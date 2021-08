Räusper… Vielen Dank für diesen 20-minütigen Pitch für die dritte Staffel „Lower Decks“, liebe Autoren. Ich fasse ihre einzelnen Episoden noch mal zusammen, ja? Man will ja nicht plötzlich mit einer Episode weniger dastehen. Ist ja dem Kurtzman schon oft genug passiert, weswegen grandiose Auflösungen weggeschnitten werden mussten. – Ich zähle mal (das Niveau) runter und starte in 3 … 2 … 1:

Folge 3.01: Freundschaft in Tüten

Beckett und Tendi bemerken, dass sie sich immer für Freunde hielten, aber extrem wenig gemeinsam haben. Durch gegenseitiges Anschreien und Rumrennen in brenzligen Situationen erfahren sie aber, dass sie doch irgendwie ganz gute Kumpels sind.

3.02: Das Kratzholz

Die Schiffsärztin bittet Tendi, ihr ein geheimnisvolles Ding in einer Kiste abzuholen. Es handelt sich um eine Statue in Katzenform. Tendi vermutet, dass dies für das berüchtigte Sex-Pon Farr benötigt wird. Doch als die Statue kaputt geht, muss sie versuchen, diese heimlich wieder zu reparieren.

3.03: One Night In Paris

Tom Paris kommt auf das Schiff und wird mit fünf Referenzen auf alte Voy-Episoden begrüßt – plus des Summens der Titelmelodie! Boimler ist jedenfalls vernarrt in den jungen Mann, auch wenn dessen Zeichnung überhaupt nicht wie der reale Charakter aussieht (Im Ernst, das schafft ja South Park seit fast 30 Jahren besser!). Jedenfalls versucht die Crew, Boimler sein Fanboy-Wesen auszutreiben.

„Ach, waren das schöne Zeiten, als Star Trek erst seit zwei Jahren unmodern war.“ – 25-jähriges Uncoolheits-Jubiläum: Um sich NOCH stärker an alte Zeiten zu erinnern, hätten die Autoren auf diesen Teller wenigstens noch einen Tribbel legen können. Und einen Schaftbolzen nebst Locke von Chief O’Brien?

3.04: Immer gegen die Wand

Das Schiff reagiert nicht mehr auf Boimler. Weder die Türen öffnen sich, noch kalte Herz des Replikators. Um das Deck verlassen zu können, beginnt eine wilde Kletterodyssee durch das ganze Schiff.

3.05: Die Berge des Wahnsinns

Der Sicherheitschef war mehrere Episoden tot, ist nun aber wieder da. Denn die Chefs wissen: „Führungsoffiziere kommen immer wieder.“ Rutherford will unbedingt herausfinden, was genau geschehen ist, darf aber nicht fragen – denn es könnte die Gefühle des bärbeißigen Wiedergängers verletzen.

3.06: Orion ist für alle da

Tendi und Beckett landen auf Orion, wo die Männer den Frauen untertan sind. Aber nur, wenn sie geschlagen und beschimpft werden. Gemeinsam machen sie sich auf, diese Kultur auszukundschaften, bis sie genug Stoff für einen Anruf bei Jürgen Domian haben.

„Harr, ich spreche wie ein Pirat, um nicht aufzufallen!“ – „Sehr gut. Ich sah euch die letzten 5 Minuten die Straße hochgehen. Und habe mich die ganze Zeit auf diesen Gag gefreut.“ – Fister-Gruß im Fetischclub: Auch sexualisierte und gewalttätige Phantasien dürfen nicht fehlen. Kurtzman hat schließlich nur ein 100-Millionen-Dollar-Budget für Freudenhausbesuche.

3.07: Dom-Jot ist nicht gut für dich

Beckett Mariner überredet ein paar finstere Gestalten, mit ihr Dom-Jot zu spielen. So wie damals Picard, der danach ein neues Herz brauchte. Kann sie es schaffen, die nachtragenden Gesellen mit Skill… äh…. „auszutricksen“?

Wie bitte, liebe Autoren? Das war gar nicht die nächste halbe Staffel? Das sollte alles in EINE Episode? Also quasi 3,333 Minuten pro Handlungsstrang? Aber… aber… wie sollen denn so noch genug halbclevere Meta-Gags („Ich sage immer VOY statt Voyager, das spart Zeit“) reinpassen? Allein das Erwähnen, dass Tom Paris mal „Mister Proton“ war, kostet uns wertvolle 5 Sekunden!

Geschweige denn die „Wütender Mob“-Szene auf Orion! Wertvolle 30 Sekunden, in denen wir nicht von Tom Paris’ Abenteuern als mutiertes Echsenwesen schwärmen können.

Leute, so geht das nicht… Ihr müsst euch beschränken, langsamer werden, fokussierter. Kürzer. Wenn ihr nichts Ausführliches zu sagen habt, dann müsst ihr gefälligst früher die Reiß-

Fazit:

Siehe oben. Siehe unten.

Nette Folge. Zumindest dann, wenn man generell lieber Werbespots statt die Geschichten dazwischen mag.

Bewertung als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische Trickserie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM