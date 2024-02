, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 12)

Die Liste der schlechtesten Filme hat mich sehr geschlaucht. Und wenn ich mir die letzten Kommentare zu Platz 13 ansehe („Gnaargh.“ – „Ja! Und außerdem: Umpf…“ – „Schokolaaadeee?!“) muss ich feststellen, dass es euch ebenso geht. Dennoch muss es weitergehen im Reigen der Verdrängungs-Rückabwicklung. Denn wir können aus der Vergangenheit nur etwas lärmen, wenn wir uns ihr stellen. Und wer aus seiner (erfolgreichen) Vergangenheit leider nichts gelernt hat, ist Steven Spielberg in “Ready Player One“.

„Ready Player One“ ist ein Film, den ich nicht verstehe.

Ganz im Ernst(, Alter):

Ich – bin – dafür – zu – blöd.

Und wer ihn „versteht“, vermutlich auch?

Und WENN ich ihn verstehen könnte, dann nur vor dem Hintergrund, dass er einer der ersten „sämtliche Popkultur einfach unter einen Küchenquirl legen“-Movies war. Eben dieser Multiversen-Fanfiction-Crossover-Horror, der uns bereits seit 10 Jahren die Augäpfel verprügelt.

Wobei die Grundidee gar nicht sooo übel ist. Nämlich die, dass Menschen nur noch in potthässlichen Polygon-Welten leben wollen. Marke: „Beim Marvel nachts vom Laster gefallen – und von zwei weiteren überrollt.“

Welten, in denen man sich nonstop mit Avataren und Lieblingsregenbogenfarben beschäftigt, um in irgendeiner Rangliste von frühverrenteten Dauerstudenten aufzusteigen. Und das ist ja auch alles denkbar. Der Mensch will nun mal mit wenig Aufwand möglichst schöne Sachen erleben, dabei aber nicht verhaftet oder von Mitbürgern vertrieben werden.

(Das Beispiel hinkt an Karneval selbstverständlich)

„Wir sind da einem heißen Fall auf der Spur, Boss. Der Serien-Schatzverstecker hat im Mario-Kart-DLC eine Shining-Anspielung versteckt.“ – „Dann bleiben Sie dran, Detektive. Und reklamieren Sie endlich diesen ungültigen Steam-Gutscheincode! Wir sind schließlich eine professionelle Detektei!“ – Lernerfolg versus Lärmverfolg: Das (angeblich) systematische Vorgehen beißt sich komplett mit dem ganzen Randale-Rest des Films.

Wer jemals eine gute VR-Brille aufhatte und 10 Jahre in die Zukunft zu blicken vermag, darf sich durchaus fragen, was aus einer Gesellschaft wird, wenn die virtuelle Welt interessanter als die Reale daherkommt.

Das wäre dann auch noch was ANDERES als in „Matrix“, wo die Simulation dröge und Farben grünstichig daherkommen. Und man zum (erstmaligen) Aussteigen erst zum farbunterscheidenden Pillenfresser werden muss…

Und vor allem stellt sich die Frage: Was ist, wenn man WEISS, das das alles nicht echt ist? Aber dann echt genug WIRKT, um sich aus dem richtigen Leben auszuklinken. Zum Beispiel, weil man in realen Welt nur noch Einkaufen geht – oder sich die digitale Krankschreibung in der Apotheke ausdrucken lässt. Und man danach wieder in eine Welt „flüchtet“, die sich aber wie das eigentliche Zuhause anfühlt.

Also hatte „Ready Player One“ durchaus Potenzial. Was auch daran liegt, dass ein versteckter „Schatz“ vom Megastar-Programmierer ein weiterer toller Ansatz war. Neben allen anderen Grundideen – die aber am Ende (Spoiler) mit Fackeln und Mistgabeln die Straße runtergeprügelt wurden. Oder vielmehr die Rainbow Road aus Super Mario Kart?

Allein bei der überbordenden Präsentation habe ich das Gefühl, dass mir bei jedem einzelnen Gedanken ein Comicregal auf den Kopf fällt – runtergespült mit einem Schrank voller DVDs, VHS-Kassetten (haha! Kennste, kennste noch? VHS?) und einem Videospielladen aus den 90ern. Damit man wirklich nicht mehr aufsteht.

Oder nur ein positiver Daumen-Rauf aus dem ganzen Schrotthaufen herausragt.

(„Toll, alles drin. Sogar der Master Chief aus ‚Halo‘ mit Clownsperücke. 5 von 5 Sternen!“)

Es geht doch nichts über mittelmäßige Computergrafiken (aus der Sicht der Filmfreunde in 10 Jahren – dann werden die Effekte nämlich NOCH mieser sein?), sinnlose Abstraktionen und Symboliken. Genau SO wie Freund Japano-RPG-Frisur gucke ich nämlich auch, wann immer ich etwas von „Ready Player One“ höre. Aber nur deswegen, weil meine Augenbraue nicht so akrobatisch wie die von Spock ist.

Machen wir’s kurz:

– Statt das Leben in der „Matrix“ zu hinterfragen, feiert der Film diese Welt ab wie ein 12-jähriges Girlie eine KiK-Filiale mit Einhornpullovern.

– Was digitaler und echter Reichtum ist, oder wie viel Zeit, Energie, Kultur- und Unterdrückungspotenzial im Virtuellen existieren: Dafür interessiert sich nur noch eure 70-jährige Tante Erna („Ist das nicht alles gefäääährlich?!“). Der Film aber leider nicht. Auch die Regierung, ernsthafte Kontrollinstanzen oder DURCHGREIFENDE Bösewichte findet man nur, wenn man beim Anschauen nebenbei einer alte Benjamin-Blümchen-Story hört.

– Ich würde gerne näher darauf eingehen, was die Antagonisten wollen. Aber ich erinnere mich nur an uninteressante Halbherz-Hatzen. Und an irgendwelche Gammelgören aus dem Drehbuchgenerator, die alle einen auf „The Goonies“ machen. Aber in der Version für Menschen, die gerne FIFA-Booster-Packs auf Youtube auspacken.

– Auch gibt es das typische „Barbie“-Ende: Der edle, weise Schöpfer tritt am Ende auf – und erklärt den versemm… versammelten IMDB-Füllmitteln, dass seine Schöpfung doch nur Freude bringen sollte. Und so versuppt die ganze Handlung zwischen dem Wegstreicheln und Schönstriegeln megareicher Monsterkonzerne.

„Wow, das hier ist ein berühmter Film! Ready Player One muss einfach super sein, wenn er tolle Filme zitiert!“ – Da zittert der Zitierer vor lauter Burnout: Theoretisch hätte hier auch jeder andere Streifen stehen können, um uns die Bewertungssterne aus der Hirnrinde zu pressen. „Buddy haut den Lukas“ oder – um bei Steven Kings Grundausrichtung zu bleiben – der erste „Mister Bean“-Film hätten mich besonders interessiert.

– Dass der Held am Ende irgendwie der König(?) der Simulation wird, fand ich total behämmert. Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber es fehlte ein Ende à la „Freundschaft ist die wahre Oasis“ oder „Jeder, der beim Sonicspielen mindestens 5 Headshots schafft, kann mal Kanzler“.

– Die Augenkrebs-Parade mit Kitschkruste in Kontinentalplattendicke muss ich nicht extra erwähnen? Damals haben sich ja viele gefreut, dass Franchise XY mal mit YZ zusammen zu sehen ist. Eben Super Mario mit „Shining“, Popeye in „Full Metal Jacket“. Eben eine hirnlose und harnpralle Retro-Parade für alle, die zu faul sind, einfach alle 2 Minuten einen anderen (Kinder-)Film ins DVD-Laufwerk zu schieben.

Dass die persönlichen Beziehungen zwischen den Kids total versanden, ist aber das Tüpfelchen auf dem i.

Schon beim ersten Gucken sah ich nur Laberautomaten in einer Dramaturgie, für den man den Begriff „Heldenreise“ von hinten durchs Knie biegen musste.

Gesichtsregungen, persönliche Ziele, Tränen und Liebe waren da nur die Knoblauchsauce auf dem quietschsüßen Spaghetti-Eis. Nämlich vollkommen überflüssig.

„Ene Mene Hexenbrei, Klischee-Schlüssel, fliege bloß vorbei! Hex-Hex.“ – Pfote auf beim Pixelkauf: Für eine Game-Boy-Spieleverpackung in den frühen 90ern wäre das hier natürlich DER Shit gewesen. Aber selbst in einem Film über ein Spiel, in dem andere Spiele referenziert werden, wirkt das zu lahm. Zur Ehrenrettung muss man aber anmerken: Steven Spielberg hatte während des ganzen Schaffensprozesses chronisches Sackjucken.

Der Ready-Bläher-Film hat leider keinen einzigen Gedanken, der nicht – völlig durchschaubar – als irgendein billiger Zuckerguss entlarvt werden könnte. Ja, jeder Ort sieht abschreckend aus und ist mit Figuren zugemüllt, dass der Screenshot-Ordner für Komplett-Nerds rasch an seine Gigabyte-Grenze kommt.

Und selbst auf die Jagdszenen in der echten Welt freut man sich vergeblich: Alles mau inszenierter Kinderquatsch, der von „Stranger Things“ mit der rechten Pobacke weggewischt wird.

Und selbst diese Serie mag ich nicht besonders…

Fazit:

Damals kam der Streifen mit 2 von 5 Sternen bei uns viel zu gut weg.

Rückschauend bin ich schockiert, wie geldgesteuert, phantasiearm und minimal märchenartig ein Film von Steven Spielberg inzwischen rüberkommt.

Beim gleichzeitigen Ignorieren von tieferen Gedanken, Konflikten und düsteren Momenten, wohlgemerkt. Da gibt sich der „Meister“ keine Blöße und liefert inzwischen ab wie alle anderen Fließband-Schlaffis mit den Retorten-Drehbüchern.

Und wer will, kann diesen Platz Nummer 12 gerne als Platzhalter für „Space Jam 2“ oder den extremen Fanservice-Mix in z.B. „Spider-Man: No Way Home“ sehen.