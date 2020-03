Star Trek Picard – Kritik zu Folge 1.10 – „Et in Arcadia Ego“ (II)

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Was immer die Autoren nehmen, das... will ich bloß nicht!

Hui, was für eine tolle Auflösung.Also, die von meinem Gehirn beim Anschauen, meine ich.

Das Gesamtkunstwerk „Star Trek Picard“ in diesem kleinen Kasten zu besprechen ist offensichtlich unmöglich. Daher verweise ich in meiner üblichen Bescheidenheit auf den längeren Text weiter oben und konzentriere mich stattdessen auf einige Details dieser Folge:

Die Suji Sisters

Inhaltlich anscheinend als Zwillinge konzipiert, weswegen es der Serien-Logik nach auch insgesamt vier (!) Stück von denen gab. Auch würde ich gerne wissen, wie Data diese mindestens zwanzig Jahre vorher bereits in seinen Gemälden verewigen konnte. Und wieso gab es keine netten Bilder mit z.B. Saga, den Buddha-Androiden und der restlichen Zirkustruppe?

Kurze Antwort: Jegliche Erklärungen stammen ausschließlich aus Träumen, Mythen, Legenden und Prophezeiungen. Schon praktisch, dass die „Einladung“ aus der Suppenschüssel der Über-Synths sogar in die Zukunft sehen konnte, Data-Kopp und Suji-Beschriftung als „Zerstörer“ inklusive.

Konnte man als Zuschauer letzteres überhaupt sehen? Oder hatte dies seinen Ursprung lediglich im bebenden Anschuldigungsfinger der Ex-Borg-Romulanerin-Tante? Liegt diese eigentlich noch in ihrem Bett im Würfel?

…

Meine Fresse, klingt das alles behämmert. Aber diese unglaubliche Menge an Schwachsinn hat bestimmt System, kann man sich dadurch nur schwer an alle kleinen Hirnriss-Details erinnern, was selbst das Schreiben dieses Beschwerdebriefes hier nicht einfach macht.

Aber bleiben wir lieber bei dieser Folge. Suji tritt dort nach einer Ansprache von Bösi-Suji und Soong Jr. sofort in die „Androide Volksfront“ ein und kauft sich schnell ein Che Guevara T-Shirt im Dorf-Geschenkeshop. Natürlich untermalt von Plump-Sprüchen wie „Wir werden unsere Unterdrückung durch die Organischen nicht länger hinnehmen!“.

DAS ist doch mal Charakterentwicklung vom Klei… Feinsten, welche am Ende nur von den aus der Luft gegriffenen Versprechungen eines alten Murmelgreises wieder rückgängig gemacht werden kann („Ich spreche für die GESAMTE Föderation! Ja, wirklich, musst mir schon glauben. Können diese Falten lügen?!“).

Der finale Clowndown

Hach, was würde zum Ende wieder spekuliert. Wird sich Sohn Soong plötzlich als Lore zu erkennen geben? Haben die Über-Synths etwas mit Control zu tun? Steckte Picards Hund hinter allem?

Ha-ha, Pustekuchen. Da haben sich die unbelehrbaren Fans MAL WIEDER mehr Gedanken gemacht, als die Macher („Die… die… planen nur einen gaaaanz dollen Twist! Ihr werdet schon sehen! Das ist gar nicht scheiße!“). Wie in einer Beziehung mit einem gewalttätigen Partner hofften nicht wenige, dass DIESES MAL alles ganz anders ist und man keinen in die (intellektuelle) Schnauze bekommt („Die Autoren bereuen es! Ja, sonst sind die eigentlich ganz fürsorglich! Bin beim Gucken auch nur gestolpert, genau!“).

Und wie endete nun alles? Mit ein paar schwatten Tentakeln, welche lustvoll den Portal-Anus abtasten, um nach Sujis Sinneswandel („Ich zerklopp jetzt den Button, dann geht das Zumachen schneller!“) wieder beleidigt zu verschwinden.

Ende. Ja, wirklich. Dagegen wirkte das letzte Discovery-Finale ja schon fast komplex und einfallsreich (Spoiler: Nein, tut es nicht.).

Picard in neuer (alter) Pelle

Kommen wir zur Creme de lá Fußcreme. Die legendäre letzte Reise des ebenso legendären Jean Luc Picard, welcher… eine Bande Ohrfeigengesichter zusammentrommelt, meistens planlos im Hintergrund rumsteht, zwischendurch einen schwulen Piraten mit Augenklappe spielt, sich etwas später den Kopf stößt und recht erklärungsfrei das Zeitliche segnet.

Gut, ja, er hatte das „Irumodische Syndrom“. Wurde es in der Serie eigentlich tatsächlich so genannt? Habe ja die Theorie, dass man zum Verwenden alter Trek-Inhalte den jeweiligen Autoren erst ein bisschen Zaster in die Tasche stecken muss. Weswegen die Serie insgesamt auch so untrekkig ausssieht („Wir haben nach der Stewart-Gage nur noch genug für Datas Uniform, einen TNG-Kommunikator und zehn Sekunden Enterprise-D! Also, macht was draus!“).

Aber in wie fern hatte das Syndrom einen Einfluss? Insgesamt gab es dazu eigentlich nur drei handfeste Szenen: Mit dem Doktor („Du hast es.“), mit Jurati („Psst, ich hab es. Nicht weitersagen.“) und mit seiner Crew („Hab es. Nicht weinen!“). Dazwischen war mir aber nichts aufgefallen, was man als handfeste Symptone deuten könnte. Klar, Picard wirkte nicht ganz frisch und teilweise etwas tüddelig. Aber, Kunststück, er war halt auch 93 Jahre alt und Stewart selbst auch schon fast 80. DAFÜR machte er auf mich schon einen normalen Eindruck. Da kenne ich (etwas) Jüngere, wo es bereits schlimmer ist („E-Mail? Was für eine E-Mail, Spark?!“).

Deswegen ist das Finale seines Charakter-Bogens auch besonders bekloppt. Zuerst war ich skeptisch, dass Picard überhaupt in die Golem-Wurst gesteckt werden soll („Selbst für Kurtzman zu sakrilegisch!“), doch nach einiger Überlegung („Naja, obwohl…“) vermutete ich eine Transformation in einen ganz jungen Picard als Elnor-Spielkamerad + Schauspieler-Sparmaßnahme oder, als letzte verzweifelte Rationalisierung, so etwas wie einen Synth-Picard mit starren Masken-Kopp, wo man ebenfalls auf den teuren Stewart hätte verzichten können.

Aber hier machte ICH mir mehr Gedanken als die… äh… Macher. Denn Picard kam zwar in die erwähnte Golem-Hülle, aber… das war es dann auch schon. Optisch bleibt er der selbe, ohne jede Androiden-Superkräfte (Soong: „Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht! In 5-10 Jahren geben Sie deswegen auch per Shutdown-Script den Nano-Löffel ab. Ob Sie wollen, oder nicht. Willkommen in der Hölle!“) und sogar befreit von jeder Art von Transfer-Nachwirkungen („War was? Hab plötzlich Hunger auf pürierte Batterien.“).

Die Kollegen von Serienrobots.de („Diese Folge war so mittelmäßig, dass sie schon wieder fantastisch ist!“) & Franchise-Söldner Jörn Sülzer werden da bestimmt noch was Sülziges reininterpretieren („Er schmeckte seine Sterblichkeit und wurde neu geboren.“), obwohl man in Wirklichkeit wohl nur von der Verlängerung mittels Staffel 2 überrascht war und die alten Abkratz-Pläne schnell noch umgeschrieben hat (Chabon: „Er stirbt dramatisch und dann doch nicht. Bin ich ein Genie unter Stress, oder was!?). Im Ernst, mir fällt gerade keine Auflösung des Krankheits-Fadens ein, welche NOCH einfallsloser sein könnte („Und wenn er einfach plötzlich gesund ist?“).

Fazit: Eigentlich könnte man allein zu dieser Folge noch ein paar Seiten schreiben. Über den Sinn und Unsinn von Elnor. Bomben-Fussbälle (!). Über aus dem Nichts entstehende Beziehungen wie zwischen Jurati und Rios sowie… Seven und Raffi?! Wieso Geister-Data überhaupt, ohne vorherige Erwähnung (WIE IMMER!!!), in einem Server am Nichtleben erhalten wurde. Die scheissig aussehende Discovery-Raumschlacht mit EINEM Typ von Sternenflottenschiff. Das Heiopei um den Tod von Picard, welches SOFORT überflüssig gemacht wurde. Die lahmen Supersynth-Tentakel. Rios Schiff wird in 10 Sekunden durch Links Wunderflöte repariert. Und und und und und… aaaahhh!!!

Gerade das Finale muss man (wie eine ordentliche Alkoholvergiftung) einfach erst einmal einwirken lassen, schon wegen dem Schockfaktor.

Daher gehe ich jetzt auch erst einmal in die wohlverdiente Star Trek Paus— DISCOVERY STAFFEL 3 GEHT BALD LOS! JUHUUUUU!!!

*mehrere usb-sticks aus dem kopp zieh und vornüber auf den schreibtisch knall*

(Und auch nur weil es gaaanz kleine Nettfind-Moment gab, wie einen rasierten Riker auf einer doch recht trekkigen Brücke sowie der doof-rührende Moment in der Quanten-Simulation mit Data.)