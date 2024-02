, Die 20 schlechtesten SF-Filme seit dem Jahr 2000 (Platz 13)

Es gibt schlechte Filme, die man nach Tagen wieder vergessen hat (was zum Geier war „John Carter“? Und warum habe ich über ihn geschrieben?). Und dann solche, bei denen man sich noch an den namenlosen Horror erinnert, als man damals aus dem Kinosessel gestolpert ist. „Alien – Covenant“ war genau so ein Trojanisches Pferd für’s popkulturelle Langzeitgedächtnis! Ein Film, der permanent etwas anderes sein wollte als das, was er uns zeigte – Mann, war DAS edgy!

Um Missverständnissen vorzubeugen: Sooo mies, dass man mit Petersilie in den Ohren und ausgestochenen Augen aus dem Kino rennen müsste, war der Film nicht. – Außerdem hatten sie damals extra den Saal abgeschlossen, hö-hö-hö…

Nein, im Ernst: Dieses Werk hat viele liebenswerte Qualitäten, die nach heutigen Maßstäben „unmodern“ wirken (= Die Effekte hörten nicht auf den Namen „Schemen“ + keine Person konnte fliegen). Und ich habe ja generell eine Schwäche für B-Movies auf fremden Planeten.

Von mir aus auch für C-Movies auf total bekannten/identischen Planeten (= jede TNG-Episode).

Was mich bei „Covenant“ aber zum Facehugger in eigener Sache werden ließ (*Finger krampfig in Gesichtshaut eingrab*), das war die Frechheit, mit der Ridley Scott uns einen ganz ANDEREN SF-Film unterjubeln wollte. Nämlich amtliche Flöten-Androiden auf den Selbstfindungs- und Fremd-Ermordungs-Trip.

Was gar nicht sooo schlimm wäre, wenn er nicht alle paar Minuten krampfig-unpassend irgendwas zum „Alien“-Franchise reingepopelt wäre. Gut, angesichts des Filmtitels war das wenig verwunderlich. Aber am Ende so lieblos, dass vor Schreck sogar der Bodyhorror vom Körper deiner Mudder abfiel.

„Gott sei Dank, da ist es! Das Drehbuch des Films. Sogar rückseitig beschrieben.“ – Ein Script, das fetzt: Michael Fassbender kann nichts für seine seltsame Figurenentwicklung. Ridley Scott allerdings auch nicht. Meine Verschwörungstheorie: Das wispernde Geld des Studios hat ihn gezwungen!

Vom inhaltlichen Impact her wirkte jede Schmoddermonster-Szene so furchtbar uninspiriert, dass das Viech auch eine „Scream“-Maske hätte tragen können. Ob vom angefressenen Opfer nun ein Horrorclown, ein Finanzbeamter oder ein Monster mit schwarzem Bananenkopp runterspringt, das war vollkommen egal. Wo es in Teil 1-5 noch um die biologischen Eigenheiten der komplizierten Alien-Fortpflanzung ging (Marke „Warum kompliziert, wenn es auch unlogisch geht?“), ist das nun vorbei.

Die neuen Formen, Verhaltensweisen und Ausnahmeregeln sind derartig wild, dass sich „Covenant“ wie eine informatorische Nachgeburt anfühlt – statt wie eine aufklärende Vorgeschichte. Eben kein Biologie-Unterricht für Horror-Feinschmecker, sondern ein Worst-Of längst bekannter Prequel-Verbrechen!

Bereits „Prometheus“ hat mehr Fragen (falsch) beantwortet, als es „musste“. In „Covenant“ aber erneut 2-3 Zwischenschritte abzufeuern, das war zuviel des Bluten. Das wäre so, als würden wir ein „Jurassic Park“ mit dreibeinigen Dinos sehen, weil es vor dem ersten Teil (1993) natürlich einige Fehlschläge gab…

Nur kurz besuchen wir Nanobothausen (an der Oder). Hier hätte man wie in alten Alienteilen die wahnwitzige Architektur feiern können. Bis heute habe ich aber nur ein paar vermackelte Gänge in Erinnerung. Und nein, das waren NICHT meine Gehörgänge – auch wenn man das angesichts der unterwältigenden Filmmusik vermuten könnte.

Alle Figuren sind noch dazu derartig sinn- und hirnbefreit, dass man den tumben Technikern aus Teil 1 im Nachhinein den Nobelpreis für Angewandte Neuronenaktivität verleihen möchte. Der psychologische Hintergrund der Siedlertruppe mit (vermutlich) unterschiedlichen Stärken und Zielen: Nicht vorhanden. Oder man hat sie sich gegenseitig mit Standardsätzen weggequasselt…

Beim Covenant werden permanent doofe Fragen gestellt, wird absichtlich an giftigen Pilzen geschnüffelt (man könnte auch „inhaliert“ sagen) und in jede einzelne Falle gelatscht – die man nur deshalb übersehen könnte, weil David und die überlebenden Siedler sich … in … einer Art absurdem S/M-Rollenspiel befinden?

(„Ach, Sie sind ja gar nicht der Pömpelmann von den Stadtwerken. Wie, Sie müssen mich würgen, damit meine Heizung wieder geht? Na, wenn Siiie das sagen…“)

Besonders verärgert war ich darüber, dass David die Einwohner(!) auf dieser Welt ausgerottet(!) hat, diese spannende Entscheidung/Handlung aber in einen Rückblick geschoben wird. Mal abgesehen davon, dass eine bewohnte Welt zu dem Franchise nicht passt (5 Filme lang galt: „Wir haben die Stürme, den Schleim und den Staub aufgefordert, uns zu ihren Anführern zu bringen.“), muss man hinterfragen, welche Erkenntnis aus Davids Handlungen erwächst.

Genau: Keine.

David will sich – oder andere Wesen – halt auf der Evolutionsleiter hochtreten, erfüllt dabei aber nur das Klischee vom verrückten Professor, der ohne Hilfe und Fabriken mal eben den DNA-Nippel durch die Lasche zieht. Sorry, aber not sorry: Das ist einfach kindisch und deklassiert alle anderen Filme.

Das Motiv „Erschaffen durch Zerstören“ ist generell nicht das Stärkste. Jedenfalls dann, wenn es in der nicht nachgewürzten Urfassung daherkommt.

(„In der Natur geht auch alles ständig putt. Und guck! Dann wachsen bunte Pilze aus dem Schmodder!“ – „Aaach soooo. Na dann!“)

Auch wenn Thanos das Argument angeblich beim hochgelobten Marvel-„Endgame“ veredelt hat.

„Mach’n Kopp zu, dein CGI kühlt den ganzen Raum aus!“ – Filmische Maul- und Klauenseuche: Was früher das geniale Design von H.R. Giger war, ist nur noch ein Schwabbelköpfchen mit mehr Zähnen als Verstand. Tja, wer sich hierbei schon gruselt, muss sich warm anziehen. Denn irgendwann musst auch DU wieder den Klositz hochklappen! („Oh Gott, die Öffnung darunter sieht wie ein Mund aus!“)

Okay, dass David von den „perfekten“ Jägern fasziniert ist, mag ja für den quartalsüblichen Marvel-Schluckauf genügen, aber HIER wirkt es wie eine Discovery-Doppelfolge, bei der man zufällig vergessen hat, die erste Episode auszustrahlen.

Hier war Scott – der es ja besser & sogar KULTIG kann – nicht ehrlich zu sich. Und auch nicht zu seinen Geldgebern. Er hätte sicherlich einen Weg finden können, eine frische Geschichte OHNE die Aliens zu erzählen. Vielleicht so eine Art „Blade Runner 2“ für Raketenfreunde.

Denn mit diesem Etikettenschwindel, der zudem nach „Scream 6“ müffelt, machte er sich lächerlich.

Zumal es tatsächlich nur EINE visuell starke Szene gibt, die total aus dem Film rausfällt, da sie so TOLL ausschaut.

Allerdings ist sie zu viel des Guten, da Scott hier (deutlich sichtbar!) ein berühmtes Ölgemälde zitiert. Was nicht schlimm wäre, wenn nicht plötzlich Licht- und Farbgebung komplett anders ausfallen würden. Das wäre so, als würde ich in einem mies aussehenden Superheldenfilm (nennen wie ihn z.B. … „The Schmarvels“) plötzlich die Mona Lisa erblicken. In Wachsmalstiften. Bevor es dann mit der Errichtung des Videospiel-Altars weitergeht…

Der Nachtmahr trifft auf irgendwas anderes… Leider finde ich das Ölgemälde nicht mehr wieder, das dem Screenshot extrem ähnlich sieht. Was die Frage aufwirft, ob Wissenschafts-Androide David seit 2 Jahren auch die immer schlechtere Google-Suche betreut?

Das zieht sich übrigens auch durch andere Shots von z.B. der Stadt (= „Die Toteninsel“ von Arnold Böcklin). Aber dort fällt‘s nicht sooo arg auf.

Man hat permanent das Gefühl, dass Scott den Film nur als Plattform für seine Themen ansieht – eben Kunst, kulturelle Klumpenbildung und Selbstbeweihräucherung. Und er sich insgeheim kaputtlacht, dass Nebenschauplätze zwischen den ultramiesen Alienszenen total GUT aussehen.

Schade um das verschleuderte und verschlenderte Potenzial. Denn wenn aus „insgeheim“ eine etwas „geheimere“ Herangehensweise geworden wäre, könnte man das sogar clever nennen.

Übrigens fand ich es im – weitaus besseren – „Prometheus“ bereits doof, dass das ikonische Filmwesen zufällig im Schleimpool zusammengemischt wurde. Doch HIER ist’s noch schlimmer. Das läuft exakt nach dem Schema:

„Ich habe noch möglichst viele Entwicklungsstufen und verrückte Ideen am Charakter-Editor ausgetüftelt. Also wenn DAS nicht ein perfektes Evolutions-Ergebnis wird, weiß ich auch nicht…“

(*Kieferlinie am Bildschirm nach unten zieh und bunte Punk-Frisur draufsetz*)

Oder sollte dies etwa den „künstlerischen“ Prozess bei Erstellung dieses Filmwerkes widerspiegeln?

Das Schöne an „Alien“ war ja immer dieser unverstehbare Grusel, der sich nicht fassen lässt. Eben die Säure im Blut, die Schnelligkeit und die Wendigkeit.

Dass das jetzt ALLES aus dem Reagenzglas stammt, nimmt dem Alien das Universelle, Überirdische. Jetzt heißt es plötzlich: „Da sieht man mal, dass der Mensch bzw. Android nicht Gott spielen sollte.“ – Und das sogar in doppelter Hinsicht, da alles ja mit der Rasse aus „Prometheus“ begann. Die ja auch nur ihren Sondermüll in den Wasserfall gekippt haben?

DAS nenne ich egozentriertes Erklär-TV für Leute, die sich auch fragen, ob die Vorfahren der „Predator“ nicht mal zu lange in der Sonne standen – und dadurch zum universellen Hillbilly-Verein mutiert sind.

David lässt das Unheil auf den Planeten herabregnen. Nämlich kultige schwarze Pinöppel… äh… ungewisser Menge und ungenauen Aussehens. Na, wenn DAS nicht Filmgeschichte schreibt. Mit einer schwarzen, überdeckenden Farbrolle. Da das hier nur ein Rückblick ist, haben wir hiernach das Gefühl, den eigentlich interessanten Part verpasst zu haben. Immerhin ist das eine ganz neue Geschmacksrichtung namens „Prequel, das man sich innerhalb einer Prequelreihe gewünscht hätte“.

Fazit: Ein paar Minuten lang fand ich Davids Reise in olle Data-Klischees sogar spannend – allerdings sorgt das dafür, dass man sich umso mehr über das Unrunde aufregt.

Allein das Ende, bei dem zwei identische Androiden kämpfen und der Überlebende NATÜRLICH der Fiesling ist, ist so plump, dass man sich danach nicht mal mehr über das Alien-Ende (Beischlaf im Nebenzimmer, Unschärfe, tot) aufregen mag.

Wenn Charaktere sich zu jeder(!) Gelegenheit wie in „Scary Movie“ verhalten UND die Hauptdarstellerinnen-Wahl langsam arg gewollt wirkt (klein, schmächtig – Weaver und Noomi Rapace aus dem Reagenzglas?), muss ich sagen: NÖ!

Es gibt natürlich schlimmeren Trash, aber über DEN hier habe ich mich Jahre geärgert.

Puh… (*schon mal Kalender von 2025 rauszieh*) Ist es noch weeeeit?