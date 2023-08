Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 2.10 – “Hegemony”

Diese Einleitung schreibe ich VOR dem Schauen der neuen Folge. Und diesmal gibt es keine Ausrede für die Serie (oder mich): Jetzt wird hier eine klassische, epische, vielleicht sogar positive SF-Story abgeliefert, sonst rappelts im Karton! Heute gibt’s kein „Klapo, es war doch die jährliche Pike-landet-im-Süßigkeitenland-Episode“ und auch kein „Sie wollten halt unbedingt Predator nachdrehen, sei nicht so streng!“-Gefasel. Nein: Heute erwarte ich zum Staffelabschluss Premiumware. Wofür habe ich mir denn sonst ein Boomer-Kostüm geklauft? (*gestreiftes Polohemd mit Zigarrenbrandlöchern hochhalt*)

Inhalt: Die Gorn sind wieder da und überfallen zur Feier des Jahres erneut einen Föderationsstützpunkt – auch wenn noch nicht alle Antragsformulare ausgefüllt sind.

Da das Gemetzel nicht für eine größere Intervention von Starfleet reicht („Wir rufen nicht bei den Gorn an. Klingelndes Telefon bedeutet Kriiieg!“), muss sich Pike ohne Rückkehraussicht auf den Planeten schmuggeln.

Besprechung:

– Ich muss es immer wieder sagen: Pike ist wie ein zu heiß geschleuderter Waschlappen. Ein Muttersöhnchen am selbst getragenen Rockzipfel. Alleine diese Null-Updates und Non-Aussagen zu Beginn von Missionen treiben mir die Schadensmeldung… äh … -Röte ins Gesicht!

„Ja, höhö! Ist alles nicht so einfach, gelle? Irgendwie unknorke, aber da müssen’wa durch. Da hamwa halt immer viel zu tun, oder? Aber watt uns nicht umbringt, das macht uns stark. Wochenende ist schließlich nur einmal die Woche. Und auf einem Bein kann man nicht geh’n. – Käffchen? Ach nein, du musst ja noch fahren, höhö…“

Jeder Satz ist nur ein Beweis dafür, was für ein locker-sensibler Typ der alte Kochlöffel-Kloputzer doch ist. Menschlich. Jovial. Sexy. Kurzum: der in graues Haar gegossene Daniel Klapowski.

Irgendwie sehe ich den Mann mit einem alten Hausmeisterkittel auf einem viel zu spitzen Gartenzaun lehnen („Aua! Haha… Aber ein Indianer kennt keinen Schmerz, hör’ma!“) – während die Schulleiterin drinnen die Elektrik neu verkabelt.

– Ganz furchtbar auch die Prämisse, als ein Gorn-Schiff eine Föderations-Kolonie angreift. Okay, die haben es sich ein bisschen selbst zuzuschreiben… Wieso auch eine amerikanische Kleinstadt aus UNSERER Zeit nachbauen? Ich weiß, Westernstädte und 30er-Jahre-Gangsterfilme haben eine lange Tradition bei TOS, aber wenn ICH mal auf dem Mars landen sollte, käme mir jetzt nicht der Gedanke, den preußischen Baustil nachzuahmen.

Ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll: Einerseits ist gegen die Amerikanisierung bei einer AMERIKANISCHEN TV-Serie nur teilweise etwas auszusetzen. Ich würde meinen Fanfilm ja auch lieber vor McDonalds drehen, statt ein Ticket für Timbuktu zu lösen. Andererseits habe ich den Verdacht, dass die Macher zu faul sind, so etwas zeitgemäß umzusetzen. Nämlich so ultramodern wie bereits … äh… früher?

Aber okay, DAS war noch nicht der Grund für meinen Ekel… Der Admiral erläutert nämlich ganz cool (zu cool), dass sich die Gorn nun mal nicht im Einflussgebiet der Föderation befinden – und die Kolonie ebenfalls nicht. Ergo: Möglichst raushalten. Schließlich sind die brutalen Angriffe, die wir in Staffel 1 erlebten, gerade Teilnehmer im kollektiven Verdrängungswettbewerb.

