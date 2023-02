„Star Trek – Picard“ – 3.01 – „Die nächste Generation“

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Da waren sie wieder, meine drei Pro b leme: Picard-Staffel 1, Staffel 2 und jetzt auch noch Staffel 3. Warum musste nur ICH dazu einen Meinungskasten schreiben? Was hatte ich nur falsch gemacht?!

Aber dieses Mal wird es viel besser, richtig? Immerhin gab es viel Lob von den Vorab-Guckern, welche gezielt von den Produzenten ausgesucht wurden! So etwas wird deren Meinung schließlich nicht im Geringsten beeinflusst haben („Noch etwas Champagner, lieber türkischer Gebäudeinspektor?“).

Ja, ich habe es im Urin… dieses Mal wird alles besser. Und so ein Pinkelstrahl sieht schließlich auch mit Rot drin ganz nett aus.

Daher hier direkt einmal, was ich tatsächlich besser fand:

– Die Musik! Hatten Staffel 1 und 2 noch Standard-Hintergrundgedudel, hat man hier direkt das Orchester aus der Gruft von Jerry Goldsmith geklaut. Gut, 50% des Soundtracks kannte man bereits von woanders, aber auch das neue Zeug konnte gefallen! Danke… *nachschlag*… Stephen Barton.

– Weniger Rentner-Missbrauch. Wurde Picard zuvor pausenlos und hinterfragt, kam dieses Mal etwas mehr Respekt durch. Klassik-Picard (Selbstbewusst, Diplomatisch, Intellektuell überlegen) blitzt zwar weiterhin eher selten durch, aber die Gesellschaft von Riker tut ihm durchaus gut. Und Frakes hat im Gegensatz zu Stewart auch nicht völlig vergessen, wie sich sein Charakter verhält.

– BIS JETZT läuft einem nicht das Blut aus den Ohren, wenn man versucht der Geschichte zu folgen. Beverly finden und retten, Raffi ertragen. Reicht. Passt.

Hey, das sind immerhin DREI Probl… Pluspunkte mehr, als ich sie der vorherige Staffel zugestanden hätte!

Kommen wir aber zum Zukunftia-Hauptgang:

– Warum sieht Beverly’s Raumschiff von Außen normal sternenflottig aus, von Innen aber wie der heruntergekommene Heizungskeller vom Jugendamt Bielefeld? Warum herrscht im Kurtz-Trek allgemein eine derartige Dunkelheit? Energieknappheit durch die Space-Russ– äh– Klingonen?

– Star Trek Picard und Co. haben derzeit wohl die schäbbigste Cinematographie. Fast jeder Moment in dieser Folge ist hässlich gefärbt, dunkel, wackelig und verwaschen. Es gibt (vergleichsweise) nur wenige Ausnahmen, wie die Ankunft von Picard auf der USS Titan. Aber eine wirklich HELLE Aufnahme? So richtig mit ordentlich Tageslicht? Fehlanzeige. Dabei können das doch beispielsweise The Expanse oder For All Mankind soooo schööön!

– In Sachen Fanservice scheint man sich an „Lower Decks“ zu orientieren. Einfach im gesamten Franchise rumwühlen und wahllos alles in den Trekkie-Trog schmeissen. Man wird es schon fressen („Sie hat Janeway gesagt! Grunz! Und die Einblendung am Anfang! Genau wie bei Star Trek II! Schnorch!“).

– Es setzt sich das Muster fort, dass man Star Trek und besonders die Föderation nicht verstanden hat. Fing die Serie bereits mit Sklaven-Androiden und einer manipulativen Fox News Reporterin an, geht es hier weiter mit dem klischeehaft unsympathischen Captain Shaw der Titan, welcher bereits nach fünf Minuten eine Meuterei verursacht. Hier orientierte man bei der Subtilität wohl bei Captain Styles der Excelsior. Zur selben Zeit rennt Beverly mit der Phaser-Shotgun durch ihr Schiff und zerbröselt damit Aliens, welche bereits am Boden liegen. Ach, jaaa, genau wie damals bei TNG.

– Beim Plot hat sich Nix getan. Wir haben Gaga-Waffen wie der Portal-Generator („Ich hau euch euer eigenes Haus um die Ohren, muahaha!“). Die beste Art, Kontakt mit Jean-Luc aufzunehmen ist ein alter Kommunikator zwischen den Mottenkugeln (Gut, dass der nicht auf dem Dachboden lag?). Der dazugehörige „Codec“ (Hat nix damit zu tun. Warum nicht einfach „Verschlüsselung“?) lässt sich nur durch abstruse Vermutungen auslesen, genau wie die Position von Beverly’s Schiff („Die wahren Koordinaten waren in meinem Goldfischglas!“).

– Bei Raffi ist es noch bekloppter. Durch einen Informanten, was ziemlich in die Länge gezogen wird, erhält sie lediglich den Hinweis „Red Queen“ und SONST NICHTS. Trotzdem reicht die Computer-Suche nach „großen Ereignissen“ (von denen es im gesamten bekannten Weltraum nur DREI gibt?!) und die nicht wirklich nachvollziehbare Annahme, dass es etwas mit einem Föderations-Feiertag zu tun haben muss. War die gemeinte Königin wirklich Enterprise-C Captain Garrett wegen der ROTEN Uniform? Obwohl die gezeigte Statue GRAU war? DAS ist doch wieder Kurtz-Storytelling vom Feinst— Stöhnsten.

Fazit: Wie erwartet wurden nur ein paar winzige Kleinigkeiten verbessert und hinter der weiterhin hässlichen Fassade verbirgt sich immer noch der alte Kurtzmann-Muff. Kein Wunder, er war schließlich niemals weg! Action und Drama sind weiterhin dominant, die Optik ist Pfui und zum Kaschieren kleckert man größzügig mit der Nostalgie-Farbrolle.

Aber das war ja bestimmt nur die erste Folge und die Staffel muss erst einmal Fahrt aufnehmen, nicht waaaahr?!

Was? Dazulernen? Kenn’ ich nicht…