„Ghost In The Shell" – Die flotte Kritik für die ganz Shellen.

Komisch, Scarlett Johansson verwechsele ich immer mit Jennifer Lawrence. Beide werden als tolle Schauspielerinnen bezeichnet, besetzen aber zu 90% jene Rollen, in denen sie ausdruckslos dreinschauen und Arnold-Schwarzenegger-Zitate bringen könnten. Da sie aber aus irgendeinem Grund den neuen Typ Frau verkörpern (= Zähne auskloppen wie die männlichen Dentisten aus den 90ern), zeigen sie uns in jedem SF-Film erneut, auf welcher Seite des Greenscreens eine weibliche Figur zu stehen hat. So auch hier.

Regie: Rupert Sanders

Jahr: 2017

Budget: 110 Mio Dollar



Ein klassischer Fall von Babe Runner

Inhalt: Scarlett besteht nach dem Verlust ihrer Eltern nur noch aus einem einzelnen Gehirn, das von einer Superfirma in einen Roboterkörper gesteckt wird. Fortan ballert sie sich durch Spezialaufträge, wann immer befreundete Halbroboter von feindlichen Halbrobotern angegriffen werden. Doch nach einem besonders seltsamen Attentat bekommt sie plötzlich seltsame Flashbacks…

Irgendwo im Hintergrund lungert ein mysteriöser Gegenspieler herum, der nicht nur alles Erdenkliche hacken kann, sondern als Kind in den Topf mit dem Schwermut gefallen ist. Doch darf unsere Heldin diesem Treiben auf dem Grund gehen? Oder befindet sich – überraschenderweise – gar im eigenen Unternehmen das eine oder andere düstere Geheimnis? Im Ernst: Ihr habt keine Ahnung, ob die Antwort „JA“ lauten könnte, oder?

„Ist diese Zukunft nicht etwas zu klischeehaft, mein Herr?“ – „Error, Error. Kann – Anfrage – nicht – verarbeiten. Bitte – neu – formulieren.“

Besprechung:

Zugegeben, zu Beginn konnte ich mit dem superoptimierten Roboter-Hollywoodstar wenig anfangen. Zu verkniffen und emotionslos erschien mir ihre Figur. Und das, obwohl man sich bemühte, immer wieder einen leidenden „Ich bin ein Mensch, holt mich hier raus!“-Blick in ihren Augen zu verstecken. Doch mit der Zeit gewöhnt man sich an die leisen – und kalten – Töne. Dies ist eben kein Marvel-Film, in dem jeder Ernst sofort wieder mit einem ironischen Spruch aufgelockert wird, damit das Ende des Universums wenigstens noch als Blaupause für ein schlechtes Comedy-Programm taugt. („Hey, Rübennase! Jetzt zerstöre ich DEIN Universum zwischen deinen Beinen. Gruß vom sprechenden Waschbären!“)

Und so machte mir diese Welt nach einiger Zeit tatsächlich Spaß – zumindest bis zur Hälfte des Films. Wobei mir womöglich geholfen hat, dass ich das Original NICHT kenne (Mein gewaltiges Interesse an japanischen Animes wird nur noch von meiner Abscheu überflügelt, wenn ich mal einen sehe) und ich das Thema der menschlichen Optimierung bereits 150 Stunden in digitaler Form genossen habe. Mich erinnerte der ganze Trumm nämlich exakt an die Spiele „Deus Ex – Human Revolution“ und „Deus Ex – Mankind Divided“, die ich sehr mochte. Vielleicht auch, weil die Leute dort irgendwie mehr Sinn für Ästhetik und humorige Dialoge hatten als in „Ghost In The Shell“.

(Und man sich auch einfach mal im Lüftungsschacht verstecken konnte, wenn einem alles zu dumm wurde.)

Im Ernst: Dass trotz aller technischen Möglichkeiten die Leute mit hässlichem Metallschrott-Unterkiefer herumlaufen, allerorts das Metallskelett zu sehen ist und künstliche Augen wie das Ende eines Wasserhahns wirken, das ist schon reichlich albern. ABER: es sieht cool aus, wenn jede Figur einen andere Ugly-Kniff spendiert bekommt, um mit einer durchaus nützlichen Erweiterung möglichst scheiße auszusehen. Somit gibt es quasi in jeder Szene irgendwas Neues zu entdecken. Ja, 70% des Spaßes an diesem Film entstehen sowieso durch die durchaus guten visuellen Effekte, die zumindest beim ersten Schauen über die technophile Standard-Story hinwegtrösten.

„Wie, meine Geschlechtsorgane werden nicht mehr eingebaut? Was, Hackinggefahr? A-aber es waren doch immer nur gaaanz kleine USB-Sticks!“ – Mein Körper gehört mi… den Aktionären meiner Firma: Die männliche Sexualität ist nicht dafür gemacht, mit SF-Bildern klarzukommen. Ist ein weiblicher Körper mit diesen perfekten Rundungen nun sexy oder kaputt? Und ist das in unserer Hose nun ein Ständer oder ein rasch wachsender Schraubenschlüssel?

Am Ende des Tages ist es natürlich wieder die übliche Mischung aus Gangstern, Rüstungskonzernen und grundlos Hirnbematschten, welche die Riege der Bösewichte ausmachen. Damit ist auch dieses Werk erneut ein perfektes Beispiel für „Beim ersten Schauen unterhaltsam“, gefolgt von dem üblichen „Ein Jahr später weiß keiner mehr, worum es da ging“. Wobei ich jetzt, nur eine Stunde nach dem Filmkonsum, bereits die ersten 364 Tage jenes Jahres an meinem Gedächtnis nagen spüre.

Okay, die Effekte wirkten – wie oben erwähnt – recht gut. Da es in der Stadt eh vor rumhüpfenden Mega-Hologrammen nur so wimmelt und manchmal auch ein britzelnder Tarn- oder Kraftfeld-Effekt auf den Leibern liegt, fällt die übliche Künstlichkeit der CGI weniger auf. Actionsequenzen im Neonlicht wirken anscheinend greifbarer als eine Superheldenklopperei im Fichtenwald.

Schade ist aber, dass man aus der interessanten(?) Grundidee (=„Roboter/Menschenrechte zum trilliardsten Male beleuchten“) weniger anstellte als Scarlett Johansson mit der erotischen Phantasie ihrer Zuschauer. Okay, ab und zu wird zwar drüber fabuliert, ob menschliche Gehirne – Neudeutsch: „Ghosts“ – denn wirklich in Roboterkörper gehören. Aber die Antwort lautet stets: „Kommt drauf an, wie cool die daraus resultierende Actionsequenz ist“.

Die Momente, in denen die Hauptfigur etwas über ihre Familie erfährt, wirken zudem so fremd, als wäre jemand beim Popeln versehentlich ins dritte (Cyber-)Nasenloch abgebogen. Der Film schafft es an diesen Stellen null, einen mit der Roboterdame mitfühlen zu lassen. Kein Wunder, denn ihr ganzes Leben besteht darin, zwischen den Einsätzen in einem Gestell abzuhängen und die neuesten Android(Haha!)-Updates zu ziehen. – Stattdessen mal Katzen streicheln oder Philosophie studieren? Nope, lieber wird gleich der nächste Plan geschmiedet, die gesamte Personal eines Bordells über den Haufen zu schießen.

„Mann, ist das hier dunkel. Zum Glück hat meine Mutter mir beigebracht, wie man sich nach Sternbild-Hologrammen orientiert.“ – Witzbuchgefahr incoming: Was sagt man, wenn diese Frau auf den Straßen geht? Na klar: „Die Digitalisierung schreitet voran!“ Und warum sind manche Reklame-Hologrammen so hoch wie ein Haus? Weil auch Godzilla ein Recht auf personalisierte Werbung hat! – Oh Mann, ich liiebe Dystopie-Humor.

Diese Gleichgültigkeit spiegelt sich dann auch am Ende wieder. Es gibt keine „Moral von der Geschicht“, keine Erlösung für irgendwen, keine große Vision, kein neues Ziel, keine große Wendung. Was jetzt nicht sooo schlimm sein muss. Schließlich ist Nihilismus manchmal was Tolles. Schon deshalb, weil 20% unserer Leser jetzt ein neues Wort zum Nachschlagen haben. Schwerer wiegt jedoch, dass es hier auch keine Sinnesfreunden gibt. Keine Liebe, keine Freude, kein neues Hobby der Hauptfigur, das ihr sagt: „War ganz gut, dass du der letzten Rakete des Antagonisten ausgewichen bist.“ Hier gibt‘s nur Trübsal und dicke Eier(stöcke) auf allen Seiten der japanischen Depressions-Allee. Normale Menschen stehen in diesem Film höchstens am Rand und rufen kurz ein Taxi.

Ja, sogar der Genuss einer Currywurst oder eines Bechers Ziegenmilch hätte hier schon genügt („Aaaah! Lecker! Nur echt von Cyber-Goat©!“), um mal alles ein bisschen lockerer zu machen. Somit war es mir am Ende auch egal, ob „Ghosti“ (wie hieß der Roboter eigentlich?) weiterhin in halsbrecherischen Sprüngen aus dem 20. Stock ihren RAM-Rippen gefährdet oder als Krankenhausclown für die allgemeine Akzeptanz tödlicher Krankheiten sorgt.

Und ich muss gestehen, dass mir am Ende auch egal war, was die Bösen denn jetzt GENAU vorhatten. Neue Cyber-Waffen anfertigen und die alten Cyber-Waffen geheim halten? Ein Geheimnis aus der Vergangenheit schützen, während zufällig frische Cyber-Waffen in‘s Bild torkeln („Hast du gerade ‚KRAWUMMS-RUMMS‘ gerufen, Vati?“)? Oder sollte es am Ende doch nur um billige Rache gehen, weil Cyberwaffenhändler A mit Regierungsfirma B im Streit lag, da einer dem anderen mit der digitalen Sandkastenschaufel auf die Stirn gehauen hat?

„Autsch, verdammt!! Ein klassisches Fenster! Und ich wunderte mich beim Anflug schon, warum sie neuerdings holographische Wände hier abstellen!“ – Da wünscht man sich fast wieder einen guten Pflug: Die weiter schreitende Zukunftstechnologie verändert auch die Arbeit einer Actionheldin. Erst heute Morgen musste sie eine Katze von einem Baum retten. Indem sie dafür sorgte, dass dieser gar nicht erst gepflanzt wurde.

Der Shitstorm, der zur Ankündigung des Filmes aufbrandete, war übrigens auch völlig unnötig. Dann ist die Hauptfigur eben keine Asiatin. Mir doch egal. Til Schweiger ist ja auch kein Schauspieler und dreht trotzdem Filme. – Am Ende des Tages ist es mir völlig Wurscht, ob mich eine schwarze Eskimo-Dame mit Alien-Genen durch einen Blockbuster begleitet oder Frau Doktor Fu Man Chu persönlich.

Dicke Hupen sind eh viel wichtiger als solche Oberflächlichkeiten.

Fazit: Ein optisch schönes Render-Fest, das nicht langweilt, aber auch nicht begeistert. Ob man sich nun im ersten, zweiten oder dritten Akt befindet: Jede Minute des Films fühlt sich vollkommen gleich an. Ein bisschen so, als würde man zum ersten Mal mit den schwänzenden Kids hinter der Sporthalle rauchen und dann merken, dass die gar nix draufhaben.

Und plötzlich möchte man gaaanz dringend über Christoph Kolumbus lesen… Bitte, irgendwas mit Bildung, irgendwas?!

