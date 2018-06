„Planet der Affen – Survival“ – Die Kritik, die den Affen laust

„Planet der Affen“… Welch tolle Filmserie der Neuzeit! Ich erinnere mich gut an den ersten Teil, wo ein rührseliger Affe in einer rührseligen Story einem rührhirnigen Demenzkranken die Unterbuchse bügelte. Oder so ähnlich. Okay, vielleicht erinnere ich mich doch nicht mehr so gut daran… Aber es gibt ja noch den zweiten Teil! Den… Ja deeeen… muss ich irgendwann mal nachholen. Daran könnt IHR mich dann ja erinnern. Aber an den DRITTEN, an den kann ich mich noch ganz passabel entsinnen. Also schreibe ich jetzt schnell dieses Review, bevor der Minutenzeiger wieder auf der Zwöl… – Oh, Mist!

Regie: Matt Reves

Jahr: 2017

Bei King Kong sah Städtebau-Politik einfacher aus

Inhalt: So ein Lackaffe: Ceasar kann sich auch im dritten Teil dieser Filmreihe nicht auf das betrachten roter Hinterteile beschränken. Stattdessen zieht er los, um einem eventuellen Großangriff der Menschen zuvor zu kommen. Doch als er einige „Rassengenossen“ findet, die an Kreuze genagelt wurden, wird aus der neuerlichen Kriegsgefahr eine „Die kriegen mich“-Gefahr.

Besprechung:

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Story ist voll okay. Sie hat ein Anfang und ein Ende, genügend Entwicklungen und süße kleine Twists. Süß wie Affenbabys. Wirklich, diese Twists sind eeecht niedlich!

Doch leider weiß der Film oft nicht, welche Stimmung er verbreite(r)n will. Denn jegliches Geschehen schwankt stets zwischen gruseligem Gulag-Film und haarigem Emo-Gehabe. So gibt es mal elend lange Trauerszenen mit der Affenbande (Kind weg: Schluchz. Freund tot: Heul. Zukunft ungewiss: Flenn), was jedoch immer wieder mit Heile-Welt-Sequenzen durchbrochen wird (Affenzusammenhalt sympathisch: Freu. Menschenkind aufnehm: Rührselig werd. Füreinander aufopfer: Behaarter-Jesus-werd)…

„Wie viele Menschen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? – Na, Hundert! Einer schraubt und die anderen 99 unterdrücken fühlende Lebewesen!“

All diese unverbindlichen Gefühls(an)regungen werden auch gerne mal mit epischer Rummsfallera-Musik bedröhnt, immer schön abwechselnd mit den Lautäußerungen eines gichtkranken Klavierspielers. Und hier liegt denn auch mein Hauptkritikpunkt: Dadurch, dass der Film nicht zuuu deprimierend sein will, verliert er ein wenig seine Aussagekraft. – Wie, welche Aussage er überhaupt hat? Na, ganz klar: „Wer fühlende Lebewesen in Arbeitslagern hält und/oder Arbeitslager unterstützt und/oder sie in ihrer persönlichen Entfaltungsfreiheit einschränkt und/oder zu Klump schießt, wird mit Konzentrationslager-Bildern nicht unter 2 Stunden bestraft.“

Okay, die desolate Stimmung im Primaten-KZ kommt tatsächlich „gut“ herüber, aber am Ende fragt man sich, ob diese ernste Thematik einer SF-Schmonzette bedurft hätte. Jaja, schooon klar: Science Fiction spiegelt vergangene und zukünftige Probleme wider, blabla… – ABER wenn man bei den meisten Lagerszenen auch Juden, Christen, Muslime, Rennradfahrer oder andere prädestinierte Volksgruppen hätte einsetzen können, wird’s dann doch beliebig. Aber da befinden wir uns schon im ganz tiefen Fahrwasser des Prämissen-Meckerns. Dann könnte man auch fragen: Ist es überhaupt noch kultig, den drölfzigsten Film darüber zu sehen, wie Affen über die Menschen triumphieren? Und dass die Menschen ziemlich mies sein können? Sogar doppelt mies, wenn der Familienzusammenhaft der Primaten wieder mal mit extra viel Zuckerguss serviert wird?

Und überhaupt: Wieso muss jede lokale Auseinandersetzung zum globalen Endkampf „Affe gegen Mensch“ hochstilisiert werden? Wie sieht es denn im Ruhrpott aus? Auf den Kanaren? Hinter Moskau gleich links? Und wieso haben die Menschen solche Probleme, in Höhlen(!) lebende Affen zu besiegen? Die Human-Bewaffnung sieht ja recht manierlich und hoch-performant (und perforierend) aus… Und war es jetzt wirklich spannend, NUR die nazimäßigsten Menschen zu zeigen, bevor ( SPOILER ) am Ende die möglicherweise nettere Truppe antanzt – und nach zehn Sekunden von einer Schneelawine verschüttet wird, weil wegen „Natur schlägt zurück“ oder so? Ist das noch billig geschrieben oder bereits eine Premiumparabel?

„Pack die Knarre weg, Mensch! Ich sage dir ja schon, wie wir an unsere gigantische Affenarmee gelangt sind.“ – „Ich HÖRE!“ – „Nur drei Worte: Zombievirus. ZDF-Friedhof. Und die Vorabendserie namens ‚Unser Charlie`, okay?“ – Großohrküken: In der Welt der Zukunft haben die Affen die Macht übernommen. Allerdings mussten sie hierfür erst eine sogenannte „Diktatorische Große Koalition“ mit dem Gegner eingehen. – DANKE, Merkel!

Interessanter hätte ich sowieso ZWEI Handlungsstränge gefunden, in denen wir Menschen und Affen abwechselnd sehen. Beide Gruppen könnten in diesem fiktiven Drehbuch hochsympathisch sein – und am Schluss krachend aufeinander scheppern. Ja, kurz glaubte ich sogar, dass es genau diese Art von AntiKriegsfilm werden würde. Doch stattdessen nehmen die Hollywood-Klischees so überhand, dass ich mich mit zwei Bananen gleichzeitig am Kopp kratzen wollte…

Spoiler: So liegt das Arbeitslager der Menschen direkt auf(!) einem fetten Höhlensystem, von dem aus man problemlos in das Lager gelangt, wenn man mit dem Zeigefinger an der Sand(?!)-Decke kratzt. Ja, hier hätte auch ein Vierjähriger mit Plastikschaufel problemlos ein- und ausbrechen können. Nebendran gibt es dann auch noch ein Wasserreservoir, bei dem man mit jenem patentierten Minikratzen© auch gleich den gesamten Untergrund unterspülen kann. Und wem das alles noch nicht reicht, dem seien die gigantischen(!) Heizöltanks auf dem Gelände ans Herz gelegt, die praktischerweise leicht explodieren und die nicht vorhandenen Wohnhäuser der Menschen (daher auch kein Heizölverbrauch = clever!) in Schutt und Asche legen.

Doch zur Ehrenrettung muss man sagen, dass man sich in vielen Szenen große Mühe gibt. Gerade die schauspielerischen Leistungen der Affen sind grandios! Hier werden die menschlichen Abziehbilder fast schon DURCH die Wand gespielt. Auch ist die CGI auf einem so hohen Niveau, dass es streckenweise gruselig wirkt, wie organisch sich die Biester in die realen(?) Kulissen einfügen. Obwohl ich sonst immer was zu meckern habe, muss ich diesmal neidvoll anerkennen (gerade als „Discovery“-Schauer), dass die Primatengesichter un-fass-bar gut aussehen. Egal ob von Nah oder Fern, im Dunklen, im Hellen oder gar im komplexen Funzel-Licht mit zusätzlichen Wettereffekten: Hier wird den klinischen Schlumpfbacken aus „Avatar“ mal ordentlich die Porzellanhaut auf Links gebürstet.

„Finde ich gut, dass sich ein paar von euch Biestern auf unsere Menschenseite geschlagen haben! Wie ist es eigentlich dazu gekommen, Donkey?“ – „In … meiner … Kultur … ein … großer … menschenliebender … Affe … namens … Chewbacca … großes … Vorbild … ist.“ – Neue Aff-inität entdeckt: Früher hatte dieser Gorilla seine Freude daran, Klempner mit rollenden Fässern zu bewerfen. Doch eines Tages kam ein Umschulungsangebot vom Aff-heitsamt…

Und so bleibt trotz Hollywood-Feeling und rührseligen Momenten am Ende doch ein Film übrig, der viel Zeit auf Motive und Probleme der äffischen Protagonisten verwendet. Nichts wirkt hier übereilt, nichts allzu schräg. Ja, manchmal wirkt der ganze Zinnober fast schon zu bodenständig.

Fazit: Horrorknast-SF mit etlichen uh-uh-uuh!-unnötigen Schwächen, aber Liebe zum Detail. Für jede Seier-Szene, die einem mit langen Affenfingern die Tränen aus der Drüse zu drücken versucht, gibt es mindestens eine Sequenz, die vom Timing her absolut perfekt ist. Und so wird’s dann DOCH noch zum Antikriegs Antigulag-Film mit dem gewissen Pfiff.

Für mich ist das Thema jetzt allerdings auserzählt. Den nächsten Film hätte ich dann gerne wie „Star Trek 6“, gerne auch mit erfolgreichen Friedensverhandlungen am Ende. Was den Klingonen ihr explodierter Mond war, kann dann gerne eine gesprengte Bananenplantage sein… Ein weiteres Kampfgelage mit Sprüchen wie „Ihr seid/ward/werdet die Zukunft“ will ich nicht mehr sehen.

