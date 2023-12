, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 20-18)

Endlich mal eine Reihe, die Menschen Orientierung gibt. Wer bereits unsere Liste „Die besten SF-Filme aller Zeiten“ abgearbeitet hat, könnte in der Lage sein, verzweifelt nach weiteren Top-Anwärtern zu suchen. – Doch Achtung! So manch hochgelobter Film ab dem Jahr 2000 ist das (anteilige) Cent-Geld nicht wert, das ihr in euren Streaminganbieter gesteckt habt! Daher bieten wir Unterstützung und präsentieren eine Flop-Liste, in der besonders verdiente Ausfälle der letzten 23 Jahre noch mal warnend aus dem Mülleimer gezogen werden. Vorsicht, der Müllbeutel könnte tropfen – oder eure Augen, wenn es EUREN Lieblingsfilm erwischt?

Natürlich sind dies nicht die allermiesesten Filme aller Zeiten. Da gibt es natürlich noch GANZ andere Schrott-Anwärter, die man zu Recht nicht kennt. Zum Beispiel, weil man die Netflix- und Amazon-Eigenproduktionen der letzten 24 Monate aus beruflichen oder privaten Gründen nur unvollständig verfolgen konnte.

(„Hey, ein neuer chinesischer SF-Film, der nicht nur billig aussieht, sondern auch noch so riecht! Den hör ich mir als Podcast an, Lechz!“)

Ich habe für diese Zusammenstellung Werke herausgesucht, die:

– entweder besonders mies gealtert sind

– zu Unrecht als Geheimtipp gelten/galten

– zumindest von mir damals herbeigewünscht wurden

– stellvertretend für gewisse Fehlentwicklungen stehen

– eher teuer waren

– in einem Aspekt (oder mehreren) in eine falsche Richtung gelaufen sind

– bekannt genug sind

Somit ist der Anteil an Marvel-, DC-, Terminator-, Star Trek- und Star Wars-Filmen auch überschaubar.

Denn wer irgendwann nix mehr erwartet (oder den Film lachend abbricht), wird auch nicht enttäuscht.

Platz 20) Interstellar (2014)

Bringen wir einen der besten schlechtesten Filme gleich hinter uns…

„Interstellar“ ist so eine Art mentale Wundertüte für Arte-Zuschauer: Von den SF-Effekten (optisch wie inhaltlich) des Schwarzen Loches waren damals nur Leute fasziniert, die sich eigentlich NICHT für SF-Effekte (optisch wie inhaltlich) interessieren. Zumindest ist das meine These, von der ich mich nicht abbringen lasse – höchstens durch … Liebe.

(*Hosenschlitz aufmach*)

Die ganze Faszination dieses Nolan-Films basierte darauf, dass hier auch 29,4% derjenigen ins Kino gingen, die sich sonst nicht für Relativitätstheorie oder TNG-Episoden von 1990 interessieren.

Oder die mir bei jedem vorbeifliegenden Mittelklasse-Kometen seit 30 Jahren sagen: „Guck mal, da ist was mit Weltraum in der Zeitung. Das interessiert dich doch?!“

Aber auch inhaltlich ist „Interstellar“ ein Licht und Freude aufsaugender schwarzer Fleck auf Christopher Nolans weißer Weste:

– Interessante Begegnungen auf fremden Himmelskörpern werden lieb- und emotionslos runtergespielt. Psychodrama? Glaubwürdige Psychologie? Werden zusammen mit wichtigen Hauptfiguren den Abhang runter geworfen. Soll sich doch der Kunstkenner selber zusammenreimen, wofür das mangelnde Schauspiel, die hölzernen Ideen und die fehlenden Konsequenzen stehen bzw. runterpurzeln.

– Verständliche Dialoge? Selbst die, die nicht von Hans Zimmers Orgelmusik tot gedröhnt werden, sind selten geeignet, die Welt zu erklären. Welche Umweltkatastrophe herrscht auf der Erde? Wieso faselt jeder von „Liebe“, obwohl hier permanent die Jahrestagung der Autisten und Un-Authentischen abgehandelt wird? Hat man am Ende irgendwas erreicht oder verstanden, was nicht in die Richtung „War eine Scheißidee“ geht?

„Fremde Welten… Werden sie je zu bekannten Welten werden?“ – „Der Bademeister sagt, dass die 10 Minuten rum sind. Und dann noch irgendwas Böses zum Thema ‚Springen vom Beckenrand‘.“ – Dramaturgische Gezeitenkräfte: Jedes einzelne Element hätte ich gerne lange betrachtet und inhaliert. Schade, dass Nolan diese Sehnsucht nicht teilt. Mag der keine Science Fiction?

