Endlich geht es weiter mit der zweiten Staffel von dieser komischen Serie, die die alte Haut von Star Trek spazieren trägt. – Und gleich zu Beginn muss ich mir das Hirn zermartern: Wer könnte nur dieser rote Engel sein, der im Universum rumspukt? Ist es etwa Spock, dessen sprichwörtliche Logik gerade in die „Rote Phase“ kommt (So was wie das „Pon Farr“, nur mit mehr Wandfarbe)? Oh Gott, das ist so spannend, dass ich mir fast die Actionszenen habe spoilern lassen (SPOILER: Alles ist echt laut!)…

Inhalt: Pike kommt an Bord und erzählt was von 7 Lichtern in der Galaxie. Danach geht Sarek von Bord, nachdem er was von 7 Pubertäts-Problemen mit Spock angedeutet hat. Und dann muss Burnham noch 7 x 7 Actionsequenzen überstehen, um am Ende einen einzigen Meteoriten zu analysieren.

Besprechung:

Gleich vorab:

Ich fand ja die im Netz kursierende Fantheorie etwas unglaubwürdig, dass Michael Burnham der rote Engel in dieser Staffel sein soll. Das wäre etwas zuuu offensichtlich. Äh… Ungefähr Spiegeluniversums-Lorca-Offensichtlich. Oder auch Voq-ist-Tyler-Offensichtlich? Nun… Tja… Wenn man es genau nimmt, spricht also so einiges DAFÜR, oder? Vollkommen überzeugt von der Theorie war ich dann aber, als ich den neuen Vorspann sah. Wenn DAS nicht Michael Burnham im Bikini ist, fress… äh… vernasche ich einen blonden Engel! Denn die Art, mit der Mrs. „Ihre Arme weit“ präsentiert wird, entspricht exakt dem Bild, das Alex Kurtzman von Michael hat: Eine Mischung aus Racheengel und menschheitsrettendem Opferlamm, abgeschmeckt mit den Faktoren „Starke Frauenfigur“ und „Verletzliches Überwesen“. – Vielen Dank für‘s Spoilen, Kur(t)zer!

Ach ja: Zu Beginn wird gleich zweimal ein „Mädchen“ erwähnt, das die Sterne oder das Universum erschaffen hat. Weeer könnte es wohl sein? Da sogar ein afrikanischer(!) Stamm erwähnt wird, tippe ich einfach mal auf… Tina aus der Buchhaltung?

„Ich mach die Tür zu, bei deinem Showrunner zieht’s im Kopf!“ – Windelpuper-Pupertät: Wenn Burnham mit aufgerissenen Augen in die Kamera starrt, sieht sie Flashbacks von Spock, der ihr nie die LOGISCHEN Buntstifte abgeben wollte. Äh, und eine Frage hätte ich auch noch: Erleben wir hier gerade Ethan Peck ohne Bart? Der Typ da schaut deutlich älter aus…

Doch sind die üblichen Probleme von Discovery auch wieder in dieser Folge zu finden? Schauen wir uns ein paar Beispiele an, die für die zwanzigfache Szenenmenge stehen:

Inkonsistente Dialoge – Und wieder fällt mir in jeden dritten Satz auf, dass anscheinend gaaanz besonders andersbegabte Sonderschüler die Dialoge schreiben durften: Erst wird von einer afrikanischen Legende geschwafelt, doch statt dass wir diese sofort hören/sehen, redet man von „Flaschenpost in der Galaxie" und blendet die roten Punkte ein. Haben die Afrikaner wirklich von „Flaschenpost" geredet und in „Terra X"-Dokumentarbildern gedacht? Oder vielleicht eher in „Samen im Himmelszelt"? Wäre nicht z.B. ein stilisierter Fährmann in Scherenschnittoptik besser gewesen, statt uns sofort das gefühlte ENDE der Staffel vor den Latz zu knallen? – Und gleich danach darf dann auch gleich Sarek erklären, was mit Michaelas echten Eltern geschehen ist: „Das Unaussprechliche". Wird so der TOD bei den Vulkaniern genannt, weil die Herrschaften sich so leicht gruseln?

