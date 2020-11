„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.07, „Unification III“

Willkommen in der schönen Welt der Science-Fiction-Apostrophe! Denn der Planet Vulkan heißt in der fernen Zukunft „Ni’Var“, was wohl phonetisch damit zu tun hat, dass es so beliebig noch „nie war“? – Jedenfalls kann nur Michael die dort lebenden Vulkanier und Romulaner davon überzeugen, weitere Daten abzudrücken. Denn nur sie hat Spock schon mal von Weitem gegrüßt. Und ihm sogar einen guten Tag gewünscht. Damals, bevor sie für 20 Jahre keinen Kontakt hatten.

Geschmäcker sind verschieden. Daher sollte man sich auch nicht über Leute lustig machen, die einen „anderen“ haben. Auch wenn das Wort „anderen“ niemals adäquat die Andersartigkeit des hier notwendigen Geschmacks beschreibt.

Sagen wir so: Wer seinen Einhorn-Kuchen gerne mit einer großzügigen Lage an Zuckerwatte, Glukose-Sirup, Süßstoff und Puderzucker genießt, ist bei STD goldrichtig. Jedoch sollten sich die Liebhaber dieser kulinarischen Raffinesse darüber im Klaren sein, dass sie sich ab jetzt NIE wieder über Heimatfilme, Musicals oder generelle Hirnverschleimung lustig machen dürfen. Denn was viele STD-Liebhaber bei der Oma damals noch naserümpfend Kitsch nannten, das ist heute der Trek-Standard.

Denn diesmal geschieht unter anderem das hier:

– Burnham weint sich vor einem alten Spock-Hologramm aus der TNG-Folge „Wiedervereinigung“ die eigene Greatness nass. (Heimatfilm-Liebhaber: „Naaa uund? Die freut sich halt, dass es ihrem Bruuuda gut ging! Und Picard damals eine Earl-Grey-Kameratasse im Anschlag hatte!“)

– Auch nach der Degradierung rinnt Michael die eigene Großartigkeit aus der Buchse. Allein durch filmische „Stil“mittel merkt man sofort: Diese Frau weiß genau, warum… äh… alle anderen seit 100 Jahren keinen Plan haben? (Heimatfilm-Liebhaber: „Das war doch seit drei Jahren immer nur Zuuufall, dass sie stets die tollste Frau im Weltrau… äh… Raum war.“)

„Wieso ist die Videoqualität so furchtbar mies?“ – „Weil die Dialoge aus den 90ern dafür 500% mehr Schärfe besaßen.“ – Gegenüberstellung: Wenn wir den „Guck, wie frühaaaa, 6 von 5 Sternen!!“-Fanboyfaktor mal außen vor lassen, so ist es sehr interessant, wie strukturiert damals gesprochen wurde. Heute ist das alles „irgendwie-irgendwo teilweise irgendwie anders“. Um es mal mit STD-Vokabular auszudrücken.

Was persönliche Entscheidungen und menschliche Beziehungen angeht, will STD weiterhin ganz vorne im Rührseligkeits-Spiegelkabinett mitfahren. Doch teilweise verstehe ich nicht mal die grundlegendsten Dinge, die sich die Autoren (schlecht) von einer spanischen Soap aus den 80ern kopiert haben…

Warum ist Michael ein „anderer Mensch“ geworden und wird erst wieder „normal“, wenn sie den Brand aufgeklärt hat? Hat Columbo jemals seine Frau verprügelt, wenn er mal nicht weiterkam? Musste sich Janeway nach dem Auftauchen im Delta-Quadranten erst mal einer Psychotherapie unterziehen, oder gar wochenlang mit Neelix durch die Galaxie schippern? („Ich bin sooo anders geworden!“ – „Gott, und ich es sogar geblieben, buhuhu!“)

Und wieso war es für die Mission „richtig“, damals so schnell auf den Schrottplaneten zu fliegen? Es ging ja gar nicht um die Black Box, sondern um Book? Glauben die Autoren, dass wir das vergessen hätten? Und wieso ist die Discovery „nicht geeignet“ für die Aufklärung? Weil die manchmal 2 Stunden wartet, bis sie losfliegt? 2 Minuten, bis man Michael wieder zuhört? 2 Sekunden, bevor man wieder mit ihr heult? – Ist diesmal ja schon zu Beginn mit Tilly geschehen.

Und wie „entfernt“ von ihrer Crew fühlt sich Michael jetzt GENAU, wenn sie im nächsten Halbsatz schon wieder erwähnt, wie „verbunden“ sie sich mit allen fühlt? – Oh, eine Sekunde, Leute… Ich muss hier schnell einen Kuchen essen, den ich für nächste Woche aufbewahren muss. Gar nicht so einfach, beides unter einen Hut zu bekommen. Wie machen das die STD-Autoren nur immer? (*Kühlschrank im Hals installieren lass*)

„Warum willst du immer alle retten, Michael?“ – „Na, weil sie mich grundlos LIEBEN. Das macht sie zu wertvollen Individuen.“ – Dann lieber „Retter-Sport“-Schokolade: Wenn sogar der eigene Freund von einem „Messiaskomplex“ spricht, sollte man das Verhalten überdenken. Vielleicht beim Sex mal auf das klappernde Holzkreuz unter der Matratze verzichten?

Dafür ist die Hauptmission diesmal sehr logisch:

Nachdem Romulaner und Vulkanier wieder auf Vulkan zusammengezogen waren (wegen der Heizkosten?), ging allen Völkern plötzlich das Dilithium aus. Äh, trotz der sicherlich enormen Reichweite der damaligen Schiffe… Also suchte man nach einem neuen Antriebsstoff, hatte aber keinen Bock auf Pilzsporen, romulanische Antriebe, Transwarp oder anderes Gedöns. Nachdem man jahrelang unter der eigenen Bettdecke nach Alternativen geschaut hatte, machte alles Dilithium dann plötzlich … Krachbum.

Als die logischen Geister, die die Vulkanier nun mal sind, vermuteten sie die Menschen/Sternenflotte/Föderation dahinter. Da diese von Chaos, Tod und absoluter Wehrlosigkeit am meisten profitieren? Und da die Vulkanier diese Verschwörungstheorie über 100 Jahre auf Twitter gelesen hatten („Illuminaten, Juden und Sternenflotte sind schuld an Furunkeln am Po. SPERRT SIE EIN!“), kann jetzt nur noch EINE Person die verblendeten Fauxpas-Liebhaber überzeugen:

Spocks nicht-biologische Schwester, die Ende der zweiten Staffel zur Geheimsache erklärt wurde. Und nur unerhebliche 900 Jahre aus der Vergangenheit stammt.

…

Im Ernst, ist das hier „USA-Politik in a Nutshell?“ Glauben die Autoren, uns plötzlich eine Analogie zum ausgehenden Erdöl liefern zu müssen, während selbst in unserer Zeit bereits der Wasserstoff mit seinen Gas-Händchen an die Türe klopft? Will man uns erzählen, dass haltlose Lügen ausgerechnet die Logiker korrumpieren? Und dann nicht die Vernunft alles wieder aufräumt, sondern das labbrige Gelaber einer einzigen Frau, die weder Logik noch Tränendrüsen unter Kontrolle halten kann? (Ist das dieses „Control“, vor dem alle immer solche Angst haben?!)

Meine Güte. Star Trek ist so tief gefallen, dass der „Burn“ glatt im Erdmittelpunkt weitergeht.

„Michael… Gut, dass sie das Wort ergriffen haben. Das bestätigt mich, dass wir die 100 Jahre Kontaktsperre zur Sternenflotte jetzt großzügig multiplizieren.“ – Ein Messias zum Anfassen und Abtrocknen: Da Michael weiterhin für den Fachbereich „Realität-Süd“ verantwortlich ist, hängt das Universum weiterhin an ihren Lippen. Aber nicht, dass diese Masse-Ansammlung es wieder zerstört?

Nicht zu vergessen, dass man Tilly mal eben die Stellung des Ersten Offiziers gibt. – Zu diesem kommandotechnisch indiskutablem Blödsinn will ich gar nichts mehr sagen. Die Charaktere haben schon genug Tränen vergossen. Da male ich mir einfach ein „Dito“ auf die Nasenwurzel – und gehe Katzen quälen.

Spannender fand ich da zuerst die Tatsache, dass Burnham ihre wissenschaftliche Knallertheorie (= Brand kommt irgendwoher, aber nicht von Menschen) vor einer Kommission verteidigen muss. Dass dafür ein schnell erfundenes Ritual ausgegraben wird („Wenn ich ‚P`rüf’k’om‘mis’sion‘ sage, müssen die mir zuhören!“), fand ich gar nicht störend.

Im Sinne der Wissenschaft ist es ja durchaus sinnvoll, dass jeder kritisch angehört wird, der nachdrücklich behauptet, was Neues entdeckt zu haben. Würde ja auch bei UNS manchmal was bringen? („Okay, WO ist denn jetzt die Spritze mit dem Bill-Gates-Chip drin? Nirgends? Okay, Feierabend für heute.“)

Kurz hatte ich dabei den Diskurs vor Augen, den angehende Wissenschaftler an Universitäten hinter sich bringen müssen, wenn sie ihre Arbeit verteidigen müssen. Eben ein Fest der Logik, der Vernunft, des gesunden Menschenverstandes.

Kurzum, ziemlich genau DAS hier – wenn man all den hanebüchenen Irrsinn abzieht:

„Mrs. Burnham. Ihre Studienergebnisse, Hochrechnungen und Adoptionsunterlagen sprechen erst mal FÜR Ihre Theorie. Trotzdem haben wir da noch ein paar Fragen zu ihrer Frühstücksgewohnheiten und der Marke ihres Haarshampoos.“ – Mogelver(s)packung: Wenn die Serie „Wissenschaft“ sagt, meint sie eigentlich „Schalt mal auf eine Talkshow aus den 90ern um, Rülps!“.

Zu erwähnen wäre noch, dass Michaels „Anwältin“ in Sachen Pseudowissenschaftlichkeit zufällig ihre MUTTER ist. Tja. Wenig überraschend. Wurde ja auch Zeit, dass sich seriös aufklärt, wohin Leute gemeinhin verschwinden, die ohne Raumanzug in ein beliebiges Zeitwurmloch gesaugt werden.

Michael mag sich drüber freuen, aber ICH finde das Wiedersehen eher deprimierend. Der Weltraum ist sooo groß, aber ständig droht Schwippschwager Günther und Großtante Klara hinter einem Mond herauszuspringen und zu rufen: „Ich bin jetzt der Nachfolger von Kahless. Wollt ihr ein Stück Würmertorte?“ – Diese Art von Storytelling akzeptiere ich nur von Leuten, die zehn Mal den Lottojackpot abgeräumt haben.

Zu dem ganzen Familiengedöns kommt hinzu, dass Michael erneut nach Sekunden(!) bescheinigt bekommt, wie „verloren“ sie doch wirkt. – Schön, dass man in diesen schweren Zeiten noch an die Schauspieler denkt, die entsprechende Andeutungen gar nicht mehr spielen müssen. Ist das diese „industrialisierte Arbeitserleichterung“, von der wir in Volkswirtschaftslehre immer hörten? Ist ja auch toll für die Autoren, die den Charakteren spontane Eingebungen auf die Lippen zaubern können…

„Saru, Sie wirken so, als wenn Sie früher immer Angst hatten, dann aber durch Zufall genetisch aufgewertet wurden.“

„Hey, Sie haben Recht! Sie sind ein echter Menschenkenner. Und dabei habe ich Sie ja nur nach der Uhrzeit gefragt!“

Die Grundstory ist eh seit sieben Folgen sehr ähnlich: Irgendeine Gesellschaft ist 120 Jahre lang schlecht druff, da man sich tagein, tagaus mit dem „Burn“ beschäftigt (oder halt nicht genug). – Ich verstehe das aber. Ich habe wegen des Holocausts auch kaum die Kraft, meinen Dark-Souls-Charakter auf Level 300 zu bringen…

Jedenfalls kommen diese Gesellschaften an mentalen Vollkrüppeln einfach nicht aus ihrer Depriphase raus. Es sei denn, ein Schiff mit anderweitig Gestörten schippert kurz vorbei und fragt nach toten Admirälen, Trill-Ritualen oder gammeligen USB-Sticks. Schon erkennt man, dass das glorreiche „Zeitalter des Anklopfens“ vor der Tür steht. Und man sich nur eine Gaga-Handlung lang zusammenreißen muss, um die Föderation neu zu begründen.

„Michael, Sie haben uns jetzt ausreichend gesagt, welche Daten Sie benötigen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Liter Tränen von Ihnen, eine eidesstattliche Erklärung, dass unser Planet nicht explodiert, wenn Sie unter einer Leiter hindurchgehen, sowie das Blut einer geschändeten Jungfrau. Nur für den Geschmack der Suppe. Wir machen schließlich gleich Mittagspause.“

Die Anhörung von Burnham ist eine langweilige Farce, intellektuell irgendwo zwischen klingonischem Kindergeburtstag (was haben Fackeln bei wissenschaftlicher Wahrheitsfindung verloren?) und billiger Besserwisserei, auf deren Basis nicht mal Ferengie-Wettbüros auf einen Ausgang setzen würden.

Nicht EIN Pad wurde hochgehalten, nicht EIN Bildschirm aktiviert und nicht EIN pseudophysikalisches Element konkretisiert. Stattdessen heißt es: „Unsere Daten sind besser als deine!“ oder „Mach schneller, die Vulkanisch-Romulanischen Unruhen nehmen zu. Ich will vor dem Purge die Haustür abschließen!“…

Klar, die Vulkanier sind harte Hunde, zumal die Aufnahme der Romulaner anscheinend für Gewalt(!) gesorgt hat. Ich vermute, der Tal Shiar und der vulkanische Geheimdienst sind sich seit Generationen uneinig in Bezug auf Essenmarken und Impfpolitik? – Erklärt wird uns ja nix. Scheint ja ein spannender Konflikt zu sein, so ganz ohne Inhalt drin?

Und all das erklärt auch nicht, warum man den Wiedervereiniger Spock überhaupt so sehr schätzt.

Das gipfelt nach der ersten Anhörung dann darin, dass Burnhams Mutter fordert, dass Michael in Zukunft NOCH emotionaler und persönlicher werden müsse. – Warum? Werden die Daten besser, wenn sie berichtet, wie sie Spock z.B. immer mit Absicht die falsche Rechtschreibung beigebracht hat, damit er beim Lerntherapeuten nicht immer so lange anstehen muss? Was will man uns hier verkaufen und wieso halte ich diese erneut gezeigte Schwesterschaft aus „Picard“, die nur „hoffnungslose Fälle“ annimmt, weiterhin für Unfug? Und was bekommen die eigentlich, wenn sie mal gewinnen? Haue?

„Nein, ich war nicht ehrlich vor diesem Tribunal. Ich habe verschwiegen, dass ich jahrelang Bettnässerin war. Und dass die neue Föderation einen Angriff auf Ihren fragilen Planeten plant.“ – „Bitte waaaas?! Habt ihr gehört, Leute? Die hat in die Laken gelullt, höhöö!“ – Immer offen sein, am besten untenrum: Um Ehrlichkeit vorzutäuschen, bieten sich vor dem Ausschuss peinlich klingende Lügen an.

Am Ende fließt alles ineinander. So als habe der Brand auch sämtliche Motive in einem Fegefeuer der Eitelkeiten miteinander verschmolzen.

Burnhams Mutter greift ihre Tochter vor versammelter Mannschaft an, damit diese offener wird – während ein Romulaner freundlich nickt, um dann kurz auf die Vulkanier zu schimpfen. Irgendwer erwähnt ab und zu Spock („Hui, war der toll!“), während es um die Zukunft der Daten, um den Burn, irgendein Experiment und die Sternenflotte geht. Burnhams Verlassensängste geben sich ein kurzes Stelldichein, unterbrochen vom Hinweis auf ihre Befehlsverweigerungen, unterbrochen von der politischen Stabilität auf Vulkan. Ja, es fehlte nur noch, dass die AfD kurz unter die Fackeln kackt und irgendwer einen Striptease beginnt.

Diese emotionale Monster-Quarkspeise macht viele Fässer auf, während sie andere wieder zunagelt („Esse ich später.“). MIR wurde jedoch ganz wirr im Schädel.

Mit abgebissenen Fingernägeln fragte ich mich, ob ich Fieber habe – und wenn ja, ob man Temperatur in Metern oder Kilometern misst. Und überhaupt: Wurde schon erwähnt, warum Michaels Mutter plötzlich zur schlechtesten Anwältin der Galaxis wurde? Und was jetzt KONKRET so schlimm an den geheimen Forschungsdaten ist? Außer, dass diese stammelnde Irre permanent danach fragt?

Klar, irgendwo in diesem Wust werden sich Antworten (oder Ratemöglichkeiten) für den Zuschauer verbergen. Ich jedenfalls verspürte nach dieser Lektion in vulkanischer „Wissenschaft“ das Bedürfnis, den Stuhl zu essen, auf dem ich sitze. Einfach so. Wirkt bestimmt ehrlich und seriös.

„Aber Mutti, warum trägst du diese furchtbare Kopfbedeckung?“ – „In dem ist mein Kopf materialisiert, als ich aus dem Zeitloch fiel. Bin im vulkanischen Hutladen rausgekommen.“ – Ein Fall für das J’Ugend’amt: Michaels Mutter hat Spaß daran, ihre Tochter zu hinterfragen, zu verunsichern und bloßzustellen. Zu ihrer Ehrenrettung muss man aber sagen, dass sie dafür einen eigenen „Prank-Kanal“ auf YouTube betreibt.

Die Liste an Schwachfug ist hier so lang wie das Dialogbuch selbst.

– War es jetzt der Witz an der Sache, dass Burnham die Daten-CD dann doch über das Hinterzimmer(!) bekam? Und man sich die Sitzung mit 50 logikamputierten Zuhörer-Darstellern auch komplett hätte schenken können?

– Ist Michael jetzt doch wieder ein Teil der Crew, weil sie sich dumm anstellte – und trotzdem Erfolg hatte? Wieso wusste sie am Ende wieder, „wo sie hingehört“? Hatte Book irgendwo reingestochen, wo es ihr gut tut? Wirkte so…

– Wieso wird Spock nach 800(?) Jahren immer noch wie ein Heiliger verehrt? Seine Bemühungen trugen ja nur indirekt und Jahrzehnte später(!) ihre Früchte. Siehe auch den desolaten Zustand in „Picard, Season 1“, als „Spock“ schon lange fort war. Welchen Botschafter aus dem Mittelalter verehrt IHR denn so, wenn es um die Wiedervereinigung europäischer Königreiche geht, hm?

– Entweder war die deutsche Übersetzung murksig, oder Burnhams Mudder wollte ihr tatsächlich schon immer sagen, wo Michael „sie findet“. Ja, wo denn nun? In Gedanken? In der Erinnerung? In der Gosse? Immer da, wo das Drehbuch hinführt? Ich habe es nicht verstanden.

– Tillys sinnfreie Beförderung, vorbei an allen besser geeigneten Klatschvieh-Kollegen, sorgte für Überstunden im gesichtseigenen Tränen-Hangar. Da wurde geschluchzt, geherzt und Michaels Segen verlangt, dass es mir bittersüß im Unterleib zusammenlief. – Man denke nur mal an die (bessere) Folge, in der Troi damals das Kommandoprogramm NICHT geschafft hat!

„Na gut, du darfst unsere Chefin sein. Aber nur, wenn du immer brav deine Butterkekse aufisst.“ – „Na klar! Sonst regnet‘s im All, hihihi! Äh, ich meine: Buhuhuu!“ – Schönwetter-Vorgesetzte: Wenn ich gewusst hätte, was die Degradierung von Michael für uns bedeutet, hätte ich lieber JEDE Position mit Burnham-Klonen besetzt – und auf dem ganzen Schiff Abflussrinnen für Tränenflüssigkeit installiert.

Ich sehe schon die Reviews vor mir, wie toll es doch sei, dass diesmal nicht gekämpft wurde.

Doch dem kann ich nicht folgen. Im Gegenteil: Durch den Verzicht auf Ablenkungen wirken die Dialoge und Zufälle noch hirnverbrannter, noch debiler, unnötiger und widersprüchlicher.

Oder, wie Freunde von Kurtzman-Trek es ausdrücken könnten: „Eine typische Spock-Episode“

Fazit: Ein Feuerwerk an intellektuellen Hirnfürzen, bei dem man den Gedanken aller Beteiligten gar nicht folgen möchte . Man riskiert sonst, mit einem Hangover auf dem Maisfeld zu liegen – und keine Ahnung zu haben, wie man dort hingekommen ist.

Das ewige Gesuche von knallharten „Irgendwo hat‘s zuerst gebrannt?“-Fakten aus zuvor sinnfrei ignorierten Quellen nervt. Das ist eh nur der Vorwand, um alle wichtigen Trek-Planeten in der „Rotten-Edition“ zeigen zu können.

Diese Episode ist so wissenschaftlich wie ein Urlaub auf Twitter, so abgeklärt wie „Weinkrampf – The Movie“ und so unterhaltsam wie das Anbringen von Fußnagel-Piercings.

Schlechter geht es kaum.

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM