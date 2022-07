Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.09- „All Those Who Wander“

Zuerst muss ich euch sagen, dass Kollege Sparkiller sich für dieses Wochenende entschuldigt. Es gibt diesmal keinen Meinungskasten von ihm. Er meint, dass er keinen Bock auf „oberflächliche, emotional manipulative Science Fiction“ habe. Das habe ich ihm dann durchgehen lassen, aber gefragt, ob er wenigstens „Strange New Worlds“ reviewen wolle. Aber er meinte, dass das fast „genauso schlimm wie Orville“ sei. Kann man nix machen. Da muss ich mir eben alleine den Facehugger-Facepalm verpassen.

Inhalt: Uhura, La’An, Pike, Spock und ein paar unwichtige Männer wollen ein abgestürztes Schiff untersuchen. Doch leider haben sich die Überlebenden in einer Art Zigeunersoße gewälzt und alle Gliedmaßen abgeworfen. (Ich weiß echt nicht, warum man sie „Überlebende“ nennt) Doch durch ausgiebiges Schleichen und Flüstern kann man vielleicht einige davon retten. Leider beginnt aber sofort der „Alien“-Filmabend mit den Teilen 1 bis 3, weswegen alle bleiben müssen. Nämlich bis zum „Predator“-Filmabend.

Okay. Horrorepisode mit Space-Monstern. Klassische Star-Trek-Stärken. Endlich zurück zu den Wurzeln – von einem ganz anderen Franchise…?

Egal! Verderben. Blut. Verzweiflung… Das lasse ich mir nicht zweimal sagen! (*Doom 3 und Quake 4 mal wieder installier*)

Bevor ich loszocke, hier meine Eindrücke:

– Na, das geht ja gut los… Uhura lustwandelt im Zeitraffer durch die Kantine und faselt von „Hopes“ und „Dreams“. Die ja bekanntlich wichtig sind, nachdem die Eltern besoffen mit dem Shuttle vor die Kastanie gedonnert sind. Bei so was erwarte ich inzwischen fast die Brückenmeldung: „Captain, wir detektieren ein riesiges Poesiealbum in Sektor 3!“

„Uhura, Sie dürfen demnächst das Schiff verlassen, freuen Sie sich?“ – „Ich weiß nicht. Muss mein Ersatzmann denn wirklich auf einer Sänfte reingetragen werden, während ihm Weintrauben aus einem Replikator in den Mund rollen?“ – Identifikationspolitik statt Personalausweis: Diese Gespräche haben wir jetzt schon hunderte Male erlebt. Und jedes verdammte Mal will ich Amnasty International anrufen, weil es so dramatisch ist. („Ja, eine Frau! Unglücklich! Wenn ich es Ihnen doch sage!!“)

– Und obwohl der Captain in jeder freien Minute seine Crew lobt und von „Familie“ und „Wer muss heute den Opa wickeln?“ schwafelt, bekommt die Serie es nicht hin, einen glaubwürdigen Ton zu treffen. Die wollen mir doch z.B. nicht einreden, dass Uhura unsere(!) Erika(!) nach all der Zeit mit „Darf ich offen sprechen, Sir?“ anspricht!

Wir sollten diesen anrasierten Sprüchegenerator eh nicht zu sehr vermenschlichen…

– Sie tun es wieder… Als der leicht dickliche, männliche Kadett vor(!) Uhura befördert wurde, war mir klar, dass dies nicht gut für seine Gesundheit sein würde. Und auch nicht für seine Intelligenz. Oder seine Manieren. Und das schon so 20-30 Jahre vorher, bei seiner Geburt…? Ist das schon so eine Art von Zeitreise? Oder gibt es so eine Art rückwirkenden Quanten-Effekt beim Treffen mit „starken Frauen“?

– Die Effekte lassen nach. So sah das abgestürzte Schiff in manchen Einstellungen wieder wie ein Photoshop-JPEG aus, auf das man mit einem grauen Pinsel drübergestrichen hat (weil: Schatten). Wo ist das tolle, im Schnee landende Shuttle aus Episode 1 hin? Hatte es keine großen Brüder, Schnief?

