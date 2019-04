The Orville – 2.12 – „Sanctuary“ – Kritik

Eins muss man der Serie lassen: Sie macht die Sache mit der Politik einfach besser! Statt Michael Burnham irgendeinen Stuss in die Kamera lallen zu lassen („Engel! Auserwählte! Alle retten! Abendmahl!“) und später zu behaupten, dass Premium-Stuss von Frauen besonders feministisch sei, nennt man hier einfach das Kind beim Namen: Heute geht es ganz offen um Frauen- und Mädchenrechte. Und das ist GUT. Ihr braucht gar nicht wie ein Mädchen heulen, Jungs!

Inhalt: Zwei Moclaner reisen auf der Orville mit. Dummerweise haben sie ein weibliches Kind dabei, das mal schnell auf einer geheimen Welt vor den Schergen der männlichen Moclaner versteckt werden soll. Etwas, was Bortus so ähnlich ebenfalls durchgemacht hat…

Besprechung:

Dass es MacFarlane es wagte, nur 1-2 Mini-Jokes am Rande unterzubringen, zeigt mir schon, dass es ihm ernst ist mit der Gleichberechtigung der Busenfraktion. Auch wenn ich selbst lange mit meinen Vorurteilen gehadert habe:

Erst dachte ich, dass man uns eine Folge darum zeigt, dass die beiden Moclaner mit ihrem weiblichen Kind nicht des Schiffes verwiesen werden wollen (laaangweilig?). Dann dachte ich, dass man uns eine Folge darum zeigt, dass das Außenteam den versteckten Female-Planeten nicht mehr verlassen darf (eeetwas langweilig?). Dann dachte ich, dass wir den Rest der Folge Statements vor dem Föderationsrat hören werden (möglicherweise fast nicht langweilig?). Dann dachte ich, dass wir Kelly dabei zusehen, wie sie mit dem Moclan-Kriegsschiff darüber debattiert, nicht den Planeten zu stürmen (gar nicht mal sooo langweilig!). Dann dachte ich, dass wir nur die Kämpfe sehen, es aber keine Einigung im Rat geben wird (nicht langweilig, aber dafür unnötig brutal?). Und am Ende gab es dann doch eine Einigung. So eine klein wenig laaangweilige. Nur einen Hauch…

Aber HIER sehen wir, sehr geehrte TNG-Jüngerinnen und -Jünger, auch mal einen Unterschied zu TNG, der Hoffnung macht!

Denn viele Episodenideen mögen von Star Trek geklaut sein, aber das Tempo ist deutlich höher. Wo Picard schon mal 40 Minuten über ein kleines Gastdarsteller-Problemchen gegrübelt hat, überspringt man die Langeweile bei „The Orville“ auch mal. Und wo wir früher einen einzigen Aspekt der obigen Dinge erlebt hätten, reichen Budget und Zuschauerhirn eben heute für ein halbes Dutzend Plot-Ebenen. Wobei ich es erfrischend fand, dass wir den „Föderationsrat“ auch mal SEHEN. Gerade bei Star Trek hatte man – bis auf einige Ausnahmen in DS9 – ja stets den Eindruck, dass es gar keine Politiker mehr GIBT. Und vielmehr irgendwelche irren Captains das Schicksal der Galaxie entscheiden. Quasi „Discovery Light“.

„Ich möchte, dass Frauen das Recht haben, Luft zu atmen, ohne eine Steuer zahlen zu müssen! Ich will, dass Mädchen den Boden berühren können, ohne dass dieser danach weggebaggert werden muss! Außerdem – bitte haut mich nicht! – , bin ich auch für das Ende der Prügelstrafe bei weiblichen Rednerinnen in holzvertäfelten Sälen!“ – Gleiches Recht für Gleiche: Die Rede war toll und gar nicht kitschig. Tut also gar nicht weh, Kurtzman!

Zumal man seit dem Wegfall der minütlichen Gags auch mal beobachten kann, wie GUT die Schauspieler eigentlich sind. Hier sitzt jede ergriffene „Wir sind starke Frauen“-Szene, jede „Wir werden nicht aufgeben“-Sequenz, jede „Wenn wir keine Lösung finden, könnte es Krieg geben“-Einschätzung. Ja, sogar Seth wirkt nicht mehr ganz so deplatziert wie in Staffel 1. Auch wenn ich es eeetwas seltsam fand, dass man gleich alles stehen und liegen lässt, um zwei Männern mit ihrem(?) Baby zu folgen. Das wäre so, als hätten sich zwei potenzielle Schmuggler an Bord eines Flugzeugträgers geschmuggelt, weswegen dieser erst mal ein paar Tage im Golf von Mexiko rumgurkt, um diese Leute wieder auszumachen. Hier rächt sich wohl ein bisschen, dass man früher so extrem Larifari drauf war (= „Regen auf der Brücke? Ist doch witzig, Leute!“).

Denn dem Picard in der „Nicht-Kurtzman-Edition“ – für alle, die das hier NACH dem Start der Jean-Luc-Serie lesen werden – hätte ich diese pedantische Verfolgungsjagd viel eher abgenommen.

Und so toll ich es auch fand, eine realistisch(!) aussehende Verhandlung auf der Erde zu zeigen, bei denen wir mal eben zig Alien-Politiker sehen, so schade fand ich fast die Endsequenz auf dem Planeten. Das hatte ein bisschen was von „Star Trek 9“ in (noch) schlechter: Minutenlang ballern nur ZWEI Offiziere auf eine Horde schwerbewaffneter Frauenhasser ein, während die Girls von hinten druffkloppen. Und obwohl sich bereits die Leichen vor den Hütten stapeln, ist dann plötzlich alles okay, als man von der Einigung auf der Erde erfährt. Getreu dem Motto: „Hört auf, eure jahrzehntelangen Freunde und Kameraden rächen zu wollen. Die Sesselpupser haben gerade auf den AB gesprochen!“

So was war in den 90ern schon nicht cool – und wirkt heute auch nicht kühler. Denn einerseits zählt hier jedes (weibliche) Leben, während verzichtbare Statistenköppe im Dutzend abgeknallt werden können. Ganz schwaches Kino. Zumal man mir nicht erzählen kann, dass dieser Übergriff nicht schon ein halber Kriegsgrund ist. Würden die Amis in einem Tibet-Grenzstreit mal gerade 30 Chinesen erschießen, wäre die Hölle los. Auch wenn nebenbei bei der Uno nett geschwafelt wird…

„Wir müssen das Dorf um jeden Preis halten, Bortus!“ – „Ich weiß nicht… Könnte sein, dass ich dann vom klingon… moclanischen Volk entehrt werde? Meinst du, so was Ähnliches ist schon mal irgendwo passiert?“ – Blöd, dass sich die geheime Existenz dieses Sonnensystems(!) jetzt rumspricht. Dabei haben die extra heruntergelassene Jalousien am Weltraumnebel angebracht. Leider mit femininen Blumenmuster…

Schön aber, dass man die Intoleranz der Moclaner mal ohne ablenkende (Gag-)Scheuklappen thematisiert. Sah man bisher irgendwie drüber hinweg, da die Eiermänner Garanten für witzige Nebenstorys waren, hagelt es diesmal Konsequenzen. Oder halt nicht, wegen deren tollen Waffen. Was ja auch wieder ein Kommentar zu Dingen darstellt, die schon seit Jahrmillionen zur Menschheitsgeschichte gehören („Aber der böse Uggabugga-Klan macht viel bessere Bögen als der nette Mugga-Klan! Was nun?“)…

Das fängt schon mit Bortus‘ Ehemann an, der sich weigert, mit Frauen zu sprechen oder sein Kind entsprechend menschlicher Geschlechterakzeptanz zu erziehen. Da auch das nur eine weitere Nebengeschichte ist, langweilt’s auch nicht. Zumal es organisch eingearbeitet wurde: „Du hast Commander Grayson eben nicht mal begrüßt“! – Und der erstaunte wie leicht ablenkbare Zuschauer denkt sich daraufhin: „Heeey, das stimmt! Hatte ich gar nicht beeemerkt!“

So bleibt eine Episode, die trotz aller diplomatischen Verwicklungen sehr kurzweilig ist und uralte Klischees auch mal mit 2-3 Ortswechseln überspringt („Schiff! Kampf! Gespräch! Mein Gott, wie schaffen sie nur DIESE Spannung?“). Da nehme ich ihr nicht mal übel, dass Mercer mal gerade mit dem Shuttle bis zur Erde zu kommen scheint. Und dass ich die Prämisse eines „geheimen“ Planeten, der sich NUR in Untergrundkreisen rumgesprochen hat, etwas schwer zu schlucken finde. Aber klar: Der Brocken ist nur eine Metapher für das legendäre „Utopia“ – oder halt die einsame Insel, auf der angeblich alles besser sein soll, man am Ende aber wegen der ollen Muschelsuppe brechen will.

Und eigentlich habe ich ja nichts gegen Pappkulissen und inhaltliche Vereinfachungen, wenn sie nur ein Mittel sind, um auf ein komplizierteres Problem überzuleiten. Und das klappt ja hier ganz gut.

„Du magst zwar nur ein Mädchen sein, aber dafür quiekst du auch viel schöner, wenn ich dir das Brandeisen zwischen die Rippen halte.“ – Geschlechterkampf, Geschlechterschlumpf: Endlich geht es nicht nur um die sogenannten weißen, wütenden und alten Männer. Denn auch die angry, brown und young Men besitzen auf der Intoleranz-Skala durchaus ansehnliche Zahlenwerte.

Und trotz der netten Mini-Raumschlacht muss ich sagen: Mir hätte die Spannung im Orbit fast gereicht. Getreu dem Motto: „Wer schießt zuerst – oder doch eher keiner?“ Eben dieses alte TNG-Gefühl, bei dem man haufenweise Fingernägel verputzt hat, obwohl am Ende beide Seiten grummelnd auseinander gingen und nur irgendwas von „SoeineFrechheit. Wasbildetdersichein.“ brummelten.

Und wo nicht mal ein einziger Schuss fiel.

Fazit: Hut und Geschlechteridentität ab!

Langsam baut Orville sein gemopstes Stückwerk zu einem mittelgroßen Ganzen aus. Dass man dabei nebenbei alle Föderations-Besprechungs-Szenen bei Star Trek locker(!) übertrifft und die Frauenklamotte gar nicht mal zu dröge und belehrend rüberkommt, ist erstaunlich.

Gehörige Minuspunkte hagelt es allerdings für die dumpfe Kampfsequenz nebst dem „Irgendwie ja doch vom Admiral abgesegnet“-Faktor. Das schmälert alles.

Sogar den Gesang von Dolly Parton.

