Klatscht in die Hände, endlich ist die neue Folge da! – Nur schade, dass sich das die Autoren nicht beim Schreiben dieses Machwerks gedacht haben? Ich stelle mir das so vor, dass im Writer’s Room irgendjemand den Holzkohlegrill (mit den alten TNG-Drehbüchern drauf?) angelassen hat – woraufhin alle Anwesenden im Kohlenmonoxid-Rausch die Worte „Mond! Aliens! Schwerter! Raumschiff!“ geraunt haben. Dank des Überwachungsmikrofons kam dann dieses Drehbuch heraus. Wobei „heraus“ schon etwas hochgestochen klingt…?

Inhalt: Dilithium-Diebe machen den Weltraum unsicher. Weil sie einen Offizier töten, reist Michael hinterher. Natürlich mit ihrer Mutter, wegen der Schwertkampf-Skills.

Besprechung:

Was mir diesmal zuerst auffiel, war das Ignorieren von „Filmregeln“…

So wird der angegriffene Commander z.B. zu Beginn erst von rechts nach links über den Boden geschleudert, knallt DANN aber (drei Frames vor am Aufprall) von links nach rechts gegen die Wand. – Frage: Wirkt das jetzt auf uns dynamischer („Das war knapp, Mister Meister-Regisseur! Fast hätte ich ein Gefühl für den Raum entwickelt!“) oder soll das verdeutlichen, dass die Autoren im Star Trek-Spiegelkabinett zu oft gegen die Mauer gelatscht sind?

Die Bande an Dilithium-Dieben hat mir aber generell missfallen.

Und das nicht nur aus eigentumsrechtlichen Erwägungen… – Wieso mussten die Räuber den kampfgeilen Offizier (im Ernst! Kam der direkt aus dem Fight Club?) erst gegen ihren angeblichen Willen umbringen, nur um sich danach 30 Zentimeter näher an das Dilithium-Lutschbonbon zu stellen und wegzubeamen? Wäre das nicht auch mit lebenden Offizieren gegangen?! Aber gut, sooo viel wissen wir nicht darüber, wie Transporter bei Kurtzman funktionieren. Menschenopfer halte ich hier für möglich.

„Dieses Dilithium wird unser Leben verändern.“ – „Stimmt, Chefin. Ich esse ja am liebsten das rote. Das ist so schön sauer, chichi…“ – Apropos sauer werden: Die Sternenflotte kauft sich die Freundschaft anderer Völker durch schrille Kau-Bonbons. Die rote Farbe weist praktischerweise darauf hin, welche Art von Körperflüssigkeit vergossen wird, wenn der Gegenpart nicht auf den Handel eingeht.

J’Vini heißt übrigens die Dame, die der Sternenflotte ihre Kamelle klaut. Nicht zu verwechseln mit dem „Qowat Milat“, dem Kuttenorden von Burnhams Mutter. Die hier den Gegenmaßnahmen zustimmen muss, da sie plötzlich zur Kutten-Chefin des Planeten wurde? Komisch. Kai Winn musste bei DS9 wenigstens noch gewählt werden…

Und all das ist sollte man nicht verwechseln mit den vulkanischen „Ni’Var“, zu denen ich schon keinen Erinnerung mehr habe – obwohl ich mich vor einem Jahr noch über deren Heulbojen-Ritual aufgeregt habe? Irgendwas mit „Nur wer weint, hat recht“?

Obwohl es hier um irgendwas Diplomatisches geht, das ich nicht verstehe (Rebellen nur sanft abschießen, sonst Mutti traurig?), schwenkt man aber schnell wieder auf persönliche Befindlichkeiten. Burnham trauert z.B. innerlich um den ermordeten Sternenflottenoffizier, dessen Bild sie wohl NIE vergessen wird. Sobald sie es im Internet gegoogelt hat.

Ja, da stößt die vernünftige Ansprache der Präsidentin natürlich auf taube und – mittels alten Taschentüchern – verstopfte Ohren. Weil Michael vor ihrem inneren Auge niemals Krieg, Frieden oder (wenigstens) die Kapitalinteressen des intergalaktischen Dilithiumkurses sieht, sondern nur den toten Nahkämpfer…

Generell stört es mich inzwischen, wenn Burnham gemaßregelt wird – obwohl sie es verdient. Diese ständigen Ansprachen à la „Denken sie dran, dass sie sich keine Playmobil-Figuren in die Nase stecken, Fähnrich Fötus!“ untergraben irgendwie das Bild von bereits ausgebildeten Führungsoffizieren.

„Saru, sehen Sie diesen Finger? Ich werde ihn zukünftig benutzen, um wichtige Entscheidungen gegenüber der Crew zu unterstreichen.“ – „Und um die Sahne vom Schokoeisbecher zu streichen?“ – „Hach, Sie kennen mich gut.“ – Persönlichkeits-End-wicklung: Tilly entscheidet sich derzeit, ob sie ihr Bettkissen lieber für den Kopf oder die Füße benutzt. Und nein, dieses Storydetail habe ich mir nicht selber ausgedacht!

Aaaber so eine unterdurchschnittliche Quatschfolge wäre nicht wirklich zum Wegrennen, wenn man nicht folgende Elemente hätte:

– Pilz(!)experte Stamets steht bedeutungsschwanger und mit seinem typischen „Hmm, lecker Zitronen gegessen!“-Gesicht vor hundert holographischen Formeln. Dabei murmelt er „Math, Math, Math“, damit wir das Zahlenwerk nicht für eine experimentelle Raufasertapete halten.

– Book fühlt sich nur HALB als Genie und sagt daher zu, der Wissenschaftskommission ordentlich von seinem Verlust vorzuheulen. Denn nur so können die sesselpupsenden Forsch-Frösche verstehen, dass kaputte Planeten nix gut für Leute, die heile Planeten mögen. (Im Ernst, diese Dringlichkeit muss man noch betonen? Wo sind wir denn hier? In der Klimawandel-Debatte des Jahres 2021?)

– Michael gerät bei all diesen Szenen in ihre typische Gesichtsgulasch-Gallerie. Immer irgendwo zwischen „Sie wissen, wie ich leide, wenn ich so gucke!“ und „Ich könnte den ganzen Tag so weitergrinsen, wenn’s nicht weh täte.“

– Michael spricht mit ihrer Mutter über ihre schönsten Einschätzungen von Spock („Ich spürte immer, dass er kein Mörder war.“) und über den Wert von Plastikschwertern. Tilly freut sich dabei, dass sie endlich aus ihrer „Comfort Zone“ kommt. Tja, was drei-vier Weltuntergänge nicht geschafft haben, schafft endlich das Glotzen aus ’nem Raumschiff-Fenster…

– Tilly beeindruckt die „emotionalen Logiker“ vom „Sch’wach Belach“-Orden tatsächlich mit sinnlosem Gestammel, Widersprüchen und Smalltalk: „Ich schätze ihren Enthusiasmus sehr. Aber bitte stottern Sie mehr, damit Sie auch meinen Chef überzeugen!“

– Gray, Adira, Culber und ein Hologramm von den Trill schleimen sich in der Esoterik-Sprechstunde gegenseitig die Schminke braun: „Lustiger Zufall, ich wollte immer schon sichtbar und lebendig sein!“ – „Wir brauchen Führung für Ihre Seele. Weinen Sie JETZT, wenn Sie diesen medizinischen Fakt verstanden haben.“ – „Kann mal jemand diese schmalzige Musik leiser machen? Da versteht man ja sein eigenes Schluchzen nicht!“

„Wir haben uns versammelt, um Gray einen neuen Leib zu schenken. Wo ist denn der Glückliche?“ – „Oh, der wollte mal was anderes sehen. Daher hat Mister Saru versprochen, ihn sich mal eine Weile einzubilden.“ – Lieber Körpertausch als gar kein intergalaktischer Handel: Endlich kommt Gray (aka „Harvey Weinschleim“) in seinen Androidenkörper. Hoffentlich hat der genug Wasser-Replikatoren im Augenbereich?

Lustige Frage am Rand: Wenn die Gedankenmuster nur vom Symbionten KOPIERT und dann auf den Androiden eingefügt werden, was passiert dann mit der biologischen Vorlage, die ja weiter existiert? Oder sind die Abtreibungsregeln in der Zukunft derartig locker geworden, dass man nicht drüber reden muss? Eigentlich müssten die Einbildungs-Manifestationen von Adira sogar weitergehen? Richtig erklärt wird’s nicht. (= „Ist jetzt wech.“)

Und wieso hält das Hologramm(!) seine Hand über Grays neuen Körper und wundert sich, dass er die neue Präsenz nicht fühlt? Ich hätte zumindest kurz getestet, ob die Esoterikwellen vom Schiffssystem komplett nach Trill übertragen worden sind. Man will sich ja bei so wichtigem Heilpraktiker-Hokuspokus keine unseriösen Schnitzer leisten?

Doch zurück zu Michael, Mudda und Tilly… Diese erledigen mal schnell (zu zwei Dritteln untrainiert!) ein paar Schwertkämpfer, die sich an Bord beamen. Tilly hat Glück, dass sie sich in der MITTE der Brücke auf dem Boden herumrobben kann (in Discovery-Logik auch „Verstecken“ genannt?), während die anderen beiden die Eindringlinge wegschlachten. – Äh. Behauptete man nicht vorab, dass das eine „diplomatische Mission“ für Tilly sein soll? Wenn man diesen Angriff schon ahnte, dann war das etwa… ein perfider Plan, unser Plapperwunderkind vom Antlitz des Konversations-Olymps zu tilgen? – DAS hätte ich unterstützt.

Danach geht es in die Katakomben im Mond, die tatsächlich gut aussehen. Und sie scheinen auch den Geist anzuregen: So erkennt man tote „Grabräuber“ z.B. schon aus der Entfernung als „Räuber“ (wenn es „Touristen“ oder „Forscher“ wären, hätte man schließlich eine andere Eingebung gehabt). Und bei all diesen intellektuellen Stimuli zum Thema „alte Rassen“ und „unentdeckte Kulturen“ diskutiert man sofort angeregt, warum Tillys Mutter früher immer so fies war.

„Guckt mal, seltsame Bruchstücke, Objekte und Verzierungen!“ – „Ich weiß, was ihr denkt, Leute… Genug Platz für eine Runde Nackt-Twister, juchuuu!“ – Da hat man fast schon wieder Bock auf „Indiana Jones 4“: Irgendwie nimmt man fremde Welten hier nicht ernst. Dafür aber ungewollt von hinten…?

Kurze Pause. Zeit für „emotional mitreißende Nebenhandlungen“ (laut Regieanweisung):

– Stamets erklärt den Vulkanier-Wissenschaftlern ein paar „Fakten“ (= „Könnte ein Wurmloch sein“), wodurch alle vor Überraschung kurz wegnicken. Oder meditieren. Das ist witzig gemeint, hat aber einen ernsten Hintergrund! Bei dieser Episode bin ich selbst 289-mal in einen Sekundenschlaf gefallen. Was beim „Schreiend Weglaufen“ gar nicht lustig ist.

– Wichtiger ist bei dieser Zusammenkunft Books Gemütszustand, der sofort von den fachkundigen Astrophysik-Psychotherapeuten als „schlecht“ identifiziert wird (Wofür hat man schließlich Physiker?). Da man gerade eh nur den Untergang des Universums bespricht, wird der Mann weggeführt und darf bei einer Geistverschmelzung sehen, dass sein Ziehsohn ihn geliebt hat. Und angeguckt. So richtig von vorne, was tatsächlich der wichtigste Punkt der Übung war. („Ach guck, der hatte ja hinten keine Augen!“)

– Gray wird nicht sofort wach. Adira ist frustriert. Culber will abwarten. Gray wird nicht sofort wach. Adira ist frustriert. Culber will abwarten (= Wiederholung, da es zwei derartige Szenen gibt). Culber sagt, dass Verbindungen wichtig sind. Saru kommt dazu und findet, dass Culber einen guten Job macht, wenn er über wichtige Verbindungen spricht. – Danke, Serie. Das ist mir bei den letzten drei Erwähnungen dieser Tatsache noch gar nicht aufgefallen.

– Der Mond ist ein Raumschiff, das einst geflüchtet ist. Ist aber egal, denn J’Vini bedroht Mudder Burnham. Aber das ist egal, weil sie erzählt, dass sie dem schlafenden Volk helfen will. Aber das ist egal, wegen dem Grabräuber, den J’Vini nicht kannte. Aber das ist egal, weil wegen dem telepathischen Hilferuf. Aber das ist egal, weil sie spontan dieses Volk retten und mit Dilithium ausstatten will. Was hätte sie auch sonst tun sollen, als es zu stehlen? (Die nette Föderation, die neue Aliens kennenlernen will, einfach FRAGEN? Unrealistisch, da nicht blutrünstig.)

„ …Und so entschied ich mich für eine Playstation 5 statt für eine Xbox. Doch ich hatte die Rechnung ohne die hohen Grafikkartenpreise gemacht.“ – „Äh. Könnten wir zu den Aliens zurückkommen?“ – „Nö. Das sind eher Switch-Spieler. Da fehlt mir die 4K-Auflösung.“ – Willkommen in der Rederei: Das ständige Geschwafel war selten schlimmer. Positiv muss ich aber vermerken, dass ich selten zugehört habe.

– Eilmeldung! Die Wissenschlafler… schaftler auf Vulkan sind jetzt zu 40% wach. Doch es naht ein neues Problem: In Stamets Bericht fehlt der Nachweis einer bestimmten Strahlung. Wie gut, dass man das zuverlässige Messinstrument aber dabei hat: Die Visionen von Book, der da vielleicht was gesehen hat. Irgendwas Glühendes, was ja ganz selten im Worldbuilding von STD ist. – Äh… Wohin hat Tilly noch mal ihr Kissen aufs Bett gelegt? Ich frage für keinen Freund, sondern für mich, njam.

– Eilmeldung! Burnham und Tilly haben den Antrieb des Mondes reaktiviert – toll, hat ja nur 37 Holo-Handgriffe in der Luft gedauert. Damit man nicht Gefahr läuft, mit fremden Aliens Freundschaft zu schließen, verpisst man sich für eine Runde „Wer weint ohne Blinzeln?“ aufs Schiff und sagt sich gegenseitig, wie toll und sinnvoll alles war. („Du, das war schon toll und sinnvoll!“)

– Tilly erfährt von Burnhams Mutter, das Lebens-Pfade unterschiedlich sein können. Sie verändern sich, teilen sich auf, erfordern Entscheidungen, benötigen Asphaltierung durch das zuständige Straßenbauamt… Und… uuund… – Habt ihr schon mal so einen richtig großen Sabberfleck auf dem Kissen gehabt? (Gut, dass das Ausklingen der Episode nur 10 Minuten dauert)

– Michael weint beinahe vor der Präsidentin, weil J’Vini nicht vor Gericht kommt, sondern den Apostroph-Dingsbumsen übergeben wird. Spannendes Detail: Aufzählen der Kinder des getöteten Sternenflotters. Na, immerhin etwas, bei dem er korrekt zustechen konnte, harhar.

„Hören Sie, Michael. Wenn die Pflicht ruft, muss man zuhören. Aber wenn der Ruf dich verpflichtet, hört man es nicht immer. Andererseits sind Hörgeräte…“ – „Hören sie auf! Das ist die traurigste Geschichte, die ich je gehört habe!“ – Die neue Hörzu ist endlich da: Wir lernen heute, dass Worte nichts bedeuten, wenn keine Taten folgen. Sie werden dadurch quasi so was wie … Paramount+ ?

Am Ende wacht übrigens Gray auf. Einfach so. Es musste nichts getan werden. Einfach nur ein paar Stunden warten.

Der Glückliche. Nicht alle Zuschauer dieser Episode werden so viel Glück haben, wetten?

Fazit:

Wer sich bisher über STD aufgeregt hat, kann sich nun entspannen. Wie ein abgeschaltetes Hologramm auf der Wäscheleine.

Nach dem hektischen Beginn verfällt die Episode in einen meditativen SF-Singsang, aus dem ab und zu die Worte „Seele“ (= noch da), „Bestimmung“ (= noch da) oder „Dreh dich halt um, du Nebendarsteller-Balg!“ entspringen. Wobei ich Letzteres wohl selber im Halbschlaf gemurmelt habe?

Wir erleben 55 Minuten totale Langeweile im Angesicht bereits bekannter Informationen. – Hier pennt einfach jeder ein: Das Alienvolk in Kryostase, die Wissenschaftler beim Fact-Checking, die Gegenspielerin beim Bedrohen, Grays Körper beim Schönheitsschläfchen, Sarus „Sleep Frog“(!) am Ende der Episode…

So viel Erholsamkeit erfordert eine Bewertung, bei der ich einen Stern nur minimaaal aufklappe – bevor er wieder schlummern geht.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM