Strange New Worlds – Season 2, Trailer 2, Oberflächlichkeit 2.0

Zugebeben, Zukunftia hat ein paar Tage „geschlafen“, doch Paramount+ schläft nie! Wie Saurons doppeltes Hühnerauge blickt es stets auf sein allerbestes Lieblingsfranchise.

Und ab und zu sogar auf Star Trek. In diesem Falle auf Strange New Worlds.

Vorhang auf und Facepalm runter für den neuesten Trailer:

Und wieder ist alles dabei, was auf der Großhirnrinde Rang und Narben hat:

– Unprofessionelle Flugeinlagen von „starken“ Frauen (so ein Joystick ist nur was für GANZ dicke Muckis?) CHECK!

– Lustig verdrehte Augen von Captain-„Darf ich mich auch selber ‚Boomer‘ nennen?“-Pike? Check!

– Intellektuell untermotorisierte Dialogsprüche für SF-Freunde, die Marvelfilme für SF halten? Check!

– Kernige Ankündigen von wegen „Machmal muss man in der Galaxy einfach was machen, damit die Luft komisch riecht“… CHECK!

– Typische Trailer-Mucke der letzten 10 Jahre mit dauernd auf- und abschwellendem Höhepunkt – CHECKICHECK!

– Bunte Welten mit schönen Effekten, die für 90% der Handlung womöglich wieder mal keine Rolle spielen? – Vielleicht-Check!

Ja, ich will den Trailer gar nicht so sehr runtermachen – ABER wenn man uns stolz fliegende Flipstüten und Roboter-Lindwürmer vorwirft, NUR um uns dann (erneut) stundenlang zu erzählen, dass Spock zu wenig pimpert („Herr Party-Flottenkommandant, bitten sagen Sie es ihm! Aber durch diese Partytröte hindurch!“), werde ich erneut wenig gute Sackhaare an diesem Teenie-Gewäsch lassen.

Dass man anscheinend auch „Lower Decks“-Charaktere einarbeitet, hilft mir da auch nicht weiter:

Ich finde es komisch, wenn die eigenen Parodie plötzlich im Stammuniversum rumläuft. Wie hättet IHR es denn damals gefunden, wenn bei TNG… äh… – Na toll, die neuen Herangehensweisen sind sooo abwegig, dass man sich kein passendes BEISPIEL mehr ausdenken kann, um seinen Punkt klarzumachen?!

Alles nehmen sie uns!