Timing für Tumbe – Ich komme nicht damit klar, dass STD neuerdings versucht, einen auf Orville zu machen. Kaum ist man auf der Brücke, brüllt Tilly was in den lauten Raum – der vor einer Sekunde ganz ruhig wurde. Dabei schauen alle ganz beklommen, damit es auch wirklich witzig/peinlich wird… Ich habe ja nichts gegen Humor (soferrrn man ihn strrreng und vorrrschriftsmäßig betreibt!), aber wenn man das im krassen Wechsel zu emotional gemeinten Szenen betreibt, wirkt's oft billig. Wie halt auch in den schwächeren Orville-Folgen. – Sorry, fanatische Orville-Fans. Aber euer Messias hat leider manchmal eklige Stinki-Hosen an.

Charakterisierung in your face, bitch! – Der junge Spock knallt Burnham die Tür vor den Latz, jagt ihr einen holographischen Drachen vor die Birne, guckt böse und gibt sich generell Mühe, wie ein verzogener Junge zu wirken. Der Pike tritt hingegen mit so viel Pathos und Gravitas auf, dass man vermuten muss, er hätte zum Frühstück Schwarze Löcher mit Milch verputzt. Hier wollten man uns SOFORT und ohne über lästige Umwege (= Writing-Skills?) zeigen, wie supidupi der Charakter ist. Der wichtigste Satz bei der ersten Ansprache des Captains ist übrigens: „Ich bin nicht Lorca." Ja, SO schreibt man heute moderne Seriendialoge: „Ich bin WIE Spock", „Ich bin kein bisschen WIE McCoy"…

Ich würde ja gerne mal Kurtzman fragen, was ihm zu dem Wort „Subtilität“ einfällt. Aber er würde wohl sagen, dass er ja nicht jedes mexikanische Gericht kennen kann.

„Gestatten: Ich bin der tollste Hecht im Karpfenteich! Äh, Saru? Warum zittern Sie denn?“ – „Ich habe A-Angst vor den meisten F-Fischfutterarten, Captain.“ – Der Volksverführer: Für diesen Chef wurden Weihnachtsfeiern (und Kondome) erfunden. Und Frauen ohne Persönlichkeit und Sprechrolle.

Für mich als leichten Wissenschafts-Nerd, der gerne auch mal für 5 Minuten was nachrecherchiert, war das mit den Signalen in der Milchstraße auch wieder zu dämlich: Hat die Föderation jetzt auch schon im Gammaquadranten ihre Rauchmelder hängen? Warum erreichten die Lichter(?) die Föderation genau gleichzeitig? Oder war es was anderes? – Das Wort „Signale“ klingt arg danach, als hätten die Autoren nach dem Aufrufen des Wikipedia-Artikels schon wieder die Kurtzman’sche Pausenglocke gehört: „Tägliche Huldigungszeit, Leute. Ich stell mich schon mal auf mein Podest, okay?“

Reden wir hier vom Trek-typischen Überlicht-Funk? Und hätte es euch gestört, kurz zu hören, dass das Licht z.B. im 710-Nanometer-Wellenbereich liegt? Und dass der angerotzte Offizier nur sagen kann, dass die Instrument „verrückt spielen“ und man als Ursache schon über Planeten, Sterne, Schwarze Löcher und Omas alte Schlüpfer nachgedacht hat, befriedigt mich auch nicht. IRGENDWAS müsst ihr doch gemessen haben? Variiert das Signal? Wie groß ist der Energieaufwand für den Sender? Wirkt es intelligent? Welche Strahlung steckt da noch mit drin? Hat einer der Autoren den naturwissenschaftlichen Unterricht einer 5. Klasse genossen? Und sind 5-10 Sekunden für Erklärungen wirklich zu viel verlangt?

Überhaupt hat man selten das Gefühl, dass man die Themen Wissenschaft und Kunst wertschätzt – oder irgendwas in dieser Richtung sinnvoll formulieren kann. Die Frau aus dem Forschungsbereich „Logikwissenschaften“ sitzt z.B. nur bewegungslos rum (haha, LOL, ROFL!), Stamets mag aus reiner Liebe die früher so verhassten Opern („Buhuu. Es ist so wunderschön! Ich weine Pilzfäden aus meinem Popo!“) und für irgendeine nicht näher bemannte Spezialmission hat man anscheinend die ganze Discovery mit diesen vier Wirbelzwirbel-Pods ausgestattet – und gleich mehrere Autobahntunnel durch das Schiff gebaggert, damit die besonders cool starten können.

Michael Burnham war übrigens deren Testpilotin und hat angeblich schon 9 G ausgehalten. Ab 6 G ist übrigens normalerweise Bewusstlosigkeit angesagt, sagt Wikipedia. Aber gut, dass die Frau so stark ist! Jetzt mag ich sie noch viiiel lieber als GAR NICHT. Nämlich genau 9 Mal so viel!

„Ich sehe da draußen GAR nichts mehr, Burnham!“ – „Ach, Sie Weichei… Ich war vor 5 Jahren mal in einem Schwarzen Loch. Und da konnte ich ALLES sehen.“ – Heldenmut tut Kurtzman gut: Starke Figuren kann man diese Charaktere nur dann nennen, wenn sie mit dem Raketenrucksack auf einer Singularität landen können.

Doch trotz aller Kritik ist diese Episode keine Vollkatastrophe. Pike ist zwar völlig übertrieben auf Anhimmel-Objekt und „Seelewärmer“ programmiert, funktioniert als Werbefigur aber gerade deswegen. Wenn man uns zukünftig weniger zeigt, wie die Crew heimlich unter dem Tisch masturbiert, weil der „Neue“ so ein nettes Psychopathen-Lächeln hat, wäre ich fast zufrieden. Schön ist auch, dass man wenigstens diesmal eine klar definierte Mission hatte, auch wenn das Timing darin mächtig knarzte: Nach gefühlt 2 Sekunden war man da (bzw. schon mitten drin im Asteroidensturm), Tilly hatte noch schnell die Zeit, Burnham auf dem Schiffsflur vollzuflennen („Stamets geht! Buhu, wer sammelt denn jetzt wieder die Föderationsdukaten für das Abschiedsgeschenk?“) und überhaupt scheint „Forschung“ hier nur ein Euphemismus dafür zu sein, möglichst schnell in halsbrecherische Situationen zu gelangen.

So kann man die Flugsequenz eigentlich keine Sekunde für voll nehmen: Wenn man mit 70 G (?) durch 5 Fantastilliarden an Trümmern fliegt, dann noch auf manuell(!) umschaltet und trotzdem(!) noch gemütlich zum anderen Pod rüberschauen kann, ist die Ernsthaftigkeit schon mal gaaanz schnell dort, wo sich die Serienmacher angeblich immer Frauenfeindlichkeit und Rassismus hinwünschen. Wenn man dann noch 2 Millimeter vor dem Aufprall gerettet wird und dabei noch pathetische Hollywood-Diskussionen führen kann, ist Star Trek möglicherweise zu cool für uns geworden. Und mit „uns“ meine ich jegliches Lebewesen auf unserem Planeten.

Ach ja: Erinnert ihr euch eigentlich noch an den kultigen Dialog zwischen Kirk und Khan in „Star Trek – Into Darkness“, wo man mit Raketenrucksäcken in einer ähnlichen Lage war? – Seht ihr, ICH auch nicht. Genau so wird es dem Mittelteil dieser Folge auch mal ergehen…

Aber: Immerhin wagt man mal was! Nämlich, dass das Staffelbudget mit Folge Drei bereits aufgebraucht ist (was teilweise der Realität entsprechen soll), wodurch wir dann bestimmt viiiele Dialoge über/mit/wegen Spock bekommen. Wobei es mich gar nicht interessiert, was da so Traumatisches zwischen den beiden Stiefgeschwistern vorgefallen sein soll. Die Andeutungen hier klingen ja hier fast so, als hätte Spock die Burnham eines Nachts mit nacktem Unterkörper berutscht… Aber am Ende wird’s wieder soapiger Lullikram sein. Dass Spock der Michael gesagt hat, dass ihr Lieblingsphilosoph an Syphilis gestorben ist – oder so. Oder vielleicht was Übertriebenes? Bei der Borg-Invasion zu lange gezögert?

„Vorsicht! Eine ernsthafte Story vor uns! Weichen Sie aus; wenn die arme Sau mit uns zusammenstößt, ist die echt am Arsch!“ – Krach, der Restauranttester: Dieses Bild wurde von mir heftig nachgeschärft. Ruhige Aufnahmen und feste Kameraperspektiven sind nämlich auch 2019 noch out – seit dem großen „Ruhige Aufnahmen sind out“-Krieg im Jahre 2103.

Gegen Ende hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, mir Kritikpunkte aufzuschreiben. Denn aus allen CGI-Ecken dampft, kracht und scheppert es so sehr, dass mir die Verzweiflung der Serienmacher fast als Ruß in die Nase stieg: „Bitte habt uns lieb! Guckt mal, der Asteroid zerbricht pünktlich, explodiert UND ist auch noch aus Dunkler Materie! Was wollt ihr denn noch, buhuuu! Ne, ernsthaft: Soll NOCH was explodieren, Leute?! Schreibt es in die Kommentare!“

So weiß ich beim besten Willen kaum, wie ich das alles bewerten soll: Tilly schreit was von „Die Macht der Mathematik“, während ein Asteroid unkontrolliert in einen Hangar kullert – natürlich nur echt mit hundert Besatzungsmitgliedern drin. Die können sich schließlich ausgefeilt ducken, diese Mathe-Asse? – Und die coole Commander-Frau, die monatelang schwer verletzte Offiziere am Leben erhalten hat, ist charakterlich zwar wirklich gelungen, aber viel zu schnell wieder weg.

Und wieso ist der Asteroid jetzt aus Dunkler Materie – und nebenbei die Lösung sämtlicher Energieprobleme? Nur deswegen, weil ein Brocken nicht SOFORT mitgebeamt wurde?! Und ist das nicht etwas komisch, dass Burnham auf dem Krankenbett schon wieder zweieinhalb Masterpläne erarbeitet hat – und wir sie nicht mal nach ihrer Vision haben AUFWACHEN sehen? Hat die nicht mal Kopfweh? Die habe ich nämlich auch immer, wenn die Macher mir Tilly als total kompetent verkaufen wollen…

Ja, das ist alles schon flott und unterhaltsam, aber halt auch reichlich beknackt.

Daher zum Schluss noch die drei schönsten Dämlichkeiten aus dem Finale:

– Die Enterprise-Crew ist total verstört und traumatisiert, weil sie NICHT am Krieg teilnehmen konnte.

– Burnham heult, weil sie am Ende WAS genau über Spock erfahren hat? Dass er Dateien auf seinem PC hat, während er weg ist? Potzblitz!

– Pike findet, dass man sich den „Spaß nicht verderben“ lassen sollte, man „Staub aufwirbeln“ muss und außerdem auf die „Pauke hauen“. Leider hat er aber noch zwei megacoole Sprüche vergessen: „Auf diesem Schiff boxt der Papst im Kettenhemd“ und „Hier fliegen die Löcher aus dem Käse.“ Aber die kann man ja auch nächste Woche nachliefern…

„Bwah! Ich hasse Spock! Oder auch nicht!! Das macht mich fertig. Ich muss ihn suchen! Aber ich will es nicht? Oh nein, Schmeeeerz!“ – Die aller-allerbeste Schauspielerin in der Garage der Schwalbenstraße 5a: Burnham ist emotional etwas angeschlagen, seitdem sie Spock nicht mehr beibringt, wie man seine Gefühle besser unterdrückt.

Fazit: Atemlose „Story“, bei der man gut testen kann, wie hoch man den Subwoofer zu drehen vermag, bevor der Nachbar klingelt.

Es wird viel gefaselt, spekuliert, Mut zugesprochen und geplant. Doch am Ende erreicht man weniger als eine Klingonische Invasionsflotte im Vorgarten des Föderationspräsidenten.

Wenn man sich vorher mit dem Trek-Canon auf den Kopp haut, macht das schooon irgendwie Laune und pfeift hübsch in den Ohren – bevor man leider über alles nachdenkt.

Ohne Dauer-Effektgewitter wird es wohl auch diese Staffel schwer haben. Und MIT eigentlich auch.

Für Freunde von J.J.Abrams‘ Funkenflug-Filmen:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Für mich:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Lernschwäche - Die Serie Zeit für ein Stühlerücken im Burnham-Universum. Mussten doch auch die Macher erkennen, dass die originalen Charaktere einfach zu merkwürdig für einen Quotenkracher sind, weswegen man nun tief in die… ho-ho… Trek-Kiste gegriffen hat. Und für ein wohliges Zucken in den primitivsten Untiefen unseres Fan-Gehirns hat dies schon irgendwie gesorgt. Captain Pike! Die Enterprise! Spoooock! Da kommen alte Gefühle hoch und man sucht hoffnungsvoll nach der Nostalgie-Decke zum Einmuckeln. Doof nur, dass diese mittlerweile voller im Frust entstandener Bissspuren ist. Zu welchen sich wohl auch in Staffel 2 noch einige dazugesellen werden. Denn aus den Fehlern hat man irgendwie nicht gelernt: Die Optik ist verschwommen und überdesignt wie immer. Der Action-Geist des St. Abrams huscht auch weiter durch die Hallen. Tilly benimmt sich mittlerweile wie eine Parodie ihrer selbst („Hihihi! Guckt nur, wie exzentrisch ich bin!“ *tricorder auf die rübe hau*) und die schwulige Art von Stamets durchbricht weiterhin alle Klischee-Grenzen („Ich weiß noch, wie wir uns in unserem Landhaus zum Klang von Chopin aneinander gekuschelt haben.“). Und kaum hat man sich überredet dies zu ignorieren, da kommt auch schon Captain Christopher „Was für ein Mann!“ Pike um die Ecke. Seine Brust haariger als ein Affenhintern, die Rechtschaffenheit größer als auf einer Avengers-Weihnachtsfeier. Kurz: Brauchten wir wirklich noch einen zweiten Burnham? Eine Ähnlichkeit, welche man schön in einem (gefühlt) vier Stunden andauernden Anflug auf einen Asteroiden bemerkt. Wer ist mutiger? Wer ist schneller? Wer von beiden ist perfekter? Auf jeden Fall nicht dieser eine Klugscheisser-Begleiter, dessen Tod man etwa zwei Sekunden nach seinem ersten Auftritt vorhersehen konnte.

Und was passiert kurz darauf? Auf einem abgestürzten Krankentransporter trifft man Ingenieur Dingsbumms, welche mal eben Herzen in Einweckgläser wickelt und hochintelligente Drohnen á la MacGyver zusammenfriemelt. Natürlich so, dass diese wie frisch im Laden gekauft aussehen.

Da freut man sich auch schon auf die baldige Ankunft von Spock. Soviel makellose Perfektion im Sparpaket erhöht die Gucklust schließlich ungemein. Fragt nur meinen Spiegel! Mal so nebenbei: Ist es im 23. Jahrhundert tatsächlich alltäglich, sich im Turbolift kommentarlos außerirdische Rotze (und somit Bakterien) ins Gesicht niesen zu lassen? Gehört dies etwa sogar zum guten Ruf bei den Schmotzianern? Klar, war lustig gemeint, aber selbst auf der Orville hätten wir doch bestimmt noch ein „Hey, was soll das, du Arschloch!?“ gehört, oder? Würde mich auch wundern, wenn aus der Story noch was Brauchbares wird. In der Galaxis flackern ein paar LEDs und Burnham (Oh! Ah! Die Auserwählte!) sieht dank eines zermatschten Beins kurz einen schwummrigen roten Engel. Und hat nebenbei Erinnerungen daran, wie sie damals bei der Sarek-Sippe eingezogen ist und Spock das total blöd fand („Bleib bloß von meinem Sehlat weg, du Zicke!“). Ihr wisst schon, für das spätere Dramaaaaa zwischen den beiden. Fazit: Die Macher merkten, dass man irgendwas anders machen muss. Also schmiss man den alten Plot erst einmal weg, kramte in der Nostalgie-Schublade („Hey, was von früher, das ich ganz doll mag! 10/10 Punkte!“ *sabber*) und dachte sich eine dünne Story um die übliche galaktische Bedrohung um kaputte Planeten und (vermutlich) ebenso kaputte Gegenspieler aus. J.J. Abrams sollte sich diese Taktik wirklich patentieren lassen. Wertung: 4 von 10 Punkten

