Game Of Thrones – 8.05 – „The Bells“ – Kritik

„Und so geschieht es. 293 Jahre nach dem Zeitalter von ‚Aegon dem Pfuscher‘ machten seine Kinder sich auf, um der Linie der Pfuscher zu neuem Ruhme zu verhelfen! Doch: Hatte Aegon gar noch andere Bastarde, die unerkannt in fernen Landen auf Papierberge und Word-Dokumente einkritzeln? Und wenn ja: Kann man auf dem wertlosen Zeug wenigstens noch (Papier-)Drachen falten? Leset zu all diesen Fragen nun die zukünftigen Aufzeichnungen von Zukunftia! Gez.: Bran, der Bräsige“

Neulich. Ein Gespräch unter zwei Serienmachern…

„Daenerys muss böse werden! Zack-Zack! Diese abgeschmackte Fantheorie ist das Einzige, auf die alles hinauslaufen muss. Wir hatten ja sonst nichts – nach dem Krieg. Äh, den gegen die White Walker halt.“

„Aber bisher hat sie die Zivilbevölkerung ja immer geschont! Woher kommt denn die … Bösifizierung?“

„Kein Problem. Die guckt zweimal fies und durfte beim Massenbesäufnis nicht am Spanferkel sitzen.“

„Reicht das denn?“

„Na gut. Zur Sicherheit schießt die unsichtbare Schiffsflotte© noch einen Drachen ab. Das wird sie so RICHTIG wütend gucken lassen! (*finstere Comicaugen auf Blatt Papier kritzel*)

„Das geschieht aber alles in EINER Folge. Ist das nicht etwas billig?“

„Ach… Billig, schmillig, popillig! Die Fans werden ausrasten über die Mad Queen! Es guckt doch jetzt sowieso der absolute Mainstream zu, dem sonst bei Marvel einer abgeht. Die halten ‚subtil‘ und ‚vorausgeplant‘ doch nur für Popkorn-Geschmacksrichtungen im Cinemaxx!“

„Ich weiß nicht. Wir haben doch die Cersei noch als Bösewichtin aufgebaut, und das nicht gerade kurz. Wäre es nicht schön, wenn die als ECHTE ‚Mad Queen‘ einen total epischen Abgang…?“

„Keine Zeit! Cersei durfte doch schon sooo oft finster von der Zinne gucken und das Weinglas schwenken. Aber okay… Die geht halt auch kaputt. Äh… Also die Cersei jetzt. Aaaber auch die Zinne. Eigentlich alles.“

„Wegen düster so? Weil Macht korrumpiert? Weil man die Figuren nicht mehr braucht? So als allgemeine Kriegs-Kritik?“

„Genau! All das können wir anführen, falls den Leuten das Ende zu klischeehaft, lieblos und unüberraschend vorkommt.“

„Ich verstehe… Wir stellen das so hin, als wäre GoT selbst für die Fans zu subversiv, brutal und mutig geworden? Aber können wir damit denn übertünchen, dass der schlaue Varys z.B. verbrannt wird, weil er sich beim Zwergenaufstand wie der letzte Bauer anstellt?“

„Das interessiert doch keinen mehr… Wir bekommen immerhin eine siebenminütige Schlacht zu sehen! Und alle möglichen Leute, die mal gerade an den wichtigen Wegpunkten aufeinanderrasseln. So als würde der Papst zusammen mit Angela Merkel und Erdogan in die Drehtür beim Kaufhof einsteigen.“

„Cersei? der Hound? Jaime? Arya?“

„Alle immer da, wo sie sein müssen. Immer nur mit Minimal-Beulen am Körper. Und erst DANN hauen die sich gegenseitig die Birne fruchtig! Das reinste Fanfiction-Fanfest – nur echt für Fans.“

„Wenn du meinst. Aber trotzdem finde ich es schon doof, dass Daenerys derart flott auf Frauen, Babys und sich ergebende Soldaten feuert!“

„Die ist halt verrückt, das willste da machen? Wie sagt doch ein altes Autoren-Sprichwort so schön: ‚Massenmord macht Storyprobleme fort‘. Das sagte mein alter Kumpel Alex Kurtzman doch auch immer!“

Nach diesem launigen Einstieg muss ich euch aber noch was verklickern:

Insgesamt fand ich die Folge doch deutlich erträglicher als die letzte. – „HUCH! Anti-Blasphemie beim strengen Klapo! Steinigt ihn mit STD-Reviews!“

Was vor allem daran lag, dass man sich gegenseitig nicht mit Soap-mäßigem Gefasel die Gehörgänge durchspülte. Die brachiale Inszenierung, in der Menschen teilweise sekundenlang durch die Stadt torkelten und flohen (sofern nicht bereits zu „knusprig“) holte hier recht viel heraus. Nämlich Asche und das sadistische Wohlgefühl, dass die Serie auch optisch so nachhaltig abtritt, wie sie sich selbst die letzten Folgen bereits inhaltlich abgewickelt hat…

„Ich würde mich ja gerne ergeben. Aber hinter mir werden in 5 Sekunden hundert Hirn-Fürze aus dem neuesten Drehbuch angezündet. Das will ich auch keinen Fall verpassen!“ – Die goldene Armee von Schlumpfos: Wer wenigstens ein paar klassische Kämpfe sehen wollte, dürfte enttäuscht sein. Aber wenigstens gibt es den ewigen Kampf von Zuschauererwartungen gegen faule Showrunner diesmal gratis dazu!

Und auch, wenn diese GoT-Folge schon jetzt als die „schlechteste aller Zeiten“ betitelt wird, ärgerte ich mich weniger als bei den letzten beiden Franchise-Beerdigungsepisoden. Was man vor allem dem Regisseur zuschreiben darf, der das alles angemessen wuchtig inszenierte. Okay, von eeeinigen doofen CGI-Effekten abgesehen; aber vielleicht war da wenigstens der 600-Euro-Render-PC angemessen wuchtig?

Dass am Ende alles kaputt geht, ist jetzt auch nicht sooo GoT-untypisch, Jedenfalls typischer als so manch zeitsparende Charakterentwicklung für „Work/Life-Balance“-Autoren. Eigentlich finde ich die brennende Stadt sogar recht serientypisch und nur deswegen banal, weil wir bestimmte Figuren-Entwicklungen in EINER statt in zehn Episoden erleben mussten. Oder auch schon mal GAR NICHT.

Hätte man noch eine Szene eingefügt, in der Daenerys auf einem Marktplatz landet und sich den dort bibbernden Gestalten vorstellt („Ich bin die Neue! Niederknien und liebhaben?“), so hätte man daraus wirklich einen schönen Moment stricken können, in dem noch alles Mögliche hätte passieren können. Ein Hinterhalt von versteckten Soldaten, die den letzten Drachen kurz anpieksen, z.B.! Und während der sich am Boden windet, springen ein paar beherzte Bauern mit Mistgabeln heran und greifen Drogon an – bis die Queen noch gerade so abheben kann und erst DANN das gemeine Volk verbrutzelt – da sie selbst eins mit dem Nudelholz abbekommen hat.

Überhaupt hätte man hier vieles verbessern können, indem man Dinge kurz ZEIGT oder mal NICHT zeigt. Der Hound und Arya latschen gemütlich durch die Absperrung und posaunen heraus, die Königin töten zu wollen? – So was bitte weglassen, den Quatsch interessiert keine Socke! Wohingegen es nicht geschadet hätte, dass Sir Jaime mal kurz vom Pferd gezogen wird, als er an Daenerys Truppen vorbeischleichen möchte. Faustregel: Die doofen Sachen besser ungezeigt lassen und die schlauen halt nicht. Allgemeinen Zeitmangel lasse ich hier übrigens nicht gelten. Das „American Pie“-Fest in Folge 3 war schließlich saudämlich (und lang!) und die Serienmacher hätten von HBO auch mehr Folgen bekommen, wenn sie es denn gewollt hätten.

Die Fick… Figuren:

Varys ganz variabel – Okay, man wollte den alten Glatzen-Eumel endlich loswerden, was angemessen lieblos inszeniert wurde: „Du, Herr Stark? Wollen Sie nicht König anstelle der Königin sein?“ – Tyrion sieht(!) das Gespräch aus der Entfernung (oder Zwergenohren haben unbekannte Spezialfähigkeiten?), woraufhin der petzen geht. Ein paar Sekunden später steht Glatzo dann schon im Dunkeln und wird verbrannt. Wobei ich diesen Storystrang inhaltlich auch gar nicht sooo blöde fand. Allerdings hätte man sich mehr Zeit nehmen sollen. Stattdessen: Jon sagt mal einfach GAR nichts, Verräterschwein Tyrion darf den Todgeweihten noch mal lieb am Wanst tätscheln und warum Varys sich nach Jahrzehnten(!) an der Macht so plump ins Messer stürzte, wird wohl auch nur sein Therapeut verstehen. – Okay, man wollte den alten Glatzen-Eumel endlich loswerden, was angemessen lieblos inszeniert wurde: „Du, Herr Stark? Wollen Sie nicht König anstelle der Königin sein?“ – Tyrion sieht(!) das Gespräch aus der Entfernung (oder Zwergenohren haben unbekannte Spezialfähigkeiten?), woraufhin der petzen geht. Ein paar Sekunden später steht Glatzo dann schon im Dunkeln und wird verbrannt. Wobei ich diesen Storystrang inhaltlich auch gar nicht sooo blöde fand. Allerdings hätte man sich mehr Zeit nehmen sollen. Stattdessen: Jon sagt mal einfach GAR nichts, Verräterschwein Tyrion darf den Todgeweihten noch mal lieb am Wanst tätscheln und warum Varys sich nach Jahrzehnten(!) an der Macht so plump ins Messer stürzte, wird wohl auch nur sein Therapeut verstehen.

„Varys? Ich glaube, Ihr werdet gleich ganz … Feuer und Flamme für unsere König sein. Ihr werdet sie heiß und innig lieben lernen! Vielleicht lädt sie Euch sogar mal auf einen FLAMM-Kuchen ein?“ – „Ja, Tyrion, ich verstehe schon. Ihr seid der Wortgewandte unter allen restlichen Figuren hier…“

Arya im Dauerlauf-Verlauf – Nein, ich hatte nichts gegen Arya, die angemessen panisch durch die brennenden Straßen stolperte, humpelte und … half. Immerhin war das super inszeniert! Und dass am Ende ein dreckiges Pferd im Dreck stand, fand ich erklärbarer als die ständigen Teleportierungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Unverzeihlich war hingegen, dass sie nach 7 Staffeln voller Hass und einem Koffer voller(!) Totenmasken nicht die Gelegenheit wahrnimmt, ihre Erzfeindin Cersei abzupieksen. Weil wegen „Macht schlechtes Karma“ oder so. Die alte Autorenweisheit, dass eine Pistole, die vorher gezeigt wird, auch abgefeuert werden muss, gilt hier wohl nicht mehr? Oder wir sehen ihre Maskentricks in der allerletzten Folge dahingehend umgesetzt, dass sie wenigstens im Westeros-Fasching für einige Aha-Momente sorgt? – Nein, ich hatte nichts gegen Arya, die angemessen panisch durch die brennenden Straßen stolperte, humpelte und … half. Immerhin war das super inszeniert! Und dass am Ende ein dreckiges Pferd im Dreck stand, fand ich erklärbarer als die ständigen Teleportierungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Unverzeihlich war hingegen, dass sie nach 7 Staffeln voller Hass und einem Koffer voller(!) Totenmasken nicht die Gelegenheit wahrnimmt, ihre Erzfeindin Cersei abzupieksen. Weil wegen „Macht schlechtes Karma“ oder so. Die alte Autorenweisheit, dass eine Pistole, die vorherwird, auchwerden muss, gilt hier wohl nicht mehr? Oder wir sehen ihre Maskentricks in der allerletzten Folge dahingehend umgesetzt, dass sie wenigstens im Westeros-Fasching für einige Aha-Momente sorgt?

Jaime dumm wie nie – Okaaaay… Nachdem man gesehen hat, wie grausam die eigene Schwester ist, dass Eiszombies eine reale Gefahr sind und man nebenbei auch noch der neuen Königin den Eid schwor, dampft man einfach wieder zurück?! – „Tut mir Leid, Schatz. Im Norden ist es kalt und ich war sowieso gerade in der Nähe – wegen der 5 Minuten in Gefangenschaft.“ Hier macht die ganze Figurenentwicklung mal gerade keinen Sinn mehr! Ebenso wenig wie der schlecht gefilmte Spontankampf gegen Euron („So ein Zufall! Du bist auch hier am Wasser! Darüber muss ich ja fast schon irre lachen!“). Und was sollte die erstaunlich harmlose Verletzung nach dem Schwertstoß zwischen Jaimes Rippen? Früher sagte man, dass es „nur ein Kratzer“ sei. Und heute? „Nur ein Rippchen“? – Okaaaay… Nachdem man gesehen hat, wie grausam die eigene Schwester ist, dass Eiszombies eine reale Gefahr sind und man nebenbei auch noch der neuen Königin den Eid schwor, dampft man einfach wieder zurück?! – „Tut mir Leid, Schatz. Im Norden ist es kalt und ich war sowieso gerade in der Nähe – wegen der 5 Minuten in Gefangenschaft.“ Hier macht die ganze Figurenentwicklung mal gerade keinen Sinn mehr! Ebenso wenig wie der schlecht gefilmte Spontankampf gegen Euron („So ein Zufall! Du bist auch hier am Wasser! Darüber muss ich ja fast schon irre lachen!“). Und was sollte die erstaunlich harmlose Verletzung nach dem Schwertstoß zwischen Jaimes Rippen? Früher sagte man, dass es „nur ein Kratzer“ sei. Und heute? „Nur ein Rippchen“? Der Tod in den Katakomben war zudem schwach. Hier wäre es fast doller gewesen, zusammen mit Euron hinter einem Felsen zu verbluten. Arm in Arm, fast wie bei Geschwistern. Danach vielleicht noch ein Schnitt auf Cersei, die ihren Bruder knapp um 10 Meter verpasst hat? Oh? Was ist das? Eine Emmy-Auszeichnung? Für miiich? Das ist aber lieb!

Cersei endlich weg vom Fenster – Das muss man auch erst mal schaffen, dass einem Cerseis Schicksal als Felsbrockenablage plötzlich am Ar… Zombie-Leibwächter vorbeigeht! Wobei ich die Szenen sogar recht nett fand, in denen sie ihre Niederlage nicht wahrhaben wollte und am Fenster ständig so selbstmotivierende Sachen faselte, wie: „W-Wir schaffen das schon. In diesem Gebäude wurde schließlich noch nie eine Frau mit meiner Figur ausgelöscht, g-genau!“ – Hier spielte sich das komplette Schauspiel im Gesicht ab, was in einer Serie, die neuerdings für mittelgute Dialoge bekannt ist, unglaublich gut ankommt. Trotzdem: Etwas mehr Aktion wäre hier einfach geboten gewesen. Da hätte es mir fast gereicht, wenn sie symbolisch etwas roten Wein aus dem Kelch zum Fenster hinausgegossen hätte. So von wegen „War mein letzter Schluck“ und „Mein Blut kommt auch bald dazu“ oder „War eh ein doofer Jahrgang“. – Das muss man auch erst mal schaffen, dass einem Cerseis Schicksal als Felsbrockenablage plötzlich am Ar… Zombie-Leibwächter vorbeigeht! Wobei ich die Szenen sogar recht nett fand, in denen sie ihre Niederlage nicht wahrhaben wollte und am Fenster ständig so selbstmotivierende Sachen faselte, wie: „W-Wir schaffen das schon. In diesem Gebäude wurde schließlich noch nie eine Frau mit meiner Figur ausgelöscht, g-genau!“ – Hier spielte sich das komplette Schauspiel im Gesicht ab, was in einer Serie, die neuerdings für mittelgute Dialoge bekannt ist, unglaublich gut ankommt. Trotzdem: Etwas mehr Aktion wäre hier einfach geboten gewesen. Da hätte es mir fast gereicht, wenn sie symbolisch etwas roten Wein aus dem Kelch zum Fenster hinausgegossen hätte. So von wegen „War mein letzter Schluck“ und „Mein Blut kommt auch bald dazu“ oder „War eh ein doofer Jahrgang“.

„Gut, dass du kommen konntest, Bruder! All diese Gewalt, das Feuer und die Sterbenden! Ich muss sagen: Das hat mich echt etwas geil gemacht!“ – Berühmte ätzte Worte: Die letzten Dialogzeilen der Beiden waren irgendwie nicht sehr einprägsam. Ich glaube, es war: „Autsch, wer wirft denn hier mit Steinen, Autschi-autsch“?

Daenerys flog über’s Kuckucksnest – Dass die gute Frau nach dem zig-fach wiederholten „Nicht mehr kämpfen, wenn Glocken läuten“-Hinweis am Ende das Geläute überhören wird, war Kennern des Autorentalents der beiden Showrunnern sicher sofort klar. Es stellt sich allerdings die Frage, WAS jetzt genau zu ihrer allgemeinen Abdrehung samt neuem Vater/Mutter/Kind-Hass geführt hat. Natürlich nur echt mit irrem Blick und völligem Ignorieren(!) von Cersei am Fenster. – Dass die gute Frau nach dem zig-fach wiederholten „Nicht mehr kämpfen, wenn Glocken läuten“-Hinweis am Ende das Geläute überhören wird, war Kennern des Autorentalents der beiden Showrunnern sicher sofort klar. Es stellt sich allerdings die Frage, WAS jetzt genau zu ihrer allgemeinen Abdrehung samt neuem Vater/Mutter/Kind-Hass geführt hat. Natürlich nur echt mit irrem Blick und völligem Ignorieren(!) von Cersei am Fenster. War es der Tod vom wuscheligen Google-Translator in der letzten Woche? Der Drachenabschuss? Jon Snows irgendwie labbriger Kuss, bei dem er einmal(!) zu wenig betont hat, dass er nur seine Ruhe will – und lieber in seine Feierabendpuschen als auf den Thron möchte? Oder haben die Frauen und Kinder in den Straßen nicht laut genug geschrien, dass ihnen Feuer dolles Aua macht? Hier werden Jahre an Figurenentwicklung so plump an die Wand gefahren, als wäre ein Drache in Spatzengröße gegen Fensterglas geklatscht.

Ach ja: Dass Drogon mal gerade die ganze Stadt in Stücke sprengt und teilweise sogar Burgtore (und Mauern!) wie mit TNT zerlegte, war zu krass. Diese Figur braucht ein Damage-Downgrade, sonst wird jeder im Multiplayer-Modus nur noch den Drachen spielen wollen!

Mal ganz davon abgesehen, dass eine Stadt, die innerhalb von 5 Minuten fällt, nicht das spannendste Szenario der Welt darstellt. Es sei denn, der Zuschauer hat nur noch 4 Minuten zu leben.

„Ich muss alleeee töten! Denn sie haben ihre Königin nicht gelieeebt!“ – „Aber Ihr habt doch auch gar nicht gefragt?“ – „Ups… Dann habe ich wohl das letzte Memo vergess… Äh… Wenn es gleich regnet, wird das mit den Feuern vielleicht gar nicht so schlimm. Oder so…?“ – Game of Charaktersprünge: Ich kann jeden verstehen, der sich hierüber furchtbar aufregt. Andererseits ist diese schamlose Dekonstruktion schon fast wieder ein Trash-TV-Kunstwerk.

Jon Snow auf Alltime-Low – Ich würde ja jetzt hier gerne ausführlich betonen, wie wenig der Typ gerissen hat. Aber für einen vollständig gefüllten Bewertungskasten war mir selbst DAS zu wenig. – Ich würde ja jetzt hier gerne ausführlich betonen, wie wenig der Typ gerissen hat. Aber für einen vollständig gefüllten Bewertungskasten war mir selbst DAS zu wenig.

Der Hound und sein Zombiebruder – Der spektakulärste Kampf wirkte cool und brutal. Vor allem die schöne „Du hast da was im Auge“-Szene. Allerdings war ja mindestens ein Glubscher noch recht unversehrt nach der beidseitigen Quetschattacke? Und wieso muss der Narbige nach all seinen Abenteuern unbedingt in eine zerfallende Burg klettern, um dann mit seinem Bruder zu Tode zu stürzen? Ist das jetzt die neue GoT-Premium-Motivation, am Ende der Welt noch schnell seinen Erzfeind aufzusuchen, damit der 20 Sekunden früher zu Tode kommt? Da wäre es fast toller gewesen, die Brüder hätten sich bei der Flucht in den Katakomben halb zufällig getroffen. Und Arya hätte wenigstens ein biiisschen helfen dürfen. – Der spektakulärste Kampf wirkte cool und brutal. Vor allem die schöne „Du hast da was im Auge“-Szene. Allerdings war ja mindestens ein Glubscher noch recht unversehrt nach der beidseitigen Quetschattacke? Und wieso muss der Narbige nach all seinen Abenteuern unbedingt in eine zerfallende Burg klettern, um dann mit seinem Bruder zu Tode zu stürzen? Ist das jetzt die neue GoT-Premium-Motivation, am Ende der Welt noch schnell seinen Erzfeind aufzusuchen, damit der 20 Sekundenzu Tode kommt? Da wäre es fast toller gewesen, die Brüder hätten sich bei der Flucht in den Katakomben halb zufällig getroffen. Und Arya hätte wenigstens ein biiisschen helfen dürfen.

Fazit: Diese Folge wird gehasst – und das zu Recht. Viele langjährige Storystränge werden hier mal gerade niedergewalzt, angezündet, mit Drachenkot benetzt und durch 20 unsinnige Orts- und Tempowechsel die brennende Straße rauf- runtergejagt. Nichts, was aufgebaut wurde, bekam einen verdienten Abschluss – besonders nicht Jaime, Varys, Arya und Cersei.

Doch trotzdem mag sich die große Rant-Stimmung zum ersten Mal seit 3 Wochen nicht komplett einstellen. Inzwischen ist mir alles sooo egal geworden, dass ich mich an hübschen Bildern und dumpfem Bass erfreuen kann, während ich mich fast diebisch freue, wie die armen Schweine bei HBO jetzt noch 3(!) neue Serien entwickeln wollen, nachdem man die Fans derartig verärgert hat.

Das werden Real-Live-Machtspielchen der unterhaltsamsten Art! Wird man uns mit Tausend Erfolgsmeldungen täuschen, wie bei STD? Um dann zig Serien anzukündigen, von denen alle objektiv doof klingen? Ja, DAS wird episch, Leute! Alle mitsingen: Tö-Tööö, Tötötö-Tööö…! (*sich wie im Vorspann vor eine Schachtel Popcorn hochschraub*)

Wertung als stinknormale TV-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als GoT-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

