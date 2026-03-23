Etwa zu wenig Klingonen im kurzen Rock? – Starfleet Academy abgesetzt!

Da tropft es salzige Sülter-Tränen („Aber wie kann ich mein nächstes Buch ‚Warum Starfleet Academy das beste Star Trek ist‘ denn jetzt auf drei Seiten strecken?!“): Wie Variety berichtet wird die Serie nach der bereits produzierten zweiten Staffel nicht mehr verlängert. Paramount dazu:

We’re incredibly proud of the ambition, passion, and creativity that went into bringing ‘Star Trek: Starfleet Academy’ to life,” CBS Studios and Paramount+ said in a joint statement. “The series introduced audiences to a bold new group of characters, welcomed familiar faces, and expanded the ‘Star Trek’ universe in exciting new ways. We’re grateful to Alex Kurtzman, Noga Landau, Gaia Violo, and the entire cast and crew who pushed storytelling boundaries in the spirit of Gene Roddenberry’s vision. We look forward to sharing the upcoming second and final season with everyone, and continuing to celebrate the cast, crew, and all that was accomplished with this series.

Wir haben dies durch unseren patentierten Bullshit-Übersetzer gejagt:

Meine Fresse, ist der Rotz endlich vorbei?! Es tut uns ja so leid! Meine Herren, was wir damit an Geld verschwendet haben, welches in viel ambitioniertere, hingabevollere und kreativere Projekte hätte fließen können, zum Beispiel eine Doku über Passionsfrüchte. Aber wir mussten euch ja ungefragt einer glatzhirnigen Meute von „Charakteren“ mit faden Hackfressen aussetzen, welche das Star Trek Universum in geistigen Exkrementen implodieren ließen. Wir verdammen Alex Kurtzman, welcher hoffentlich auf ewig von Gene Roddenberrys Geist besucht wird. Wir freuen uns bereits darauf, auch die zweite Staffel den Streaming-Lokus runterzuspülen und dies danach ordentlich zu feiern!

Der Artikel endet noch mit einer versteckten Drohung von Paramount, dass man Star Trek weiterhin verpflichtet bleibt.

Vielleicht mit einer Fortsetzung zu Section 31?

Hach, da wird das Review der zweiten Staffel gleich doppelt Spaß mach— überhaupt erst Spaß machen!

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel