicht aus dem Kopf raus…

Fazit: Ein endloses, sinnentleertes Gemurmel, das man komplett hätte weglassen können. Einfach Picard auf das Schrott-Schiff transportieren statt zum „Riker-Planeten“ – uuund fertig!

Klar, es ist „schön“, die alten Köpfe zu sehen. Aber ich bewerte hier Geschichten und Dramaturgie, nicht so sehr Marina Sirtis und Jonathan Frakes, die mir auf ihrer Fliegenfänger-Farm ihren ollen Pizzakäse auf‘s Gemüt streuseln.

Vollkommen gruselig ist weiterhin Picards Charakterzeichnung – und alles, was sonst noch passiert.

Da dies aber nicht viel war, kommen wir bequem um die Ein-Stern-Wertung herum.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Von Weihnachtsmännern und Pizzagesichtern Stop. STOP! Bitte nicht so schnell durch die Handlung um die große Verschwörung flitzen, liebe Autoren!

Ich meine, mein Gott, was haben wir in dieser Folge nur wieder alles erfahren.

Zählen wir es der Übersicht halber mal auf: 1. … Puh! Schwitz!

*schweiss von der stirn wisch* Gut, dass ich mir Notizen gemacht habe! Und dazu kommen ja noch all diese kleinen Details: – Commander Äh transferiert den Trailer für die nächste Episode in den Kopp von Dr. Jurassic, wodurch diese glatt (das erste Mal) ein bisschen brechen muss. Hey, Doktor, was sollen WIR dann erst sagen, hä? *auf tanklaster mit reinreiher-rohr zeig* – Peilsender werden mittlerweile als Bonbon reingeschmissen.

Aber bitte zerkauen, sonst sorgt so was nur für Blähungen! – Bei doofen Traktorstrahlen schießt man mittlerweile auch nicht mehr auf den Emitter von den Ding, sondern hackt die „Verkehrskontrolle“. Und falls DAS nicht hilft, klappt vielleicht auch ein „Bitte lasst uns gehen, ja? Bittebitte!!“. Mensch, da kommt (Ver)Spannung auf! – Wusstet ihr eigentlich, dass Romu-Cercei total böse ist? So mit Erschießungskommando und so? Und dass auch schon mal die Fan-Spekulation durch das Netz ging, dass der Tal Shiar eigentlich nur missverstanden wurde und alle retten will?

Falls ihr dazu gehört, dann geht bitte in die Ecke mit den „die Discovery-K.I. ist der Borg-Ursprung“-Theoretikern. Im Ernst? Haben wir denn immer noch nicht gelernt, dass man sich im Trek-Autorenraum VIEL weniger Gedanken macht, als IHR? – Lustig: Als man längst weg ist, kommt die Frage auf, was denn mit Elnor ist. Inklusive verwirrter „Weeeer?!“-Gesichter. Ha, DAS ist doch Kameradschaft, wie man sie von Star Trek gewohnt ist! – Aber Lenor will ja gar vom Würfel weg, weil er doch dort gebraucht wird.

WARUM noch einmal genau? Und kriegt heutzutage eigentlich JEDER seinen Leibwächterschein?? – Wobei Picard ja sicher ist, optisch nur ca. 200 Meter von seinem Weingut entfernt, während man Nexus-Kirk wahrscheinlich noch im Hintergrund Holz hacken hört. Was ist das mit ollen Ex-Captains und rustikalen Blockhütten im Yosemite-Nationalpark?? – Und Jean-Luc war gerade mal durch das praktische Plot-Portal geplästert, da steht auch schon ebenso praktisch eine wichtige Story-Figur um die Ecke. Aber wenn ICH mal Durchfall habe, ist von einem Butler mit einer Rolle Klopapier auf dem Tablett nirgends was zu sehen. Gemeeein! – Apropos hingeschissen. Gar nicht mal so plump war die Enthüllung für Soji, dass Data in ihre positronische DNA gesabbert hat („Ey, schon mal von diesem Data gehört? Uuupps!“). Bin ja auf ihre weiteren Schicksalsschläge gespannt. Bis jetzt haben wir: „Tote Schwester“, „falsche Erinnerungen“, „ist ein Android“ und „Verrat durch den Ex-Lover“. Hey, das sind doch Anfängerzahlen für Young Adult Stories! – Unerwartet: Troi ist in den letzten Jahrzehnten geschmolzen und Riker arbeitet als Pizzabäcker in der Werkstatt des Weihnachtsmannes. Was dann in Peter Pan als Kind resultierte. Da soll keiner behaupten, dass man sich nichts Neues einfallen lässt. Okay, GUT wird es dadurch trotzdem nicht, aber… äh… – Kzinti! Anspielung! Zeichentrickserie! Kuuult! 11 von 10 Punkten!!

Oh, sorry, da hat sich kurz ein Serienrobots.de Mitarbeiter bei uns eingeschlichen. – Trotzdem: Statt dem ganzen Anti-Droiden-Plot würde ich trotzdem eine ganze Staffel an Riker & Picard-Gesprächen beim Pizzaofen vorziehen. DAS war doch mal ganz nett. (Lob? HIER??) – Damit diese Folge nicht VÖLLIG zusammenhanglos erscheint, ist das erste Kind der Riker-Trois natürlich an einer seltenen Krankheit gestorben, welche wegen dem Synth-Verbot nicht behandelt werden konnte. Nee, nee, das wirkt gar nicht krampfhaft. Aber, egal, die beiden waren eh nur für eine Folge unter Vertrag, da muss das alles schnell abgearbeitet werden. – Genau wie der C-Plot um Hugh. Redet von der Übernahme des Borgwürfels (welcher SEHR groß ist), während Romu-Cercei etwa zwei Meter entfernt steht. Also, dieses Verschwörerspiel üben wir aber noch, lieber Ex-Borg. Halt, Stop, bist ja auch schon tot. Egaaaal! Dafür haben wir ja einen „tollen“ Kampf zwischen Cercei und Elmo bekommen. Was das eigentlich alles sollte? Keine Ahnung, ich spreche die fiktive Sprache „Chabon“ nicht. – Jurati kotzt Kuchenglasur. Bin schon gespannt, was Fan-for-Hire Jörn Sülzer da wieder reininterpretiert („Das vergiftete Gewissen der Frau Doktor verlässt sie in diesem Moment sprichwörtlich. Was für ein toller Kniff der Autoren. PS: Kauft mein Buuuch!!!“) Fazit: Eine interessante Episode, solange man den Ton ausmacht. Und recht oft das Bild. Die einzelnen Zutaten (Riker/Troi-Wiedersehen, Jurati-Gewissens… haha… bisse, Enthüllung von Sojis Vater, Kampf auf Borgwürfel, Verfolgungsjagd mit Peilsender) klingen ebenfalls nicht verkehrt, aber sobald man nur ansatzweise die Birne anmacht (und/oder das Smartphone beim Gucken ausmacht) bricht das ganze Kartenspiel der Macher zusammen. Man hetzt nur sinnlos durch den Weltraum und erzählt weiterhin einen von detaillosen Geheimnissen, versteckten Absichten und vagen Gefahren. Deswegen passt der Vergleich mit Geschichten für junge Erwachsene auch so gut. „Picard“ ist erzählerisch gleichzusetzen mit den „Hunger Games“ und all den dazugehörigen Plagiaten. Es gibt keinen wirklichen Inhalt, sondern nur grobe Emotionen. Keine Motivationen, sondern eine oberflächliche Beeinflussung der Unterklasse („Frau mit Sonnenbrille böööse?“). Kein Stil, kein Aufbau, nur eine grobe Fassade mit Nix dahinter („Hach, die Dr. Dings hat mit dem Captain Bumms geschlafen. Warum? Keine Ahnung, aber… so schööön! Und so unerwartet!“). ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM



Weitersagen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 06.03.20 in Star Trek: Picard