Die Grundidee ist gar nicht blöd, wenn man seine Trickserie mal hinterfragen – und ändern? – wollte: Diesmal rätseln zwei Hauptfiguren, warum Mariner eigentlich ALLES kann, jeden Kampfstil beherrscht und zur reinen Entspannung (der Phantasie des Showrunners Mike McMahan?) ihre besten Freunde verdrischt. Ist sie einfach nur begabt oooder eine geheim ausgebildete Super sadistin -agentin? Oder ist sie, hier mal meine Vermutung, doch nur die entgleiste Wichsvorlage eines nicht näher genannten Showrunners, dessen Name sich auf „Schnurzmann“ reimt?

Eine kreative Antwort darauf wäre sicher geeignet, um das aktuelle „New-Trek“ durch den Kakao zu ziehen. Man könnte die seltsam umgedrehten Geschlechteridentitäten (= Mann/Frau/Trans/Beim-Mountainbike-Fahren-die-Hoden-abgerissen) erwähnen, wie es z.B. kürzlich in der GUTEN South Park-Episode „Board Girls“ geschah. Man könnte Marie Sue und Michael Burnham thematisieren. Von mir aus auch Jeanne d’Arc und Beverly Crusher.

Aber auch hier verwandelte man keine dieser Ideen – die mir bei dieser Serie stets so stark durchs Hirn schießen, dass ich mich für einen Hollywood-Autoren im Körper eines deutschen Sesselpupsers zu halten beginne. Ihr kennt das ja auch…

„Neee, falsch. Du musst die Kotze am Kinn kleben lassen! Sonst wird aus uns nie so was wie ‚Rick und Morty‘, Junge!“ – Darauf haben Fans entartet … äh, gewartet: Die Erwähnung des kultigen Star Trek-Kampfsports namens Anbo-jyutsu. Der Humor ist jedoch weiterhin im klassischen Amboss-Stil gehalten.

Am Ende wird halt doch nur wieder der affenartige Mugato gejagt (TOS! Kult! Lower Decks gut?!), dessen Name ständig anders ausgesprochen wird. Haha, luuustig, oder? Wobei ich mich über einen feindseligen Seitenhieb auf Präsident Mugabe sogar beömmelt hätte. Aber vielleicht habe ich den nur überhört. Oder beginne ich etwa, mir selber andere Inhalte auszudenken, weil die Episode so flach war? Das unmotivierte Ansammeln von Wikipedia- und Memory-Alpha-Artikeln habe ich zumindest schon von „Lower Decks“ übernommen.

Apropos Sammeln: Die Ferengi sammelten ganz viele arme Mugatos, um sie zu verkaufen. Und der bajoranische Sicherheitschef (Namos Vergessos, oder wie der hieß) sammelt Kot im Wald, den er genüsslich ableckt. Außerdem sammeln wir Klischee-Wendungen, die so durchschaubar wie ein Dilithium-Kristall sind. So scheint z.B. Beckett Mariner in einer Szene ihren Vorgesetzten im Kampfgetümmel abzustechen und auszusaugen. Was natürlich (100% aller Zuschauer durchschauen das!) nur dem zuvor erwähnten Gift der Mugabe-Bestien geschuldet ist – welches nach einem beherzten Zustechen rausgelutscht werden muss.

Schade, dass das bei „Discovery“-Drehbüchern nicht funktioniert?

„Dein weißes Fell erinnert mich an den gealterten Gene Roddenberry. Ich muss dich daher züchtigen!“ – Bestrafung auch für den Zuschauer: Die armen Muchachos werden hier mit Ferengi-Waffen aus dem Jahr 1987 gequält. Das ist aber nicht schlimm, denn wenn man „Heilmittel“ bei der Memory Alpha eingibt, findet man über 200 Suchtreffer.

All das ist gar nicht sooo übel als Basis, aber gerade in der Mitte scheint die Episode noch Screentime gefehlt zu haben. Plötzlich wird noch eine neue „Story“ aufgemacht (ein Crewmitglied der Marke „Alter weißer Mann“ verknackst sich die Hüfte – Hammergag für Behämmerte?), während der Traktorstrahl ein klappriges Nachbarschiff zerreißt (Was sollte das eigentlich? Zerstörungscounter war erst im zweistelligen Bereich?).

Und weil dann immer noch drei Körner in der Produktions-Sanduhr übrig waren, wird noch schnell der Mugato-Experte eingeführt, der im Wald sofort von einem der Affen gefressen wird. Seht euch dazu gerne das inspirierend-tolerant-trekkige Vorschaubildchen zu diesem Artikel an. Herrlich. Ja, wer solche Punchlines und Szenenauflösungen liebt, braucht seinen eigenen Kopp auch nicht mehr…?

Positiv kann man aber weiterhin erwähnen, dass die Hauptstorys weiterhin Müll sind (und dabei meine ich alle zehn Storys pro Episode), aber oft kleine Nebengags aufkommen, die gerade durch ihre Kürze unterhalten. Wenn sich Boimler z.B. selbstbewusst an den Kopf tippt, und Rutherford denkt, er meint „unsere Haaaut?“ statt dem gemeinten „Köpfchen haben“.

Oder wenn der Kerl mit dem zerstörten Schiff einfach den Regalinhalt im Captain’s Room durchgeht, als es um die Entschädigungszahlung geht. In diesen Momenten hat mein Schmunzelreflex seine Zeit für etwas Mikromimik.

Und gerade bei einer SF-Serie freut man sich aus Prinzip schon über das Wort „Nanosekunden“.

„Lasst uns wieder Freunde sein! Ich will euch auch mal was zurückgeben.“ – „Okay, fangen wir mit den drei ausgeschlagenen Backenzähnen an?“ – Zahnloses Star Trek: Am Ende gibt es keine neuen Erkenntnisse und kein Wachstum. Bis auf das Wachstum im Lendenbereich eines Mugatos. Aber über diese Sexszene(!) breiten wir lieber mal den Mantel des Schweig… des Kurz-Erwähnens.

Der beste Moment der Folge geschieht am Ende: Die Ferengis werden mit einer Kurz-Präsentation davon überzeugt, dass eine Mugato-Reservoir viel gewinnträchtiger als der Hornverkauf ist. Statt der üblichen Schluss-Kloppe endet diese Episode daher ausnahmsweise mit bedruckten T-Shirts und Souvenirshops.

Fazit: Die Schlusspointe zeigt es erneut: Manchmal ist das Lukrative halt hochmoralisch (dann hat die Moral Glück gehabt) und oft ist Moral halt leider nicht lukrativ (dann hat die Moral Pech gehabt).

Ob wir „gutes“, „menschliches“ oder „korrektes“ Star Trek bekommen, hängt also immer von der Ökonomie in der Folge ab. Bringt Draufhauen mehr als Nachfragen? Soll man seine Freunde belügen oder aufbauen? Soll man sich opfern oder egoistisch verhalten? Ein kaputtes Schiff ersetzen oder auf stur schalten?

All das wird alle 30 Sekunden stets nach einer Prüfung der Frage verhandelt, was einen schnellen Vorteil bringt – und zwar für exakt 29,9 Sekunden. Danach muss erneut geprüft werden.

Das macht diese Produktion so anstrengend. Sie fühlt sich oft an wie „Börsenticker – Die Serie“.

