Endlich durchdringt die Discovery die Galaktische Barriere, so dass die Story weitergehen kann. Äh, also NÄCHSTE Woche dann. Hier wird erst mal nur durchdrungen. Schließlich ist die Birne von den letzten 9 Folgen gerade besonders weich. – Und wie sonst könnte man all die wichtigen Gespräche an Bord führen? Zum Beispiel: „Das nenne ich mal ein Wiedersehen zum Eiermelken.“ oder „Was für ein Wetterchen. Da könnte man glatt zwei draus machen.“

Es ist schon atembestaubend, wie rasch sich gut gemeinte Ansätze mit destruktiven abwechseln. Die reinste Achterbahn der gar nicht erst aufkommenden Gefühle! Nehmen wir z.B. die ersten 10 Minuten:

Toll: Alle sind sich einig, dass man jetzt schnell die Galaxie retten und Spezies Ten-C kontaktieren muss. Alle wichtigen Personen des Quadranten (Burnham, Präsidentin und drei Abnicker, die gerade Zeit hatten) treffen sich hierfür.

Doof: Dr. Kovich hat leider „andere Dinge zu erledigen“, was hier niemand hinterfragt oder erklärt – aber okay, klang wirklich sehr nach „Muss noch in’n ALDI“. Wobei man sich eh fragt, für was der Mann NICHT der Experte ist. Oder alternativ: WOFÜR eigentlich?

Toll: Ein Linguist soll helfen, mit den unbekannten Aliens zu sprechen, falls die nicht verbal kommunizieren. Hmm… Gute Grundidee auf Tanagra…?

Doof: Leider wird danach subtil angedeutet, dass der Asiate lieber über (eingebildete) Witze lacht und die Tischdeko wegfrisst. Wobei es innerhalb der STD-Logik (= ist halt keine Frau) wieder Sinn ergibt? Konsistentes Worldbuiling muss man ja auch mal loben.

Toll: Die Mission soll schnell losgehen. Michael bestätigt dann auch, dass das innerhalb von 2 Stunden klappt, weil man noch Material einladen muss…

Doof: „Und nach dem Ladevorgang muss sich die Crew noch verabschieden.“ („time to say their goodbyes“) Selbstverständlich gern, o Majestät aller Schneeflöckchen. Bedenket aber, dass ein guter Verabschiedungskuchen erst nach 3 Stunden gebacken ist!

„Hey, die Galaktische Barriere sieht aber toll aus! Wollen wir eigentlich mal seriös erklären, warum es sowas überhaupt gibt?“ – „Noch nicht. Meine Handpuppen sind nicht angewärmt und ich bekomme so leicht kalte Finger.“ – Ein Loch ist vor’m Eimer, Karl-Otto: Leider bekommt man auch hier nicht ganz das Epische und Besondere dieses Bildes hin. Aber okay, DAFÜR haben wir schließlich Sarus Probleme, in passenden Momenten die Hose auszuziehen.

Toll: Die Präsidentin will Verantwortung übernehmen und mitkommen. Schließlich hat sie „20 Jahre als Chefdiplomatin der Föderation gedient“.

Doof: Schade nur, dass die fleißige Dame komplett irre ist. Denn vor ca. einem Jahr versteckte sich die Föderation noch – und die Discovery konnte sie nur mit Mühe(!) finden. Und sogar die Föd-Flagge musste erst feierlich bei einem einsamen Sitzfleisch-Inder aus der Mottenkiste geholt werden. Ich weiß, dass es uns allen schwer fällt, aber vielleicht sollten die Macher auch mal die eigene Serie gucken?

Dass man fälschlicherweise behauptet, man hätte „noch nie die Galaxie verlassen“, will ich den Machern sogar am ehesten durchgehen lassen – trotz der Gegenbeweise. Wir gucken hier ja schließlich nicht das richtige Star Trek.

Den weiteren Schwachfug können wir erneut mit Spiegelstrichen widerspiegeln:

– Tarka hat sich mal kurz überlegt, was ihn und Booker durch die Galaktische Barriere bringt. Die naheliegende Lösung für die Selbstmord-Losung: Programmierbare(!) Anti(!)-Materie, die auf Books Schiff draufgeklebt(?) wird. – Mist. Dabei hatte ich alle meine Fantasy-Einhörner auf „Drei Schwarze Löcher ans Heck tackern“ verwettet!

„Ich sagte es Ihnen doch, Booker! Die magische Antimaterie findet man nur in alten Führerbunkern!“ – „Das glaube ich Ihnen ja, Tarka. Aber wie genau müssen wir den Kobold jetzt mit Ziegenblut einreiben, um die Materie zu beschwören?“ – Effizienz ist, wenn man beim Suchen trotzdem lange labert… Schön auch, wenn man das Unviersum retten und dabei noch Geocaching unter der alten Windmühle betreiben kann.

– Dass Saru sich wortreich von Terrine verabschiedet, war sicherlich gut geweint gemeint – und viele Zuschauer werden das bestimmt totaaal süß gefunden haben. Aber am Ende passte nix davon. Der Zeitpunkt war lausig (= Anfang der Folge, Anfang der Action), der Inhalt fragwürdig (wieso sollte sich „mehr als eine Freundschaft“ entwickelt haben, wenn man noch nicht mal das geplante erste Abendessen zusammen genossen hat?) und der verdatterte Blick der Präsidentin war nicht sehr Vulkan-Like. Merke: Vulkanier und Romulaner gehen mit Partnerschaft eher kühl und logisch um, schauen aber nicht beschämt weg.

– Ich will ja nicht drängeln, aber müssen wir wirklich den Schauspiel-Dehnübungen von Stamets und der wiederkehrenden Adira zusehen? Zumal die entspannten Gesichtszüge und die heitere Tralala-Musik nicht dazu beitrugen, den Ernst der bevorstehenden Mission (= ein Clownsauto neu lackieren?) klar zu machen. Und dann diese Dialoge: „Wenn SIE nicht die Schilde auf Trab halten, kommen wir nicht durch die Barriere. Denn was wären wir ohne Sie, Fähnrich Raspel-Frisur, ha-ha-ha?!“ – „Hey, Stamets! Ich muss Sie loben, wie plump-offensichtlich Sie diese Frau gelobt haben.“ – „Oh, Sie haben mich für das Lob an anderen gelobt, Michael. Dafür muss ich Sie mit Blicken zurückloben!“

Ist das etwa dieses berühmte… Perpetuum Lob-ilee?

„Hey, Sie haben sich die Hose richtig herum angezogen! Also die beiden Löcher dahin, wo die Füße rausschauen. Prima!“ – „Und Sie erst, Captain! Die Nase ist in der Mitte des Gesichts und die Augen direkt darüber. Wie machen Sie das nur immer?“ – Lob(by)-Arbeit: Und da sage mal einer, dass die heutige Generation verweichlicht sei. Diesen Dialog haben die drei Beteiligten nämlich in einer Kaserne (aus lila Plüschwatte) eingeübt!

Als Deutscher stelle ich mir da die bürokratische Frage: Müssen die Discovery-Offiziere eigentlich für ihren Kita-Platz Gebühren bezahlen? Oder wird das von der Sternenflotte mit dem Kindergeld verrechnet?

– Ich bin so müde. Sooo müde… Auf eine wache, sehr aufgebrachte Art! Denn erneut müssen Michael und die Präsidentin ausdiskutieren, wer wen hinterfragen bzw. das Schiff anführen darf. – Um diese endlose Frage endlich zu klären, schlage ich vor, dass man das mal im echten Leben ausprobiert: Präsident Biden auf einen Flugzeugträger packen, ihn mit dem Captain auf der Brücke einsperren und die beiden diskutieren lassen, welche Seemanöver im Ernstfall angebracht sind.

– Nach 14 Minuten kommt erst der Vorspann. Hut ab! Für so viel Entschleunigung braucht man in vielen Ländern eigentlich einen zugelassenen Anästhesisten. Zumal es gefühlt sogar noch zu FRÜH war. Ist ja noch nix passiert außer dem Losfliegen? Und das musste dem wegschnarchenden Zuschauer durch Michael sogar noch mitgeteilt werden: „Let’s fly!“

„Heiraten?! Puh… Captain Burnham, das kommt jetzt alles etwas nicht-plötzlich für mich. Schließlich haben Sie mir in dieser Folge verraten, dass ich auch IHRE Präsidentin sein darf.“ – „Natürlich nur auf Widerruf, bis ich im Glückskeks einen besseren Spruch gefunden habe.“ – Demokratie ist ab jetzt zu mindestens 51% für Burnham da: Sie erkennt die Präsidentin heute an. Dann können wir in der nächsten Folge alle mehr enttäuscht sein, wenn sie ein anderes Mittagsmenü als Michael bestellt.

– Burnhams Motivationsrede wird wie immer vom Heranzoomen der „Delegation der großbekopften Crewmitglieder“ begleitet. Aber kein Wunder, dass die Kamera so gebannt an den Zuhörern vorbeitaumelt… Schließlich fallen die Worte „Neue Grenzen“ und „Wichtige Mission“. Wer schreibt nur immer diese Ansprachen? Commander Obvious?

– Verstehe gar nix mehr: Man will zur Galaktischen Barriere, landet „neben“ der Anomalie (man sieht sie jedenfalls) und ist angeblich nur 9 Lichtjahre vom Ziel entfernt?! Burnham behauptet dann aber, dass Stamets ihr 4 Lichtjahre schulden würde. – Wie auch immer man diese lächerlichen Entfernungen (nach Star Trek-Logik) einordnen muss: Man kann schon jetzt sagen, dass die Wissenschaftlichen Berater mindestens 100 Meter von den Autoren entfernt sind. Auf jeden Fall außer Hörreichweite.

– Was für ein Glück für alle, die Staffelstreckungen auch gerne als Streckbänke benutzen: Die vulkanische Präsidentin ist an Bord geblieben. Zeit für liebestolle Augenrolle-Blicke auf dem Flur! Ja, da guckt der Culber zurecht ganz glücklich, als sein beziehungsbehinderter Exchef Saru nicht auf der eigenen Zunge ausgerutscht ist. („Hey, Sie haben immerhin mit ihr gesprochen. Ich selbst brauchte damals 5 Jahre, bis ich die Zähne von Stamets mit einer Blumenspritze putzen durfte!“)

– Mal was Positives. Der Rückblick um Tarka, der einst im Strafcamp für soziopathische Supergenies wohnen musste, war durchaus gelungen. Ruhig erzählt, gut geschauspielert und nett begleitet von seinem Alienkollegen. Schade nur, dass man das mit dem Supergenie-Ding leeeicht übertrieben hat… („Ich sehe, Sie rühren wild mit den Händen in der Luft herum. Leider haben sich bei Ihren elfdimensionalen Berechnungen aber ein paar Nachkommafehler eingeschlichen.“)

„Sag mal… Du bist doch ein Mann, der den Goldenen Schnitt und Ästhetik liebt. Was würdest du dir nach all den Monaten in diesem Knast noch wünschen?“ – „Jemand, der ganz dringend in der MITTE von uns schläft, gnaaah!“ – Kopfkino im Knopfaugen-Land: Diese beiden Streber stellen sich oft Formeln an der Decke vor. Tiefgründige Gespräche folgten dann. Blöd nur, dass man dadurch nie zum Analsex kam.

– Die Galaktische Barriere ist verdammt cool. Denn Barrieren sind IMMER sehr cool. – Der Nachteil an meiner Aussage ist aber leider, dass das wortwörtlich so von den Figuren gesagt wird. Somit wird die Barriere wegen doppelt vorgetragener Pseudocoolness auf Ramschwaren-Coolness heruntergestuft.

– Ups. Man kann die Barriere nicht sicher durchdringen. Es sei denn, man reist in einer schnell erfundenen „Spatial Cell“ (= lustige Blubberblasen) hindurch. Dagegen habe ich ja auch nichts einzuwenden, aaaber man könnte solche absurden Manöver etwas langsamer angehen? Zum Beispiel ERST den Plan verraten, DANN ein paar der obigen Langweiler-Dialoge einbringen und DANN erst das umgebaute Schiffe reinfliegen lassen? Aber schon klar, der Kuchen muss wieder mal gegessen werden, bevor das Eigelb im Teig gelandet ist.

