„Star Trek – Lower Decks“ – Reviews der Folgen 8 + 9

Ganz im Ernst: Ich finde es wirklich toll, dass CBS sich mit dem altehrwürdigen Franchise mal was traut! Dass Star Trek versuchsweise einfach mal brutal, hemmungslos und experimentell wird. Quasi eine neue Kunstform der parodistischen Zerstörung. – Doch nun genug von der demnächst startenden 3. Discovery-Staffel… Kommen wir jetzt zur intellektuelleren Trek-Verhohnepipelung: „Lower Decks“. Oder, wie alte Trekkies die Serie zu nennen pflegen: „Wieso haben die im Spiegeluniversum die ganzen Bärte und Banner abgenommen?“

Episode 8: Veritas

Ob man nach einer „Lower Decks“-Folge mit der Hasskappe umherläuft, oder aber eine gewisse Bewunderung empfindet, das entscheidet sich oft erst in den letzten Momenten einer Episode. Und auch hier war meine Abschlussbewertung bis zum letzten Moment recht quantenversiegelt:

– Einerseits hagelte es tolle Referenzen (Uhuras Fächertanz, gleich zwei Beverly-Crusher-Folgen), extrem viel Abwechslung durch die von verschiedenen Personen erzählten „Storyschnipsel“ und einen amüsanten Schluss-Twist (Stichwort „Beam of Celebration“).

– Andererseits ist die Geschichte selbst ziemlich egal (Romulaner verkloppen mittels Deus-Ex-Frauenpower?). Ferner kommt die Aussage, dass die Führungskräfte NIE irgendeinen verständlichen Plan haben, längst so ausgelutscht & angesipscht wie meine Lieblings-Mund/Nase-Maske daher.

Dass ich am Ende jedoch erfreut über diese Episode bin, lag am völlig gewaltlosen Schluss-Gag, bei dem die Aliens mal NICHT mit ihrer Aggressionsbewältigung zu kämpfen haben (= „Scheiß mangelnde Aggressionsbewältigung, dich schlag ich tot!“). Und das reicht mir bei „Lower Martkwirtschaft“ inzwischen schon, um anerkennend mit den Mund zu schnalzen und zu sagen: „Hab nach einem Tag schon wieder alles vergessen; war wohl nicht sooo übel.“

Mehr kann und muss man nicht erwarten! – Und wer Star Trek seit Alex Kurtzmans Einstieg kennt, der weiß, dass ich normalerweise IMMER noch Wasser nachfordere, weil das Franchise-Haus brennt…

„Ich schwöre es euch! Niemand weiß, warum die CBS-Chefs, das Testpublikum und die geldgebenden Banken ALLE am selben Tag mit Schnupfen im Bett lagen, als unsere Serie abgenickt wurde.“ – Tribunal mit Aal: Bei falschen Antworten steht ein Becken mit Zitteraalen bereit. Oooder sind etwa nur die Antworten zitternd und dafür die Aale falsch?

Vielleicht tat es der Folge einfach gut, dass man sich auf grafische Gags konzentrierte (z.B. Gorn-Hochzeit) und dann schnell woanders hinsprang, sobald beim Autoren die nächste Pille ihre Wirkung zeigte. Also die Drogen jetzt, nicht der Schiffsarzt.

Hilfreich war wohl auch, dass Beckett Mariner diesmal nur zwei Szenen hatte, in denen sie ihr berühmtes „Ich weiß alles besser“-Augen-rollen-genervt-im-Schädel-Bowling durchführen konnte. Und Boimler hatte immerhin eine Ansprache am Ende, die ein paar Sekunden für sich stehen konnte. Wer NOCH mehr unironische Qualitäts-Sekunden erwartet, muss bei dieser Serie bekanntlich oft mit der Pause-Taste arbeiten…

Bewertung als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische Trickserie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Episode 9: Crisis Point

Toll, ein großes, episches Abenteuer, das sich (zumindest anfangs) an den klassischen Filmen Nr. 1, 2 und 7 abarbeitet!

Wobei… Wieso muss man einer Parodie wie „Lower Decks“ erst das Geschehen in das Holodeck(!) verlegen, um eine brauchbare Parodie zu bekommen? Ist das so ein Meta-Ding und wir „Boomer“ (= alle über 25 Jahre?) checken es einfach mal wieder nicht, weil wir dauernd über unsere runtergekrempelten Hosen stolpern?

Und wenn die jetzt auf dem Holodeck NOCH MAL aufs Holodeck gehen würden, bekämen wir endlich die gescheite Schnittfassung von „Nemesis“ oder die 8. Staffel von DS9?

Wie auch immer, die Story ist diesmal: Boimler will in der Simulation lernen, wie er sich noch besser bei den Führungsoffizieren … rektalisieren kann. Und Mariner will endlich mal über ihre Agressionen hinwegkommen, indem sie diese … auslebt? Ihre Ausfälle sind inzwischen nämlich so überbordend und schräg, dass man sich fragen muss, ob der Schiffsarzt nicht eine „Notschlachtung aus Mercy“ in Erwägung ziehen sollte.

„Hah! Dahinten ist einer noch nicht zerstört und demoralisiert!“ – „Hör endlich auf, hämisch auf die Zuschauer zu zielen! Wer bist du? Alex Kurtzman?“ – Wenn man die Nase rot gestrichen voll hat: Nichts gegen Anarchie und Humor, aber wenn man sich manchmal lieber Hannibal Lector und Donald Trump als Protagonisten wünscht, ist das schon grenzwertig.

Ja, die Geschichte ist – am Anfang – mit ihrem „falschen Föderationsschiff“ durchaus vielversprechend. Ebenso gefiel mir die Hommage an den minutenlangen Anflug auf die Enterprise in „Star Trek – Der Film“. Auch die Gags sitzen am Anfang sattelfest und die filmische Musik tut ihr übriges, dies als etwas epischere Rick&Morty-Fotokopie durchgehen zu lassen.

Doch auch, wenn ich hier zehn weitere nette Momente aufzählen könnte: Die allgegenwärtige Gewalt nervt und ist weder subversiv noch erkenntnisbringend. Blut spritzt, es wird sinnfrei gekloppt (ich verstehe natürlich, dass es ist eine Anspielung auf die Filme 8 bis 10 ist) und der Phaser sitzt so ultralocker wie die zugrunde liegenden Motive von Brutalo-Beckett und Einschleim-Boimler.

Da können die Zeichnungen noch so nett sein (Absturz des Schiffes) und die Anspielungen noch so zahlreich… Wenn am Ende stets auf eine Gewalt-Welt angespielt wird, die nun wirklich NICHT zum (erwünschten) Kern des Originals gehört, macht‘s gleich viel weniger Spaß.

Becketts (rechts das wütende Original, links das Hologramm) Kampf gegen sich selbst hätte die Chance für ein überraschendes und versöhnliches Finale gehabt. So hätte die „brave“ Beckett am Ende die REALE sein können. Was allen bewiesen hätte, dass ihre guten Seiten überwiegen, sie diese aber nur in der Simulation zeigen konnte. Schade, Chance vertan.

Wenn man diese Folge oberflächlich betrachtet, ist sie dicht, abwechslungsreich und von den Charakteren Musikstücken getrieben. Am Ende ist aber trotzdem nicht klar, WARUM Mariner sich weiterentwickelt haben soll. Ihre einzige Erkenntnis war nämlich: „Ich habe mir selbst den Arsch versohlt. Und hey, ich arbeite gerne auf dem Schiff!“

Warum genau? Und wieso dann das asoziale Verhalten? Ist das so ein „Wette mit dem eigenen Hirnschaden verloren“-Ding? Ich hätte das alles gerne genauer gewusst, aber vielleicht war auch die abschließende Explosion zu laut?

Da wäre mir eine 2-minütige Southpark- oder Simpsons-Moralansprache am Ende lieber gewesen.

Bewertung als Trek-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Bewertung als generische Trickserie: