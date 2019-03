The Orville – 2.11 – „Lasting Impressions“ – Kritik

„Treiben wir es im ROM oder im RAM?“ – Endlich mal wieder eine Holodeck-Episode! Denn wo kommen ehrlich getriggerte Hormonladungen besser zum Vorschein als in ALLEN realen Landschaften und Kulissen, die in der Nähe der Fox-Studios so rumstehen? Diesmal darf sich der Pilot des Schiffs in eine unechte Frau verlieben, die nicht nur gerne singt, sondern auch die „Arie der wiedergekäuten TNG-Ideen“ schmettern kann. Bedeutet das auch für die Endbewertung dann ein … „Hohes C“?

Inhalt: Gordon bekommt von Tuvok ein Handy aus uralten Zeiten präsentiert. Da es noch funktioniert, kann der Pilot sich daraus eine Simulation basteln, in der er die Besitzerin des Geräts kennenlernt. Also ist’s diesmal so eine Mischung aus „Geordie trifft Doktor Leah Brahms“ und „Barcley will nicht mehr vom Holodeck“.

Besprechung:

Jaaa, ist ja gut, liebe Berufs-Blumenpflücker im Kommentarbereich! Natürlich ist die Episode warmherzig, gut gespielt, die Darstellerin süß und die Verortung in unserer Zeit recht schmeichelhaft für uns.

Aber ich möchte nicht unbedingt MacFarlanes Pinsel auf meinem Bäuchlein spüren (Würg), sondern schicke SF-Geschichten erleben. Und an dieser Stelle versagt die Episode leider.

Will man uns ernsthaft erzählen, dass sich im Orville-Universum noch niemand mit dem Phänomen der „Holodeck-Liebe“ beschäftigt hat? Schon bei TNG war es dämlich, dass man bei Barcley so tat, als wenn noch nie jemand zu tief in die Fiktion geraten wäre: „Wie kann man nur, das ist doch gar nicht eeeecht?!“

In der Realität würde man allerdings jeden (Militär-)Psychologen der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit auf das Thema ansetzen und darauf briefen, wie man mit der Gefahr des Holo-Abgleitens und -Verguckens umzugehen hat. – Auch wenn natürlich die Gefahr besteht, dass der Psychodoc nie Zeit hat, weil der ebenfalls Blondschöpfe auf dem Holodeck durchnimmt. („Ich kann zwar die Nutzungszeit der anderen begrenzen, aber die kommt dann auf MEIN Zeitkonto, hihi!“)

Solche Details würde ICH persönlich ja in eine Serie einbauen, zumal sie nicht viel Zeit kosten würden. Gordon kann ja dann den Termin einfach schwänzen.

„Und, wie lange bist du jetzt schon eine vom Computer erzeugte Phantasie-Figur?“ – „Och… Ich war erst Smoothie-Influencerin auf dem Himalaya, habe aber im letzten Jahr gemerkt, dass ich mich mal verändern muss.“ – Verliebt, verlobt, ver-defragmentiert: Früher wurde auf dem Holodeck noch „Heidi, Heida 2“ nachgespielt, doch inzwischen findet die Crew auch Freude am Rabattmarkenkleben und an Netflixabenden.

Auch halte ich das Argument, dass man in dieser Folge quasi eine REALE Person trifft, da man ja das ganze digitale Leben eines Menschen ausgewertet hat, für etwas schwach, um diese Episode von allen anderen Holo-Driss abzuheben, den wir seit Jahrzehnten kennen.

Will man uns erzählen, dass man noch NIE reale, digitale Social-Media-Aufzeichnungen der letzten 50 Jahre (100 Jahre / 100 Tage / 5 Minuten?) eingespeist hat, um ein ähnliches Ergebnis zu erhalten? Will man uns sagen, dass man das vorher noch nie probiert hat, so einfach, wie das hier ging? („Computer? Android 9.0 im Schiffscomputer erzeugen und WhatsApp mit Link zum Holodeck draufmachen. Wie, 5 Sekunden warten? Wieso so lange?“)

Ich will ja ungern den krassen Nörgel-Nerd mimen, aber man fühlt sich langsam doch zu alt, um auf jede Jetztzeit-Karotte (GIFs aus unserer Zeit, Fidget-Spinner) anzuspringen, nur weil es womöglich totaaaal fresh und kultig ist, das mit einer SF-Show zu verknüpfen. Am Ende ist es ja nur so, dass Seth heutige Sitcoms gerne mag und nach dem teuren Zweiteiler wieder Kohle sparen muss. Daher gibt es halt WIEDER nur Wohn- und Kaufhaus-Romantik statt mittelgroße Planeten-Pläne.

Und dieses ständige Sitcom-Anbiedern ist auch der Grund, warum wir in der Serie kaum ein SF-Konzept gesehen haben, das das Prädikat „selten so gesehen“ verdient hätte. Da fällt mir spontan eigentlich nur das Ding mit den Sternzeichen ein.

ABER: Die Episode ist trotzdem gut. Wirklich jetzt. Was vor allem daran liegt, dass ich kaum einen Mann kenne, der mit Frau Silvia Müller aus der Schnuckelchenstraße NICHT gerne anbändeln würde. Die Frau ist bodenständig, klug, hat ein gesundes Verhältnis zu ihrer Mimik und Gestik – und fällt nicht durch Abweichungen von der Norm auf, die unsere Großeltern bei einer potenziellen Vorstellungsrunde irritieren würden (keine Behinderung, nicht schwarz, nicht zu schlecht verdienend, spricht nicht Sächsisch). Sie ist außerdem so süß, dass ich es wie Gordon machen würde und meinen Wohnsitz zukünftig mit den Worten „Im Schoß von DER DA!“ angeben würde.

„Lass uns was zusammen singen, Gordon!“ – „Was kannst du denn, Baby?“ – „Alle Lieblingssongs von Seth MacFarlane. Und natürlich die Hits von TNG in der Re-Re-Remastered-Edition. Auch von MacFarlane.“ – Immer das gleiche Lied: Wie, euch nervt die Tatsache, dass ich 100 Mal das Ding mit TNG wiederhole? Aber wieso denn? Seth darf das doch aaauch?

Schade nur, dass wir uns trotz aller Sympathie eingestehen müssen, was auch Gordon am Ende der Episode teilweise lernen muss: Die – Tante – ist – nicht – echt. Okay, er hat ein schlechtes Gefühl, sie mit ihrem NEUEN Freund rummachen zu lassen. So wie er auch ein schlechtes Gefühl hatte, den Typen zu löschen, weil er dadurch auch ihre Persönlichkeit verändert.

Aber da wir als Zuschauer nicht in die Schauspielerin verliebt sind (bei BergH bin ich mir allerdings traditionell nicht so sicher?), können wir trotz aller pseudo-dramatischen Momente immer wieder rasch auf Abstand gehen. Und somit jetzt auch an unsere Checkliste:

– Ist irgendwas, von dem, was Gordon getan oder FAST getan hätte, unmoralisch? – Nö. Sind schließlich SEINE Admin-Rechte. Und die kann er missbrauchen, wie er will, die alte Sau!

– Hat er irgendwas über das Leben gelernt, was er vorher nicht wusste? Ich hoffe mal für ihn, das NICHT. Auch wenn die finale Ansprache von Kelly das fast implizierte: „Gordon, wenn wir Erfahrungen machen, dann verändern wir uns!“ Nur gut für den Piloten und unsere Meinung von ihm, dass er da nur schweigend zugehört und auf ein „Eeeecht jetzt?!“ verzichtet hat.

– Dadurch, dass wir nur sehr wenige Szenen mit den beiden sehen, wirkt die Beziehung selbst im Rahmen des Holodecks künstlich. „Es war schön, mit dir übers Fliegen, Singen und Montagsmaler-Malen zu sprechen, Gordon! Und nun: Unser persönliches Problem im zweiten Akt bitte!“ – Hätte man diese Episode auf drei Folgen aufgeteilt, wäre wohl die emotionale Fallhöhe größer gewesen, die Erwartung des Zuschauers aber niedriger. Und somit das Ende noch stärker. Überhaupt: Das hier hätte das Zeug zu einer saustarken B-Handlung zu einem A-Plot gehabt. Und das meine ich weniger abwertend, als es klingt.

„Okay, das rechts sind aaalles alte Sitcom-Ideen und romantische Komödien. Und jetzt steeecken wir all diese Sachen bei Mister ‚Ich-bin-eine-Star-Trek-Hommage‘ in den Schlund, okay?“ – Charakterzeichnung: Gordons neue Holodeck-Freunde lassen gerade sämtliche CPUs auf dem Schiff glühen – stets auf der Suche nach dem richtigen KI-Verhalten. Schon deswegen, weil man hier eigentlich gerade „Siedler von Catan“ spielt…?

Cool hätte ich noch einen knackigeren Schluss-Gag gefunden. Zum Beispiel ein Video, dass Gordon von seinem „Piloten-Job“ macht: „Ich weiß, das ist ein sehr breites Cockpit, aber es ist auch eine extrem große Maschine. Den Rest darf ich dir nicht zeigen, ist leider geheim.“ – Halt irgendeine spannende Endszene, die nicht ganz so kitschig wie Doktor Finns Regenschauer auf der Brücke ist, aber doch eeetwas greifbarer als das „letzte Handy-Foto“ zusammen. Wobei’s bei dieser Geschichte ja wirklich EGAL ist, wie sie ausgeht. Denn am Ende des Ganzen wird immer stehen: „Programm beenden. Ausgang!“

Dann vielleicht noch drei Tränen aus dem Knopfloch uuund weitermachen. Die nächste Liebesgeschichte mit ihm wird dann eh wieder eine echte sein…

Was bleibt, ist eine schnuckelige, gut gespielte Episode, in der es aber um so wenig geht, wie noch nie zuvor. Mit viel Phantasie kann man das als Parabel auf die Echtheit von digitalen, immersiven Medien verstehen – oder es so betrachten, dass wir vielleicht einen elektronischen Fußabdruck hinterlassen, wenn wir es clever anstellen (Handy in den Jutesack, Jutesack auf den Mond?). Das ist aber nicht tiefgründig, sondern wäre eher Textanalysefutter für eine Deutschklausur in der 8. Klasse einer Wald-und-Wiesen-Realschule.

Nicht mehr, nicht weniger.

Fast möchte man der amüsanten Handlung um die zwei rauchenden Moclaner als Handlung mit mehr „Impact“ bezeichnen. Immerhin sind da BEIDE real. Und die gelbe Wände in ihrem Quartier ab jetzt auch.

„Bortus, ich finde es ja okay, dass wir unsere Tochter zum Sohn umoperiert haben. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese seltsam-grüne Gesichtsfarbe in Auftrag gaben?“ – Altes (B)Rauchtum: Die Nebenhandlung um die plötzlich nikotinsüchtigen Boclans besprechen wir hier mal nicht. Ich erwarte nämlich noch eine „Lustige Heroin-Episode“ – und bei diesem Volk darf man sich als Reviewer nie zu sehr verausgaben.

Fazit: Eine Episode zum Knuddeln, Reinwickeln und Liebhaben. – Denn man macht hier wenig falsch. Was in einer Folge, um der es um wenig geht, allerdings leicht fällt.

Oder was habt IHR jetzt über Gordon gelernt? Dass er etwas einsam ist (aber nicht so viel, um die Simulation anzupassen) und eventuell die Holodeck-Möglichkeiten der Zukunft erst im hohen Alter gerafft hat?

Zugegeben: Es geht um so schwerwiegenden Krempel wie LIEBE und ERFÜLLUNG und HÜBSCHE HAUT.

Aaaaber um derlei ablenkende Dinge geht es ja im Leben immer irgendwie. Weswegen ich jetzt auch „Sekiro“ an der PS4 weiterspiele. Da sind die Wutanfälle wenigstens REAL und hinterlassen bleibende Spuren an der Einrichtung.

P.S.: Kollege Sparkiller wollte diesmal keinen Kasten schreiben. Der kommt erst wieder, wenn hier was FRISCHES passiert und sich Kritik- und Lob-Argumente nicht ständig wiederholen. DER zieht die Sache wenigstens durch, von wegen der ständigen Frage: „Wenn es dir mittelgut gefällt, warum rezensierst du die Serie dann überhaupt noch?“

von Klapowski am 23.03.19 in Serienkritik