– Zurück zu Tarkas Erinnerung an seine „Flucht“ mit seinem Kollegen. Beim zweiten und dritten Rückblick war ich fast verdattert, wie solide das alles umgesetzt war. Zwar gewinnt die Panikattacke, die aufkeimende Freundschaft und der Bau eines Dimensions(!)wechselgeräts im Knast(!) keine Schauspiel- oder Physik-Oscars (äh… oder Nobelpreise?), aber für STD-Verhältnisse waren das schon fast die stärksten Momente der gesamten Serie. Man sollte das Autorenteam vielleicht mal nach leistungssteigernden Drogen – wie z.B. Wasser oder Brot – durchsuchen?!

– Dafür ist das Gespräch zwischen Adira und Stamets aber wieder schööön onkelhaft-fremdschämig. Während die Geschlechts-Exkludierte wieder in fachmännischer Manier vor sich hinstammelt („Blblblll… Alles toll. Wenn auch schlecht-toll. Aber trotzdem cool-toll!“), murmelt Stamets sich in den Bart, dass er ein toller Vater für sie sein möchte. – Was eine Art von übergriffiger Familien-Zwangseingliederung ist (ist sie etwa Ukrainerin?), die ich in der Serie nie verstanden habe. Kann man nicht normal befreundet sein? Sisko hat doch Dax damals auch nicht „alter Schwesterchen-Mann“ genannt?

– Die Actionszene mit der rumwirbelnden Discovery neben den Bubberblasen habe ich nur halb kapiert. Es gibt aber Bonuspunkte dafür, dass die Serie an die wöchentliche Weltraumszene gedacht hat.

„Captain! Wir haben hier qualmende Socken auf dem Schuhladen-Deck! Außerdem einen Blubberblasen-Einbruch im Badewasser des Transvestitenclubs. Was sollen wir tun?“ – „Stellen Sie exakt 120 Euro bereit. Ich muss meinen Therapeuten heute noch sprechen…“ – Blasen nur mit Gummi drum: Das Schiff wurde eben noch hübsch verhüllt und versteckt. Komisch, sonst reicht dafür doch eine Ausstrahlung im Free-TV?

– Die Ansprache am Ende war wie immer zu lang. Und zu sehr darauf gemünzt, das langweilige Verhältnis von Präsidentin und Michael zu beleuchten („Ihre zehnsekündige Rede über die Vernichtung der Erde war sehr EHRLICH, Präsidentin.“ – „Oh danke, Schnief. Das hat mir noch nie jemand gesagt!“). Und Saru darf noch mal still neben der vulkanischen Präsidentin sitzen, weil er so beruhigend ist.

Komisch… Als würden die Autoren mein Sexleben als Teenager abbilden wollen…?

Fazit:

Interessant, dass der Sub-Plot um zwei sich liebende(?) Wissenschaftler-Sklaven emotionaler als alles ist, was die Serie sonst so auffährt…

Dadurch bin ich zwar recht gnädig gestimmt, muss aber erneut darauf hinweisen, dass der Plot auch diesmal nur aus einem Blindflug in einer Seifenblase und sich ständig wiederholenden Crewgesprächen besteht.

Auch hier komme ich nicht umhin, Parallelen zu dem Writer’s Room der Serienschöpfer zu vermuten.

(“Müssen wir unbedingt in dieser schwarzen Fetischanzug durch den Raum gerollt werden, Mister Kurtzman?“ – „Klar. Michelle Yeoh versohlt uns nämlich erst in einigen Monaten wieder den Hintern, Lechz.“)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Eine Rede, eine Rede! Und noch eine, noch eine!

Leidensgenossen! Liebe Leser! Freunde!Leidensgenossen! Wir haben eine harte Zeit hinter uns. Eine Zeit, in welcher wir viel geopfert haben. Geduld. Lebenszeit.

Milliarden an Gehirnzellen sind einen sinnlosen Tod gestorben. Doch es gibt Hoffnung. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein paar Mal leiden bis zur letzten Folge. Doch wie wird diese enden? Was hat Folterknecht Alex für uns vorbereitet? Wartet Tarkas mittlerweile durchgeknallter Loverboy am Rande der Galaxis auf uns, welcher den galaktischen Bagger zum Schaufeln von Transporter-Energie ins Paradies-Multiversum benötigte? Wird dieser am Ende besänftigt, indem man gemeinsam die Steuererklärung macht? Und wieso liegt diese geisteskranke Auflösung absolut im Rahmen des Möglichen?? Respekt, lieber Discovery-Autorenpuff. Respekt. Aber wie der neu eingeführte Charakter, Buffet-Leerräumer und Hobby-Komiker Hirai, in diese Story passt, bleibt für mich unklar. Vermutlich stellt er sich als Bösewicht oder zumindest als Hindernis heraus. Denn wer sich für schnödes Knabberzeug mehr interessiert, als an den bebenden Lippen von St. Michael zu hängen, KANN ja nur fies sein! Immerhin besteht die weltenumspannende Föderation dadurch endlich aus einer ganzen Person mehr. Der Mangel an Fachkräften muss groß sein, wenn sich sogar die Präsidentin der Burnham-Expedition anschließt, weil es NICHT EINEN weiteren fähigen Diplomaten in der Sternenflotte gibt. Wahrscheinlich war die Dame aber auch nur geil auf die berühmten Reden von Captain B. („Als ich noch ein kleiner Junge war…“) und all die anderen gefühlvollen Bekundungen der Disco-Crew. Spoiler: So langsam habe ich das Gefühl, dass Stamets schwul ist. Schön, dass die Schreiber sich bei seinem Charakter nicht auf billige Stereotypen beschränken. Toll geschrieben war da auch der kleine Ausflug in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Territorien mit der Fortsetzung der romantischen Erlebnisse von Rammelhengst Saru. Ein schüchterner Blick hier, eine Störung zur falschen Zeit dort. Fast möchte man meinen, dass diese Folgen von gesellschaftsfähigen Lebewesen geschrieben werden. WENN sich nicht fast alle intimen Momente in dieser Serie einfach nur krampfig und irgendwie „off“ anfühlen würden. So auch der Kuschelkurs zwischen Tarkas und seinem Zellenkumpel. Als wenn man im woken Disco-Universum nicht zu lange nebeneinander stehen darf, da man sich sonst lüstern um den Hals fällt („Aber, aber ich stehe doch gar nicht auf Gleichgeschlechtliche… ?!“ – „Mir doch egal, du Randgruppe! Lechz!“). Aber jetzt wird es spannend. Denn die neue DMA ist „noch mächtiger“, während die alte Version einfach nur „mächtig“ war. In der nächsten Bibel daher bitte „Gott 2.0“ einführen, wodurch diese NOCH aufregender wird! Verdammt, so langsam gehen mir die Fingernägel zum Anknabbern aus. Was auch an der Reise durch die galaktische Barriere liegt. Das Schiff muss sich dabei in riesigen Blutgerinnseln (!?) vor der gefährlichen Strahlung verstecken, welche allen die Farbe aus dem Gesicht saugt (?!).

Wie gesagt, Respekt. Davon muss man erst einmal kommen. Aber Angst hat auf dem Schiff selbst in heiklen Momenten niemand, da man sich selbst auf der Brücke einfach an den Händen hält und seine liebsten Getränke im Urlaub aufzählt. Absolut nachvollziehbar, hat Picard schließlich auch nicht anders gemacht. Fazit: Das Rundum-Sorglos-Paket, was Discovery-Klischees angeht. Mittelpunkt-des-Universums-Burnham. Emotionale Ausbrüche. Cringe-Momente. Wirre Plot-Entwicklungen (Ich dachte, Tarka kommt VON einem anderen Universum? Oder hat sein Liebhaber total zufällig genau das gebaut, was er selbst zur Rückkehr braucht??). Aber im großen Finale wird bestimmt alles anders! Vielleicht liegt es ja auch an MIR! *hand vor blaues auge halt* ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM