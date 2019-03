SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Hey! Robots? Junkies? Was los, Kollegen? Ist der Scheck geplatzt, oder wie?

Kein Problem, gerne übernehme dann mal ICH das tolle Handwerk der Serienpropaganda! Bin eh immer ganz neidisch, wenn man quasi einfach nur eine nackte Inhaltsangabe mit ein paar Worten des Lobes dazwischen runterschreiben muss. Also z.B. „Kurz darauf wird Tilly auch schon in das geheimnisvolle Portal des Mycel-Netzwerkes gezogen. Eine fantastische Idee, welche neugierig auf mehr macht.“

(Anmerkung, vor der Veröffentlichung entfernen: Ist das so okay, verehrter CBS PR-Ansprechpartner über fünf Ecken? Oder besser noch ein paar nichtssagende Schlagwörter wie ‘fokussiert’ einbauen?)

Auch diese Folge beginnt vielversprechend mit einem Monolog von Michael: „Die größten Geheimnisse kommen zu dritt. Geburt, Leben, Tod…“ sorgt für ein Hinterfragen des eigenen Daseins. Warum wurde man geboren? Warum lebt man? Warum stirbt man immer fast beim Gucken von Discovery? Etwa, damit man sich die Serie NOCH EINMAL angucken kann? Hach, wäre das nicht schööön? *mit der hand ein nervöses augenzucken versteck*

Fragen, welche sich auch Spock stellt. Wurde er vom roten Engel auserwählt, weil er zerbrochen ist? Zerbrochen unter dem Druck der vulkanischen Gesellschaft? Zerbrochen unter den Ansprüchen seines Vaters? Oder will ihm das geheimnisvolle Wesen eine neue Chance geben? Was meint ihr? Schreibt es in den Kommentaren! Liken & Teilen & Schlaufühlen nicht vergessen!

Auch für TOS-Fans wird wieder viel geboten. Der Mutara-Sektor wird erwähnt. „Das Wohl der Vielen“. Talos IV! Ein Festival der Easter Eggs, welches das Anschauen zum Vergnügen macht.

Für viel Spaß sorgt auch, wie immer, Tilly! Immer einen flotten Spruch auf den Lippen, wird jedes Problem mit ihrer unbeschreiblichen Quirligkeit angegangen. Manchmal ist Humor einfach wie geriebener Parmesan. Leicht müffelnd und nur in kleinen Mengen zu genießen. Äh… nicht so bei Tilly Wundertoll, natürlich! Von DER kann man schließlich nicht genug kriegen. Genau! (Anmerkung, vor der Veröffentlichung entfernen: Keine Sorge, CBS-Boss, ich versuche das später noch begeisteter klingen zu lassen. Ist nur so schweeer!)

Beide Handlungen ergänzen sich übrigens hervorragend. Spock ist gefangen in seinen eigenen Gedanken, Pike und Tyler im Fluss der Zeit. Ein thematisches Gleichgewicht, welches dank des fokussierten Know-Hows aller Serien-Beteiligten einfach kein Zufall sein kann.

Besonders gefallen hat mir die Handlung um Spock. Von seinen Visionen überwältigt, wurde er nach einer (gefühlten) monatelangen Shuttle-Reise von Amanda in einer muffigen Höhle auf Vulkan versteckt, wo er ganz nach Lust und Laune die Wände zumeißeln durfte. Hach, ja. Mutterliebe. Doch kaum wurde Michael eingeweiht, kommt auch schon Sarek um die Ecke und fordert eine Auslieferung von Spock an Sektion 31, der bekanntesten Geheimorganisation des Universums. Da Amanda eigentlich schon längst mit dem Abendessen fertig sein sollte, stimmte diese natürlich ohne viele Widerworte zu. Szenenwechsel zum Sektion 31-Schiff, wo Spock und Michael bereits eingetroffen sind, da die Galaxis bekanntlich sehr, sehr klein ist. Völlig überraschend ist diese Geheimorganisation auch gar nicht mal so nett, weswegen Michael ihren Bruder ERNEUT über die Schulter schmeißen und von Bord schmuggeln muss. Dies gelingt mit der Unterstützung von Georgiou. Einer Frau, welche zu 105% aus harter Schale besteht. Doch was hat Sektion 31 vor? Und wie passt Talos IV in all dies rein? Diese Serie… äh… Spannung wird mich noch einmal ins Grab bringen.

Doch NOCH spannender geht es bei Plot B vor sich. Ein Zeitknorpel entsteht, warum auch nicht? Als wichtigste Person an Bord der Discovery ist es selbstverständlich, dass Captain Pike das Shuttle steuert, um diesen zu erforschen. Als zweit-kompetenteste Person wird er begleitet von Tyler. Eine Entscheidung, welche keiner weiteren Erklärung wert ist (Anmerkung, vor der Veröffentlichung entfernen: Hey, CBS, hättet ihr zufällig eine? Langsam fällt mir das hier doch etwas schwer. Wie machen das die Kollegen nur immer?!).

Um von all diesen absolut logischen Entschlüssen abzulenken, geht danach alles ganz schnell. Einfach in so ein Zeitloch reinzufliegen führt überraschenderweise zu Problemen und selbst die zuvor losgeschickte Sonde hat sich für ein knorkes Matrix-Cosplay entschieden. Alles macht Wusch, Wasch & Timey-Wimey! Für all die wenig intelligenten Disco-Hater ist dies bestimmt anstrengend zu verfolgen, ha-ha! Das Ergebnis dieses Abenteuers? Crewmitglied Roboterbirne hat anscheinend einen Virus abgekriegt. Das kommt davon, wenn man nicht den performanten McAfee Virenscanner installiert hat! (Anmerkung, vor der Veröffentlichung entfernen: CBS, das war doch die Firma, die ich bewerben sollte, oder?).

Fazit: Eine Episode mit viel Licht und fast gar keinen Schatten. Vollgepackt mit Anspielungen und wenigen Makeln, welche man aber als kaum existent bezeichnen kann. Michael rockt und auch alle anderen Figuren sind dicht dran am fetten Beat. Von mir daher:

Wertung: 10 von 10 Sternen

Nach Zahlungseingang, ansonsten:

Wertung: 4 von 10 Punkten