Das haben sich die Ukrain… Siedler selber zuzuschreiben?

Und HIER geht mein Mundschaum schon auf die kurze Reise zwischen Unterlippe und Kinn: Entweder dürfen die Föderalen da siedeln – oder nicht! Und wenn es ein Planet der Föderation ist (durch Kolonisierung), sollte es niemandem auf der Erde egal sein.

Zumindest erwarte ich hierbei, dass der Admiral selber wütend und zerknirscht und zwiegespalten ist. Aber nichts dergleichen. Polit-Rharbarber aus dem Kurtzman-Einmachglas.

Hiermit ist die Fallhöhe der Handlung auch schon wieder niedriger als nötig. Statt uns seitens der Offiziellen zu erklären, WARUM dieser Planet trotzdem wichtig ist (Räusper… Moral…? Hüstel), erklärt man die Siedler für verzichtbar und muss erneut erleben, dass Pike hier zur Charakterkopf-Zwangsimpfung geschickt wird. Zumal auch ihn nicht die Moral antreibt, sondern natürlich seine Freundin Marie, die auf dem Planeten festsitzt.

– Dort angekommen schicken die Gorn das Bild einer Grenzlinie. Die lustigerweise direkt durch die Sonnenumlaufbahn des Planeten läuft?! – Okay, als SF-Konzept ist das ja fast schon wieder brauchbar („Im Sommer Eiscafé, im Winter Massakrierung. So ist das Leben hier nun mal.“), aber für GANZ große Nitpicker ist das eher eine Gaga-Garantie.

Haben die die Linie beim morgendlichen Wettfurzen einfach so gezogen? War die Föderation überhaupt beteiligt? Und wenn ja, unter welchen Substanzen?

Darf Russland gar Hawaii überfallen (zu den USA gehörend) und dann mit irrem Gepinsel auf der Landkarte ihre Besitzansprüche geltend machen? Fragen über Fragen, die sich niemals stellen sollten.

„Wenn wir diese Linie überschreiten, riskieren wir einen Krieg.“ – „Äh, haben die nicht gerade unsere Leute ausgeweidet?!“ – „Ja. Aber wir hatten unseren Siedlern keinen roten Strich über den Oberkörper gemalt. Unser Fehler.“ – Hier muss eine Grenze gelogen werden: Die Gorn verstehen bei der freien Wahl ihres Menüs keinen Spaß! Der letzte Krieg entstand, weil die Föderation nach dem Siedler-Bankett eine überhöhte Rechnung für „Stilles Wasser“ geschrieben hatte.

– Passend dazu war auch Ericas dümmliches Grinsen, weil sie erneut eine Chance wittert, im Angesicht des drohenden Krieges irgendein Manöver zu fliegen, das nur (Überraschung) SIE schafft. Ja, schon toll, wenn der Abi-Ball dieses Jahr in Butscha stattfindet…

Statt hier also mal Verhandlungen zu versuchen oder zurück zu drohen (immerhin wurde nebenbei ein Föd-Schiff zerstört?!) überlegt man ernsthaft, durch die heilige rote Koks-Linie der Massenmörder zu schlüpfen, indem man sich in Weltraumschrott versteckt? Sorry, das kann ich nicht ernst nehmen. Und wenn, dann erwarte ich bei der späteren DVD-Box zumindest eine Babyrassel als Special Gift.

– Dass man hier bereits die Nahkampfwaffen auf den Tisch des Verhandlungsraums schmeißt („Kältegranate, für Gorn tödlich.“ M’Benga: „Na ja, eigentlich für jeden.“), passt zur geistlosen Schulhofatmosphäre.

