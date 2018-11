Political Correctness in Medien – Schön oder Fremdschäm? – Teil 1: Ghostbusters 2016

Oft liest man, dass etwas zu „P.C.“ sei. Die Rede ist hierbei von „Political Correctness“. Das bedeutet, dass man für 10 Jahre alte Tweets gefeuert werden kann, weil man sich über Rand- oder Zentralgruppen lustig gemacht hat. So geschehen bei James Gunn („Guardians of the Galaxy“), der Sexwitze über Kids für eine geniale Comedy-Idee hielt. Doch bei diesem Thema stellen sich nicht nur komplexe Fragen zu Meinungsfreiheit, Verjährungsfristen und Angemessenheit, sondern auch, was etablierte Medienunternehmen für (oder gegen?) P.C. tun können…

Die Unterdrückung von Frauen, Kindern, anderen Ethnien, Sexualvorlieben oder einbeinigen Käsebrotliebhabern ist nicht ohne Grund geächtet. Denn egal, ob die begangene Herabwürdigung körperlich, finanziell oder seelisch geschieht: Immer entsteht ein „Schaden“ (wenn auch oft sehr schwer nachzuweisen), der nur aufgrund der Andersartigkeit eines Individuums oder einer bestimmten Gruppe entsteht. Und manchmal IST diese Gruppe nicht mal großartig anders, sondern sieht anatomisch einfach nur ulkig aus (= Frauen), hat lustig-abwegige Hautfarben (= Videospieler) oder bietet sich allein durch ihren Namen für grandiose Gags, Vergleiche und Wortspiele an (= Schwul/Uncool, Grüne/Linksversifft, AfD/Glatzenverein, etc)…

In letzter Zeit sind nun viele fragwürdige Gestalten an den Pranger oder vor Gericht gestellt worden:

– Harvey Weinstein hat Frauen nachgestellt und bedroht.

– Kevin Spacey grabschte angeblich jeden Mann an, der nicht bei Drei auf dem Baum (oder total unattraktiv) war. Den Stein ins Rollen brachte Star-Trek-Discovery-Darsteller Anthony Rapp, der aussagte, als Junge von Spacey bedrängt worden zu sein.

– CBS-Chef Les Moonves (Mitbegründer von „Star Trek Discovery“, gleichzeitig angeblich Star-Trek-Hasser und Wegbereiter von Alex Kurtzman) musste unter anderem gehen, weil mehrere Frauen ihm „sexual harassment“ vorwarfen

Das sind natürlich nur die drei Fälle, die mir als allererstes einfallen. Äh. Und in denen ich nicht selbst auftauche.

Les Moonves musste gehen, weil da in den 80ern und 90ern mal „was war“. Da er einer der Letzten war, der seine schwitzige… äh… schützende Hand über „Star Trek Discovery“ und Alex Kurtzman gehalten habe, wird es demnächst womöglich eine interessante Neuausrichtung bei dem Thema Star Trek geben. Was für manche Zyniker und Unholde interessanter sein dürfte als erzwungener Oralverkehr im Jahre 198X…

Wir alle dürften uns wohl einig sein, dass es gut ist, dass zu RECHT angeklagte Individuen hart bestraft werden müssen. Da bin auch ich ganz Internet-Mob und fordere – wie jeder anständige Stammtisch mit Weitsicht und Augenmaß – natürlich „Rübe ab!“, „Waterboarding mit Giftmilch!“ und „Mit einer Daunenfeder am Gaumen totkitzeln“. Über solche Selbstverständlichkeiten möchte ich in einer funktionierenden Demokratie auch nicht groß diskutieren müssen.

Viel interessanter als die (mutmaßlichen) Täter finde ich persönlich aber die neuen Film- und TV-Produktionen, die eben neuerdings beweisen müssen(?), dass sie:

– nur Saubermänner, Sauberfrauen und Saubergeschlechtsunspezifische beschäftigen

– sich aktiv für eine tolerante Gesellschaft einsetzen

– Politische Korrektheit auch in Drehbüchern und bei den ausgewählten Schauspielern berücksichtigen.

Und ab hier wird es noch interessanter! Vor allem dann, wenn diese hehren Ideen über das Ziel hinausschießen, sie geheuchelt sind, nur als Marketinggag dienen (= z.B. schwarze Schauspieler beschäftigen und sie hinter den Kulissen nebenher das Klo putzen lassen) oder man gar die Kritiker mundtot macht, indem man ihnen vorwirft, dass sie etwas nur deswegen nicht mochten, weil man was gegen Frauen hat.

So ist es z.B. bei „Ghostbusters 2016“ geschehen. Ein Film, der nach amtlicher Zukunftia-Analyse vor allem daran krankte, dass er scheiße aussah, scheiße wirr wirkte und scheiße-unlustig rüberkam. Dass man die Herren dort durch eine Frauentruppe ersetzte, war da eher zweitrangig.

Jaaa, okay… Zugegeben: Es waren etliche Kritiker (= neudeutsch für „YouTube-Schreihälse“) darunter, die wirklich nur frauenfeindlich argumentierten. Jedoch waren es wohl vor allem die, die sich nicht adäquat auszudrücken vermochten. Denn eigentlich wollte wohl auch der schäbigste „Will kaine Frauäään!!! Dann lieba Hitler!!“-Rumbrüller nur sagen, dass er den dramaturgischen Sinn einer kompletten Umgestaltung althergebrachter Franchise-Traditionen noch nicht für erforderlich erachtet, solange diese im dritten Film nicht noch mal mit einem männlichen Cast neu verankert worden sind. (*leergerauchte Pfeife in Bierlache ausdrück*)

Und diese Schreihälse haben ja recht damit, so es denn ihre Intention war, schwachsinnige Marketing-Ideen als solche zu entlarven. Jeder normaldenkende Filmemacher hätte sich nach 27 Jahren erst mal darum bemüht, die ursprüngliche Ghostbusters-Dynamik irgendwie wieder hinzubiegen. Ein durchmischter Cast im Verhältnis 50:50 wäre hier sicherlich hilfreicher gewesen, hätte alle (Haupt-)Geschlechter abgeholt, hätte zeitgemäß gewirkt – und dabei angenehm ungezwungen.

Mehr Kult nur mit Knut? – Das Problem mit dem Film war nicht die Chromosen-Abmischung in den grauen Anzügen, sondern das alberne Rumgehampel und ein zu starker Fokus auf Comedy. Die ersten beiden Filme waren ja auch lustig, jedoch nicht auf die Art, die man gemeinhin beim Pro.7-Comedyabend aufzufinden vermutet. („Du, kennste Geister? Kennste, KENNSTE?!“)

Am Ende des Tages muss es aber tatsächlich egal sein, ob es eine reine Frauen- oder Männergruppe ist. Und genauso sollte es auch jeder Zuschauer sehen, der vorgibt, sich neben Brustgrößen und binären Penisvorhandenseinsfragen auch für Geschichten, Dramaturgien und Szenenausleuchtungen zu interessieren. Meine Meinung hierzu ist: Selbst, wenn das Studio aus vorgeschobenen P.C.-Gründen 12 transsexuelle Mexikaner zu Star-Wars-Filmhelden macht, muss man sich am ENDE seines 27-seitigen Aufregertextes trotzdem mal kuuurz damit abfinden und sich die Frage stellen: „Hm. Aber ist die Story vielleicht trotzdem besser als je zuvor?“

Jemand, der sich bei seiner Kritik wirklich NUR auf die neuen Geschlechter bezog, darf daher gerne als Mistkerl bezeichnet werden. – So er sich denn als KERL fühlt. Auch hier will man ja niemanden geschlechtlich auf Schlips und/oder Schürze treten.

Bei „Ghostbusters 2016“ kam allerdings noch dazu, dass der einzige Mann in der Truppe (Chris Hemsworth) extremst dämlich war. Teilweise musste man sich sogar fragen, wie er ohne Hilfe überhaupt wieder aus nichtverschlossenen Räumen finden konnte. Ein Problem, das sein weibliches Pendent meiner Erinnerung nach niemals hatte. Seht hierzu auch dieses Vergleichsvideo:

Lassen wir Geschlechterfragen mal außen vor, so gibt sich der 2016er-Film nicht mal Mühe, den ersten Einsatz als etwas Besonderes darzustellen. Wollte man eeetwa zeigen, dass moderne Frauen von nichts mehr überrascht werden können? Oder hat man nur die mangelhaften Ausparkversuche mit dem großen Auto wegschneiden müssen, harrharr?

Das Problem war 2016, dass man die weibliche Gruppe nicht ernsthaft als allgemeinen Kinobeitrag zur Gleichberechtigung einsetzte. Die Intention war es vielmehr, die neue Truppe nach all dem Wirbel im Hintergrund weniger angreifbar zu machen. Zumindest unterstelle ich, dass dies teilweise der Grund für den Wechsel vom Pipimann zur Mumufrau war. Da es beim Filmemachen und Filmeverkaufen natürlich stets ums Geld und weniger um startrek’sche Utopien geht, darf man außerdem annehmen, dass man einfach neue Zielgruppen abgreifen wollte (= Frauen ins Kino locken), man einfach irgendeine Pseudo-Innovation brauchte (der Rest der Geschichte wurde ja nur in SCHLECHT rebootet) oder Kevin Feig die ganze Idee einfach nur irre lustig fand. Wenn man seinen fertigen Film betrachtet, darf man eh getrost davon ausgehen, dass er auch verschüttetes Wasser zum Totlachen findet.

Allerdings haben viele Leute dies eben nicht so dezidiert aufgedröselt, wie ich es gerade versuche. Da wurde die mangelhafte Qualität des Films munter mit theoretischen Geschlechterfragen in einen Topf geworfen. Und zwar von Studio-, Fan- und Hasserseite gleichermaßen. Im großen Shitstorm von 2016 klatschte da so einiges an Kot ineinander und brachte neue, zuvor ungekannte Deutungswesen hervor, die seitdem untot durch die Kommentarspalten wandeln. Wer sich jetzt genau über WAS ärgerte oder einfach nur zu blöd war, sich passend auszudrücken, das werde ich wohl erst erfahren, wenn ich eine Doktorarbeit zu diesem Thema auf den Tisch bekomme. Die es garantiert bereits gibt .

Fragen über Fragen stellen sich heute… Darf die Muschi überhaupt brennen? Oder nur jucken? Oder wenigstens (selbstbestimmt) geil sein? – Auch, wenn dies nur ein weitereres Beispiel für deutsche Synchronarbeit von damals ist, so stellt sich doch die Frage, ob weibliche Geisterjäger von „brennenden Penissen“ faseln dürften. Ich bin da auch überfragt…

Damals begann es, dass Hollywood und die Zuschauer sich argwöhnisch belauerten. Seltsame Gerüchte und Fragen kursieren seitdem. Was würde z.B. passieren, wenn man einen weiblichen James Bond auf den Plan rufen würde? Und sollte man das einfach mal machen, um die Shitstormer von damals weiter zu erziehen? Oder ist das künstlerisch und finanziell auch für das Studio ein No-Go? Und wieso ist Rey im achten Star Wars-Film eigentlich potenziell die stärkste Jedi, die es jemals gegeben hat? Wird das noch sinnvoll erklärt? Ist das bei Fantasy-Themen überhaupt wichtig? Ist das überhaupt ebenfalls so ein Frauending? Oder ist neuerdings ALLES ein Frauending, weil man sich automatisch reinsteigert?

Sogar männliche Unsympathen in Filmen werden ja neuerdings daraufhin analysiert, ob sie vor allem männliche (Un-)Wesenszüge reflektieren oder anprangern sollen. Dafür muss noch nicht mal eine Frau zu sehen sein…

Wir sehen: Das Thema ist mit einem Artikel noch nicht erschöpfend behandelt, weswegen ich noch mindestens einmal nachlegen werde. Denn „Star Trek Discovery“ und „Doctor Who“ werden ebenfalls ständig beschuldigt, irgendwelche P.C.-Agenden auszubreiten und somit den Zuschauer für blöd zu verkaufen.

Da müssen wir bald noch mal ran, Mädels.