– Das Ende mit dem Bücherregal wäre normalerweise „nett“ gewesen. Im Sinne von „Stanley-Kubrick-Odyssee-im-Weltraum-nett“… Halt ein mystisches Element, um noch irgendein Gewürz draufzupacken, das die ersten 2 Stunden noch nicht aus dem Pfefferstreuer des Regisseurs gefallen ist. Doch leider WIRKT das Ende auch exakt so: Gewollter Mystizismus, bei dem man nicht weiter nach Interpretation suchen muss.

Okay, wenn das Zeit-/Raum-übergreifende Element nun eine Kirche gewesen wäre (siehe das Ende vom Film „Das Schwarze Loch“), ein Supermarkt (Kapitalismuskritik?) oder die Gebärmutter der Nachbarin:

Daraus hätte ich mir mental was zurechtspinnen können.

Aber das bildungsbürgerliche Symbol für Bildung per se – eben ein klappriges Bücherboard? Nein Danke.

Fazit: Aufgeblasen, vom Publikum absichtlich missverstanden und bei jedem SF-Konzept unter seinen Möglichkeiten bleibend: „Interstellar“ ist dadurch zwar irgendwie ein Kunstwerk, aber eines, bei dem man sagt:

„MIR persönlich gibt das nix. Kann ich wieder in den Ausstellungsraum mit dem Kunstblut an den Wänden, Mami?“

Platz 19) Cloverfield (2008)

J.J. Abrams. Ein Mann, der mit der Muttermilch aufgesogen hat, wie man das Publikum möglichst lange hinhält und an der Nase herumführt.

Also, NACHDEM er die Muttermilch 10 Jahre lang verweigerte und jeden Tag aufs neue sagte: „Ihr werdet nicht glauben, wie viel Milch ich morgen trinken werde. Huuuii!“

Cloverfield steht hier stellvertretend für viele andere Verarschungs-Movies, mit denen der Meister der ergebnislosen Stilmittel-Kopien uns in den letzten Jahren erfreut hat. Und hier rechne ich seine Drehbücher und seine reine Produzenten-Arbeit mit ein.

Denn Regie führte bei Cloverfield zwar Matt Reeves, ABER die Zuckel-Zutaten von Produzent Abrams treten überdeutlich zutage:

– Ein mysteriöser Trailer, auf den ein Kinofilm folgt, der die meiste Laufzeit über ebenfalls ein mysteriöser Trailer für das ist, was wir erst in den letzten 10 Minuten sehen. (siehe auch „LOST“, „Westworld“, „Super 8“, … )

– Uninteressante Charaktere, eher unspannend ver(s)packt. Wer sich an einen Helden aus einem JJ.Abrams-Film erinnern kann, darf sich ab sofort von Beruf „Mentalist“ nennen.

– Popkulturelle Film-Spielereien wie z.B. die „Wackelkamera“. Auch bei Cloverfield wird gerüttelt und geschüttelt, bis das Hirnwasser schäumt – alles im Dienste von „War doch bei Blair Witch Project so geil!“…

– Ein Ende, das zwar einiges bietet, am Ende aber nur die Frage offenlässt, warum man das nicht schon in den ersten 30 Minuten zeigen konnte. In diesem Falle halt das Monster, das nur Wände eingerissen und Zeugs umhergeschleudert hat.

Quasi ein stinknormaler Erdbeben-Film mit innerem Zwist… äh… Twist.

Die Freiheitsstatue… Zerstört… Welch Sinnbild für eine kopflose Gesellschaft… – Cloverfield führte die gaaanz dezente Symbolik wieder ein, die 12 Jahre vorher „Independence Day“ erfand. Und weil das alles so dezent ist, sieht das Monsterdesign auch nur zu einem Drittel wie ein gelungenes Hollywood-Ungetüm aus.

Klar, Cloverfield ist filmisch jetzt nicht die Oberkatastrophe, steht aber beispielhaft für eine Entwicklung der letzten 15-20 Jahre: Kurzlebige Kackideen für ein Publikum, das für eine „überraschende“ Auflösung (oder 2 coole Momente) die eigene Großmutter verkaufen würde.

Und während die Effekte, die Story-Auflösung und die Marketingkampagne schon nach 6 Monaten eitr… eifrig vor sich hinaltern, rennen die damaligen Fans noch Jahrelang durch die Welt und reden sich schön, was sie 2008 für ein tolles Erlebnis im Kino hatten – weil der Uschi das Popkorn in den Schritt gefallen ist.

Fazit: Ein Film, der Monster-Movies neu erfinden wollte, am Ende aber nur durch Bässe und den Vorab-Hype lebte.

Hier kommt alles zusammen, was ich nicht leiden mag: Das Hinhalten des Zuschauers, ein Wiederguck-Wert, der noch unterhalb einer aktuellen Doctor-Who-Episode liegt und Effekte, die nur dazu da sind, den Bildschirm zu füllen, bis die Eieruhr bimmelt – und die nächsten Effekte präsentiert werden müssen.

Zu Recht ein vergessenes Franchise. Wobei ich den Nachfolger „Cloverfield Lane“ sogar okay fand – Weil er eben WENIGER sein wollte.

Platz 18) Sunshine (2007)

Wer in die Liste der besten SF-Filme der letzten 20 Jahre schaut, wird unweigerlich „Sunshine“ entdecken. Ein Werk, das tatsächlich mit grandiosen Bildern & einer verrückten (aber interessanten) Prämisse aufwartet.

Blöde nur, dass das tolle Artdesign und die interessante Mission schnell im Niemandsland der Drehbuch-Leerstellen versumpfen.

War ich anfänglich noch gespannt, wie man die Grundmotive (Sonne = lebensspendend, zerrt aber auch auf) weiterspinnt und zwei verunglückte Missionen zu einer funktionierenden Mission umstricken könnte, saß ich am Ende nur noch vor dem Monsterfilm-Finale – und schüttelte mir die Photonen vom plötzlich ergrauten Haar.

Die Einsamkeit des Alls, die Widerspenstigkeit der menschlichen Technik, die Überforderung der Besatzung angesichts der unfassbar großen Aufgabe (= Sonne soll wieder angeknipst werden), die „Höllenfeuer“-Symbolik und die ruhigen Bilder der riesigen Raumschiffe…

All das Tolle verkokelte, sobald die Besatzung auf die dermatologisch bedenklichen Besitzer des Vorgängerschiffs treffen.

Klar, dass Menschen an Bord von der Sonne verbrannt – und verrückt – wurden, ist durchaus ein logisches Motiv. Aber irgendwie auch wieder nicht…

Das Finale hier wirkt so, als würden wir Deckert aus „Blade Runner“ im letzten Drittel mit billiger „Ich – bin – ein – Roboter“-Stimme herumlaufen sehen.

Oder ein frühes Opfer vom Weißen Hai fährt ab und zu (ohne Arme und Beine) an den Hauptfiguren vorbei, um ihnen das Leben schwer zu machen.

Oder der Held aus „Avatar“ entdeckt, dass einer der Na’vi unter einen der Menschen-Mähdrescher geraten ist – und fortan das eigene Volk angreift.

Eine Parabel auf den Globalen Klimawandel – auf Deck 3? Eine Warnung, sich nicht mit der Natur anzulegen, wenn man nicht genug Atombomben für deren Zähmung im Gepäck hat? Ein Spiegelbild für die alte Saga um Ikarus, dessen Flügel damals geschmolzen sind, weil der mitreisende Zombie seinen Backofen zu hoch eingestellt hatte?

Am Ende von „Sunshine“ ist einfach nichts und niemand mehr übrig, um irgendwas zu reflektieren. Außer vielleicht die Hitzeschilde selbst.

Fazit: Kürzlich sah ich mir diesen Film noch mal an – und war abermals enttäuscht, wie behämmert es in der zweiten Hälfte wurde. Man hätte das Werk fortan „Dr. Frankenstein und die Rache der verdünnten Sonnencreme“ nennen sollen.

Witzig ist, dass mir die Schlechtigkeit gar nicht aufgefallen wäre, wenn er einfach nur normal-mies daherkäme. Aber nein, die genialen Andockmanöver und Wendeszenen (mit brennenden Hitzeschilden!) hatten zuvor eine Erwartungshaltung geweckt, die danach gleich doppelt pulverisiert wurde.

Und das ist besonders schade, da High-Budget-SF-Filme, die sich ERNST nehmen, in den letzten zwei Jahrzehnten nicht sooo häufig waren.

Na, hat Euch das Zerstören eurer Lieblinge Spaß gemacht? Oder findet Ihr, das ich übertreibe?

Schreibt es bloß nicht in die Kommentare, denn so bleibt mehr fragwürdige Meinung – für mich GANZ allein!