– Angekommen auf der anderen Seite des Schrotthaufens muss Pike im künstlich abstürzenden Geheimshuttle (vermutlich für die Gorn nicht zu entdecken. Vor allem auf dem RÜCKFLUG nicht?) gaaanz schwer stöhnen & nörgeln. Erica darufhin, ganz keck: „Machen Sie mir hier den Backseat-Driver, Sir?“

Nein. Das ist nur der übliche „Der Chef hat das Integritätsfeld seiner Männerwindel unterschätzt“-Drive von Kurtzman-Trek.

– Währenddessen ist Spock auf der Enterprise ganz fertig, weil Chapel noch auf dem Planeten ist. Klar, zu einem „guten“ SNW-Drehbuch gehört das fast zum Kanon. Aber erneut muss ich fragen: WANN soll der Mann jetzt noch mal der dröge Oberlogiker werden, dem Gefühle fremd zu sein scheinen? Nach einer spontanen Kopftranplantation von Elon Musk (im Hyperschlaf gefunden) in Episode 3.01?

„Du kannst meinen Körper bekommen, aber eines bekommst du nicht: Eine epischere Kameraperspektive.“ – Licht aus, wir glühen bereits vor Fremdscham: Bei solchen Momenten ist es wichtig, das Gezeigte auch mal stehen und wirken zu lassen. Daher zeigt diese Folge diesen Shot auch ganze 0,8 statt nur 0,6 Sekunden. Pfiffig!

– Auch das wurde schon gesagt, aber WARUM muss eine intelligente Zivilisation ihre Babys auf einem fremden Außenposten aussetzen, um Siedler zu fressen? Eigene Massentierhaltung zu unethisch? – Und ist nicht allein DAS bereits ein unüberwindbarer (Kriegs-)Grund für ganz andere Probleme und Eskalationsszenarien?

Und was machen die Gorn noch alles, was wir nur bisher nicht gezeigt bekamen?

(„Okay, sie haben unsere Pazifikflotte mit Atombomben versenkt. Aber so sind sie kulturell nun mal, ha-ha. Außerdem essen ihre Kids gerne verstrahlte Korallen.“)

Nebenbei bemerkt erscheint es nicht sinnig, die Monster-Babys auszusetzen, die dann nach wenigen Stunden(?!) bereits Hunger schieben, weil die Eltern im All rumschweben und sich nicht kümmern. Oder, wie wir in Bielefeld es auch nennen: „Jugendamt, ein gewöhnlicher Montagmorgen“.

– Scottys Auftritt hat’s dann auch nicht rausgerissen. Zumal es mich aus der Horrorfilm-Immersion reißt, wenn der einfach aus der Ecke tritt – wie ein Schluck Wasser aus der Kurve – und enttäuscht ist(!), dass keine Gorn in seiner Kraftfeld-Falle stehen, sondern nur ein schwerbewaffneter Rettungstrupp.

Klar, das nerdige Getue und Gestammel hat vermutlich im Internet wieder für Begeisterung gesorgt, aber da Online-Reviews neuerdings nur noch aus „Habt ihr aaalle Easter Eggs gefunden!?“-Fangfragen bestehen, muss ich mich meines Hasses nicht schämen?

„Erica, fliegt langsamer! Ich war zwar Testpilot, aber das Schaukelpferd hatte wenigstens einen Brechbeutel am Lenker.“ – Sie nennen ihn auch „Den grauen Würger“: Pike wird bei jeder Gelegenheit demontiert. Glück für uns: Viele Gelegenheiten gibt es ja nicht. Wer braucht schon einen Captain, wenn alle anderen auch eine Meinung zu allem haben?

– Überhaupt zieht sich der ganze Mittelteil wie Gorn-Zahnseide nach deren Anstandsbesuch im Föderations-Kindergarten: Rumstampfen, Anleuchten, Überlebende umarmen, Rumschwadronieren, kokelnde Feuer angucken, Chapel vermissen („Sie würde uns sagen: ‚Bleib happy, heile die Verletzten und schmier dir Bleichmittel ins Haar.‘“ – „Ja, das klingt nach ihr!“)…

Selten haben sich die letzten 20 Minuten einer Folge so gezogen.

Einstein hat doch damals nicht gesagt, dass Zeit in ihrer inneren Struktur so grausam sein kann, oder?

– Selbst die normalerweise interessanten Pläne rund um gesteuerten Weltraumschrott und Solare Eruptionen erregten mich nicht mehr an als der übliche Tabledance von Kollege Sparkiller („Hey, Klapooo… Bock auf einen geilen Spiderman-Trickfilm, Lechz?“). Das lag daran, dass das alles immer nur nebenbei lustlos zusammengefaselt wurde – und man wenig SAH.

Die Landung von Spock auf der Untertassensektion war effekttechnisch wie immer mäßig – wurde aber zelebriert, als würden wir hier die epische Wiedereröffnung des Hüllenspaziergang aus „Star Trek 8“ sehen.

„Föderationsoffizier angegriffen? Ich?! Dieser Vorwurf bringt euch Krieeeg!“ – Endlich: Der verschollene Zwillingsbruder von Dimitri Medwedew wurde gefunden.

– Überhaupt keine Bonuspunkte gab es für die finalen Gorn-Szenen… Man möchte fast mitsprechen: „Alien 1, Alien 2, wieder Alien 1, oh, die Szene aus Alien 3! Jetzt dreht deren Fotokopierer aber auf!“

Egal, ob bei Chapel, Marie oder drum herum… Alles geklaut und komischerweise trotzdem null spannend. Muss man auch erst mal sch(l)affen.

– Erneut stellt sich die Frage, WAS ein intelligentes Wesen im Raumanzug(!) eigentlich dazu treibt, Spock und Chapel wie im schlechten Horrorfilm anzugreifen.

…

He, MOMENT mal! Dann ist er ja vorher über die rote Lausbuben-Linie gekommen? Jetzt dürfen die anderen aber auch, oder?

Für nur einen halben Krieg. Ohne Sahne drauf.

– Der Angriff der Gornschiffe hätte natürlich in ein tolles Finale führen können (wobei die Fortsetzung folgt), aber Pikes ausdrucksloses Gesicht war mir dann doch zu viel. 20 Episoden lang guckten wir jetzt schon in dieses überforderte Gesichtsgulasch.

Und erneut bringt dieser Heißluftfritteusen-Captain nix auf die Ketten. Ja, er KANN ja gerne überfordert sein oder Befehle bellen, die nix bringen. Aber eine gefühlte Ewigkeit GAR nichts sagen (mir hätte da echt schon ein „Ausweichmanöver, Energie auf die vorderen Schilde!“ gereicht), das ist langsam echt nicht mehr feierlich. Ja, Notsituationen sind scheiße, aber daher ÜBT man die ja auch ewig.

Wenn man als Zuschauer einer fiktiven TV-Serie schon denkt, besser handeln zu können, ist das immer ein Alarmzeichen…

„DAS ist es! Der Zuschauer hat meinen Text geklaut!“ – Verschwörungs-Theorie done right: Zum ersten Mal ist es korrekt, dass die Echsenmenschen hier ihre Finger im Spiel haben. Inzwischen kommt der Gorn-Captain auf meiner Beliebtheitsskala übrigens direkt nach Picard und Sisko. Irgendwer muss gegen DIESE toten Augen schließlich ein Zeichen setzen.

Wieso man nach den letztjährigen Gorn-Episoden ERNEUT eine Folge verschwendet, die die Gorn als gesichtslos- und SFX-arme Hintergrundtruppe darstellen, ist mir schleierhaft.

Apropos Eier-haft: Die Fortpflanzungsstadien hätte dem alten Trek glatt Inhalt für 1-2 (Forschungs-)Folgen gebracht. Statt in zugenagelten Friseurläden den Pistolenlauf zu frisieren, wäre doch z.B. eine Erklärung sinnig, wieso die Sonneneruptionen so wichtig sind?

Aber das ist halt der Nachteil, wenn man sich Echsenmenschen als Gegner aussucht, die aber aus Effekt- und Stromspargründen nicht mal an einen Konferenztisch (oder in eine Zoom-Konferenz) setzen kann.

Und was ist mit La’Ans Hintergrundgeschichte mit den Gorn? War die so uninteressant oder auserzählt, dass wir Pike als leidenden Soßenbinder-Jesus sehen mussten – der nach 20 Minuten aber seine Freundin unspektakulär in die Arme schließen durfte? („Hey Schatz! Wir müssen im Aldi neue Batterien kaufen; habe 3 verbraucht, um dich zu finden.“)

Generell missfällt mir die ganze Herangehensweise: Die toten Siedler suppen als Blutlache die kompletten Kulissen zu, aber Scotty (und Erica) haben immer einen flotten „Con Air“-Spruch auf den mittelmäßig bedrehbuchten Lippen: „Haha, ja, wenn mörderische Wesen mich verfolgen, werde ich besonders schnell – und das Genie in mir übersteigt die Anhöhen des schottischen Hochlandes!“

„Ja, ich bin Schotte! Mein subtiler Akzent wurde mir auf zahlreichen Comedy-Bühnen bescheinigt.“ – Immerhin hat er für immer mit faulen Eiern und Tomaten ausgesorgt: Scotty interessierte mich hier null. Als eigenschaftsloser Funktionsträger (= kann halt basteln) erfüllt er das absolute erzählerische Minimum. Oder, wie man bei Kurtzman sagt: „Für diese Story immer noch zu viel“.

Die gesamte Episode ist als Staffel-Rausschmeißer eine Beleidigung der Zuschauer-Intelligenz. Von einer riesigen Gefahr hinter dem Kistenstapel und/oder dem Weltraum-Trümmerfeld zu schwafeln, das haben sie alle schon gemacht: „Stargate Universe“, „Battlefield Galactica“, „LOST“, „Buffy“, „Supernatural“ und der Hausmeister unseres Redaktionslagerraums. Aber von Star Trek erwarte ich mehr, als dreimal am Spiegel zu reiben und den Echsen-Buhmann zu beschwören.

Wobei auch ich Zweifel daran habe, dass diese heranwachsenden (intelligenten) Wesen gerne auf brennenden Müllfeldern großwerden?

Wobei… Heutige Trekkies nennen solche Trümmerlandschaften ja auch liebevoll „Star Trek“.

Fazit:

Eine tod bringende -langweilige Folge, bei der sogar die Kritikpunkte aus meinem uralten Redaktions-Leierkasten zu kommen scheinen.

Die Story „Böse Aliens machen böse Sachen – und dümpeln danach erregt im All rum“ lasse ich mir gerne bei „Starship Troopers – Dieselgenerator-Edition“ gefallen.

Aber HIER gibt es nicht mal EIN frisches Element. Nicht mal eine futuristische Waffe, ein interessantes Ziel oder einen deplatzierten Satz von z.B. Pelia.

Heute hätte ich mir fast gewünscht, dass sie aus der Ecke springt und davon schwärmt, die Bielefelder Kunsthalle um ein paar wertvolle Exponate erleichtert zu haben.

Denn die hier präsentierte Story ist selbst für Kurtzman-Trek erstaunlich dröge.

Der ganze Planeten-Aufenthalt geriet so zäh und überraschungsarm, dass ich nicht anders kann als zu sagen: Mieseste Folge dieser Staffel.

Immerhin taugt sie als Bewerbungsschreiben für ChatGPT als Drehbuchmaschine.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM