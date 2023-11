„The Whale“ – Die Kritik

Wie sagt man so schö… schlimm? „Wer den Wal hat, hat die Qual“? – Nun ja, ganz so schlimm ist dieser Kunstfilm für Wa(h)lintellektuelle auch wieder nicht, aber andererseits drängt es mich seit Wochen, hierzu etwas zu schreiben. Klar, die Geschichte um einen Lehrer, der sich langsam zu Tode frisst, hat mit SF wenig zu tun, doch dafür schwelgten viele Zuschauer und Kritiker fast in utopischen Lobhudeleien, um dieses Werk zu bewerten. Doch ist es wirklich so einfach? Trauriger Blick plus tolles Schauspiel plus Doppelsize-Fatsuit-Plus und schon kommen die buttrigen Tränen vor Rührung? Wir checken’s kurz ab…

Inhalt: Charlie lebt nur noch in seinem Appartment, gibt ab und zu Unterrichtsstunden per Internet und wird von schimpfenden Krankenpflegerinnen, schimpfenden Exfrauen und schimpfenden Töchtern besucht. Nur der Missionar einer Freikirche schimpft ihn nicht – wohl aus religiösen Gründen?

Wird Charlie sich doch noch Hilfe suchen und in ein Krankenhaus gehen? Was wird aus seinen Bundesschatzbriefen? Gibt es gar noch etwas, das er vor seinem Tod berichtigen möchte? – Spoiler: Gott sei Dank nicht vieles.

Doch über Charlie selbst will ich – komischerweise – gar nicht so viel reden. Was auch daran liegt, dass er in seiner verschobenen Selbst- und Fremdwahrnehmung gar nicht sooo interessant ist. („Alle sind toll & wichtig. Nur ich nicht. Ich bin halt der Dicke.“)

Interessanter sind da fast die ganzen Nebenfiguren, die sich ihm aufdrängen oder ihn unterstützen. Und die sind dann auch das einzige Elemente, die einen dicken (Sorry) Einfluss auf das Leben von Charlie haben. Und sei es nur, dass er japsend abwinkt und sich nach deren Abreise noch mehr Essen ins Gesicht drückt.

Die Tochter ist – trotz meiner Trüffelschweinsuche nach tieferen Botschaften – einfach nur eine Psychopathin, der es an Respekt und Mitgefühl mangelt. Das muss natürlich nichts Schlechtes sein (einer muss ja schließlich in den Sozialen Medien alle anderen beschimpfen), lässt mich im Gesamtkonstrukt des Filmes aber kopf- und wampekratzend zurück: Was sollte das? Ist das sinnstiftend oder kann das woke… äh… weg?

Wollte man Charlie als menschenfreundlichen Engel darstellen, weil er sein verzogenes Balg bis zum Ende vergöttert? Hatte das Kind doch noch einen guten Kern, der bis zum Ende halt nicht so richtig rauskam? Wollte man uns zeigen, wie GUT ein Mann sein kann, obwohl er ganz andere Sorgen haben müsste? Aber was ist dann der Link zum Dicksein?

Man könnte doch auch ein weltfremder Kümmer-Kauz sein, wenn man dünn ist…

(„Ich geb’ dir all mein Geld. Wenn du mich vorher wüst beschimpfst, sogar das DOPPELTE!“)

„Charlie, willst du dich zu Tode fressen?“ – „Isst der Papst gerne Weihrauch-Zwieback mit Erdnussbutter?“ – Der einzige, der in Essen wohnen möchte: Der Literaturlehrer hat keinen Bock mehr auf sein Leben. Was sich dann komischerweise auf mich übertrug. MEIN Bock auf sein Leben wurde ebenfalls reduziert. „Wohl bekomm’s“ möchte man ihm wohlmeinend zuschnaufen.

Und ist das wirklich so ein cleverer Gedanke, dass auch schlechte Menschen aus Versehen(?!) ein Leben zum Besseren wenden können (hier geschehen bei dem jugendlichen Haustürprediger mit halb-dunkler Vergangenheit)? Oder ist das eher ein Beweis dafür, dass der himmlische Rollenspielwürfel auch ab und zu einen „Kritischen Erfolg“ bereithält?

Der Faktor Zufall ist hier eh ein großes Element. Niemand verbessert sich nachhaltig oder aus sich selbst heraus. Und wenn DOCH mal was (Positives) geschieht, dann durch Zufall oder durch die Böswilligkeit anderer. Die leicht manische Umsorgungstante und die Ex-Frau sind es jedenfalls nicht, die hier irgendwas reißen. – Das ist vermutlich gewollt, aber das kann man ja bei KUNST immer behaupten.

Man hätte hier wohl auch eine spontane Rattenplage oder einen Wasserrohrbruch sinnvoll umgedeutet.

(= „Das heraustretende Wasser steht für die außer Kontrolle geratenen Körpersäfte. Börps. Mir wird schlecht!“)

Zumal ich es vollkommen überzogen fand, dass Charlie als absoluter Literaturexperte ( SPOILER ) bei seinem nahenden Tod einen respektlosen Text seiner Tochter vorgelesen bekommen möchte. Ein Text, der kunstfeindlicher und anmaßender kaum sein könnte. Ob man „Moby Dick“ nun mag oder nicht.

