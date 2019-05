Game Of Thrones – 8.06 – „The Iron Throne“ – Kritik

„Guten Tag, Herr Klapowski.“

„Zeugen Jehovas, sogar HIER?“

„Nö, wir sind die ‚Wilden Kröner‘. Wollen SIE unser König werden?“

„Hm… Was bringt mir das denn?“

„Schauen Sie doch einfach in diese kleine Broschüre, während wir ihnen den roten Mantel umlegen, ja?“

Das war sie also: Die letzte Folge einer Staffel, bei der sich Vieles wie das „Allerletzte“ anfühlte. Der prall gefühlte Storyballon durfte nun also unter einem knatternden Geräusch seine Luft verlieren, während Tyrion „zur Strafe“ zum dritten Mal die ausführende Hand eines Herrschers sein muss. Oh, diese arme, gequälte Kreatur!

Aber fangen wir zuerst mit dem Positiven an:

– Die anfänglichen Bilder in der zerstörten Stadt: Unglaublich intensiv und ruhig!

– Die Bilder rund um die (per Zellteilung erneut vermehrten!?) Unbefleckten vor der Stadt: Unglaublich … okay!

– Die Bilder rund um Königin-„Böse über Nacht“-Daenerys: Unglaublich manipulativ und billig!

Ja, hier haben wir ihn wieder: Den ewigen Kampf zwischen „Gutes Thrones“ und „Schlechtes Thrones“. Jenes bipolare Stiefgeschwisterchen der Ursprungsserie, bei denen die starken und schwachen Szenen wie bei einem

schlechten Rollenspiel ständig neu ausgewürfelt werden. Befand man sich eben noch in einer düsteren Szene, in der alles hoffnungslos erscheint und man anhand von Augenzuckungen und Ohrengrübchen die Motive der

Charaktere zu lesen versucht (= Tyrion & Jon neben Danerys), so werden wir schon Sekunden später in ein schnarchiges Schwafelfest geworfen. Eines, bei dem man sich die Glückskeksweisheiten irgendwann mit Drachenfeuer aus den Ohren spülen will.

„Hinsetzen, wir schreiben einen Test: Wenn von einer mittelgroßen Armee die Hälfte der Leute in 8.03 stirbt und danach in 8.05 noch mal einige sterben… Wie viele Leute sind danach übrig?“ – „Äh, doppelt so viele, als jemals gezeigt wurden?“ – „Fast richtig! Die Pferde haben sich nämlich vervierfacht.“

Vor allem Tyrions Gespräch mit Jon sei als Negativbeispiel erwähnt:

„Sie hat sie alle verbrannt. Doof, oder? Ihr müsst sie aufhalten, Jon!“

„Ich … ich weiß niiicht. Ich bin doch dieser unentschlossene Charakter, der immer das Falsche macht und über dem Kamin ein Nackedei-Pin-Up-Poster zum Thema ‚Ehre‘ hängen hat?“

„Aber sie hat sie alle tot gemacht. Okay, auch die BÖSEN Männer. Aber nicht nur die BÖSEN. Auch die Kinder. Also die GUTEN! Gut… Böse… Blabla-böse-gut. Blabla-B(l)öse-Bla.“ (*2 Minuten laber*)

„Och nöööö. Da müsste ich ja schooon wieder was entscheiiiden. Das habe ich doch erst letztes Jahr gemacht, als ich beim Eismann zwischen ‚gefrorenem Brackwasser‘ und ‚gefrorenem Teichwasser‘ wählen musste.“

„Ich verstehe euch ja, doch ich selbst… Blabla… Früher… Prostituierte… Vater ermordet…. Blabla… Habe mich oft geirrt… Blabla… (*Serienjunkies.de-Zusammenfassung einflecht*) Varys betrogen… Blabla.“ (*2 Minuten laber*)

„Okay. Ich guck dann mal…“ (*rausgeh, Daenerys abstech*)

Im Ernst: Nichts gegen ein paar überzeugende Dialoge und ruhige Momente, aber DIESES oberflächliche Geschwafel um Gut und Böse, dem längst jede Ambivalenz geopfert wurde, hätte man auch in einem Drittel der Zeit erledigen können. Oder, noch besser: In GAR KEINER! Denn das Gespräch ist eigentlich VÖLLIG unnötig und lässt Jon als schwachen Charakter dastehen, dem das Offensichtliche auf die Nase gebunden werden muss. Wäre es nicht praller gewesen, wenn Jon in der Stadt herumgelaufen wäre, um zusammen mit den Überlebenden ein paar tote Kinder von der Straße zu kratzen? Von mir aus auch in einer etwas distanzierten Weise gefilmt, wie die allerersten Shots dieser Episode?

Auch der Moment des Verrats an Daenerys war an emotionaler Langeweile kaum zu überbieten. Hier gab es sogar den Klischee-Klassiker „Beim Knuddeln von vorne erstochen“. Dabei wäre es das stärkere Bild gewesen, wenn Daenerys bereits auf dem Thron gesessen hätte, während Jon neben ihr steht. Zusammen schauen sie dann vermeintlich in eine gemeinsame Zukunft – wobei sie einen Monolog hält, während die Kamera laaangsam auf ihr Gesicht zufährt. Bis dann von der Seite ein Schwert an ihre Kehle geführt wird. Und sie blickt nur cool zur Seite und sagt: „Wenn du das tust, wird es niemals enden!“ oder „Du tötest die Zukunft der Welt“ oder „Ich wollte eigentlich mit dem Rad nach Hause fahren. Aber es ist wohl gerade zerbrochen.“

Aber nein, stattdessen bekommen wir einen letzten Moment der beiden, der sich emotional so anfühlt, als hätten beide simultan in die Hose gepullert. Getreu dem Motto „Ups, ein Malheur“, das man inzwischen auf die gesamte 8. Staffel ausdehnen darf.

„Tut mir Leid, dass ich dich betrügen musste. Aber meine Auftraggeber haben mir zum Geburtstag einen zweiten Gesichtsausdruck versprochen!“ – Von der Pike auf gelernt: Pieksen. Jon ist froh, die Untoten alle erledigt zu haben. Denn jetzt besitzt er das alleiniges Monopol auf willenloses Rumgeistern im Emo-Look.

Klar: Natürlich ist der Moment, in dem der Eiserne Thron schmilzt, ein starkes Bild. Aber ihn einfach zu demontieren, wie man die Serie selbst demontiert hat, ist jetzt nicht der Gipfel des künstlerischen Ersch(l)affens. So hätte der Thron auch nur leicht angeschmolzen sein können. Was dann auch gleich eine schöne Szene mit König-*Würg*-Bran ergeben hätte, wenn er hätte sagen können: „Er tut seinen Zweck. Ist doch eh nur ein Stück Metall, Leute.“ – Denn bescheiden ist der glubschäugige Rabe ja, das muss man ihm lassen.

Noch schlimmer wird alles aber noch, als Jon und Tyrion in Gefangenschaft weilen – und man aus irgendeinem Grund Tyrion (nicht etwa Jon!) an Ketten vorführt. Und zwar direkt vor Sansa, Bran, Sam, Breanne und zig anderen „wichtigen“ Figuren im Stuhlkreis. Hauptsache, man hat alle schon mal gesehen. Da darf dann auch gerne mal ein Schmuggler abhängen. In der letzten Folge darf halt jeder noch mal ran. Hier spielen wir quasi „Ringelpiez mit Ramsch-lassen“.

Während nun alle recht ratlos vor den Trümmern der ratlosen Showrunner-Phantasie stehen („Öh, wählt halt mal einen König aus, oder so?“), erhebt sich plötzlich Sam und „erfindet“ mal gerade die Demokratie. Völlig zu Recht wird er dafür lauthals ausgelacht. Denn in Westeros dürfte so etwas gleich nach der Entwicklung des Jugendamtes oder einer Straßenreinigungsamtes auf der Bullshit-Liste rangieren.

Doch als der Gefangene(!) Tyrion den Vorschlag einen Moment später wiederholt und dabei nach einem leise gemurmeltem „Ene Mene Miste“-Spruch auf Bran zeigt, sind alle plötzlich einverstanden, genau DIESEM Mann in seinem eisernen AOK-Thron zu folgen. Warum auch um etwas kämpfen/diskutieren, das 8 Staffeln lang als der Heilige Sitzfleisch-Gral galt? Das wäre ja *Nase rümpf* ekelhaft konsistent!

„Ich habe keine Gefühle mehr und will auch nix mehr erreichen!“ – „Prima! Wir krönen dich auf den Namen ‚Ewiges Merkel‘, mein Junge!“ – Auserwählt auf Krankenschein: Niemand kann sich einen besseren König vorstellen als diesen Buben, der an diesem Ort eigentlich nur kuuurz nach einem Urinkatheter fragen wollte.

Warum Bran es nun wird? Na, weil der das „Gedächtnis der Welt“ ist. Wie genau das jetzt funktioniert, wo man bei ihm umblättert, um das Wissen abzurufen und woher die anderen den schweigsamen Rotzlümmel jetzt so gut kennen, um ihn zu „wählen“, das bleibt im Dunkeln. Ebenso wie die Antwort auf die Frage, warum Grauer Wurm plötzlich auch keinen Bock mehr auf Macht zu haben scheint. Hier hätte mich ja besonders interessiert, wie er auf Jons (nicht gezeigtes) Geständnis reagiert hat: „Öh… Ich habe irgendwie deine Lieblingskönigin angepiekst. Oder so. Sorryyyy…“ – „Öh, ja. Danke für deine Offenheit. Dann ab in die Besenkammer. Wir entscheiden 5 Bart-Zentimeter weiter dann einfach mal, was passieren wird.“

Generell fällt auf, dass von den früher so geschliffenen Dialogen nicht übrig geblieben ist. Daher übersetze ich mal folgende Daenerys-Aussagen in den Sprachduktus der ersten Staffeln.

– „Wir müssen alle, auf der gaaaanzen Welt, von den Bööösen befreien!“ (Übersetzung: „Ich hörte auf meinen Reisen von Verbrechen im Süden und Greultaten im Norden. Meint ihr nicht, dass auch diese gesühnt gehören?

Was macht diese Menschen weniger rettenswert als die hiesigen?“)

– „Wir müssen alle Verräter töten. Egal, wie weh es uns tut. Sonst können wir keine neue Weltordnung erschaffen.“ (Übersetzung: „Es geht nicht mehr um einzelne Personen, Jon. Es geht um das Große. Es geht darum, die richtigen Berater auszuwählen – damit nicht die Falschen uns erwählen.“)

Aber immerhin hatte der Drache am Ende die Güte, seine tote Mutti sanft in die Krallen zu nehmen und fortzutragen. Haaach… So schön einfach kann Fangirl-Fantasie aus dem BRAVO-Sonderheft (mit Starposter!) manchmal sein! – Ne, im Ernst: Die Drachen gingen mir am Ende eh völlig auf die Eier. Hängen ständig dramaturgisch perfekt ab, um passende Bilder und Situationen zu kreieren, sind dabei aber suuuper unabhängig, schlau, animalisch, lassen sich dafür aber wie eine perfekte Videospielfigur fernsteuern, sobald man draufsitzt. Eben so eine Art „feuerlegende Wollmilchsau“.

„Oh, nun also wieder ein Feuerspeien, bei dem nicht gleich alle Wände explodieren? Ich schätze es wirklich, wenn Regierungsmitarbeiter so eine Flexibilität an den Tag legen!“ – Ein speiübles Serienfinale: Dass der Drache freundlicherweise abzieht, hilft bei der schnellen Abwicklung der Serie. Benioff und Weiss hatten schließlich einen kurzfristigen Termin beim Ferrari-Händler.

Auch hier zeigt sich wieder, dass 6 Folgen absolut zu wenig waren, um alle Wendungen atmen zu lassen. So hätten 1-2 Episoden rund um Daenerys neue Herrschaft durchaus geholfen, um uns kurz im Ungewissen zu lassen.

Geholfen hätten auch ein paar sympathische Szenen mit den zweieinhalb überlebenden Bürgern der Stadt, die uns erneut kurz zweifeln lassen, ob Dani nicht doch ab jetzt eine gute Königin werden könnte. („Okay, ihr habt jetzt die Stadt für euch alleine. Und ihr habt Glück, dass die Mieten gerade gefallen sind. Äh, und die Mietshäuser.“)

Völlig affig wird es dann, als König Bran seinen neuen Beraterstab zusammenruft. In dem mal gerade neu gebauten Besprechungsraum (oder lag das Konferenzzimmer auf dem Land?!) wird nicht etwa über die zigtausend Toten gesprochen oder wenigstens mal einer der Überlebenden gezeigt (früher gab es doch so schöne Audienzen in der Serie!), sondern darüber gewitzelt, ob Bordelle oder Schiffe jetzt wichtiger sind. HAHAHA! – LOL! Aufräumen nach dem Massenmord, ganz ohne Infrastruktur, Armee und Gold! Immer ein echter Lacher für einen wahllos nach Fanwünschen(?) zusammengestoppelten Beraterstab! – Inklusive Bronn.

Und was macht Bran? Wird von seinem debil grinsenden Zivi reingerollt, murmelt irgendwas von wegen „Ihr macht datt schon!“ und rollt wieder raus. Die neue Staffel „Raben-Vision“ kommt ja heute – die will er sich unbedingt ansehen!

„Oooh! Ein Fanservice-Vierte-Wand-Metaebenen-Gag zu meinem ersten Arbeitstag. Das ist aber lieb, Leute!“ – „Wartet nur ab, Meister Tyrion! Ihr habt ja die neuen Schilde in Form von GoT-Blu-Rays noch gar nicht gesehen!“

Die letzten Minuten habe ich dann im Halbschlaf (Schlummer is coming!) verfolgt…

Verstand ich das richtig? Nachdem man mal völligst die gesamte Handlung vereinfacht und dekonstruiert hat, sollte man plötzlich wieder bei den epischen Schlussbildern mitfühlen? Zum Beispiel bei Arya, die mal gucken will, was im Osten(?) so für Länder rumlungern (weiß natürlich keiner, aber wenn SIE dahin will, fährt sofort ein Schiff hin?). Tja, blöd nur, dass einem das bereits völlig egal ist.

So auch die Tatsache, dass Jon plötzlich wieder zu seinem Schattenwolf stößt und sich per WhatsApp wieder mit den zuvor abgedampften Wildlingen verabredet. Aber immerhin ist das sinniger, als wieder an der Mauer zu wachen – was ja seine eigentliche Aufgabe wäre? Aber zugegeben: Ganz ohne nicht-verwesende Arbeitskollegen (Ende von Staffel 7, remember?) wäre das natürlich etwas öde… Außerdem zieht’s da doch so durch, seitdem die halbe Mauer weg ist…

Was bleibt, ist eine erschreckend schnarchige Schlussfolge, in der Tyrion sich Kraft seines „Argumentations-Armors“ aus jedem Schlamassel faselt. Und Jons großes Schicksal war es also, mit leidendem Blick die wehrlose Drachenkönig zu ermorden, um dann in der Pampa zu versauern.

Wobei ich Teile des Endes durchaus okay finde, aber halt nicht in der Art, dass Armeen, Zivilbevölkerung und Gebäude sich vervielfältigen oder verflüchtigen – je nachdem, wie man es gerade braucht. Bei GoT stellte sich am Schluss auch nicht mehr die kosmologische Frage, ob sich das Universum ausdehnt oder zusammenzieht. Denn hier war es stets beides gleichzeitig. So wie bei Discovery will man den Kuchen aufessen und doch behalten, Scherze bringen, aber dann doch ernsthaft sein, Charaktere entwickeln, sie dann aber am Ende stets das Gleiche machen lassen. Oder gar nichts.

Die Aussage, dass Macht verführt und gefährlich ist, passt zwar zu den bisherigen Staffeln, hätte aber nicht mit billigen One-Linern vermischt werden dürfen. Denn was interessieren mich Bronns Hurenhäuser, wenn ich als ernsthafter „Civilization 6“-Spieler wissen will, wie man jetzt Happa in den Kornspeicher bekommen soll?!

Was bleibt, ist eine Eigenparodie, in der mal schnell alle (un)wichtigen Storyelemente abgehandelt werden (*Cersei aus kleinen Schutthaufen wühl*), um zu irgendwelchen unpassenden Schlussfolgerungen in Sachen Demokratie, Behindertenförderung, Random-Begnadigungen und Magic-Wiederaufbau zu gelangen.

„Okay, regt euch nicht mehr auf. Ich streichel den blöden Wolf ja schon! – DA! Und DA! Und HIER noch eine Handbewegung! Nimm das, CGI-Großrechner!“ – Mental eingeschneit: Warum Jon Snow sein Tierchen wegschickte, damit es 2 Folgen später wieder am Start ist, ist nicht so recht zu verstehen. Eigentlich kenne ich diese Dramaturgie nur von „Tiere suchen ein Zuhause“ beim WDR. („Joah. Unser kleiner Schatti war leider schwer vermittelbar…“)

Fazit: Selbst für eine Serie, die nicht GoT heißt, wäre das ein ernüchterndes Ende gewesen.

Hier drückte man aus allen Rohren und Hirnwindungen einfach mal ein paar abschließende Entwicklungen in’s Fanfiction-Buffet, bei dem wenig Raum für Mystik oder (realistische) Politik bleibt.

Der Gott des Feuers ist ebenso auf Langzeiturlaub gegangen wie die Kinder des Waldes und der Nachtkönig. Aryas Assassinengilde blieb ein bloßes Steuerspar-Paradies für Hannibal-Lector-Imitatoren, Jons Auferstehung eine nervöse Kurzschlussreaktion höherer Wesen und die Drachen eine staatlich verordnete Plot-Maßnahme. Außer Fressen, Speien und Knurren taten die ja nicht viel… – Vielleicht noch Sterben.

Kein einziger Handlungsstrang wurde mit Liebe (zum richtigen Timing) abgeschlossen, während die Logikfehler auf epischen Drachenschwingen hereinrauschten.

Das Experiment „High-Class-Fantasy-TV“ darf somit erst mal als gescheitert angesehen werden.

Wertung als stinknormale TV-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als GoT-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Ein Staffellauf im Rollstuhl Oh. Was für ein schönes Finale. So aufwändig. So stimmungsvoll. Und vor allem so WITZIG! – Jaime und Cercei hatten sich anscheinend die einzige Stelle im Keller ausgesucht, wo man hätte erschlagen werden können. Oder hat vor Tyrions Szene noch schnell die Putzfrau durchgewischt? (ICH hätte mich ja in so einem Schädel versteckt!) – Jon versuchte die Exekution der Soldaten durch Grauer Wurm zu verhindern, ging dann aber weiter. Und trifft fast direkt danach auf Grauer Wurm vor Daenerys neuer Wohnung. („Shit! Jetzt muss ich mich beim grausamen Abmurksen wieder hetzen, damit ich noch ungesehen diesen Jon Schnee überholen kann. Gnaaah!“) – Armer Drogon. Hilft Jon Schnee extra beim Verschwinden lassen von Dennys Leiche („Die wollte nur mal ihr neues Königreich bewundern. Komm bestimmt gleich wieder!“ *pfeifend die hände in die fell-taschen steck*), was Jon aber direkt mit seiner… würg… Ehrlichkeit ruiniert. – So beliebt war Denny wohl doch nicht als Königin. Grauer Wurm war zwar etwas angepisst, aber der restliche Anhang scheint mit ihrem Tod ganz gut klar gekommen zu sein. Hätte ja etwas mehr Gemeuchel und Geplünder erwartet, gerade von den Dothraki. Stattdessen werden kollektiv die restlichen Urlaubstage genommen und man verpisst sich nur zum nächsten Sandstrand?? – Jon wird als Kompromiss-Betrafung (mal wieder) zur Mauer geschickt. Hätte er sich nicht nur kurz im Keller verstecken können, da sich die Unbefleckten ja kurz darauf eh verdrückt haben? – „Das Buch hier ist unser LIED VON EIS UND FEUER. Versteht ihr? Hä? Hääää???“ *irre in die kamera guck* Immerhin wurde in Sachen Auflösung sehr schön meine Erwartung unterwandert, indem man einfach die LANGWEILIGSTE Möglichkeit wählte. Schräger Schluss mit Drache Drogon als Chef? Zu unrealistisch… nächste! Eiskönig kommt plötzlich zur Tür herein mit Königsmund-Zombies als Anhang? Zu unerwartet… nächste! Es macht puff und der oft erwähnte Feuer-Gott schnappt sich einfach den Thron? Zu… guuuut?! Doch ob doofes oder geniales Ende, grundsätzlich hoffte ich zumindest auf etwas unerwartetes. Etwas kreatives. Doch was passiert? In bester Fanfiction-Manier erhalten alle Überlebenden so knorke & gut bezahlte Chefsessel-Positionen, dass selbst die korrupte Leiterin einer Behindertenwerkstatt ganz neidisch dreinblicken würde. Was uns zum besten Beispiel bringt, nämlich Brandon „Ich glotz seit mehreren Staffeln scheel & stumm vor mich hin“ Stark. Deren Ernennung zum Chef hatte fast schon etwas Sketch-artiges. Tyrion verfügte, trotz Handfesseln, immer noch über die nötige Macht für eine ausschlaggebende Nominierung, welche Bran mit einem besonders intensiven Glotzblick für sich festigte („Oooh, ich als Edelmann bin ebenfalls für diesen schweigenden Schluck in der Kurve im Rollstuhl! Für ein mächtiges Königreich, jahaaa!“). Überhaupt, warum Sam & Co. da überhaupt mitreden können würde ich gerne mal wissen. Und die Autoren wohl auch. Normal lustig fand ich aber die Selbst-Nominierung von dem Fisch-Onkel und das darauf folgende Fremdschämen. Jahrelang im Knast hocken und dann auch noch Wünsche haben, das haben wir gern! Fazit: Schade. Soviel Vorarbeit und Aufwand wurde auf den letzten 100 Metern geschmälert und man weiß nicht einmal so genau, warum eigentlich. Wollten die Macher endlich mit ihrem Star Wars-Projekt loslegen? Hatten es die Darsteller eilig damit, endlich aus ihren Rollen zu schlüpfen? Vermutlich eine Mischung aus beidem. Fest steht nur, dass die Serie durch zu viele Abkürzungen nicht das runde Ende erhielt, welches sie verdient hatte. Und auch wenn uns noch die vielen Staffeln davor bleiben, ein erneutes Ansehen wird einem dadurch auch ein bisschen versaut. Kurz, viele tragen hier die Schuld. Aber auf EINEN können wir uns bestimmt ALLE einigen: Wertung: 5 von 10 Punkten

