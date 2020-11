„Star Trek – Discovery“, Kritik zu 3.06, „Scavengers“

Book hat ein Problem: Er ist auf der Suche nach einer Sternenflotten-Black Box in die Fänge von Müllverwertern bzw. Menschenentwertern geraten. Diese zwingen ihn jetzt, beim „Grünen Punkt Deutschland“ das Bonbonpapier von alten Ohrstäbchen zu trennen. Zum Glück ist Burnham aber nur anderthalb Befehlsverweigerungen entfernt, um die wandelnde Lederjacke zu befreien. Hierfür muss nur Georgiou kurz die Industrieanlagen durchspülen. – Spoiler: Und zwar verbal und mit dem Handkanten-Kärcher.

Wisst ihr, was eine tolle Geschichte wäre?

– Saru muss einen Auftrag der Sternenflotte annehmen, bei dem es um Leben und Tod vieler Wesen geht

– Burnham will aber eine „Black Box“ von der Zeit des Brandes suchen – und nebenbei ihren Bald-Stecher retten/wiedersehen

Und jetzt die eigentliche Quizfrage für Menschen, die sich morgens nicht das Gesicht mit einem Legostein rasieren: WAS wäre ab diesem Punkt ein schöner Plot, den wir erst wenige Male bei Star Trek hatten? Unter anderem in „Der Feuersturm“, TNG?

– Klar, natürlich der, dass das Schiff der wichtigen Hauptmission nachgeht, Burnham aber in der Nebenhandlung damit umgehen muss, das Schicksal von Book nicht zu kennen. Weil es eben ihre PFLICHT ist, persönliche Gefühle außen vor zu lassen.

Ihr ahnt es schon… Natürlich wird uns diese erwachsene und „harte“ Variante nicht erzählt. Stattdessen leidet Michael eine Sekunde vor der Tür vor sich hin (*Schnaub, Schluck, Ärger, Saru-nicht-ernstnehm*), bevor sie sich vertrauensvoll an Space-Nazi wendet. Die natürlich – Mitarbeitermotivation muss sein – nur lobende Worte für Alleingänge und Befehlsverweigerung kennt.

„Mist, das Schicksal ZWINGT mich schon wieder zum Alleingang. Und natürlich die leuchtende Neonreklame („Shuttle klauen jetzt!“, „Don’t obey!“) der Autoren.“ – Wer nicht hören will, darf füüühlen: Immerhin hat Burnham sich für 5 Sekunden mit dem Verrat an Saru schwergetan. Aber auch nur, weil sie 4 Sekunden davon abgelenkt war, wie toll sie ist.

Doch bevor wir die Story besprechen, muss ich festhalten, dass ich kein großer Fan der Ausstattung der Discovery mit „Future-Shit“ bin. Zwar ist die technische Anpassung logisch, hätte aber mit eeetwas mehr Feingefühl stattfinden sollen. Doch statt Gummihammer gibt es wieder den Stahlbolzen – direkt ins Doof-Zentrum des Zuschauergehirns.

MUSS es z.B. wirklich sein, dass die Warpgondeln jetzt frei neben dem Schiff schweben, ohne sichtbare Verbindung? Da ja eine Art von Kraftfeld (das im Notfall ausfallen kann?!) das Ding andocken muss, kann man nicht mal gerade eine „Strippe ziehen“, wie zu Scottys Zeiten. Hinkrabbeln geht dann auch nur noch im Raumanzug (statt in der Röhre) und die Computerimpulse und Energieversorgung werden vermutlich gebeamt bzw. gestreamt (auch bei Energieausfall im Netflix-Abo?). Und von dem optischen „Da fehlt was“-Effekt habe ich noch gar nicht angefangen.

Ich bin da ja eher der Typ, der Kopfweh bekommt, wenn er der Videospielfigur Rayman zu lange zuschaut…

Dass wir in der Serie überall blaue Lichtlein sehen, daran hat man sich ja gewöhnt. Aber dass man nun auch noch blaue Hologramme im Abzeichen generiert, seine Exceltabellen munter im Raum rumwerfen kann („Ups… Versehentlich auf 1200% vergrößert. Tut mir Leid, Leute. Tun eure Augen noch seeehr weh?“) und das „Entnehmen“ von Bedienelementen aus der Konsole eher einen Zeitverlust bedeutet, damit tue ich mich schwer.

Wobei ich sogar ein Freund von Knete und Handschmeichlern bin.

Das beruhigt ja auch bei so einer Serie, die uns geschmackloses Klischee-Geschubse von der „Minority Report“-Resterampe als tolles Ding verkauft…

„Guck mal! Cyber-Knetmasse! Da bestätigt sich ja, was Tilly immer sagt: Wissenschaft ist die krasseste Erfindung seit der Schnellüberweisung an überbezahlte Showrunner.“ – Knete auf die Tatze: Die Discovery ist jetzt NOCH mächtiger. Daher hat eben auch der Liebe Gott über Subraum-Telefon angerufen. Er hat sich vor Angst in die Hosen gemacht und will jetzt eine neue. Und zwar aus fliegenden Pixeln.

Das Eintreffen auf dem Schrottplaneten ist Kurtzman-Trek as usual:

– Georgiou beleidigt den Chef auf äußerst raffinierte Weise („Du bist zu dumm, um der Chef zu sein“), weswegen man relativ freundlich empfangen wird. Toller Trick. Klappt der auch auf unserer Seite? Ihr ekligen Schweinepriester?

– Die „Sklaven“ müssen sich um jeden Tropfen Wasser Sorgen machen. Okay, das mussten die Bajoraner damals auch? Trotzdem passt dieser dystopische B(l)ockmist kaum in die ferne Zukunft. Kurz einen Replikator und/oder Brunnen aufstellen hilft eventuell, wenn man bei den Arbeitern nicht 363 Krankheits- bzw. Verwesungstage im Jahr riskieren will?

– Der Schrottplatz an sich war sehr aufwändig (Details, Funken, Statisten, farbige Schminke im Monatspack), kam aber klischeehaft daher. So wird der aufmüpfige Trinkwasser-Fetischist mal z.B. gerade in das Verteidigungssystem gejagt, während die Aufseher pflichtschuldig die Arbeiter schikanieren.

– Nichts ist neu, nichts mal grautönig ambivalent (= „Okay, ich verzeihe dir, wenn du ab jetzt zwei altertümliche Computerchips mehr pro Stunde schürfst!“) oder anderweitig geeignet, den aufkommenden Brechreiz bei Alt-Trekkies zu mindern.

– Zwar wird angedeutet, dass Georgiou ihre früheren Taten bereut (so interpretiere ich jedenfalls die blutigen Rückblicke), jedoch nervt sie weiterhin mit düsteren Andeutungen, zynischen Sprüchen und einem Gesicht zum Einparken – und zwar zum Einparken eines Baseballschlägers.

– Immer wieder gerne genommen: Gefühlt minutenlange Katzenszenen. Die sind süüüß, gehen direkt ins Herz (besonders nach Folter- und Kopf-ab-Szenen) und zeigen der Zielgruppe, dass nach Archers Hund noch lange nicht Schluss sein musste. In der 4. Staffel dann Murmeltiere und Karnickelbabys?

Was ich hier kritisiere, sind weniger die einzelnen Sequenzen selbst, als die gebündelte Menge an schmackhaften Gefühls-Pralinen, die jedem Lulli auch noch im Halbschlaf einprügelt, wie man das alles zu bewerten hat (= „Pöööhse, alle pöööööhse!“). Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass selbst ein Höhlenmensch beim Zuschauen der Episode die grundlegenden „intellektuellen“… äh… „Problemstellungen“ erfassen könnte:

„Chef-Uggas schießen auf Unter-Buggas. Alle Buggas traurig! Doch dann Keule auf Kopf von Chef-Uggas. Alle froooh!“ – Ja, probiert DAS mal bei „Wem gehört Data“ oder „Der undurchschaubare Marritza“!

„Versteh uns! Wenn wir nicht zeigen, wie brutal wir sind, akzeptiert der Zuschauer nicht, wie kaltblütig Burnham und Georgiou uns bekämpfen müssen.“ – Der alte Kampf von Gut gegen Getöse: Endlich zeigt man uns ein innovatives SF-Gesellschaftsmodell, über das der moralische Trekzuschauer nachdenken kann. („Hm. Ist Sklavenhandel wirklich so lukrativ, lechz?“)

Überhaupt fällt wieder auf, wie nebenbei man uns immer diese „Jeder macht, was er will“-Attitüde reinmogelt. Und zwar POSITIV, solange man nur zu den Auserwählten zählt. Ist das eigentlich eine linke, rechte oder einfach nur hirnamputierte politische Botschaft? Wie nennt es denn die FDP gemeinhin?

Das fängt damit an, dass Adira einfach mal den halben Antrieb auseinandernehmen und Gel-Pads anbringen darf (= darf sie, da: „Wunderkind“), jeder Trottel sich nun wild über das ganze Schiff beamen darf (= darf er, da: „Wunderkind-Echse“) und Stamets und Adira am Ende sehr viel über „Genies“ und „Wunderkinder“ reden (= dürfen sie, da… Ach, ihr wisst das korrekte Wort schon? Genau: „Kindergarten-Serie“).

Wobei das Gerede über Tod, Linearität und Trauerbewältigung durchaus gut gemeint war. Doch erneut wird Adiras Visionen ihres verstorbenen Freundes für eine schleimige Kitschparade genutzt, für die schon sehr viel Nano-Gel beim Deep Throat entlangrinnen muss.

Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Culber und Stamets den Themen Liebe und Freundschaft offen gegenüber stehen (verdammt! Ich hatte auf ein Happy End für den Zuschauer gehofft), dass Adiras Boyfriend-Vision den Stamets richtig „cool“ findet und alle zusammen begriffen haben, dass… äh… der Tod… der Anfang ist… Aber nicht das Ende… Nie vergessen werden… Aber dass man trotzdem… dankbar… äh… ? Gnaah? (*vor Verzweiflung trillförmiges Wesen aus Enddarm drück*)

– Oh, guckt mal, da vor dem Fenster! Ein fliegender Dilithium-Brand!

„Wihihiiii, wir haben uns alle lieb und finden uns toll! Liebe, Freeeeude und ewige Freuuuundschaft euch allen!“ – „Verflixt, was war dann jetzt der Punkt der ganzen Story?“ – „Halt die Schnauze, die Arsch! Wir sind ein dysfunktionales Raumschiff und das ist auch gut so!“ (*auf Teller kack*) – Jetzt neu: Der „Borderline-Antrieb“. Denn das Pilztriebwerk ist ebenfalls gerade beim Psychologen…

Positiv gestimmt war ich am Ende, als man Burnham ihre Befehlsverweigerung knietief auf‘s Butterbrot schmierte und Saru & Admiral sie verwarnten. Und sogar zur Wissenschaftsoffizierin degradierten!

Doch leider ließ man am Schluss durchblicken, dass dies den Captain MEHR plagt als Burnham. Ich konnte kaum unterscheiden, wer (in der deutschen Sychnro) die tränenersticktere Stimme besaß. Hatte fast eine Packung Taschentücher in den Fernseher gerammt.

Ich fühlte mich kurz wie bei kulturbeflissenen Besserverdiener-Eltern, die dem ach-so-begabten Nachwuchs für 3 Wochen den Schach- und Reitunterricht verbieten, da der Nachwuchs heimlich Die Beatles statt Beethoven studiert hat.

Wo sich dann beide Elternteile stolz nebeneinander stellen und mit leergeweinten Äuglein verkünden, dass sie diese unmenschlichen Verbote gerade noch so vertreten konnten. – Es sei denn, es würde demnächst ein Schach- oder Reitturnier anstehen.

Ein viel stärkeres Bild wäre es gewesen, wenn Burnham tatsächlich ein paar Tage im Arrest verbracht hätte. So aber kündet der Papa-Blick von Saru nur davon, dass der Mann zu schwach ist, um sich gegen Psychopathen oder gut organisierte(?) Anarchisten durchzusetzen.

Ich hatte ja schon eine Szene vorher meine Zweifel, als Saru sich bei Ensign(!) Tilly quasi die Erlaubnis abholte, Burnham überhaupt maßregeln zu dürfen. Ich bin mir angesichts der feinen Details des Dialogs sicher: Hätte sie Michael verteidigt, hätte Saru die gute Frau bei der Wiederkehr mit einem wunderschönen Blowjob verwöhnt. Auch an sich selbst, versteht sich.

„Burnham, ich kann Ihnen nicht mehr trauen. Die letzten 43 Aufmüpfigkeiten waren schon vor 3 Jahren exakt 38 zu viel!“ – „Was, sie haben alles gezählt?!“ – „Waaah, warum schreien sie mich an? Haben sie mich etwa nicht mehr gern?!“ (*auf Stelzenschuhen rauslauf, hinfall*) – Kommandok(l)ette: Schön, dass es überhaupt mal thematisiert wurde. Bei dem „WIE“ üben wir aber noch mal?

Hier auch mal was Gutes:

Der Aufstand auf dem Schrottplatz hat mich auf SFX-Ebene überzeugt! Kann es sein, dass wir diesmal die deutlichsten, rustikalsten und rauchigsten Spezialeffekte der Seriengeschichte gesehen haben? Wie das Schiff da durch den Häuserblock donnerte, das hatte schon was! Und das sage sogar ICH, der sich bei Actionszenen in Star Trek normalerweise darüber beschwert, wenn zwischen den Schüssen kein Earl Grey gereicht wird.

Die Geschichte an sich hatte hingegen wenig Höhepunkte. Gab es bei früheren Straflagern wenigstens noch Gedächtnisverluste (Voy, „Workforce“), Formwandler (Star Trek VI) oder ermüdende Diskussionen mit Gründern/Breen/Vorta (jede Folge der 7. Staffel DS9), so gab es hier einfach nur böse Kapitalisten in den Geschmacksrichtungen „mögen Drohnen“ und „mögen Implantate“ und „mögen appe Köpfe“.

Was in der Eiswaffel namens Star Trek so ziemlich auf 3 Kugeln Vanillieeis hinausläuft. Und zwar die ohne Geschmack. – Schlichter geht‘s kaum…

Apropos schlicht: Die Wiedersehensszenen zwischen Burnham und Book waren auch eher von der Dunklen Klischeeseite der Macht, oder? – „Ich werde dich immer finden!“ – „Lass mir aber trotzdem noch was zum Suchen, mein Purzelbär.“

„Book, wieso hast du deine Katze anrufen lassen, wenn du nicht wolltest, dass ich dich suche?“ – „Was, meine Katze hat angerufen? Ich wollte drei animierte Einhörner abschicken. Für die weibliche Zielgruppe des Jahres 2016.“ – Wenn man statt der dümmliche Dialoge nur die Kulissen beachtet, hat man Spaß. Kein Wunder, dass von Kurtzmans Mannen am Ende alles kaputt geschossen wurde? („Nieder mit Kulissen, die Geschichten erzählen!“)

Was die gesuchte Black Box angeht, die erklären kann, warum der „Brand“ stattfand, bin ich geteilter Meinung mit mir selbst. („Huhu, Visions-Klapo im Stuhl gegenüber. Wieso hast du eigentlich immer Wut-Speichel am Kinn?“)

Einerseits finde ich, dass das eine brauchbare Idee ist (Informationen sammeln statt erprügeln? Wow, mutig!), andererseits sollte man meinen, dass diese Idee schon vor 100 Jahren ausführbar gewesen sein sollte. Oder halt gestern. Da glaube ich auch nicht, dass die Sternenflotte sooo viel zu tun hatte. Ein solches Maß von (angeblicher) Auslastung gebe ICH normalerweise nur vor, wenn ich Hausarbeit verrichten soll.

Oder Gastartikel auf Zukunftia hochladen. Räusper…

Am Ende bleiben für mich auch noch ein paar Fragen übrig:

– Was war denn jetzt eigentlich diese wichtige Mission, zu der die Discovery wollte? Uninteressant, da eh alles Cheese-Budenfiguren – und damit ZURECHT mit drei Beinen im Grab?

– Wieso war Burnham überrascht davon, dass der Brand eventuell nicht überall gleichzeitig begonnen hat? Sollte das nicht sogar das Wahrscheinlichste sein? Physik/Ursache/Lichtgeschwindigkeit und so?

– Können wir mal erfahren, warum die Imperatorin ÜBERHAUPT frei rumlaufen darf? Sie bedrohte bereits Saru, verführt Burnham und bringt stets Unruhe – wird aber am Ende auch nicht bestraft. Alle Angst wegen ihrem 80er-Jahre-Kung-Fu?

– Dass der verletzte Andorianer am Ende überlebt hat, fand ich überraschend. Toller hätte ich aber gefunden, wenn wir von ihm zwei-drei Sätze gehört hätten. Und nicht von ANDEREN über ihn. („Hey, ich weiß, du hast dich damals gewehrt und dann haben sie dich verstümmelt, aber du bist echt immer ein blauer Kerl geblieben, das muss ich dir lassen!“)

„Meine Güte, was kommt da denn durchgebrochen?“ – „Man nennt dies einen guten Effekt.“ – „Ich weiß. Aber warum ist das Ding nicht BLAU, wie sonst auch alles?!“

Fazit: Eigentlich alles beim Alten…

Jede Woche sucht man nach irgendwas/irgendwem, zeigt den Bösen, dass ein treffender Phaserschuss erstaunlich viel moralische Sprengkraft besitzt.

Bevor man dann eine Runde abheult, weil Liebe GUT ist. Und Verrat böse. Und der Burn lange her. Und die Sternenflotte immer noch da. Und dass Tote immer bei uns sein werden. (*auf Gene Roddenberrys Mumie in Kurtzmans Bett zeig*)

Nur echt mit Premium-Dialogen wie: „Ich liebe dich“ – „Klar, du bist ja auch ein GENIE!“, oder auch: „Sie kommt mit dem Tod ihres Freundes jetzt besser klar. Also muss ich jetzt erst recht helfen!“

Die lahme Rahmenhandlung um den Schrottplatz ist dabei nur das Vehikel, das uns die bekannten Sprüche und Rahmenbedingungen schmackhaft machen soll. („Imperatorin, ich werde dir iiimmer beistehen.“ – „Ja, ich mir auch, Michael!“)

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM