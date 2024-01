, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 14)

Auf Platz 14 meiner Liste mussten wir alle lange warten. Vermutlich aus einer Art Selbstschutz heraus, da das Gehirn sich weigert, die schlimmsten Trek-Momente allzu oft auszugraben. Zumal man dann bemerkt, dass die Schaufel eigentlich ein fauliger Knochen ist und der Grabungsort das Wasserbecken im Städtischen Klärwerk. – Aber es ergibt Sinn, den nächsten Trek-Film direkt hinter „Nemesis“ aufzuführen – allein um sich klarzuwerden, wohin schlechte (Ent)Scheidungen 7 Jahre später führen können… Doch ist Chris Pines Franchises-Powereintrag wirklich so blöde, wie ich (und er selbst) ihn stets machte?

Und ja, es geht ausschließlich um dieses Werk:

Star Trek 11 / 1 (2009)

Klar. Ich weiß jetzt schon, welches Hohelied an den Gott der Unterhaltung (= vermutlich so’n Typ mit Rückenflügeln in Form zweier Explosionen?) gleich abgespult wird:

„Ach Klapo, dieser Film soll doch nur unterhalten. Man muss doch nicht immer alles schlecht machen! Die Schauspieler waren doch toll! Die Action war doch toll! Das ganze Tollhausige war doch toll!“

Ich muss zu all diesen Punkten aber in die Partygirlanden hineinbrüllen: (in der Reihenfolge der getätigten Aussagen)

NEIN!

Stimmt!

JEIN!

NEIN!

NEIN!

Meine Kritik beginnt schon damit, dass ich den Begriff „notwendige Modernisierung“ deplatziert finde.

Ist es wirklich modern, eine eigenschaftslose bzw. eigenschaftsübertriebene Kasperletruppe zusammen zu casten, die alle Stärken der Jahrzehnte negiert? Klar, man muss nicht immer wie in Star Trek 1“ minutenlang auf den Bildschirm starren, wie in „Star Trek 4“ in der Jetzt-Zeit (von 1986) lustige Sprüche reißen oooder bei den TNG-Movies krampfig den drögen TV-Vibe mit etwas untermotorisierter Action unterstreichen.

All das musste und muss man nicht machen.

Aber „Star Trek 11“ hat in Sachen Geschmacksverzwirbelung definitiv den Vogel abgeschossen. Denn kein einziges Element wurde hier noch ernst genommen – ob wenigstens clever parodiert. Ich würde sogar sagen: Wer über die Scherze dieses Films lacht, haut sich auch die Schenkel klumpig, weil ein kluger Roboter in „Transformers“ wie Einstein aussieht.

„Eine Anomalie aus Roter Materie, Captain?“ – „Nee, das ist nur die Halsschlagader von Klapo. Die wird immer so groß, wenn er uns zusieht.“ – Haste Hass in den Taschen, haste immer was zu bashen: Ich habe es wirklich mit dem Film versucht, ich schwör! Aber allein die affektiert-gestelzte Körperhaltung („Cool du sein musst, mein junger Laberwahn!“) der beiden Figuren zerstört mir alles. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass J.J. Abrams immer Star Wars lieber mochte.

Alles an ST 11 geriet zu bunt, zu beliebig, zu austausch- und vernichtbar.

Was an Spocks Charakter und dem explodierten Vulcan besonders hervorstach, wo man einfach etablierte Elemente kaputtänderte, weil einem inhaltlich rein GAR nix einfiel.

Wie wäre es z.B. gewesen, wenn der Böse bei einer Ratssitzung der Föderation auftaucht und alle noch mal manipuliert und nervt? Von mir aus vom Bildschirm aus, als riesiger Racheengel. Aber selbst einfache Deppen-Symbolik ersetzte man hier gegen plumpere und viel kleinere Deppen-Symbolik.

Denn ST 11 war nicht sympathisch, zeitgemäß oder kultig, sondern einfach saublöde. Hier bebten nicht die Lachmuskeln, sondern der Hirnschmalz vor lauter Schmelze.

Dramen wie die um Kirks Papa versandeten zwischen seltsamen Auto- und Motorrad-Szenen.

Figuren tauchten durch Zufall als Grottenolm in einer planetarischen Zufallshöhle auf (= der alte Spock).

Man warf sich gegenseitig aus dem Schiff (weil wegen: Prügel), beamte durch den halben Quadranten, lockerte die eh schon lockeren Szenarien (wie z.B. Massenmord) durch lockere „Schraube-locker“-Dialoge noch weiter auf, etablierte gleich mehrere neue Stile, von denen sich die Hälfte entweder nicht durchsetzte (Wasserrohre im Maschinenraum) oder seitdem als Zielscheibe für Spott dienen (Lens Flares)…

Ja, meine Abneigung gegen diesen Film ist so grenzenlos, dass er nebenbei als Platzhalter für die beiden Nachfolger herhalten darf – die nicht extra auf dieser Liste erscheinen werden. Allein die Tatsache, dass ich „Nemesis“ 2 bis 3 Mal sehen konnte (wenn auch ungern), aber bei Chris Pines Mutantenstadl nach 5 Minuten nur noch mit Taucherausrüstung in den Redaktions-Kotzbeutel schauen kann, sagt viel aus.

„Ich bin’s, Nero, der Gegenspieler mit dem noch dezenteren Geschichtsbuchnamen als Khan! Bin so eine Art Shinzon für Schlechterverdiener, habe aber keinen Bock auf Sex mit Troi… Ich bin mit keinem im Film verwandt – und meine Crew auch nicht. Sonst würden sie all den Scheiß nicht jahrlang mitmachen. Und genau so gucke wie hier ich immer, wenn mir das Thermometer im Minenraumschiff schon wieder auf Rache steht.“

Okay, dass die Bösewichte in Trek-Movies oft gaga sind, daran hatte man sich ja bereits gewöhnt.

Aber der mimische wie inhaltliche Vollpfosten mit Halbmenschen-Textur interessierte mich so wenig, dass ich bis heute nur ein einziges Bild davon im Kopf habe: Ein Typ, der grimmig irgendwas von Rache faselt, weil sein Planet trotz aller Anstrengungen NICHT gerettet werden konnte. – Wer kennt sie nicht, die Amokläufer, die 20 Jahre später in der Feuerwache alles zu Klump ballern, weil die damals zu spät zum Wohnungsbrand gekommen sind?

Auch die übliche Fan-Aussage „Die Action im Film ist gut“ ist natürlich glatt gelogen. Sie war damals schon nicht schick und sieht heute aus, als hätte man einem Dutzend Effect Artists das Gehalt und gekürzt und gesagt: „DAS ist unsere Vision. Macht was draus!“

Das Motion Capturing der Raumschiffe hat man vermutlich von irgendwelchen Rummel-Attraktionen zusammen kopiert, die Kämpfe auf irgendwelchen Plattformen bestechen durch das damals übliche „Wieso einmal wegschneiden und wackeln, wenn’s auch fünfzigmal geht?“-Narrativ, alle neuen Designs (z.B. Spocks Minigleiter) bestechen durch „Star Wars – Episode 1“-Design und die Soundeffekte stammen vermutlich von manisch-depressiven Flipperautomaten.

Wie schön die Darsteller hier drapiert sind! Wie vulkanisch die Kulissen aussehen! Wie passend das fremdartige Licht durch die Decke scheint! – Wie? Nein, nicht auf diesem grässlichen Screenshot, wo man tatsächlich in einer Kirche drehte (Skyrose Chapel), weil: „Vulkanier = irgendwie religiös“. Nö, ich rede vom allerersten Trek-Film!

Nein, hier hat man Star Trek höchstens so sehr „modernisiert“, wie man es bei einer „Miss Marple“-Serie täte, wenn die blutjunge Ermittlerin plötzlich mit umgedrehter Schirmmütze und auf einem Quad fahrend aufträte. Wogegen man natürlich nichts sagen dürfte, da sie Mexikanerin wäre. („Sagt nicht, dass ich Engländerin bin! Nur mein Kickbox-Stil ist britisch!“)

Zugegeben… Dass Schauspieler wie z.B. Pine und Urban charmant spielen, das gebe ich dem Film.

Doch mit Drehbuch & Regie aus dem Bauchladen missglückter Management-Seminare kann niemand wirklich glänzen. Oder etwas von Bestand abliefern.

Wie auch die beiden Nachfolger wird man diesen Streifen eines Tages mit den Worten umschreiben:

„Tja, war halt die Marvel-Ära. Da musste alles so aussehen“.

Fazit: Völliger Trash, der nur durch den großen Namen und einen gewissen Verfremdungseffekt („Guck mal, Uhura ist jetzt hip und crazy!“) irgendwie mitzieht.

Die ständigen One-Liner machen permanent klar, dass es hier um NIX geht, das nicht zufällig mit Geldverdienen zu tun hat. Sogar die eigentlich gute Musik dröhnt alle paar Sekunden die gleichen Takte runter – die mit einem geheimnisvollen All so viel zu tun haben wie J.J. Abrams mit einem Realschulabschluss.

Rein gefühlt jetzt…

Dass man es danach noch zweimal auf gleiche Weise probiert hat (Einspielergebnis hin oder her), ohne auch nur ein einziges(!) Detail zu verbessern, ärgert mich fast noch mehr.

NICHT ärgern sollte man sich aber tatsächlich über die Schauspieler. Erstens können sie nichts dafür (sie waren jung und brauchten den Porsche) und zweitens sind sie der einzige Grund, warum dieses Werk nicht in den Flop 10 mitspielt.