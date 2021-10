Nicht nur auf der Cerritos gibt es untere Ränge, die Hilfsarbeiten leisten müssen, bis der Schiffsflur knarzt. Auch die Klingonen hängen gerne Hängematten (äh… oder Hängesteine?) für ihre Praktikanten auf, wohingegen man bei den Vulkaniern gerne das alte Multiplayer-Spiel „Wer ist logischer?“ in der Endlosschleife zockt. Um es kurz zu machen: In dieser Episode gibt es Ein- und Tiefblicke, wie es sie selten in Star Trek gab. Und erstaunlicherweise enden diese diesmal nicht am Niveau-Bodensatz…

Kann es sein, dass die „Lower Decks“-Autoren die „Aufpasser“ von CBS nur anderthalb Staffeln lang einlullen mussten?

Dass Beckett Mariner nur solange die (unsympathische) Hauptfigur spielen musste, bis Kurtzman mal kuuurz mit dem neuen 50-Millionen-Dollar-Ferrari drei Runden um den Kontinent fuhr – und mal nicht sooo genau hinschaute?

Denn schon die letzte Episode fühlte sich irgendwie „freier“ an. Natürlich auch „freier“ von irgendeiner Story, die wir ja nur am Rande bekamen. – Doch diesmal gelingt den Machern fast schon der Befreiungsschlag in die Richtung altmodischen Star Treks! Zum allerersten Mal hat man das Gefühl, dass Gewalt nur die letzte Lösung ist. Und nicht die allererste Wahl, weil die Autoren ihre 20 Minuten nicht voll bekommen.

„Hat jemand Lust, mit korrekten Argumenten sehr zielgerichtete Debatten zu führen?“ – „Ich spreche wohl im Namen der deutschen Politik-Journalisten, wenn ich sage: Och Nööö.“ – Einblick-Einerlei: Gerade die sehr humorfreie Atmosphäre bei den Vulkaniern fand ich genial. Für mich ist das der trekkigste Star-Trek-Moment seit … einer Woche! (Da habe ich nämlich fünf DS9-Episoden geschaut)

Wobei der einmalige Kunstgriff, uns MEHRERE Schiffe zu zeigen (Klingonen + Vulkanier + Sternenflotte) hier die wichtigste und cleverste Änderung war. Und gerade in Zeiten von „Game of Thrones“ und neueren Gangsterserien muss man sich als Trekkie fragen: Sollte man nicht IMMER auch die andere Seite beleuchten? Zwar gab es schon früher längere Szenen auf „feindlichen“ Schiffen, jedoch hat man das Alltagsleben dort selten gezeigt. Oder nur, wenn Sternenflotter dabei waren, um alles für uns einzuordnen („Haha! Die Klingonen bringen ihre Captains um! Wie doof … kulturell andersartig ist das denn!?“).

Und ja: Zum allerersten Mal traut man sich… Schnief… Menschlichkeit! Ja, sogar bei den unmenschlichen Klingonen, wo EIN ehrlicher Offizier sich am Ende gegen Verrat, Ehren-Duseligkeit und Chaos erhebt! Ganz zu schweigen von der „aufmüpfigen“ Vulkanierin, die auf ihrem Schiff die Dinge dezent anders angeht – und damit Erfolg verbucht. Oder nennen wir noch Commander Ransom, der sich auf der Cerritos zum ersten Mal nicht wie ein Vollarsch benimmt. Der NICKT (nein, nicht schießt, kackt oder rülpst!) am Ende sogar nur wissend unserem Boimler zu. Der inzwischen zu Recht als einer der sorgfältigsten Offiziere gilt.

So viel NORMALES Verhalten habe ich zuletzt nur im Supermarkt erlebt (da haben alle brav in der Schlange gewartet), auf meiner Arbeitsstelle (da sind alle eigentlich sehr nett) und bei meinen Nachbarn (da gibt es wenig zu beklagen). Und daher schätze ich diese Episode auch so sehr.

Man kann eben viel mehr Geschichten erzählen, wenn man sich in einer geregelten Umgebung befindet. Denn nur dann hat eine Änderung des Alltags überhaupt eine emotionale Wirkung.

Eine humanistische Selbstverständlichkeit, die wir – von Zukunftia – den Machern erst durch normal-menschliches Dauernörgeln erklären mussten.

„Wenn wir die Pakleds mit Waffen ausstatten, versinkt die Föderation im Chaos!“ – „Hey, das erinnert ja an alte Klingonen-Tricks aus TNG oder dem sechsten Kinofilm!“ – „Tja, ich bin zwar Anarchist, aber ich liiiebe strukturierte Geschichten!“ – Dass die Pakleds nur eine Nebenrolle spielen, ist super. Wer dumpfe Kriegstreiber will, kann auch das klingonische Original vergöttern.

Besonders interessant war diesmal, dass man die Szenen auf dem Vulkanierschiff beinahe unverändert in einer TNG-Folge hätte zeigen können. Spontan könnte ich mich nicht erinnern, wann die Arbeitsweise der Vulkanier jemals so realistisch dargestellt wurde. Wer sich im Vergleich mal kurz die Discovery-Vulcan-Episode in Staffel Drei vorstellen möchte (und sei es nur zum Zwecke der geistigen Halloween-Vorbereitung), wird verstehen, was ich meine…

Phantastisch war ebenfalls, dass Beckett mit ihrer Mutter ein normale Brettspiel-Abende verbringt – und niemand genervt oder beleidigt ist. Und wieso die „Lower Decks“-Macher neuerdings ein gediegenes Hawaii-Holodeck-Programm auspacken (also ohne Zombies, Katastrophen und wildem Geschrei), kann ich mir nur mit einem kräftigen Schuss Kamillentee in den Earl-Grey-Tassen der Autoren erklären.

Auch die Kampfsequenz am Ende könnte man positiv hervorheben. Erstmals kommt hier der alte Stil wieder raus. Nämlich dass Raumkämpfe bei Star Trek eigentlich bedeuten, dass man sich langsam die Schutzschirme runterknuspert. Und dass die eigentliche Taktik darin besteht, irgendwie Zusatzenergie an die wichtigen Stellen zu bekommen.

Früher hätte ich bei „wichtige Stellen“ auf meinen Hosenstall gezeigt, doch dank dem neuen(?) „Lower Decks“-Humor kann ich nun wieder stolz auf die Schiffssysteme zeigen. Jawoll!

„Energie auf die Schilde! Energie auf die Waffen! Und Traubenzucker für Michael Okuda!“ – Damals bekannt wie ein bunter Hund Targ: Die recht eigene Trek-Logik in Bezug auf Energieversorgung, Kraftfelder und exotische Teilchen. – Oh Gott, ich werde dafür in Hölle kommen, dass ich vor 20 Jahren WENIGER von dem Zeug wollte!

Es gäbe noch ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen – wie z.B. das Spielen einer Oper im Raum des klingonischen Kommandanten, die wirklich schön gezeichneten Schiffe oder die Tatsache, dass man auch mal auf „langweilige“ Bildschirmanzeigen zoomt, wenn diese wichtig sind.

Tja. Zukunftia kann auch loben. Man muss eben nur gelobt werden WOLLEN.

Fazit:

Wenn sogar Kollege Sparkiller aus dem Trek-Wachkoma erwacht und freiwillig(!) einen ernsthaften Meinungskasten abliefert, haben die Autoren viel richtig gemacht!

An manchen Stellen möchte man die Handlung fast mit „The Orville“ vergleichen – zumindest mit dem Zeitpunkt, an dem man sich traute, trotz Flachzangen-Gags auch tiefgehende Geschichten zu erzählen.

Eine höhere Bewertung gibt es nur deshalb nicht, weil ich im Kopf eine Vision habe, wie viel besser es ab hier NOCH werden könnte. (*auf goldene Straßen aus Latinuum zeig*)

Bewertung als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische Trickserie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM