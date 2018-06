„Blade Runner 2049“ – Die Kritik, die sich (und dir) Zeit nimmt.

Kult oder nur was für Knut? – Selten war sich das Publikum uneiniger als bei dieser Fortsetzung des 80er-Jahre-Originals. Lustigerweise war schon Ridley Scotts damaliger Skill-Beweis zuerst kein Erfolg. Das Publikum wusste mit dem Film erst mal weniger anzufangen als ein denkender Mensch mit „Alien Covenant“. Ich selbst mag übrigens das 1982er-Original, weiß aber nicht mehr, warum. Eine gute Basis für einen Kultfilm, wie ich finde. („Ich verteidige ihn gegen alle Angriffe, indem ich die Kritiker… äh… vor die Nase boxe?“)

INFORMATIONEN:



Regie: Denis Villeneuve

Jahr: 2017

Budget: 150 Mio Dollar



Komm in einen Replikant, kannste rausgucken

Inhalt: Ryan Gosling ist ein Replikantenjäger, der der Menschheit vor abtrünnigen Kunstmenschen befreit. Doch eines Tages findet er nach einem Tötungsjob eine Kiste mit Knochen unter einem Baum. Danach ist alles anders…

Besprechung:

Beim neuen Blade Runner scheiden sich die Geister: Die einen halten ihn für eine pure Einschlafhilfe, ganz nach dem Motto „Träumen Androiden vom elektrischen Schlafen?“, während andere den SF-Film für ein Meisterwerk halten, das dem Original in nichts zurücksteht (vielleicht abgesehen von der Zahl der nächtlichen Regenstunden). Meine hochprofessionelle Meinung hierzu lautet: BEIDES ist vollkommen richtig. Ja, dieser Film ist eher ein Gemälde als überbordende Filmhandlung, mehr Kunststudentenfutter als Handlungskanone. Und somit reiht es sich eher bei „Star Trek – Der Film“ und „2001 – Odyssee im Weltraum“ ein, deren Inhalt ebenfalls zum Gähnen langweilig war, die aber von der Atmosphäre so viel richtig machten, dass sie heute zu Recht als absolute Klassiker gelten. Ja, so ehrlich muss man auch im REM-Schlaf sein!

Coole Cynthie-Musik hören? Dann verzichten Sie doch mal auf ihr teures Radio geben Sie 12 Euro für einen Kinobesuch aus. WIR werden es nicht bereuen!

Die Kritik, dass „Blade Runner 2049“ kaum Action beinhaltet, kann ich voll nachvollziehen. Viele Zuschauer erwarteten nach dem Trailer vermutlich einen Harrison Ford im Blutrausch, während Ryan Gosling in der Schießbude Androidenköpfe perforiert. Zugegeben, es gibt brutale Momente mit aufgeschlitzten Bäuchlein und weggesprengten Müllsammlern, aber im Grunde sind das nur Ausreden dafür, um vorher minutenlange Monologe zu halten oder Ryan Gosling im hochspannenden(?) Landeanflug im Niemandsland zu zeigen.

Überhaupt fühlt sich der gesamte Film wie ein laaanger Landeanflug an. Der Film will zu bestimmten Stationen, macht aber nicht immer sofort eine glasklare Zielansage. Mallorca oder München-Hauptbahnhof? – Man muss schon ein wenig aufpassen, um das zu wissen. Und manchmal muss man den Figuren auch einfach tiiief in die Augen schauen, denn manche Dinge und Motive werden nur in Pupillenschrift und Augenbrauen-Morsezeichen kommuniziert.

„Diese Statuen erinnern stark an Götterdarstellung der Antike. Sie zeigen, dass der Mensch auch 2000 Jahre später später den gleichen Drang zur Überhöhung…“ – „Schätzchen, willste jetzt rein in unser’n Puff, oder nich?“ – Standard beim Stand-Art: Die Atmosphäre ist so dicht, dass man sie schneiden könnte. Der Smog hier wird allerdings gelöffelt.

Trotz der allgegenwärtigen Schwere ist „2049“ deutlich besser zu verstehen als der Vorgänger, den ich zuerst für eine Doku über asiatisches Essen in Imbissbuden hielt. Doch damals wie heute hat jedes Detail einen Grund: Die Einsamkeit(?) des Helden in seinem Apartment, der Rückblick zu eingepflanzten(?) Erinnerungen, das langwierige Suchen von Informationen, all die eingestreuten Reflektions-Minuten für Neuronal-Sportler.

Klar, man hätte jede Recherche wie in einer dieser unsäglichen CSI-Serien rüberbringen können, aber das wäre NICHT besser geworden:

„OhGutenTagIchBinHierDerArchiviarFolgenSieMirBitte-OhDaHabenWirJaSchonDenDatensatz!“

Stattdessen staksen die Figuren meist durch viel zu große leere Räume und Flure, die aussehen, als hätte man sich beim Design beim Stonehenge orientiert. Überall wimmelt es nur so vor Blöcken, Kuben und rechteckigen Fenstern… Wer in dieser Welt auf einen FußBALL oder gar KREISverkehr zeigt, wird vermutlich standrechtlich erschossen? – Aber all diese distanzierten Bilder sind auch nötig, damit das Storythema nicht so abgeschmackt wirkt, wie es eigentlich ist. Denn seien wir mal ehrlich: Die Frage, ob künstliches Leben jetzt zurecht lebt oder sich übertrieben krampfig am Grundgesetz festklammert, ist fast so alt wie die allererste Science Fiction. Und somit nicht mehr gaaanz taufrisch.

[Bereits im Jahre 1580 soll laut Legende ein Jude einen Golem aus Lehm erschaffen haben, damit der ihm Arbeit abnimmt. Leider waren Filmrollen damals teuer – somit spielte der Plot nur 200 Fässer Salz und 3 Liter Lebertran ein]

„Hey, SIE! Sie haben gerade ein iPhone gewonnen!“ – „Hab keine Zeit dafür.“ – „Okay. Dann freut es Sie vielleicht zu hören, dass ich zusätzlich ein afrikanischer Prinz bin, der nur durch Ihre Hilfe…“ – Hier zählen Ohrenstöpsel schon zum Verbraucherschutz: Überall wird man holografisch umworben. Blöd ist’s vor allem für die Leute, durch deren Häuser dieses Hologramm täglich zur Arbeit geht.

So schwer es uns Popkultur-überfrachteten Polterköpfen auch fallen mag: Gerade das Ruhige, Besonnene und Schwermütige macht diesen Film zu etwas Besonderem. Die Handlung biedert sich nicht an wie ein billiger Pfandsammler-Android, sondern will erarbeitet und manchmal auch einfach ausgehalten werden, wenn z.B. ein „Geburtsmoment“ in Gewalt umschlägt. Musik und Bilder zeigen hier, wie traurig, dröge und sinnfrei unser Dasein ist, ohne das aber allzu plakativ zu tun. Hiernach fühlt man sich glatt wie Oma Platuschke, die schon 1970 wusste, dass Computer aus der Hölle kommen und jede technologische Errungenschaft seit dem Zweitakt-Motor in den Bereich „Musste das noch sein?“ fällt.

Was? Eure Stimmung ist jetzt so am Boden, dass sie ein Putzandroide aus der Ecke fegen muss? Dann lasst euch als Trost gesagt sein, dass man an unerwarteter Stelle auch sehr natürliche Bilder bekommt: So sind riesigen Serverkästen komplett in Holz-Optik, Computerchips sehen wie japanische Majhong-Steine aus und die „Geburt“ der Androiden erfolgt aus einer durchsichtigen Plastiktüte an der Decke. Okay, letzteres klingt jetzt nicht sooo natürlich, aber eine raschelnde Riesenqualle erinnert immer noch eher an eine Gebärmutter als ein Metallzylinder auf Rädern. Passt schon so.

„Da bin ich 200 Kilometer durchs verwüstete Niemandsland geflogen, bin radioaktiven Stürmen ausgewichen und für WAS? Für einen Download-Code von ‚Fallout 5‘. Na, vielen Dank auch!“ – Wüste Beschimpfung incoming: Bevor unser Held mit Harrison Ford zusammentrifft, müssen zuvor viele Finger den Synthesizer herunterfließen.

Und endlich habe ich auch verstanden, warum die künstlichen Lebewesen so schwer zu erkennen sind: Eigentlich SIND es ja sogar Menschen mit Knochen und (fast) funktionierender Gebärfunktion! Hatte ich im alten Film noch das Gefühl, Harrison Ford eine Packung Kühlschrankmagnete in die Hand drücken zu müssen („Hier! Zum Testen der Zielpersonen!“), so verstehe ich das ganze Replikanten-Ding jetzt eher als klassisches Klon-Programm. Mit einem kleinen „Hirn digital umgekrempelt“-Kniff am Rande.

Wobei die interessanteste Frage hier auch nicht ist, ob die Biester ein Bewusstsein haben, sondern wie man es verändern kann. Und ob man dadurch als Mensch meschugge oder komplett wahnsinnig wird..

Zu logisch darf man eh nicht drangehen: So wirken die Tech-Gadgets oft arg analog und unhandlich. Aber gut, dafür sind sie natürlich viel interessanter als z.B. ein Smartphone der Zukunft, das wohl – realistisch betrachtet – rechteckig bleiben dürfte („Neu! Das Huawei P340! Mit 1400-Megapixel-Kamera und Androiden-Sensor!“). Interessant ist auch, dass diese Welt selbst in den „wärmsten Momenten“ (zum Beispiel Sonnenuntergangslicht oder schnuckeligen weiblichen Hologrammen) fast NOCH distanzierter und menschenfeindlicher wirkt. Aber gut, vielleicht liegt es auch an der gezeigten Kinderarbeit und den Müll-Landschaften? Auf jeden Fall gibt es hier einiges zu interpretieren.

Warum z.B. ist die Erkennungsmelodie eines handlungsrelevanten Hologramms ausgerechnet aus „Peter und der Wolf“? Die Rechte an „Cherry Cherry Lady“ nicht bekommen? Zufall? Im Ernst, hier fehlte mir tatsächlich mein einordnender Deutschlehrer. Herr Stickdorn, übernehmen Sie!

„Mister Ford? Warum müssen Sie im Exil leben, fernab jeder Zivilisation?“ – „Nun, es begann damit, dass ich mit meinem Sohn einen Kristallschädel im Dschungel finden wollte…“ – Ent-Deckar-Bonus: War Deckard, die Hauptfigur des Originals, nun ein Replikant? Diese Frage wird hier so komplex und dennoch simpel NICHT aufgeklärt, dass es schon wieder genial ist. Aber gut, warte ich halt noch mal 30 Jahre…

Ob der Film nun philosophisch oder laaangaaatmig ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Entweder, in eurem Kopf rattert es oder ihr bekommt Seitenstechen in der Lunge – dazwischen ist wenig möglich. Doch für aufmerksame Schauer gibt genügend Andeutungen der Marke „Was macht einen Menschen zum Menschen?“, „Wie real sind Erinnerungen?“ und „Müsste Ryan Gosling nicht seit einer halben Stunde tot sein?“. Ob man darauf herumdenkt, bleibt einem stets selbst überlassen. Und ob’s am Ende ein gesundes Schläfchen oder Freudentränen werden, das entscheidet durchaus die Tagesform des Zuschauers. Ich habe ihn in drei Teilen gesehen und konnte Morpheus grabschende Arme dadurch recht gut abwehren.

Und dieser fragmentarische Glotz ist immerhin besser, als den Film z.B. auf Pro 7 zu sehen. Hier würde man sich vermutlich eher an die beworbenen Handy-Tarife erinnern als an die leisen Töne. Denn stets schwankt der Film irgendwo zwischen Kitsch und Kühle, zwischen Autismus, Bildbesoffenheit, Traurigkeit und Vergangenheitsbewältigung. Dinge, die mit Chipstüte über’m Kopf und vier Pinkelpausen pro Stunde nicht wirken.

Zum Schluss sei noch gesagt, dass mir die pointierten Actionsequenzen gut gefielen. Ob waberndes Wasser, kurze Kloppe oder Schussduell mit einem herausragenden Harrison Ford: Hier stimmt das Timing und somit auch der Begeisterungslevel aller Cineasten. Endlich wird die Birne wieder auf Guckgewohnheiten geeicht, die mit Thors Hammerschlägen bereits außerhalb des Normbereichs geprügelt wurden. Denn „2049“ wirkt eher wie ein Film der 80er. Dadurch kommen selbst unkreative Tötungsarten härter rüber, weil Kameramann und Schauspieler stets das richtige Maß finden.

„Sagen Sie, warum werden hier eigentlich Menschen hergestellt?“ – „Weil normale Menschen nicht gut genug waren?“ – „Hat das was mit dem ‚Großen Blackout‘ zu tun, über den in diesem Film immer gesprochen wird?“ – „Ja. So nennen wir die allgemeine mentale Leistung bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl im Jahre 2016.“

Auch der nette Twist gegen Ende gefiel mir. Vor allem, weil er NICHT dreimal für Doofe erklärt wurde und NICHT jeder Teil-Plan extra aufgedröselt wurde („Seht her: Damals, 2038 ging ich an der Elbe entlang und ersann folgendes…“). Vor allem erlaubt er problemlos einen dritten Teil, in dem nicht „nur“ irgendwelche Replikanten gejagt und nach dem Stand ihres Stresslevels befragt werden.

Bedenklich ist jedoch, dass Ridley Scott teilweise unzufrieden mit diesem Film war („Zu lang!“). Somit besteht die Gefahr, dass eine mögliche Fortsetzung wieder vom unsäglichen „Ich fahre ‚Alien‘ vor die Wand, damit ich noch mehr Androiden zeigen kann“-Opa umgesetzt wird.

Fazit: Oberflächlich betrachtet ist die Story nicht neu, die Geschichte nicht weltbewegend und die Spielzeit eventuell um zwei Toilettengänge (= Haufis, wir reden nicht nur von Urin!) zu lang. Trotzdem ist die Optik so stilsicher, der Schnitt so perfekt, die Musik so bassig und der Stil so gut getroffen, dass ich unmöglich weniger Punkte geben kann.

Dann sonst wäre ich womöglich kein… Achtung!… richtiger Mensch?!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Diese Überschrift bitte ganz laaaaangsam lesen! Langsame Kamerafahrten. Das gebannte Starren der Charaktere ins Nichts,. Imponierende Anblicke werden von stimmungsvoller Musik und dem gelangweilten Blähen des Zuschauers untermalt. Doch genug von „Star Trek – Der Film“, reden wir einmal über diese späte „Blade Runner“-Fortsetzung. Ihr wisst schon. Der Film, von dem eigentlich niemand einen zweiten Teil verlangt hatte? Trotzdem, schön anzusehen isser ja und auch die Synthesizer-Musik summt dabei sehr angenehm in den Ohrmuscheln. Man lässt sich Zeit. Lässt den Filmen atmen. Immer weiter atmen. Die Hand rutscht langsam aus der Chipstüte und dein Körper fühlt sich leicht. Immer leichter. So leicht, dass einen die charismafreie Hackfresse des Hauptdarstellers mit ihren 1,5 Gesichtsaudrücken kaum noch stört. Gut, dies mag am Ende vielleicht sogar seinen Grund haben, aber sympathischer wird er dadurch trotzdem nicht. Das ändert aber nichts am der cineastischen Entspannung, welcher dieser Streifen bietet. Einfach abschalten und die breitwandige Optik einwirken lassen. Langsam greift Mr. Sulu zur Steuerung des Impulsantriebes. Die Enterprise beschleunigt und taucht in die geheimnisvolle V’Ger-Wolke ein. Immer weiter. Atmen. Ja, das Atmen nicht vergessen. Plötzlich ein Herzschlag und das Gehirn registriert, dass man sich gerade etwas ganz anderes ansieht. Es macht keinen Unterschied. Langsam gleitet das Flugauto von „K“ über dystopische Landschaften. Mr. Spock hebt seine Augenbraue. Sein Gesicht so erstarrt wie das von Harrison Ford, welcher seine mimischen Muskeln wohl nur noch beim Betrachten seiner Gagenschecks zum Einsatz bringt. Aber ich ignoriere auch dies. Alles ist so schön. Die Handlung? War vorhanden, glaube ich. Doch sie war gar nicht wichtig. Sie wird verloren sein in der Zeit, wie…Tränen im Regen. Zeit zu sterben. … Oh, da sind noch ein paar Chipskrümmel ganz unten drin. *mampf* Wertung (für uns Sitzfleischer, die das Trocknen von Wandfarbe ganz doll spannend finden):

8 von 10 Punkten Wertung (für Leute, die jede Minute das Smartphone aus der Tasche ziehen und nur bis zur Überschrift dieses Artikels lesen):

4 von 10 Punkten