Hier nahm es die Hauptfigur mit ihrer eigenen Literaturleidenschaft wohl nicht so genau? Kunst war/ist das ganze Leben vom schwergewichtigen Professor, ABER wenn jemand mit DNA-Ähnlichkeit einen dicken Haufen drauf machen möchte, geht dem dicken Onkel vor Rührung das Herz auf?

Im wahrsten Sinne des Wortes… Brrr…

Aber das passt ja zu seinen Schülern, die ( Spoiler ) am Ende nichts Besseres zu tun haben, als erschrocken auf das Webcam-Bild ihres Mentors zu starren. Und ihren Monitor mit hochgehaltenem Handy abzufilmen(!). Das Entsetzen ging ja sogar schon los, als man „nur“ den dicken Kopf sah – den man in Amerika auch freundlich als „oversized“ oder „fat-proud“ bezeichnen könnte.

Logo, der Regisseur wollte hier die Oberflächlichkeit der Gesellschaft darstellen, ABER wenn Charlie nicht mal als Mettigel-mögender Mentor irgendwelche Leute toleranter oder schlauer machen konnte, was hat er dann überhaupt bewegt?

Klar, er trauert um seinen verstorbenen Lebenspartner, von dem wir nicht übermäßig viel erfahren. Aber auch hier findet ebenfalls keine große Reflektion statt – höchstens in dem Spiegelbild der Butterlache auf dem Küchentisch.

„Vater, du hast mein Herz berührt. Erlaube mir, dir anerkennend vor den Koffer zu scheißen.“ – „Gerne, Tochter. Du findest ihn hinter den Reisetaschen.“ – Lieber Masochist als nur den halben Film durchjammern: Charlie ist weder Vorbild noch heroisches Abziehbild. Seine Heldenreise findet quasi nicht statt. Er endet exakt, wie er begann. Nur mit mehr Flecken auf der Buchse.

Lieber zeigt uns der Film theatralisch, wie sich Charlie schwitzend und keuchend durch das Wohnzimmer wälzt. Gerne auch mal nach dem Masturbieren oder dem täglichen Einlauf seiner Tochter („Stirb endlich!“), seiner Ex-Frau („Hier sieht es furchtbar aus. Gut, dass ich dich so ungern besuche!“), seiner Krankenschwester-Freundin („Ich bin immer an deiner Seite. Wo sonst könnte ich so besorgt gucken?“), dem erwähnten Zeugen Jehova („Es gibt eine Grund, dass ich hier bin. Dieser Film glaubt nämlich an Schicksal!“) und dem Pizzaboten, dessen tägliches Vorbeieilen mich fast noch am meisten gestört hat.

Auch, wenn uns der Film uns das – natürlich – als weitere „verpasste Chance“ aufs Tränendrücker-Butterbrot streichen wollte…

Am Ende ist dann alles gaaanz traurig und kitschig zugleich. Nichts wurde geregelt oder verbessert, abgesehen von Charlies gepimpter Einbildungskraft, die es bis zum Ende für schlau hielt, das gesparte Geld bloß nicht für’s Krankenhaus auszugeben.

„Ich sehe dich wirklich ungern leiden.“ – „Kein Problem. Ich drehe mich und ziehe mir eine fleckige Decke über den Kopf?“ – Letzte Reserven: Charlie trauert um seinen schwulen Partner. Dass seine (späte) Homosexualität dezent kritisiert wird, lässt mich verwirrt zurück. Ist es etwa tatsächlich GOTT, der Charlie hier mit besonders unwiderstehlichen Pizza-Sonderangeboten bestraft?

Fazit:

Ein trauriger Kitsch-Ballon, dem man am Schluss wahrhaftig beim aufgeblähten Schweben zusehen kann.

Das soll gar nicht so zynisch gemeint sein. Denn Zynismus hat der Film (versteckt!) selbst genug in sich.

Klar, alles Gezeigte ist natürlich Interpretationssache und mehrdeutig. Und jeder meiner Kritikpunkte könnte mit einem Deutschlehrer-Tafelschwamm von meiner geistigen Schiefertafel gewischt werden. (“Das ist anders gemeint! Der Wal aus Moby Dick ist das Streben der Menschheit nach Glück. Und nach mehr leckeren Kartoffelchips!“)

Aber da der Film sich wahnsinnig gut darin gefällt, einen ziemlich naiven Mann zu zeigen, der mit teilweise naiven Leuten eine ziemlich naive Schicksals-Ergebenheit zelebriert, leidet das solide Kammerspiel doch erheblich.

Alles brodelt im eigenen Sud – und nur blanke Koinzidenzen machen mal was besser. Oder mieser.

Ja, das Schauspiel von Brandon Frasier ist SEHR beachtlich, das Drehbuch aber nicht. Was wohl auch erklärt, dass ich auch zwei Wochen später am meisten damit beschäftigt bin, was zum Geier mit dem kaputten Vogel-Fütterungs-Teller vor dem Fenster geschehen ist.

Ein 50-Kilo-Spatz? Ein Dampfwalzen-Rabe? Verflixt, wo ist ein Literaturprofessor, wenn man einen braucht?

(*Spanferkel zum Anlocken vor die Haustür leg*)