– Die Folge hatte mich schon verloren, als klar war, dass man eine Horrorepisode auf einem dunklen Schiff sehen würde. Auf welche Weise sollte Kurtzmans Truppe mich bei so einem abgedroschen Thema überraschen können? Mit der innovativen Art, mit der man die Taschenlampen rumschwenkt? Aber okay, vielleicht sollte man vorher die Anzahl an Schleusen raten, die man überbrücken, gewaltsam öffnen oder ratlos anstarren muss.

– Die Mannschaft ist also mutmaßlich „infiziert mit Gorn-Eiern“? Da habe ich mich kurz an meiner Milch verschluckt und kaputt gelacht. Zum Glück konnte Kollege Sparkiller mich danach reparieren.

„Oh Gott, so viel rennen! Warum muss beim Drehbuch-Klauen eigentlich immer jeder Fotokopierer im Gebäude ausfallen?“ – Laufkundschaft: Seht ihr das Alien im Bild? Nein? Kein Wunder, ICH verdränge es auch…

– Nachdem man das Kind namens Newt gefunden hat, muss die Crew (also die Film-Crew von Kurtzman) erst mal die 80er-Jahre-Screenshots im Autorenraum aufhängen.

Danach findet man dann auch das Newt-Äquivalent dieser Episode.

– Weil das noch nicht (ent)spannend genug ist, plaudern die Crewmitglieder erst mal GAR NICHT mit dem gefundenen Kind, sondern beginnen sofort ihre Selbst- und Fremdtherapie. Da kennt der vibrierende Alarm des Fitness-Armbands kein Erbarmen:

„Der Kollege Duke, der hört oft nicht richtig zu.“ (Bei den Doof-Dialogen unter „Selbstschutz“ abzuheften?)

„Spock, ein bisschen Madness würde Ihnen auch mal guttun.“ (Immer gut, wenn junge Frauen einem Alien spontan ausgedachte Gefühlsdefizite ausreden.)

„Hemmer, ich würde Sie demnächst vermissen, wenn ich gehen würde – was noch nicht klar ist.“ (Und ICH würde dieser Serie vermissen, wenn sie GUT wäre – und endlich endete.)

„Wenn du Freunde willst, musst du Leute an dich heranlassen.“ (Diese Drehbuch-Füchse! Man lernt echt in jeder Episode was über sich selbst!)

Es ist also offiziell: Wir sind im tiefsten Discovery-Sumpf angekommen, wo selbst in der größten Gefahr irgendwer unsicher ist, ob man als zwanzigjährige Frau mit dreißigjähriger Berufserfahrung genug Freunde finden wird, um das Universum zu retten – und rechtzeitig zum Namenstag genug Prosecco im Haus zu haben. Ja, DAS sind diese utopischen Fragen, die schon Stanislav Lem und Philip K. Dick umgetrieben haben! (= „Träumen Androiden von elektrischen Partyeinladungen?“)

„Sorry, ich habe den Translator gegessen. Daher hat die ‚Alien‘-DVD nur noch polnische Untertitel.“ – Dieser Mann hat einen Fehler gemacht: Er hat sich beim Alien-Bukkake nicht mit geschredderten Picard-Drehbüchern den Mund nachgespült. Dabei weiß doch jeder, dass das innerlich alles abtötet (*auf sich selbst zeig*).

– Der Doctor nennt das fremde Mädchen „meine Tochter“, damit der Zuschauer kapiert, dass er sich gerade fragt, ob das Girl gerade seinen Führerschein in der Weltraumanomalie macht – oder vielleicht schon im dortigen Pflegeheim ist? Sehr plump jedenfalls! Demnächst werden die Figuren sich vermutlich NUR NOCH über Freud’sche Versprecher unterhalten? So eine Art „Seine Arme weit“, nur mit Fickel- und Familien-Themen?

– Spock erschreckt sich, weil Pike plötzlich – nur echt mit „Kladong“-Soundeffekt – an seine Schulter fasst. („Sorry… Hihi, so schreckhaft?“) Krass, wie die das machen! Für all diese Klischees müssen die doch irgendwie einen DIN-A3-Notizzettel am Set gehabt haben? Und wieso witzelt man auf einem Schiff voller Leichen überhaupt rum? Aber vielleicht entdecken gerade alle, dass das den Hormonhaushalt so schön ankurbelt. Was dann auch ALLE Gespräche danach erklären würde. („Überall liegen Arme und Beine und Köpfe… Schnell, man gebe mir einen One-Night-Stand, Lechz!“)

– Die Alien-Schlüpfszene auf der Krankenstation (nebst weiterer Details) ist so dreist geklaut, dass ICH als Autor mich schämen würde. Im Ernst, gehen die stolz nach Hause und sagen sich: „Alien 2, der war ja nicht perfekt. Ridley hatte sich ja nicht verloren, um sich finden zu müssen“?

– Bei dieser Unverschämtheit mag man schon gar nicht mehr fragen, nach WAS dort M’Benga und Chapel eigentlich die (gefühlte) halbe Stunde gescannt/geguckt haben. Ja, es ist klar, dass die Eier im Körper schwer zu finden sind, aber ehrlich, Leute…! Man ahnt es, und es sind sogar äußere Merkmale vorhanden. Das wirkte so professionell wie zwei Augenärzte, die dem Patienten zur Sicherheit zuerst die Hoden abschneiden.

– Die Szenen, in der Duke (Dude?) gekillt wird, hat mich auch nicht überzeugt. Erst wird er von oben angepiekt, dann halb aufgefressen, dann seitlich weggezogen. Angeblich von ZWEI Biestern, die laut Filmlogik wohl zwischen 10 und 20 Zentimeter groß sein müssten. Man sieht nämlich NIX hinter ihm, als er fortgleitet. Aber vielleicht wurde er von Michael J. Fox auf einem Hooverboard weggezogen?

„Sie müssen durchhalten, Sie haben noch so viel vor sich! Ihren ersten Kuss! Ihre erste Diät! Ihre Anklage wegen Unerlaubt-eine-Sprecherolle-gehabt-haben!“ – Es trifft stets die Besten: Dieser Mann hatte was anderes verdient. So, wie er von der Episode behandelt wird, hätte er ehrwürdig von einem Bolzenschussgerät getötet werden müssen. Mit der Star-Trek-Fanfare.

– Auch bekommt man kein Gefühl für den Raum (Luke, Gang? Andere Nische?). Und warum Spock und Pike aus zwei Metern Entfernung (oder waren es schon zehn?) nix treffen, weiß nur der Klischee-Klabautermann.

– Bevor ich es vergesse: Ja, einzelne Szenen sind okaaay gemacht. Die Musik passt, die Lichtstimmung und auch die Schauspieler (Chapel!) tun ihr bestes. Das Blut klebt perfekt an der Wand und fällt dort nicht runter (Nagel?). Und die Kamera steht schief, wie es sich gehört, während der Müll brav auf dem Boden liegt.

– Aber was würde man sagen, wenn das hier die Pilotfolge einer Horror-Serie wäre, die NICHTS mit Star Trek zu tun hat? ICH jedenfalls hätte bei diesem Lutschbonbon aus alten Styroporkugeln schon viel früher aufgegeben. Wer das hier gut bewertet, muss sich also fragen lassen, ob man sich hier von Chapels und Pikes schönen Brüsten hat blenden lassen. („So ungewohnt für eine Trek-Folge! Toll! Normalerweise ist nämlich nur 50% der Handlung geklaut…“)

– Äh, doofe Frage… Warum sehen die heranwachsenden Gorn so komplett anders aus als die, die wir bereits kennen? Klar, das Aussehen kann sich noch stark ändern, aber irgendwie hatte ich die Gorn eher als arthritische Hüft-Steiflinge im Kopf. Nicht als wild rumspringende Resident-Evil-Hunde mit Echsen-Skin.

– Muss das sein? Kirk motzt Spock an, weil der nicht genug um das tote Weißbrot trauert? Bei Pille hatte das wenigstens Stil und passte zur Situation. Hier hingegen muss man an Teenie-Slasher denken, wo die blonde Barbie sich drüber beschwert, dass die anderen im Alarmzustand nicht so rhythmisch bumsen können.

„Schnell, denk an ihre einzige Schwäche!“ – „Ja, aber ich habe keine Penispumpe dabei!!“ – Captain, wir brauchen zwei frische Reißverschlüsse: An irgendwas erinnert mich dieses Bild… Gab es nicht in „Austin Powers“ eine ähnliche Szene?

– Der Schluss mit den sich schließenden Türen und dem Weglocken ist übrigens an „Alien 3“ angelehnt. Nur für den Fall, dass jemand hier die 50 Internet-Videos verpasst hat, die bis zum Erscheinen meines Reviews kursieren werden. Major Grin, übernehmen Sie!

– Spock muss echt den Ärger in sich aktiv ZULASSEN („Mein Rückblick zu deinem Rückblick. Die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten… Oooohm.“), nur um ein Alien aus der Ecke zu locken? Hat der Mann jetzt auch eine Renn- und Schrei-Behinderung?

– Auf die „Predator“-Falschfarben-Sicht (oder auch „Terminator“) hätte ich eeecht verzichtet. Aber okay, wenn einem nix mehr einfällt, was man mopsen kann, nachdem einem nix einfiel… Was hätten die Autoren auch sonst nehmen sollen? Etwa andere Farben oder Geruchsmoleküle und Schallwellen, die da rumschweben? – Nein, das wäre zu crazy und hätte Beschwerde-Postkarten bei CBS bedeutet.

Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber dieses Bild würde ich im Kunstmuseum gerne aufhängen. Es steht sinnbildlich für die gesamte erste Staffel dieser Serie!

– Sie lassen Hemmer sterben. Sie lassen Hemmer sterben.

Sterben!

Das ist das dümmste, was die Serie sich bisher erlaubt hat – auch wenn sein Holo-Zwilling ihn sicher bald ersetzen wird. Oder er sonstwie den „Culber macht“.

„Ich werde sterben, es gibt keinen anderen Weg.“ – „Hemmer! Wir könnten Sie im Transporterpuffer aufbewahren, bis wir ein Heilmittel finden!“ – „Seien Sie nicht albern. Das nächste allmächtige Weltraumgehirn ist ganze 0,5 Lichtjahre entfernt!“ – Verwerfung in eigener Sache: Hemmer wird gleich springen. Aber das ist okay. Denn eine 19-jährige Kolumbianerin mit „Kann ich gut Kochen?“-Selbstwertproblem kann ihn ersetzen.

– Nicht nur, dass er sich mit einem Vulkanier-Gruß verabschiedet (Spock und er haben ja auch oft genug zusammen Dart gespielt und in Quarks Bar gesessen?) und es so überflüssig wie kitschig wirkte, nein! Man nimmt der Serie ohne Not die diverseste und interessanteste Figur.

Blöd nur, dass man mit solchen Leuten nix anfangen kann, wenn’s mal wirklich hart auf fresh kommt.

(Andererseits war der schon seeehr männlich und weiß. Da muss man schon RICHTIG blind sein, um das auszugleichen. Wie hat der noch mal jede Konsole – auch auf fremden Schiffen – bedienen können? Per Pieps-Geräusch-Bingo?)

– Immerhin sagte er Uhura noch mal vor dem Todessprung, dass sie sich „öffnen muss“.

Perverses Schwein, das.

Am Ende dieser Folge bleibt nur Kopfschütteln. Nie zuvor hat man es gewagt, so dreist zu kopieren. Und das sogar noch in einer unpassenden Mischung aus Body-Horror und schmalziger Selbstfindung. Motto: Jeder darf mal ausrasten und in Existenzkrisen verfallen, solange man sich gegenseitig die Flöhe vom Fell sammelt. – Affig!

„Und was machen wir jetzt?“ – „Also ich gehe nirgendwohin, solange dieser grünblütige Teufel nicht eine Emotion zeigt. Uuund einen Kartentrick!“ – Dorfdeppentreff sucht Dorf: Das alles zieht sich wieder unangenehm in die Länge. Da sind die vier Gorn ja bald erwachsen? Ja, hinter der Tür habe ich sie bereits über ihre Pflegeversicherung sprechen gehört!

Was kommt als nächstes? Spock und Uhura wollen heiraten, aber ein Predator-Wesen hält das Schiff auf Trab? Captain Pike verwandelt sich nach einem Transporterunfall in eine Fliege, während Uhura entdeckt, dass sie Frauen nicht nur sexuell rattengeil findet?

Geht man mal eine Sekunde weg von dem Gedanken, dass sie hier „mal was ausprobieren“ wollten, brummt einem der Schädel, wie unselbstständig und führerlos das Franchise geworden ist. Zwei, drei Folgen strengte man sich an, damit danach alle Dämme brechen und Herr Hanswurst und Kollege Kackstiefel irgendwelche Drehbücher verfassen können, die bei der Qualitätskontrolle unglücklich am Mülleimerdeckel hängen geblieben sind.

Zumal sich das alles wieder unangenehm zieht. Warum über 50 Minuten verballern, wenn man nur Stoff für 30 hat? Das macht 0 Sinn! Man kann sich dann ja gerne in der Mitte treffen (15?) und gut ist’s!

Ich finde die ganzen Tropes, Hommagen und Klischees auch nicht unterhaltsam. Egal, ob Spock geschockt einen klappernden Deckel betrachtet und danach von Pike gekitzelt wird („Buhaaa! Kleiner Emotions-Check!“), der übliche Latten-Sepp nicht mal DREI normale Sätze sagen darf, bevor er stirbt („Ich möchte nicht sterben, Captain… WAAAH, ich sterbe-sterbe-poberbe!!“) oder Kinderdarsteller, hübsche Aliens und Set-Ideen vollkommen verschenkt wirken: All das kann ich auch nicht mehr unter „War doch unterhaltsam, Klapo!“ abheften.

„Oooh, hat das ganze Monstergedöns meinen armen Spock verschreckt?“ – „Ja, Schnief. Wie stecken SIE das eigentlich so gut weg?“ – „Ich fasse seit 3 Wochen immer unbemerkt an deinen Penis, wenn ich nervös bin.“ – Emotion für’n Hohn: Spock hat Angst, dass seine dunkle Seite an ihm haften bleibt! Aber dann findet er die Waschmaschine für seine dreckigen Unterhosen… und alles ist gut.

Nein, so etwas macht mich wütend. Vor allem, wenn am Ende so schnarchnasige „Charaktermomente“ reingeschrieben werden, bei denen Spock sich nur in Chapels Armen wieder beruhigt (wäre doch toll gewesen, wenn das NICHT geschieht?) und Hemmer sich gefühlt extrem auf seine Abschiedsrede gefreut hat.

Weswegen man bei seinem Runterstürzen fast das Rumflattern des ausgedruckten Redescripts erwartet.

Fazit:

Wenn man sich dieses „Werk“ schönreden will, kann man das sicherlich schaffen.

Es genügt, irgendwelche Haken auf die Horror-Liste zu setzen. („Im Dunkeln sieht man nix – super gemacht!“)

Aber hier liegt sooo wenig Eigenleistung vor und so viel Missachtung der Trek-Wurzeln, dass man im unteren Bereich der Wertungsskala fast die Minus-Sterne auspacken will. Direkt aus dem Bauchgefühl.

Nein, das sind keine Gorn, La’An ist nicht Sigourney Weaver – und die ewigen Gespräche à la „Niemand mag mich, weil ich mich hasse!“ machen es noch schlimmer.

Daher mal zwei Wertungen…

Als SF-Produkt generell und ggf. Hommage:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als eigenständige, zeitgemäße Trek-Episode: