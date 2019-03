„Star Trek – Discovery“ – 2.09 – „Project Daedalus“ – Kritik

Als Kind wollte ich immer ins Wissenschaftsmuseum. In jene Häuser, in denen man kleinen Experimenten zusieht und die Naturgesetze erlebt. Doch heute darf ich JETZT mal das Unwissenschaftlichkeits-Museum! Denn bei Discovery gehen die Menschen demnächst im Vakuum spazieren, programmieren Computer mit Zauberstaub und drehen die Befehlspyramide auf den Kopf. Gerne auch mit Gene Roddenberrys Grabmal drin. Dann muss der sich wenigstens nicht mehr selber schnell rumdrehen.

Inhalt: Ich… Ich… Irgendwie… Die Admiralin kann nicht… Und Spock lügt vielleicht… Aber eigentlich gingen Signale zu einer Gefängnisstation… Und der Computer von „Control“ meldet sich nicht mehr… Ach Gott, ich KANN diesen Blödsinn wirklich nicht zusammenfassen! (*Arbeitsvertrag zerreiß*)

„Spock, Sie meinen wirklich, ich kann alle Abzweigungen im Sporennetzwerk auswendig lernen?“ – „Klar, so ein griffiges Multiversum merkt man sich doch, oder?“ – „Hmm… Und diese Sache mit der Homosexualität? Sie meinen wirklich, Sie könnten mich mit vulkanischen Nackenschlägen davon heilen?“ – Tierischer Berater mit extra viel Fell: Dank Spock werden alle NOCH schwul… äh… schlauer.

Besprechung:

Leider musste ich diesen Artikel in großer Eile schreiben, denn es ist was Schlimmes passiert bei Zukunftia.de! Stellt euch vor: Kollege Sparkiller ist ja zusammen mit mir der Chef bei Zukunftia – wir nennen uns ja auch „Admiral 1“ und „Admiral 2“. Jetzt ist Sparkiller aber leider über Nacht Dschihadist geworden. Ja, das konnte leider keiner vorhersehen, dass ihm der Kaffee bei uns inzwischen sooo schlecht schmeckt. Jedenfalls ist Sparki zu unserem Sicherheitsdienst gegangen und hat Kraft seiner Taliban-Sympathie gesagt, dass die meinen Serverzugang sperren sollen, damit ich keine Eingaben im Programm „Entscheidungsfix 2.0“ mehr machen darf. Da haben die Jungs dann natürlich einen Serverraum (von vielen) im Nachbarort vermint! Klar, ich durfte zwar weiterarbeiten und unser Firmenvorstand meldete sich auch nicht zu dem ganzen Problem, weil denen Dschihadisten in ihren Reihen eher egal sind (Firmenpolitik und so). Aaaber es war halt etwas blöd für mich…

Auch deswegen, weil wir ja über „Entscheidungsfix 2.0“ alle unsere Entscheidungen treffen. Die ganzen Pointen, Büromöbelbestellungen und Kleinkriege mit Twitter-Usern! Zum Glück fand ich dann aber eine Lösung: Ich habe einen unserer Zukunftia-Lieferwagenfahrer angesprochen, ob sie nicht mit mir zum Server fahren können, damit ich mich SELBST wieder freischalten kann. Da die Fahrer auch Schusswaffen dabei haben, sollte es mir möglich sein, dieses kleine IT-Problemchen zu beseitigen, dachte ich mir… Ohne die Chefs ganz oben damit zu behelligen. Und so kam es dann ja auch.

Ihr werdet es schon ahnen: Dieses kleine Gleichnis soll euch verdeutlichen, wie bananig und birnig die Prämisse der heutigen Folge ist. Wobei Obst-Adjektive unmöglich das Ausmaß der Idiotie rüberbringen können, die eine Organisation verströmt, die sich selbst in den Zeh schießt, sich dann ins Krankenhaus einweisen lässt, um den Arzt zu verkloppen und dann mit der lakonischen Bemerkung „Entschuldigen Sie, ich habe zu arbeiten!“ aus dem Fenster im zehnten Stock springt. Ja, dagegen ging die letzte Love Parade fast schon als „bestorganisierte Veranstaltung“ in die Geschichte ein.

Und ja, ich weiß schon, dass die obige Geschichte am Ende nur die halbe Wahrheit ist und wir von einer KI veräppelt werden, ABER: Wirklich klüger wird diese Episode auch in ihrer Endvariante nicht: „Die ganze Sternenflotte meldet sich nicht mehr, andere Schiffe nicht und Oma ruft auch nicht mehr an. Wie gut, dass wir alle reflexartig meutern, wenn der DSL-Anschluss mal streikt. Sonst hätte ja keiner gemerkt, dass die KI jetzt gegen uns arbeitet.“

„Spock, was ist das, was da um Ihren Kopf kreist?“ – „Ich weiß es nicht. Es taucht aber immer auf, wenn mir ein Amboss auf den Kopf fällt. Oder ich mir unsere Abenteuer auf einem Monitor ansehe.“ – Verstehen ist ein dreischneidiges Schwert: Die Admiralin ist durchtrieben. Das erkennen wir aber nur daran, dass sie das alle drei Stunden auf ein großes Pappschild schreibt.

Doch bevor wir uns weiter um den „Inhalt“ (oder besser: „Dialoge mit Blinkeffekten dran“?) kümmern, möchte ich noch mal erwähnen, dass Jonathan Frakes mir leid tut. Ich mag ST8 und sogar ST9 (etwas), weswegen ich weiß, dass er früher NICHT den „Großen Wackeldackel“ als Wappentier getragen hat. Anders gefragt: Wird der neuerdings mit klingonischen Schmerzstäben malträtiert, um irgendeinem Kreiselkamera-Fetischisten im Produzenten-Kreis zu gefallen?

So überschlägt sich die Kamera neuerdings zweimal(!), wenn sie nur von einem Bildschirm(!) wegzoomt, um die naturgegebene Dynamik von blauen Diagrammen einzufangen. Teilweise fühlte ich mich nicht in Michael Burnham oder Pike hineinversetzt, sondern in den Sekundenzeiger einer Standuhr! – Auch weiß ich nicht, warum die Kamera neuerdings auf dem Kopf steht, wenn jemand an Bord geht oder beamt. Oder ist der Besucher dann rückwärts ODER gar auf Händen reingekommen?

Und dann wieder diese Dialoge, die nur auf heißer Luft in Aspik basieren: „Spock sollte mit einer unbekannten Maschine gefoltert werden, was uns die vertrauenswürdige Imperatorin erzählt hat. Sicherlich war das Gerät dazu da, ihn zu töten .“ – Oh, entschuldigt die Review-Unterbrechung, aber ich bekomme gerade neue News zu meinem Streit mit Dschihadist Sparkiller rein. Der wurde mit einem komischen, kleinen Kasten in der Einkaufsstraße gesehen. Sicherlich will er damit Millionen von Menschen töten . Wenn ich die Aufschrift des Kastens richtig deute, dann unter dem Namen eines Gottes namens „Pralinen“! Waaah! (*mit Piratenkanone auf Bürgersteig roll*)

Und muss das wirklich sein, dass man heute Gedanken(!) in kleine Holo-Kugeln(!) füllen kann, um sie dann in ein anderes Gerät „abzufüllen“? Der McCoy aus der Zukunft in 9 Jahren würde im Grabe(?) rotieren, wenn er wüsste, dass man sich auf der Krankenstation transparente Sachen IN und AUS den Kopp füllen kann, die nichts mit Schnaps zu tun haben.

„Mühlespielen ist echt doof! Wieso würfeln immer die anderen die Sechs?!“ – Spiele(r) mit Bart: Beim großen „Logik-Game“ (= Blödsinn reden und dabei nicht lachen) hat Spock früher eigentlich immer gesiegt. Doch als Michael anfing, sich deswegen vor Wut über den Boden zu rollen, ließ Spock sie immer öfter gewinnen. – Für den Zuschauer leider kein Gewinn.

Spock benimmt sich wie eine gescriptete Bitch aus einem RTL-Reality-Format, was stets mit dem zufällig reingestreuten Wort „Logik“ erklärt wird („Wenn ich das rote Kleid vor dir kaufe, ist das nur logisch – denn ich sehe darin besser aus als du, du Loserbacke!“). Gesteigert wird das nur von Burnham, die es schafft, den roten Engel mit Schach(!) zu verknüpfen, weil jeder 12-jährige Drehbuchautor weiß, dass SCHACH voll schwer sein tut („Denki-Denki aua!“). So wird dann also sinnfrei das Spiel mit der eigenen Familie UND der Mission verbunden, was schon fast unterhaltsam wird („Dein Bauer soll wohl fallen, was? Das ist wieder mal typisch! Wie damals der Bauer von Mutti! Der rote Engel wäre sicher traurig!“).

Doch worüber sich die beiden streiten und wieso Spock sich benimmt wie ein flennender Heckenpenner mit Laberfetisch und 0,2 Semestern Philosophie im Blut, das ist unmöglich zu kapieren…

WAS war hier das Problem? – Spock zu logisch? Zu verzweifelt? Zu faul? Burnham lenkt ihn ab? Burnham lenkt ihn zu wenig ab? Spock zu emotional? Spock nimmt mental gerade seine gesammelten Überstunden? Engel zu rot? Staffel noch nicht um? – Im Ernst, ich habe keine Sekunde von dem sinnfreien Gefasel kapiert, bei dem eine falsch gesetzte Schachfigur – ungelogen – schon mal zu einem halben Nervenzusammenbruch führt!

Am Ende schmeißt Spock das Spiel vom Tisch, weil er GERNE mal wütend und hilflos ist (im Ernst, ich denke mir das nicht aus), woraufhin Burnham abermals zu Heulen anfängt: „Waaaah! Runtergeworfen! Spielfiguren! Nach einer Meinungsverschiedenheit über irgendeinem Thema! – Krankenstation, ein Notfall! Einen Kinderpsychologen in Quartier 3, bitte!“

Handwerklich besonders hampelig ist auch die Vorstellung von Robocop-Uschi in dieser Folge: Nach fast zwei(!) Staffeln, in denen man diese Figur hätte vorstellen können, muss die Metall-„Irgendwas mit Shuttleunfall“-Nase noch schnell mit Boyfriend am Strand gezeigt werden. „Schneeeell, schneeeell!“, möchte der Zuschauer der Kitsch-Bilderstrecke hier entgegenrufen, bei der man im Hintergrund ja schon beinahe den Sensenmann rumlaufen sieht, der auf seine Armbanduhr klopft. Denn natürlich stirbt die krampfhaft Eingeführte am Ende – aber natürlich nicht, bevor Tilly in ihr noch mal den letzten Rest an Menschlichkeit zurückgegeben hat:

„Denk dran, du magst mich richtig doll! Und auch unsere Strip-Poker-Turniere in der Kantine! Erinnere dich bitte an unsere Erinnerungen, denn nur so kann man sich an Erinnerungen erinnern, wuhaa! (Im Ernst, wie lang geht diese Folge denn noch, mir fällt nix mehr ein?)“

„Tötet mich nicht! Kurtzman hatte mir doch einen Fünfjahres-Vertrag im Short-Trek-Business versprochen!“ – Weg vom Fenster: Robo-Uschi wollte ihre Freunden doch noch so viel zeigen: Ihre drei auffälligen Punkte auf den Augen, die alle stets für Lens-Flare-Babyeier hielten. Ihre Erinnerungen zum großen Bowling-Event auf der Brücke. Die Erinnerung an ALLE Momente, in denen Tilly schlau und beliebt war. Kurzum: Sie wollte 790 Jahre alt werden!

Und dann war dann noch Spock, der sich zu Stamets großer Verwunderung auch mit „Elektronik“ auskennt (und ich dachte, er hätte alle Fächer nach Quantenphysik geschwänzt), während er im schiffsweiten Notfall weiterhin seinen roten Engel auf einem Bildschirm betrachtet UND Premium-Beziehungstipps in Sachen Stamets/Culber verteilt: „Vielleicht ist er aus Ihrem Quartier ausgezogen, weil er keinen Bock auf Sie hat?“ – „Sie sind ein Genie! Warten Sie, das muss ich mitschreiben!“ – All das geschieht natürlich in Seelenruhe, während das Schiff treibt und der Pilz(!)experte der einzige Kabelzwirbler ist, der am Antrieb rumschraubt.

Überhaupt ist das wieder einer dieser Folgen, in denen man unmöglich die gesamte „Schönheit“ des Deppentums aufgreifen kann. So wurde Ayran (oder wie Robo-Uschi auch immer heißt) von Control aus der Zukunft(!) infiziert, um Control in der Vergangenheit irgendwelche Daten hochzuladen. Wovon Vergangenheits-Control dank der unknackbaren Übertragung von letzter Woche bereits weiß, wobei hier auch der rote Allwissenheits-Popel von vor ein paar Folgen noch eine wichtige Rolle spielt. Denn DER ist neuerdings großer Experte von KIs aus der… äh… Vergangenheit von WEM genau?! – Wer das alles für stimmig hält, gewinnt von mir ein exklusives Logik-Urschrei-Wochenende mit Burnham und Spock. Ein Schachbrett zum Umschmeißen aber bitte selbst mitbringen, okay?

Und was stimmte eigentlich mit der Admiralin nicht, die die Minen erst für KEIN Problem hielt, dann aber alle paar Minuten was Neues erfindet: „Na klaaaar haben die auch eingebaute Kreissägen! Und wir ziehen sie dann wohl doch an, upsi. Ist aber nicht schlimm, denn dann kann ich noch schnell beichten, dass ich vergessen habe, den unterbrochenen Funkkontakt zur Sternenflotte zu erwähnen!“ Was für ein Glück, dass Burnham rechtzeitig einfällt, dass man statt wilder Ausweichmanöver nur „chaotische“ Ausweichmanöver fliegen muss. Zwar wird man dann trotzdem getroffen, aber das weiß der Zuschauer eine Minute später bestimmt nicht mehr und empfindet die Burnham total als roten Engel… äh… als KLUG!

Wobei Control das Schiff ja gar nicht zerstören wollte, sondern nur, dass die Crew auf die Station kommt. Äh, weswegen Control darum bat, dass man sich bereithält und nix macht? Alles sehr konfus geplant…

Egal, das lasse ich mir von Discovery-Fans auf der Fedcon in 10 Jahren erklären… Ja, von allen Dreien!

„Ich habe eine Idee! Wenn wir die Luft aus den Warpgondeln lassen, schwimmt das Schiff im Vakuum oben und wir können um die Minen herumtreiben!“ – Einfälle für unsere Ausfälle: Um „Out Of The Box“ denken zu können, müssen einen die erbosten Fans natürlich erst mal in eine reingesteckt haben.

Außerdem:

– Warum kann die bereits ohnmächtige Gender-Prinzessin sich doch noch schnell ihren Atmungsknubbel zurück in die Backe rammen? Ist das diese „weibliche Stärke“, von der neuerdings alle reden?

– Was genau wollte die Admiralin im Minenfeld? Kurz auf die Station beamen, den Computer überreden, wieder mit ihr zu sprechen und dann abreisen, während sich 300 Leute von Sektion 31 am Kopf kratzen und keine Ahnung haben, was sie dagegen tun könnten? („Wie, Benutzerrechte nachträglich wieder verändern? Aber… die Mäuse der Zukunft haben doch keinen Rechtsklick mehr!?“)

– Wieso zum Geier befiehlt Pike erst jetzt, die Transmission zur Station zu entschlüsseln? Und wieso brummelt er das alle halbe Stunde auf der Brücke, mitten in der Mission? Mein Chef sagt ja im Meeting auch nicht: „Klapo, während wir sprechen: Bitte weiterhin unsere 50 Computer auf Windows 10 updaten. Ich frage in 5 Minuten noch mal, okay?“

– Was für ein Problem hat Michael mit Befehlen? Statt einfach die Luftschleuse aufzumachen und die viel zu lange Abschiedssequenz von Ayran zu beenden („Schnief! Wir kannten sie doch nur zwei Rückblicke lang!“), ballert sie woanders aufs Tor – und Star Trek vor die Wand. Und was war jetzt die akute Gefahr? Michael hatte einen Raumanzug an und wie Ayran jetzt „das Schiff vernichten“ wollte, versteht auch nur jemand, der gerne mit seiner Stirn ganze Schachbretter abräumt, oder?

– Schon cool, wie Burnham dem (Gesichts-)Roboter auf die Metallohren gehauen und dadurch paralysiert hat. Die Augen lagen zwar frei(er), aber das hätte den Machern wohl doch etwas zu eklig (und konsequent) ausgesehen.

– Mach Sachen: Das Video, in dem Spock seine Ärzte killt, war nur ein Fake! Genauso wie die Logik-Extremistin auf dem Hauptbildschirm. Und nein, ich weiß auch nicht, warum ich bei dem Wort immer lachen muss. Und ich meine hier nicht „Hauptbildschirm“! – Der Fake wird auch nur enttarnt, weil die KI vergessen hat, dem Videomaterial die in der Zukunft üblichen Wärmesignaturen (bzw. deren Schwankungen) hinzuzufügen. Was vermutlich so sinnvoll ist, wie eine Photoshop-Manipulation mit eingebauten Maskeneffekten an die Zeitung zu schicken („Nein, ich habe Ihnen das UFO doch nur markiert, nicht selbst eingefügt!“)

– Fremdschäm-Moment des Tages: Burnham, die freudestrahlend auf der Brücke ausruft, dass sich die Minen wie „in einem Spiel“ annähern. Gut, dass sie nicht was ähnlich Naheliegendes ausgerufen hat („Wie Ameisen! Fahrräder auf dem Standstreifen! Schlechtes CGI! Wartet, ich hab’s gleich!“)

– Das psychologische Hauptproblem soll hier wohl sein, dass Burnham einfach zuuu toll ist. Daher fühlt sie sich immer für alles verantwortlich, wozu Spock dann wohl … irgendeine … Meinung hat? Kann sein, dass die irgendwo zwischen „Fühl dich nicht immer verantwortlich“ und „Übernimm doch mal Verantwortung“ liegt. Sooo eindeutig kann ich das ohne Rewatch und einer Masterarbeit zu dieser Episode noch nicht sagen.

„Sehen Sie, Spock kann niemanden getötet haben! Diese drei Ärzte haben nämlich gerade angerufen und gesagt, dass sie auf diesem Bild gar keine Wärmesignatur besitzen.“ – Holo, du Opfer: Man hätte ja vielleicht mal eher gucken können, WER diese angeblich Getöteten sind und ob es über diese Leute Unterlagen gibt. Aber das wäre dann wohl zuuu sehr „Hard-Science Fiction“ aus dem Jahre 2031… ähm… 1931?

Weiterhin ergibt hier nichts einen Sinn. War es kürzlich noch so, dass Burnham angeblich etwas „ganz Schreckliches“ getan hat, hat sie in der letzten Folge nur Spock leicht beleidigt. Und heute war selbst DAS anscheinend unnötig, denn die Extremisten hassten Spock angeblich nicht wegen Burnham (was Zukunftia.de streng verurteilt!), sondern wegen seines Mischbluts.

Was am Ende des Tages eine Figurenmotivation für alle Beteiligten ergibt, die keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, warum Control angeblich alles Leben vernichten will: „Shit! Selbst die Logischsten von denen sind zu dumm zum Scheißen? Wech damit!“

Dass man mit Robocop-Uschi dann sogar noch den interessantesten Charakter verliert, der jeden Tag auswählen muss, welche Erinnerungen er aufbewahrt, ist da nur das Tüpfelchen auf dem i in dem Worte „Logik“.

Ganz zu schweigen davon, dass man alle wissenschaftlichen Probleme wie Hacking, Minen oder Maschinenintelligenz mit grenzdebilem Dummie-Geschwafel löst. Nämlich stets mit: „Hey, lasst mich mal kurz an die Konsole! Ich habe in zwanzig Sekunden eine gute Idee! KLICK hier und DU wirst erstaunt sein, welche!!“

„Burnham! Wie wollen Sie jemals aus dieser ausweglosen Lage herauskommen?“ – „Ich rufe mir die Kräfte des roten Bud-Spencer-Engels herbei! Drei… Zwei… Seitenklatscher!“ – Hau, schau, wem: Wenn Michael einen Haufen Metall verkloppt, will ich unbedingt in der erste Reihe sitzen. Doch leider wurde ich um ZEHN gebrochene Stummelfinger betrogen, grmpf…

Fazit: Irgendwelche Leute (oder KIs) machen irgendwas aus Gründen, die euch einen feuchten Kehricht angehen, ihr mäkelndes Natterngezücht!

Nennen wir das Grundmotiv einfach mal… „Abenteuer mit Action drin“, okay?

Ja, und dieses wichtige, gesellschaftspolitisch relevante Grundthema wird hier von allen Seiten beleuchtet und moralisch bewertet, wie wir es von Star Trek auch nicht anders kennen. Hierbei lernen wir viel darüber, dass man Dinge machen kann, WENN man sie macht (= losfliegen, rumballern, rumschreien), oder auch, dass Logik … äh … ein Wort mit 5 bis 7 Buchstaben ist.

Und dass kluge Leute gerne Schach spielen?

Mit all diesen klaren Aussagen und vielen Verknüpfungen zu den anderen Folgen (= irgendwas mit Zeitreisen, irgendwas mit Engeln, irgendwas mit Vulkaniern) haben wir eine der faszinierendsten Episoden der letzten zwei Jahre vor uns. Und eine, die uns aufzeigt, dass „Logik-Extremist“ vielleicht doch kein so dummer Ausbildungsberuf ist.

(*Sprengstoffgürtel und Immanuel-Kant-Bücher umschnall*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

(Erwähnte ich schon, dass kluge Leute Schach spielen?)

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Superschiffe gegen Amazonen. Mensch, was habe ich in dieser Episode wieder alles gelernt! 1. Sektion 31 ist irgendwie nicht vertrauenswürdig, hat aber wenigstens ein total geheimes Geheimversteck. (Der blinkende Pfeil ist wohl gerade defekt.) 2. Tilly sollte wirklich vom Kaffee runterkommen um sich wenigstens EINMAL normal verhalten zu können („Tihihiii! Ich bin so wibbelig liebenswert!“). Grunz. 3. Spock hat als Kind den roten Engel gesehen. Wurde das schon erwähnt? In Rückblenden? Dialogen? Auch oft genug? 4. Ebenfalls: Beim „Robokopp“ blinkt es manchmal rot in den Pupillen. Etwa ein subtiles Zeichen dafür, dass mit ihr etwas nicht stimmt? Trotzdem, besser dem doofen Zuschauer zehnmal zeigen. 5. Außerdem: Falls die Gute kurzzeitig den Löffel abgibt besser noch ein paar „Character Moments“ einbauen. Am Besten irgendwas aus dem Pilcher-Handbuch: Helikopter-Absturz mit ihrem Gatten Raffaelo über Südamerika… äh… Shuttle-Crash oder so. 6. Michael ist an allem Schuld. Okay, DAMIT habe ich kein Problem! 7. S31 gibt gerne mit ihrer Murmel… Minen-Sammlung an. Klingen-Minen (gegen Kling-onen, verstehste?), Ausfall-Minen (nur gefühlte 1.000 davon reichen bereits für ein ganzes Raumschiff = sehr kosteneffektiv) & die normalen Rumms-Minen, welche aber nur selten verwendet werden, da langweilig. 9. Eine heftige Minenfeld-Actionsequenz ist kein Grund, einfach sein Schachspiel zu unterbrechen. Wär ja noch schöner. 7. Laut Spock ist die Discovery bereits hunderte Male durch den Mycellen-Raum gesprungen? Habe ich etwas verpasst? (Spoiler: Ich hoffe es!)

Update: Tatsächlich hatte ich diese Massenspringerei damals vergessen. Danke, Gedächtnis! Kannst auch gerne den Rest löschen. 10b. Der vulkanische Admiral Potato (oder so) hat eine sehr wichtige Rolle im Story-Geflecht. Schön, dass die Gute vorher so oft gezeigt wurde. Fast möchte man meinen, die Produktion von Disco verlief nicht so ganz astrein. f. Befinden sich auf der Discovery nicht etwas SEHR viele starke Frauen? Gerne, warum auch nicht, aber so rein statistisch fällt das doch etwas auf. Oder? Oder nicht? 11. Wir haben in Sachen Story nicht viel Neues erfahren. Spock ist der Auserwählte, Universum bald kaputt, Sektion 31 fies, Stamets hat Liebeskummer & Airiam ist infiziert (die roten Augen, gemeeeerkt?!). Die Staffel fing ja nett an, aber wie bei der ersten kommen einem die Plot-Elemente mittlerweile endlos wiedergekäut vor. 2. Leicht bessere Dialoge* (so rein handwerklich, natürlich nicht inhaltlich, ha-ha-ha!) und ein schöner, wenn auch etwas ungezügelter, Kino-Look bewirken keine Wunder. IV. Tilly, KEINER bewundert DICH! Und Eigenlob muffelt sowieso. Wertung: 4 von 10 Punkten *Hier ganz viel guten Willen vorstellen.

von Klapowski am 15.03.19 in Star Trek: Discovery