Game Of Thrones – 8.03 – „The Long Night“ – Kritik

Eigentlich sollte es hier keine GoT-Reviews geben. Denn alle Folgen sind stets in etwa gleich gut gewesen – und somit eher langweilig für unsere üblichen zehn „DIN A4-Seiten of Nitpicking“. Doch ab dem Ende der letzten Staffel, wo alle Hauptfiguren wie Orgelpfeifen auf einem Drachen saßen – und Onkel Benjen passend aus dem Nirgendwo auftauchte, um seinen lange aufbewahrten Löffel abzugeben – bekam ich Zweifel an der Zukunftia-Untauglichkeit des Franchises. Zu Recht, wie diese Episode nun beweist!

SPOILER!

Hier wird alles besprochen!

Inhalt: In epischen 80 Minuten kloppen alle Hauptfiguren nebst Drachen auf die anrückende Armee der Untoten ein. Bran hingegen wird bis zum großen Finale unter‘m Apfelbaum abgestellt und meditiert eine Runde.

„Echt? Ein Eilbrief vom Nachtelfen… äh… dem Nachtkönig? Und ich muss dafür nur die Tür aufmachen und quittieren?“ – Dumm und Kürzer: Tyrion ist seit 2 Staffeln schon eine ziemlich verschenkte Figur… Neee, im Ernst. Ich verschenke den! Wer will ihn haben?

Besprechung:

Ihr werdet es schon ahnen… Der Zauber der Serie beginnt sich langsam zu verflüchtigen. Wer der Zahnschmelz nach ein paar schönen Jahren des Süßigkeiten-Dauerkauens. Denn nach der recht variablen Geographie in Staffel 7 (Motto: „Und um die Welt in 80 Minuten!“) geht es langsam an das Verwässern grundlegender Charaktere. Und um die Pläne der Bösewichte.

Aber der Reihe nach:

Lame of Bones – Nichts gegen eine saftige Sonderbehandlung der Hauptfiguren, aber: In dieser Episode stirbt – außer Ser Mormont – keiner der wichtigeren Figuren. Was in einer Serie, die für sterbende Hauptfiguren berühmt wurde, schon ein starkes weiches Stück ist. Immerhin geht es hier um Phantastilliarden an Zombies! Die Umkipper des Tages sind lediglich die Sprechrollen der dritten Reihe, bei denen man sich seit Jahren fragt, ob der Lord des Lichts an dieser Stelle einfach vergessen hat, das Licht auszuschalten… – Nichts gegen eine saftige Sonderbehandlung der Hauptfiguren, aber: In dieser Episode stirbt – außer Ser Mormont – keiner der wichtigeren Figuren. Was in einer Serie, die für sterbende Hauptfiguren berühmt wurde, schon einweiches Stück ist. Immerhin geht es hier um Phantastilliarden an Zombies! Die Umkipper des Tages sind lediglich die Sprechrollen der dritten Reihe, bei denen man sich seit Jahren fragt, ob der Lord des Lichts an dieser Stelle einfach vergessen hat, das Licht auszuschalten…

Apropos „kein Licht“ – Ein paar Momente waren toll gefilmt: Der mysteriöse Beginn mit den erlöschenden Feuern, ein paar der Leichenberge, das Chaos an allen Ecken und Enden. Dumm nur, dass ich beim spannend gemeinten Drachenkampf dabei ertappte, mir mit einer Büroklammer die Fingernägel sauber zu machen. So wirklich klar war zumindest in der Luft nicht, was überhaupt abging. Ganz zu schweigen von den manchmal recht schnellen Schnitten im Dunklen(!), bei denen ich dann nicht wusste, ob sich der dicke Sam zum zehnten Mal aus der Gefahrenzone rollte – oder es nur ein vorbeihuschender Wüstenstrauch war. – Ein paar Momente waren toll gefilmt: Der mysteriöse Beginn mit den erlöschenden Feuern, ein paar der Leichenberge, das Chaos an allen Ecken und Enden. Dumm nur, dass ich beim spannend gemeinten Drachenkampf dabei ertappte, mir mit einer Büroklammer die Fingernägel sauber zu machen. So wirklich klar war zumindest in der Luft nicht, was überhaupt abging. Ganz zu schweigen von den manchmal recht schnellen Schnitten im Dunklen(!), bei denen ich dann nicht wusste, ob sich der dicke Sam zum zehnten Mal aus der Gefahrenzone rollte – oder es nur ein vorbeihuschender Wüstenstrauch war.

Besser mal im Suff druff – Ich will ja nicht nitpicken, aber dieser ganzer Plan, in einem kleinen Gärtchen auf die Ankunft des Nachtkönigs zu warten, während rundherum seit (gefühlt) Stunden alles in zu Bruch geht, war vielleicht nicht die tollste Mausefalle? Okay: Theon Graufreud (nebst ein paar Pfeilhansel) in die Mitte eines Kampfgebiets zu stellen, damit sie Brans Rollstuhl bewachen, mag möglicherweise die Idee des Jahrhundert gewesen sein – aber dann höchstens für DAS Jahrhundert, das „Ära des Nachtkönigs“ genannt werden soll… – Ich will ja nicht nitpicken, aber dieser ganzer Plan, in einem kleinen Gärtchen auf die Ankunft des Nachtkönigs zu warten, während rundherum seit (gefühlt) Stunden alles in zu Bruch geht, war vielleicht nicht die tollste Mausefalle? Okay: Theon Graufreud (nebst ein paar Pfeilhansel) in die Mitte eines Kampfgebiets zu stellen, damit sie Brans Rollstuhl bewachen, mag möglicherweise die Idee des Jahrhundert gewesen sein – aber dann höchstens für DAS Jahrhundert, das „Ära des Nachtkönigs“ genannt werden soll…

„Wer zu Bran will, muss erst mal an mir vorb… (*Schnätz!*) O-Okay… Sie dürfen p-passieren, der Herr!“ – Fifty Shades Of Death: Auch früher wirkte der Tod mancher Figuren fast sinnlos. Hm, aber irgendwas war damals doch anders als jetzt…? – Ich hab‘s: Der Gedanke, dass vor allem die überlebenden Schwächlinge und Heulsusen noch etwas Wichtiges vollbringen werden!

Der Sp(r)atz auf dem Dach – Bis zur Hälfte der Folge habe ich nicht mal erkannt, ob man das Drachenglas überhaupt vernünftig einsetzt. Sollte diese ultimative Waffe nicht die Zombies PLUS die Nachtkönige nachhaltig umhauen? Oder habe ich was falsch verstanden? Ein paar Mal sah es aus, als würden Zombies zerspratzen, dann aber wieder nicht – oder ist denen nur der Leichendreck aus dem Ärmel gefallen? Dann wiederum lagen sie wieder nur blöde rum. Von den normalen Kämpfern auf der „guten Seite“ scheinen ja eh nur 0,001% überlebt zu haben. Tja, hätten die mal SPRECHEN gelernt, diese Statisten! – Bis zur Hälfte der Folge habe ich nicht mal erkannt, ob man das Drachenglas überhaupt vernünftig einsetzt. Sollte diese ultimative Waffe nicht die Zombies PLUS die Nachtkönige nachhaltig umhauen? Oder habe ich was falsch verstanden? Ein paar Mal sah es aus, als würden Zombies zerspratzen, dann aber wieder nicht – oder ist denen nur der Leichendreck aus dem Ärmel gefallen? Dann wiederum lagen sie wieder nur blöde rum. Von den normalen Kämpfern auf der „guten Seite“ scheinen ja eh nur 0,001% überlebt zu haben. Tja, hätten die mal SPRECHEN gelernt, diese Statisten!

Hasta la Schweinebacke, Baby! – Dass Arya am Ende den Nachtkönig zerlegte, das hatte was. Wenn ich denn nur wüsste, WAS. Der Moment war schon ziemlich Bad-Ass, andererseits aber nicht gerade Good-Brain. Eben schleicht sie sich noch mit Mühe(!) an fünf Zombies vorbei, die ihren Bibliotheksausweis zurückgeben wollen (nur echt mit dem „Sich selbst unter‘m Tisch wegzaubern-Trick“), dann wiederum übertölpelt sie die ganze Elite von blaugesichtigen Schweigern von hinten. Zumal ich das dumpfe Gefühl habe, dass wir deren Motive auch nicht mehr enthüllt bekommen. Sie sind ja jetzt ALLE tot! Scheiß Magie… – Dass Arya am Ende den Nachtkönig zerlegte, das hatte was. Wenn ich denn nur wüsste, WAS. Der Moment war schon ziemlich, andererseits aber nicht gerade. Eben schleicht sie sich noch mit Mühe(!) an fünf Zombies vorbei, die ihren Bibliotheksausweis zurückgeben wollen (nur echt mit dem), dann wiederum übertölpelt sie die ganze Elite von blaugesichtigen Schweigern von hinten. Zumal ich das dumpfe Gefühl habe, dass wir deren Motive auch nicht mehr enthüllt bekommen. Sie sind ja jetzttot! Scheiß Magie…

Game Of … TV-Serien? – Irgendwie hat es dem Franchise nicht gut getan, so bekannt zu werden. Und einen Autoren zu haben, der sich seit Jahren die Eier schaukelt – wenn der nicht gerade verzichtbare Nebengeschichten in seinen spärlich erscheinenden Büchern ausschmückt… Denn seit 2 Jahren hat man das Gefühl, dass nur noch billiger Fanservice betrieben wird: Wer muss noch auf einem Drachen reiten? Wer muss noch mit wem zusammenkommen? Wer muss noch mal einen coolen One-Liner bringen? Wer muss noch mal als weise/ schlau/ auserwählt bezeichnet werden? – Irgendwie hat es dem Franchise nicht gut getan, so bekannt zu werden. Und einen Autoren zu haben, der sich seit Jahren die Eier schaukelt – wenn der nicht gerade verzichtbare Nebengeschichten in seinen spärlich erscheinenden Büchern ausschmückt… Denn seit 2 Jahren hat man das Gefühl, dass nur noch billiger Fanservice betrieben wird: Wer muss noch auf einem Drachen reiten? Wer muss noch mit wem zusammenkommen? Wer muss noch mal einen coolen One-Liner bringen? Wer muss noch mal als weise/ schlau/ auserwählt bezeichnet werden?

„Was soll uns schon passieren? Wir sind jung und sehen gut aus. Äh… Außer Ihnen, Ser Mormont… Grauschuppen?“ – „Nö, ich versuche optisch die einfachen Bauern zu repräsentierten, die seit Minuten nicht mehr gezeigt werden. Ganz schöne Arbeit, sag ich Ihnen!“ – Fanservice für Servicekräfte: So wirklich packend war selbst diese Szene nicht.

Aber ich hab‘s fast kommen sehen. Man kann einfach nicht über Jahre Mysterien aufbauen, ohne am Ende krachend zu versagen. Wann hat so ein Zig-Jahre-Arc denn jemals so richtig überzeugend abgeliefert? Bei DS9? Bei Breaking Bad? Bei LOST?

Somit verpuffen hier dann auch die ersten Mysterien im Nichts. Und das nicht gerade wenig:

– Der Lord des Lichts hat einen seiner Gesellen über Jahre wiederauferstehen lassen, damit er in einem bestimmten Moment(!) 5 Sekunden zu lange im Hausflur rumsteht und damit Arya das Leben rettet. Sie nannten ihn daher auch „den unsterblichen Türkeil“, oder was?

– All das Gewese um die Sterblichkeit, Motive und Macht des Nachtkönigs hätte man sich vielleicht sparen können. Ein kleiner Piekser mit einem Drachenglas-Splitter hat ja dann gereicht. Vielleicht einfach 30 Scharfschützen in die Bäume vor der Burg stellen? Und wenigstens seine schweigsamen Kollegen hätte man ja noch händisch wegschnippeln können? Nur zugunsten der Dramaturgie von mir aus?

– Letzteren Punkt vielleicht sogar unter Beteiligung von Jon Snow, der hier irgendwie überflüssig wirkte? Denn bei dem muss der Plot eigentlich noch eine ganz dolle Lösung anbieten, warum der Heini jetzt seit Jahren nicht verrecken durfte. Interessierten sich die Götter(?) am Ende doch nur dafür, dass er er den eisernen Thron besteigt? In Sachen „Weiße Wanderer“ war er ja hier nur für‘s Abstürzen, Rumkrabbeln und Weglaufen zuständig…

– Tyrion war ebenfalls überflüssig, was wohl sogar den Autoren doof vorkam („Meint ihr nicht, dass ich oben sein sollte, um noch eine tolle Idee am Schluss zu haben?“ – „Sei ruhig und stille meine Tochter, Zwerg!“)… Aber okay, der gehört ja eher zum Cersei-Plot und wird DA noch mal glänzen können.

– Ist nur so eine Vermutung, aber sooo richtig doll war Brans Rolle ja jetzt auch nicht? Da er sich vor allem mit Eis-Zombies beschäftigte, glaube ich auch nicht, dass bei seinem Plot noch was GANZ Knackiges kommt… Aber gut, lassen wir uns überraschen, ob dieser Fantasy-Vulkanier („Mich interessiert nur noch, euch emotionslos zu spoilern!“) neuerdings Interesse bezüglich der Schlacht um Königsmund zeigt.

– Die Rote Hexe war also nur das Zünglein an der Waage? Und hat die Untoten lediglich zwei Minuten zurückgeworfen? Und das auch nur, weil der Nachtkönig seine Leute nicht in der nächsten SEKUNDE über ihr Feuerchen stiefeln ließ? Der Gott des Lichts ist wirklich ein Spaßvogel…

„Ich will mich ja nicht beklagen, aber Sie sind schon der Fünfte heute. Und ich habe gerade schon VIER Hauptfiguren ausgebraucht, die mich in letzter Sekunde retten.“ – So ein Messerwisser: Sam soll wohl die Sicht des Zuschauers repräsentieren. Schade, dabei hätte Jamie oder Brienne das doch besser hinbekommen? Oder auch eine Kamera, die einfach mal für 5 Sekunden stillhält?

Dass das alles tiefgründiger geht, kann sich auf dieser Webseite hier, wo sich Fuchs und Möchtegern-Theaterregisseur Gute Nacht sagen, ja sicher jeder vorstellen?

So hatte ich kürzlich die (sicherlich nicht ganz neue) Idee, dass der böse Nachtschlumpf gar nicht böse ist. – Sondern er lediglich weiß, dass der nächste Winter der „Endlose Winter“ sein wird, an dem die Menschen zugrunde gehen. WENN er nicht möglichst viele von uns rettet und uns wenigstens als Untote weiter“leben“ lässt. Und sich Bran als wandelnde Menschheitsbibliothek irgendwo in sein Regal stellt, bis nach Tausenden Jahren RICHTIGE neue Menschen erschaffen werden können.

Aber dazu gibt es sicherlich schon eine Fantheorie?

Somit bleibt in allen Belangen ein fader Nachgeschmack zurück, bei dem noch nicht mal alle Logikfehler inkludiert sind, die einem erst nach und nach auffallen. – Warum mussten z.B. die Dothraki ganz alleine losreiten zu Beginn der Schlacht? Woher wussten die, dass die Wanderer genau dort rumstehen? Und wäre das magische Klingenfeuer nicht auch für alle anderen Kämpfer ganz toll gewesen?

Wah! Schnell, zum Fazit! Die Endnote droht weiter abzusacken!

Fazit: Keine Totalkatastrophe und zwischendurch immer noch tüchtig spannend, aaaber teilweise doch sehr kleinkariert gedacht.

Helden haben gefälligst bis zur allerletzten Minute zu überleben, Nachtaufnahmen so gut wie unsichtbar zu sein und wichtige Figuren stets in allerletzter Sekunde von hinten einzugreifen – was hier gleich wieder mehrfach passiert.

Was bleibt, ist eine seltsam unterkühlte Stimmung (= Winter is bleibing?) in Bezug auf das Schicksal aller Figuren. Und auch, wenn die Serie noch immer zu den schönsten popkulturellen Phänomenen der letzten Jahre gehört:

Das große Aus-dem-Hut-Zaubern (bzw. wieder rein) hat begonnen.

