Was denn, NOCH dunkler?! – Star Trek: Shadow Frontier angekündigt

Huhuuu! Seelisch angeschlagener Spark hiiier! Wie immer entschuldigen wir uns für die langen Pausen, aber eine ganze Staffel Kurtz-Trek am Stück geht nach all den Jahren einfach zu sehr auf die Birne und Bockvorräte. Aber keine Sorge. Sobald ich es geschafft habe, dass Kollege Klap nicht mehr irre kichernd im kurzen Damenrock sein Bat’leth durch die Redaktion schwingt, dann geht es hier wieder so richtig los! *bärenfalle aufstell*

Bis dahin gibt es wenigstens mal ein paar Kurzmeldungen. Wie diese hier, zum Beispiel! Denn anscheinend ist die Star Trek Lizenz für Videospiele aktuell SEHR günstig zu bekommen, weswegen gerade so einige eher mittelmäßig aussehende Games rauskommen:

Horror mit Ro Laren? Hor-Ro Laren? Horrorladen?! Sorry, erste Staffel Academy ist erst drei Monate her, liegt mir noch etwas in den Knochen. Aber das Ding könnte theoretisch sogar gut sein? Mit Alien Isolation als Inspiration? Dunkel, unheimlich und dieses „Will ich nicht anfassen“-Gefühl weckt zumindest Gelsenkirchener Heimatgefühle in mir. Und Ro ihr Look erinnert sogar (un)dezeeeent an Ripley?! Im Ernst, wenn man die aktuelle Trek-Situation berücksichtig, dann nehm ich lieber gut geklaut als furchtbar neu ausgedacht. Apropos, wann kommt nochmal die nächste und letzte New Worlds Staffel?!

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