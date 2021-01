„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.12, „The Good of the People“

Osyraa mogelt sich an Bord der Discovery ins Herz der Föderation, das Trek-Franchise in die Seele des „Die Hard“-Franchises und die Grundregeln der Verhandlungsführung an die Grenzen der Glaubwürdigkeit. Während Admiral Graubart also die Zukunft der Föderation verhandelt („Echt? Saruman wird Außenminister und Lord Voldemort sein Vertreter?“), schießt und kloppt Burnham die Invasoren rückwärts aus der Luftschleuse. Und vergessen wir nicht Stamets, der einen neuen Freund bekommt, welcher unter seinem Rollstuhl plötzlich einen „Tue Gutes!“-Sticker findet…

Erwartungen sind etwas Seltsames: Würde ich diesmal „Star Wars“ mit einem Schuss „Stirb Langsam“ und/oder „Stargate“ erwarten, so wäre dies die beste Folge seit der Erfindung Errichtung von Burnhams Ego. Denn im Prinzip wird uns hier überraschungsfrei – aber filmisch kompetent – ein lustiges Liedchen auf der Klischee-Tröte vorgeträllert:

– Michael kriecht und kraxelt durch ein paar Tunnel, lässt ein bisschen Atmosphäre (und Tränen) ab, verliert ihre Stiefel und am Ende den Restverstand vom flennenden Stamets. Denn Pilzkopf-Paule fällt just bei der Wiedereroberung des Schiffes wieder ein, dass seine „Tochter“ (ich hoffe, sie weiß von der Blitzadoption-durch-Smalltalk?) und sein amtlicher Spritzen-Setzer immer noch im Harry-Potter-Nebel abhängen. („Mein ganzes Leben befindet sich in diesem Nebel, gaaah!“) Da sind hysterische Panikanfälle im unpassendsten Moment vorprogrammiert.

– Zuvor plappert Stamets noch gepflegt mit einem Wissenschaftler im Roll… Schwebstuhl über Osyraas gutes Herz. Ganz klar: Weil sie ihn als Zehnjährigen auf den fliegenden Pott gesetzt hat („Sie sah Potenzial in mir.“ = Ein weiterer Eintrag im „Kindliches-Genie-Bingo“?), ist er davon überzeugt, der richtigen Person zu folgen. Okay, das KANN man bei den vermutlich hohen Krankenversicherungskosten der Zukunft verstehen (= Ein Brausetütchen Dilithium pro Monat?), doch wirklich tiefgründig wird sein Zwiespalt dadurch nicht.

„Wurdest du nicht misstrauisch, als Osyraa deine wissenschaftliche Forschung auf so wenige Gebiete begrenzt hat?“ – „Wieso? Ich finde, dass das Gerinnungsverhalten von Blutzellen in Phaserschüssen ein zukunftsträchtiges Thema ist!“ – Sitzen bleiben, ist nur STD: Leider ist es Albert Schwulstein noch nicht gelungen, den Sporenantrieb zu entschlüsseln. Kein Wunder, wenn man minutenlang darüber spricht, wie toll man die Selbst-Blas-Techniken des anderen Mannes findet?

– Derweil haut Tillys Team in einem Raum die Wachleute um, weil man sich gegenseitig an der Stuhllehne Mut zuge-morst hat. Viel mehr passiert um diese Truppe herum leider nicht. Man steht halt mit dicken Backen in barrikadierten Räumen rum, wartet auf Burnham, Bösewichte und das Nachmittags-Bingo. Daher habe ich schon nach Minuten wieder vergessen, wie die von A nach B gekommen sind. Äh… Ich tippe auf „Laufen“ und mache … einfach weiter?

– Book lässt sich freiwillig einfangen und quittiert den Schlag in die Nieren mit dem üblichen Doofmanns-Spruch für Klischee-Enthusiasten („Hey, auch mal eine Art, Pusteblumen zu pflücken, Brother!“). Aaaber: Ich muss gestehen, dass ich mich streckenweise unterhalten fühlte. Auch wenn ich 30 Minuten nach der Episode schon nicht mehr sagen kann, WAS der Mann noch erlebt hat. Kein Wunder, wenn die seine süße Katze sooo selten zeigen, Menno!

– Der Typ aus dem Western-Saloon (Folge 3.02) springt auch wieder rum, um mittels knurriger Antagonisten-Kompetenz den anderen Minions den Weg zu weisen („Geh da lang! Such links! Mach Männchen auf 9 Uhr!“). Es werden übrigens noch Wetten angenommen, wann er von Tilly/Michael zerschossen wird. Oder von Osyraa getötet, da er die erlaubte Fehlertoleranz von Null-Komma-Null knapp im Nanometerbereich überschreitet?

– Osyraa selbst diskutiert mit Admiral Graubart darüber, ob es nicht eine tolle Idee wäre, Die Emerald Chain und die Föderation zusammenzuführen. Bezüglich solcher Kleinigkeiten wie „Sklaverei“ und „Führungspersönlichkeit“ müsse man sich dann halt ein-igeln… äh… einigen.

„Also, ich biete Ihnen im Namen des Föderationspräsidenten (eine Holzpuppe, die immer schon ein richtiges Hologramm werden wollte) an, dass wir Frieden schließen. Aber nur, wenn die Vernichtungslager auf Ultima Prime bei der Leichenverbrennung die Feinstaub-Grenzwerte einhalten!“ – Poly-Politik: Wann immer etwas Tiefsinn aufblitzt, stumpft man die glänzende Oberfläche mit schwarzer Farbe aus dem Hirn der STD-Autoren wieder ab.

Gerade diese Geschichte lässt mich rat- und gedankenlos zurück.

Was wohl als spannende Verhandlung à la „Zusammen können wir viel Gutes vor die Wand bewegen!“ gedacht war, ist einfach nur unspannendes Neuronen-Geschubse in Kurtzmans Kopp, Unterthema: „Politik für 16-Jährige bzw. deren Kinder“. Denn nachvollziehbar war davon nichts. Genau so gut könnte unsere Polizei zu den Drogendealern gehen und mit denen zu einer Organisation namens „Kiffer-Police“ fusionieren, um irgendwie auf einen Nenner zu kommen.

Klar, denk- und diskutierbar sind ALLE möglichen Allianzen, aber trotz des Blablas ist das hier so tiefgründig wie ein Darth Vader, der 20 Minuten lang mit Luke über die Gründung einer Kolonie diskutiert – an der halt nur an Sonn- und Feiertagen Leute erwürgt werden.

Natürlich mit dem Virologen Christian Drosten als Chef. Denn Osyraa findet es theoretisch clever, die offizielle Führungsfigur aus dem Bereich der Wissenschaftler(?!) zu rekrutieren. Ja, hier mischt man munter alles rein, was nicht bei Drei auf dem Dilithiumplaneten ist. Ein bisschen Notstand hier, ein wenig Militärregierung dort, gemischt mit Rache, Anarchie und Wissenschaft, Geiselnahmen, Erpressung und Realpolitik… Ein bunter Haufen Pseudo-Tiefsinn, bei dem sich der AfD-Politiker mit einer Nobelpreisträgerin ins Bett legt, nur um nach 9 Monaten die Geburt einer stattlichen Explosion bekannt zu geben.

Wieso sollte die Föderation gerade JETZT dieser Vermählung zustimmen? Hätte Osyraa dafür nicht einfach per Subraum-Telefon anklingeln können? Um zu fragen, ob man zusammen nicht viel stärker ist, was das Aufbauen eines intergalaktischen Sklavenmarktes angeht? Und ist das Übernehmen der Discovery und das Festhalten von deren Crew nicht eher kontraproduktiv? Ich kann ja auch nicht einen Schulbus mit Kleinkindern als Geiseln nehmen, um dann im Kanzleramt bei Frau Merkel aufzutauchen, um über das theoretische Prinzip des „Satire-Kanzlers Klapowski“ zu diskutieren?

„Muss … Sauerstoff … aus Röhre ablassen… Mein Gehirn … kapiert sonst, dass … Story oberflächlicher Mumpitz ist!“ – Gib dem Jeffrey endlich seine Röhre zurück: Nachdem Burnham noch schnell eine Sprachnachricht an ihre Mutter(!) rausgeschickt hat („Habe dich lieb. Bitte schick mir Kuchen und eine Flotte zum Staffelfinale!“), erobert sie das halbe Schiff zurück. Und das auch nur, damit für die zweite Hälfte des Zweiteilers noch was übrig bleibt.

Fühlt man sich jetzt davon unterhalten? – Klar, schließlich bekommt man ja nicht alle Tage eine Konfettikanone ins Mundwerk gestopft. So eine bunte Ladung ist durchaus eine Beschäftigungstherapie für die Zähne. Doch der bleibende Papiergeschmack lässt durchaus zu wünschen übrig.

Trotz all der handelnden Personen, der kompetenten Kameraarbeit (man wird viel weniger „verschaukelt“ als früher) und dem Butterberg an Effekten bleibt das Hirn am Ende chronisch untervorsorgt.

Das Oberthema scheint zu sein, dass man… äh… seine Feinde erkennt. Wie z.B. bei Rollstuhl-Rudi, der quasi schon immer neben den Gaskammern gewohnt hat, aber erst jetzt kapiert, dass der komische Geruch nicht aus seinem eigenen Hinterteil stammt. Obwohl der Mann seine eigene Pupse schon sehr gerne riecht, Stichwörter: „Opern“, „Kinder“ und „Stamets loben, da der auch Wissenschaftler-logie studiert hat“.

Und vergessen wir nicht Admiral Graubart, der aus dramaturgischen und glaubwürdigkeitstechnischen Spargründen für den niemals(!) gezeigten Föderationspräsidenten sprechen muss. Weil ja so eine Verhandlung mit Hitlerella um die Aufteilung des „Reichs“ nur ihn betrifft? Also die Schiffsparkplatz-Blubberblase und ihre angeschlossenen Anstalten? Immerhin war der Standort der Föderation vor einigen Folgen noch nicht mal allgemein BEKANNT?

Ja, auf einem niedrigen Niveau für gefühlsduselige Einzeller ist das alles natürlich unterhaltsam. Gelangweilt habe ich mich hier selten. Schon allein die Frage, ob das Wegsprengen einer kompletten Schiffswand eine gute Idee ist, dürfte heutige Trek-Philosophen den einen oder anderen Forumseintrag kosten. Zumal ich die Deus-Ex-Rettung von Panik-Stamets fast schon erfrischend „Over the top“ fand. Den steckte man nämlich einfach mal in ein Überraschungs-Ei(!), das dann automatisch(?) vom Hauptquartier eingesammelt wurde.

Heeey… Endlich mal eine Idee für funktionierendes (oder überhaupt vorhandenes) STD-Merchandise!?

„Michael? Michaaael? Dein Trick hat mir Adira und Culber gaaar nicht zurückgebracht?! Schnell, hol mich hier raus, die Kapsel füllt sich mit Tränenflüssigkeit!“ – Kunst ist dann am besten, wenn man persönliche Erlebnisse einfließen lassen kann. Hier sehen wir z.B. Alex Kurtzman nach seinen letzten Drehbüchern für „Spiderman“, „Die Mumie“ oder „Transformers“.

Damit wir die restlichen Merkwürdigkeiten nicht vergessen, hier im Schnelldurchlauf:

– Wie sicher ist das eigentlich, mit dem Schiff in das Kraftfeld eines Hangars zu krachen? Antwort: Ermessensentscheidung! Je nachdem, wie süßlich man Burnham danach abknutschen will. Oder stellt man mit dem KAWUMMS nur die Lautstärke der danach folgenden Schmalzmusik ein?

– Der Alu-Hut, der Stamets willenlos machen sollte, hat jetzt gar keine Rolle gespielt? Nicht, dass ich unbedingt alte Flash-Gordon-Folgen nachholen wollte, aber etwas schräg wirkte das schon.

– Dass Replikatoren Nahrung aus „Kot“ herstellen, ist jetzt ja nix Schlimmmes, wenn man den vorher schön subatomar aufgebrochen hat, so wie Kurtzman das Franchise selbst? Wobei man auch ein gigantisches(!) Schutzschild aus Energie herstellt, OHNE dass vorher jemand reinscheißen muss? Und statt Kaka könnte man sich ja auch vom nächsten Asteroiden einen Haufen Dreck abbrechen, falls jemanden die „braune Vergangenheit“ stört?

– Stamets wollte am Ende mal kurz zum Nebel springen, um Adira, Saru und Culber zu retten. Was gar keine sooo doofe Idee ist, wenn es denn funktioniert? Oder legt Burnham wirklich extrem viel Wert darauf, dass das infiltrierte Schiff ausgerechnet neben dem Föderationshauptquartier rumdümpelt, wo es anfangs KEINER der Guten haben wollte? Plötzlich egal?

– Nichts gegen die Lappen, mit denen Tilly rumziehen muss, aber WENN die schon das Schiff zurück erobern, dann können die doch auch mal MEHR sagen? Vielleicht sind die ja NOCH toller und kampfmäßig gelenkiger als die Captains-Frau? (Antwort: JA!)

– Nichts gegen Star Wars, aber die drei niedlichen Roboter, die am Ende die Sphärendaten(!) retten wollen, wirken schon arg wie ein Fremdkörper. Können wir uns mal darauf einigen, ob DATEN jetzt auch eine KI sein können? Und wenn ja, ob die entstehende Mischung unbedingt Diabetes verursachen muss?

„Wir werden euch helfen!“ – „Ja, sogar unsere Brüder stoßen gleich dazu. Ein Medizinball mit zwei Augen, ein angemalter Globus mit Welpengesicht und ein Katzenroboter aus Japan – natürlich im R2-D2-Kostüm!“ – Save the Date: Datensicherheit bleibt ein sicheres Thema. Daher werden ab 2024 alle Serverfarmen in Form von lustigen Spielzeugdrohnen in den Krieg geschickt.

Ich gebe erneut zu, dass ich die Folge weniger wirr fand als den kompletten Beginn der Staffel. Andere Zuschauer werden das anders sehen, aber das sind meist die Leute, die sich damals noch erfolgreich einredeten, dass der „Burn“ in Sachen Durchdachtheit eine Art Space-„Twin Peaks“ werden würde.

Doch jetzt GIBT die Serie wenigstens ZU, dass man uns lediglich eine Comicverfilmung mit dünnem Moral-D(r)eckmäntelchen unter die woke Kutte mogeln will.

Als knalliges Kurtz-Bonbon eignet sich die Geschichte daher tatsächlich. Sobald man aber darüber nachdenkt, um was es hier geht , wird unweigerlich das hohle Zirpen in der Birne beginnen.

Fazit: Abwechslungsreicher „Stirb Langsam“-Transporterunfall, bei dem versehentlich eine alte „Muss Schiff befreien“-Story aus ENTERPRISE oder VOYAGER ins CGI-Kostüm reingenäht wurde.

Was beim ersten Schauen recht flott wirkt, zerfällt bei ernsthafter (oder überhaupt irgendeiner) Betrachtung leider in eine Krabbelgruppe aus Kurzstrecken-Moral und Krampf-Entscheidungen. So wäre es z.B. auch mal erfrischend gewesen, wenn Osyraa den Andorianer NICHT gleich weggeschossen hätte.

Als „Star Wars für Genderfreunde“ lasse ich mir das gerne gefallen, mit STAR TREK hat dieser ADHS-Unfug allerdings weniger zu tun als Burnhams Augenwinkel mit der Wüste Gobi.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM