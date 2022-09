„Picard“, Staffel 3 – Der Teaser für Stromsparer

Der „Star Trek Day“ enthüllte uns vor einigen Stunden dieses neue Glanzstück der Serie „Picard“.

Äh… Aber nur, wenn man mit dem Wort „Glanz“ so eine Art tiefschwarze, lichtlose Masse verbindet?

Besonders auffällig ist neben den üblichen Plattitüden („Wir werden immer hinter dir sein, sobald du dir einen Rückspiegel an den Schädel montierst.“) die besonders finstere Stimmung.

Hiergegen wirkt „Nemesis“ fast wie eine Tageslichttherapie?

Das billige Abfeiern von unterdurchschnittlichen Schiffsdesigns überlassen wir übrigens gerne anderen Webseiten. Hätte man das hier in „Discovery“ oder „Strange New Worlds“ als neues Set verwendet, so hätte ich es wohl nicht mal bemerkt.

So richtig ikonisch wird es wohl erst, wenn Doctor Crusher mit einem Drehkick die bösen Aliens zerbröselt und Troi so was sagt, wie: „Oh. Ich spüre deinen tiefen Schmerz – wenn ich dir das Bein verdrehe.“

Und ja, die (ernsthafte) Wahrscheinlichkeit hierfür liegt deutlich bei über 50%.