Endlich normaler Blutdruck – Nach 10 Jahren kein Star Trek in Produktion

Spürt ihr es auch? Das sanfte Rauschen des Windes? Die Sonne im Gesicht?

Das langsame Trocknen des eigenen Tränenkanals?

Rrrrichtig! Wie Trekmovie berichtet befindet sich nach dem kürzlichen Abrehen der fünften (und letzten) Staffel von Strange New Worlds und der zweiten (Brrr…) Staffel von Starfleet Academy nach über zehn Jahren keine Trek-Serie mehr auf dem Kurtz’schen Folterfliessband. Klar, Academy ist noch in der Schwebe, aber man wird sich ja wohl nochmal freuen dürfen?!

Gut, gar kein Trek ist natürlich nicht wirklich etwas Gutes, aber eine Auszeit um sich neu zu formieren hat unser liebstes Franchise trotzdem dringend nötig. Kurt(z) gesagt, es kann danach nur besser werden.

Aber haltet von dieser Situation was ihr wollt, ich teile an dieser Stelle nur noch zwei Fotos aus unserer Redaktion:

„Hallo, innerer Frieden? Ich bin es, der Klapo! Wir haben uns so lange nicht gesehen und ich wollte mich mal wieder melden.“ – „Tut-tut-tuuut! Kein Anschluss unter dieser Chakra. Leider mussten wir diese (stark abgenutzte) menschliche Hülle wegen permanenter Trek-Folter verlassen. Bitte versuchen Sie es beim nächsten ‚A Knight of the Seven Kingdoms‘ Fan noch einmal.“ – Endlich mal die Seele baumeln lassen. Also, nicht wie vorher an einem Baum.

„Bah, Klapo, warum spirituell, wenn es auch einfach mit Spiritus geht?! Kinners, die nächste Runde geht auf mich!“ – Bitte nicht nachmachen, den Alkohol ist schlecht für die Leber. Immerhin eine Verbesserung zum Kurtz-Trek, denn DER ist schlecht für Augen, Ohren, Nerven und Gehiiiirrrn!

