Star Trek Discovery – Vorstellung des neuen Trailers zu Season 3

Wenn selbst WIR am offiziellen „Star Trek Day“ von CBS vergessen, pflichtschuldig auf irgendwas rumzu-haten („Pfff… Die Effekte von Discovery sind… halt… Pipi-Urin-mäßig?“), dann hat das Franchise echt ein Problem. Zumal wir auch fast den neuen Trailer verpasst hätten und stattdessen „Dune“ ausgegraben haben. Seht also hier die kurze Besprechung zum neuen Werk jener Macher, die noch immer versuchen, in die übergroßen Fußstapfen von „Lower Decks“ zu treten.

Ich finde es gut, dass man endlich auf die Fans gehört hat (sonst hätte man ja nicht ständig „Haltet die Schnauze, ihr Toxischen!“ zurückgebrüllt?) und nun eine optimistischere Vision der Zukunft auspackt. – Okay, es liegt wohl alles in Trümmern, aber mit Mut, Hoffnung und Toleranz kann man seine Gegner bestimmt von der Zusammenarbeit überzeugen.

Man darf vorher nur nicht vergessen, mit seinem Chiropraktiker Rücksprache zu halten. So viele Überzeugungs-Tritte in Gesichter gehen doch bestimmt schnell auf die Knie-Knorpelmasse? Siehe alle Szenen ab Zeitindex 0:50…

Ach, Moment. Das war ja der Trailer vom letzten Jahr! – Ich finde es aber interessant, wie „ehrlich“ brutal der damals noch war und wie „freundlich“ der 2020er plötzlich ist. Hörte man 2019 noch Saru zu, der „make this future bright!“ sagte, während die Imperatorin einem Alien einen Blumentopf(?) am Schädel zerdepperte, so umarmt man jetzt an dieser Stelle einen … Baum. Und sich gegenseitig. Und den Trekkie selbst. Und die Geldgeber. An deren milchspendenden Zitzen, so unten herum?

Immerhin sind am Ende die meisten Klop-Szenen dennoch wieder drin – und sogar ein paar neue dazu gekommen. So richtig findet das Marketing-Team wohl weiterhin nicht den Ausgang aus dem „Zynischen Trek-Zeitalter“. Somit darf man den Dialogausschnitt „Wir sind dysfunktional, aber wir haben uns dran gewöhnt“ wohl als selbstreferentiell betrachten?

„Ach Baumi. Für dich mache ich mir auch Kajalstriche an die Mundwinkel.“ – Zurück zur N… Makulatur: Ich habe das Gefühl, dass man hier verzweifelt die Greta-Generation abholen will. Die zwar erleuchtet ist, die Natur aber trotzdem durch ihren Konsum schädigt! 2,5 Kilogramm Sojaprodukte am Tag fordern doch auch einen Tribut von unserem Planeten?

Dafür bleibt man sich aber inhaltlich treu. Burnham darf wieder erschrocken und gerührt nach den Notfallfässern mit den Taschentüchern greifen („Sie sind auserwählt, Burnham. Wir haben doch sonst keinen mit Engelsanzug-Kleidergröße 38.“), während irgendwelche zwangs-vercoolten neuen Darsteller uns zeigen, wie divers und multisexuell ein paar fette Muckis doch sein können. – Auch wenn ich zugeben muss, dass mir die Einstellung gut gefällt, in der sie durch die endlosen Weiten von Death Stranding stiefeln:

„Wie weit ist es noch?“ – „Noch 7.000. Noch 5.000. Noch 3000.“ – „Was denn? Meter? Sekunden? Tritte in Antagonistengesichter?“ – „Quatsch. Verbleibende Dollar. Für die teuren Außenaufnahmen!“ – Erst wird man teure Effekthots raushauen. Und später dann abtauchen, um in finsteren Lagerhallen die Spätschicht des Packpalettenherstellers zu nerven.

Immerhin sehen wir eine Trillhöhle und einige bekannte Rassen. Was vielen Fans ja bekanntlich bereits genügt. Ebenso wie die üblichen Lippenbekenntnisse: „Föderation war damals knorke, die wollen wir jetzt wiederhaben!“ Und vermutlich viele andere Dinge, die man auch im echten Leben niemals sagen würde („Klapo, das Inka-Reich war doch vor 700 Jahren noch richtig krass. Wollen wir das nicht wieder einführen?!“).

Zurück bleiben ein paar neue Eindrücke, die jetzt nicht wirken, als hätte man das Rad neu erfunden:

– Burnham packt eine sehr verstörende Lache aus, bei der man sich sofort fragt: „Stellt die neue Föderation jetzt auch Beckenboden-Vibratoren her?“

– aufblitzende Devices werden hochgehalten und schleudern Bösewichte durch den Raum. Hm. Gut. Denn WENN was bei STD fehlte, dann rätselhafte Tech-Gadgets, die Probleme und Kampfszenen auflösen.

– Es gibt viele Ansprachen wie „Wir sind ja zusammen, Leute!“, „Wir haben doch immer alles zusammen geschafft!“, „Es geht um die Menschen!“, „Ich glaube daran!“ – Eben all diese tiefgründigen, subtilen Sätze, für die Alex Kurtzman kurz sein altes Posiealbum aus dem Keller holen musste. (Und jemanden ZWINGEN, mal was NETTES reinzuschreiben)

„Ich bin ein Trill und vereine viele Leben, Geschlechter und sexuelle Präferenzen in mir.“ – „Warum sagst du mir das? War das nicht schon IMMER so?“ – „Ja, aber im Jahr 2020 habe ich dazu erstmals DIESES Buch geschrieben!“ (*Gesprächspartner unter Riesenwälzer begrab*) – Einige neue Figuren werden auch kurz gezeigt. Anhand der Screentime würde ich vermuten: Endlich mal jemand, der gewissenhaft am Fenster nach Feindbewegung Ausschau hält!

Es bleibt also beim Alten: Uns erwartet wohl ein dünnes Wiederaufbau-Geschichtchen, das die meisten komplexen Sachverhalte („Den Solidaritätszuschlag im Replikator herstellen? Das ist illegal!“) ausblendet und sich dafür mehr um das Ausblasen von Lebenslichtern kümmert. Die krampfhaften Umarmungsszenen wetteifern dabei mit dem „Mist, die Krawall-Elemente haben wir doch schon vor 6 Monaten aufgenommen und müssen trotzdem rein!?“-Faktor, abgeschmeckt mit einer Burnham, die wieder mal völlig unverdient im Mittelpunkt steht.

Freuen wir uns drauf. – Sie tut es doch auch!